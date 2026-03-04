Иран съобщи, че няма намерение да преговаря със САЩ

Иран няма намерение да преговаря със САЩ и е готов за дълга война, заяви днес главният съветник на убития върховен лидер Али Хаменей, цитиран от Франс прес, предаде БТА.

"Ние нямаме доверие в американците и нямаме основание за преговори с тях. Можем да продължим войната толкова дълго, колкото пожелаем", увери Мохамад Мокбар по иранската държавна телевизия на петия ден от войната в Близкия изток.

Експлозия разтърси по-рано днес североизточната част на Техеран, предаде Франс прес, като се позова на свой журналист, намиращ се на терен.

Днес е петият ден на ударите, нанасяни от Израел и САЩ. Иран отвръща, като нанася свои удари по свързани с тези страни цели в Близкия изток, обобщава АФП.

Иранската държавна телевизия потвърди информацията за експлозия, без да съобщи подробности. Над района на експлозията се издига облак дим, а към 11:15 ч. (9:45 ч. българско време) се чуха звуци от преминаването на военни самолети.

Израелският министър на отбраната Израел Кац заяви, че всеки потенциален наследник на иранския върховен лидер Али Хаменей би бил "мишена", обречена на ликвидиране, предаде Франс прес.

"Всеки лидер, избран от иранския терористичен режим, ще бъде недвусмислено цел за елиминация", заяви Кац.

"Премиерът (Бенямин Нетаняху - бел. ред.) и аз наредихме лично на въоръжените сили да се подготвят да действат с всички средства за изпълнението на тази мисия", добави той.

Според една иранска и три чуждестранни медии за Върховен лидер на Иран вече е избран вторият син на покойния Али Хаменей - Моджтаба.