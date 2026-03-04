Иран съобщи, че няма намерение да преговаря със САЩ

Иран няма намерение да преговаря със САЩ и е готов за дълга война, заяви днес главният съветник на убития върховен лидер Али Хаменей, цитиран от Франс прес, предаде БТА.
"Ние нямаме доверие в американците и нямаме основание за преговори с тях. Можем да продължим войната толкова дълго, колкото пожелаем", увери Мохамад Мокбар по иранската държавна телевизия на петия ден от войната в Близкия изток.
Експлозия разтърси по-рано днес североизточната част на Техеран, предаде Франс прес, като се позова на свой журналист, намиращ се на терен.
Днес е петият ден на ударите, нанасяни от Израел и САЩ. Иран отвръща, като нанася свои удари по свързани с тези страни цели в Близкия изток, обобщава АФП.
Иранската държавна телевизия потвърди информацията за експлозия, без да съобщи подробности. Над района на експлозията се издига облак дим, а към 11:15 ч. (9:45 ч. българско време) се чуха звуци от преминаването на военни самолети.
Израелският министър на отбраната Израел Кац заяви, че всеки потенциален наследник на иранския върховен лидер Али Хаменей би бил "мишена", обречена на ликвидиране, предаде Франс прес.
"Всеки лидер, избран от иранския терористичен режим, ще бъде недвусмислено цел за елиминация", заяви Кац.
"Премиерът (Бенямин Нетаняху - бел. ред.) и аз наредихме лично на въоръжените сили да се подготвят да действат с всички средства за изпълнението на тази мисия", добави той.
Според една иранска и три чуждестранни медии за Върховен лидер на Иран вече е избран вторият син на покойния Али Хаменей - Моджтаба.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #7, #16
13:19 04.03.2026
2 мдааа
13:20 04.03.2026
3 Неразбрал
13:20 04.03.2026
4 Атина Палада
Коментиран от #41
13:20 04.03.2026
5 Ивелин Михайлов
Коментиран от #9, #10
13:21 04.03.2026
6 Сила
Коментиран от #31
13:22 04.03.2026
7 Исторически парк
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Пепейки кво стана нали за 3 дена щяхте да приключвате Иран 😉 май пак ще киснете 20 години 😆😅🤣😂😁😄😃😀😀
Коментиран от #43, #48
13:22 04.03.2026
8 Маша Z
Z
13:23 04.03.2026
9 Атина Палада
До коментар #5 от "Ивелин Михайлов":Не вярвам Китай да чака 20 години..
Коментиран от #67
13:23 04.03.2026
10 ВРЪЩАЙ
До коментар #5 от "Ивелин Михайлов":ПАРИТЕ!
13:23 04.03.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Последния Софиянец
Коментиран от #18, #36, #60
13:24 04.03.2026
13 Сталин
13:24 04.03.2026
14 Д-р Марин Белчев
Не е хубаво, че започна тази война. Тя е поредната, от която богатите и спекулантите ще спечелят, а обикновените хора ще загубят. Конкретно в България ще я усетим с по-високи цени на горивата и стоките.
13:24 04.03.2026
15 Коцето Копейкин
Коментиран от #22, #25, #30, #51
13:25 04.03.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Вчера имаше но си е за вчера
Путин се е обадил и е казал ме помоща идва днес тръгва
Само дето незнае със кой е говорил
Може да е бил и някой таксиджия
13:26 04.03.2026
18 Сталин
До коментар #12 от "Последния Софиянец":Дано да ударят и по летище София където има 29 самолета на тези кошерни терористи и без това летището е собственост на глобалните пирати
13:26 04.03.2026
19 Хан Крум
13:27 04.03.2026
20 Браво на персите
13:27 04.03.2026
21 Аналлизатор
13:27 04.03.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Израел и краварите са долни убийци
13:28 04.03.2026
24 Математик
13:28 04.03.2026
25 Пепи Волгата
До коментар #15 от "Коцето Копейкин":Коце мен не брой защото аз избрах еврото и Европарламента,то било хубаво така 25000 еврака на месец в топлото джобче, жив и здрав да съм, в края на годината ще съм с 300000 еврака напред
13:28 04.03.2026
26 Омазана ватенка
Коментиран от #29
13:28 04.03.2026
27 Рев купей Рев Купей
После идва друг след трумп дето няма да е толкова добър със Русия
13:29 04.03.2026
28 Хан Крум
Коментиран от #35
13:30 04.03.2026
29 Митрофанова
До коментар #26 от "Омазана ватенка":От понеделник спираме парите на Възраждане и Бг путинофили, тия излезнаха големи крадци и палячовци, който иска да получава, да се готви за фронта, тук путинофилчетата са напълно безполезни!
13:30 04.03.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Факт
До коментар #6 от "Сила":Древна цивилизация! Персия!
Коментиран от #71
13:30 04.03.2026
32 Агресията на Американският ционизъм
А Иран имат огромен запас от ракети и дронове..
Американският ционизъм е в шаш и паника!
Коментиран от #46
13:31 04.03.2026
33 Де е Илия - на кирия.
13:31 04.03.2026
34 Удо Мача
13:31 04.03.2026
35 Последния Софиянец
До коментар #28 от "Хан Крум":Иранците и прабългарите са Арийски племена.Хан Крум също.
Коментиран от #66
13:32 04.03.2026
36 Оня с коня
До коментар #12 от "Последния Софиянец":Според офиц. Новини е "изстреляна ракета по посока Турция,според твоите обаче - Тя е "ударена".А защо внушаваш че Турция трябвало да ни пази- ние със Турция ли имаме Договор,или със НАТО?
13:32 04.03.2026
37 Атома фъргай бай Дончо!
Коментиран от #45, #54
13:33 04.03.2026
38 Енки
Коментиран от #64
13:33 04.03.2026
39 ПЕРСИТЕ НЯМАТ ЛИ МЕЖДУКОНТИНЕНТАЛНИ
13:34 04.03.2026
40 чудесно
Коментиран от #65
13:35 04.03.2026
41 Шеф Токев
До коментар #4 от "Атина Палада":Май скоро не са яли кьотек та ги е досърбяло .
Нищо де ,сега ще има обилно на корем
Коментиран от #53
13:35 04.03.2026
42 Ззз
13:36 04.03.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Иво Инджев
До коментар #37 от "Атома фъргай бай Дончо!":Той има друго ,по силно оръжие . Но не е добре да го използва ,стотици хиляди и милиони ще погинат ,а много от тях невинни .
Коментиран от #50
13:37 04.03.2026
46 Атина Палада
До коментар #32 от "Агресията на Американският ционизъм":И особено ,след като Кимчо (Ким Чен Ун) излезе и каза,че ,ако Иран поискат то може да им достави /помогне с всякакви ракети .
Коментиран от #56, #59
13:37 04.03.2026
47 Това
13:38 04.03.2026
48 Само
До коментар #7 от "Исторически парк":Владимир Путин приключва войниците за три дена. :)
13:39 04.03.2026
49 Тодар Живков
БРИКС умре!
Социализма е едно недоносче.
Хаха
13:39 04.03.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Урсул фон РептиЛайнян🐍
До коментар #15 от "Коцето Копейкин":Защо виеш на умряло,а 🇮🇱 п$е
13:39 04.03.2026
52 Като
13:40 04.03.2026
53 Атина Палада
До коментар #41 от "Шеф Токев":Даже повече на корем отколкото във Виетнам:)
13:40 04.03.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 😂😂😂😂😂
До коментар #46 от "Атина Палада":Това по севернокорейската телевизия ли го гледа?
🤣🤣🤣🤣
Коментиран от #68
13:42 04.03.2026
57 ИВАН
Коментиран от #62
13:42 04.03.2026
58 Браво Перси !
Мале не е истина в какъв филм се вкараха кашерния краварник ционистките израелски влечуги и покрай тях и целия джендърясалия запад с тая война в Иран.
Коментиран от #61
13:44 04.03.2026
59 Колективен руски крепостен
До коментар #46 от "Атина Палада":От къде излезе Кимчо?
13:44 04.03.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 касата
До коментар #58 от "Браво Перси !":Всички знаят, че джендърите и обратните са в Кремъл, начело с пасивен педофил!
13:46 04.03.2026
62 ....
До коментар #57 от "ИВАН":Да щели да ходят в сев корея там е най хубаво
13:47 04.03.2026
63 Тръмп каза
13:47 04.03.2026
64 Те дават
До коментар #38 от "Енки":но Аллах не дава!
13:48 04.03.2026
65 Макробиолог
До коментар #40 от "чудесно":Ко знаеш за радикалния ислям?Кат например ,колко синагоги има в Иран?Знаеш ли например че Аврамическите религии са копипейст на Заратустра,към който само е добавен ционизъм?
13:49 04.03.2026
66 Крумовица
До коментар #35 от "Последния Софиянец":Аман вече от психодиспансера.
13:49 04.03.2026
67 пиночет
До коментар #9 от "Атина Палада":Накрая педофила Путин, ще изтъргува Русия на Китай!
13:50 04.03.2026
68 Атина Палада
До коментар #56 от "😂😂😂😂😂":Всички медии от Близкия Изток,включително и Ал Джазира го цитираха...За нашите БТВ и Нова ,не зная.Не ги гледам тях..
13:50 04.03.2026
69 Макробиолог
13:51 04.03.2026
70 Говори се че
13:52 04.03.2026
71 .....
До коментар #31 от "Факт":Тигър,Ефрат шумери, финикийци, култури,фараони.
13:53 04.03.2026