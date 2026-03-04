Новини
Свят
Иран (Ислямска Република)
Иран съобщи, че няма намерение да преговаря със САЩ

4 Март, 2026 13:18 1 663 71

  • иран-
  • израел-
  • сащ-
  • али хаменей

Можем да продължим войната толкова дълго, колкото пожелаем, заяви главният съветник на убития върховен лидер Али Хаменей

Иран съобщи, че няма намерение да преговаря със САЩ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Иран няма намерение да преговаря със САЩ и е готов за дълга война, заяви днес главният съветник на убития върховен лидер Али Хаменей, цитиран от Франс прес, предаде БТА.

"Ние нямаме доверие в американците и нямаме основание за преговори с тях. Можем да продължим войната толкова дълго, колкото пожелаем", увери Мохамад Мокбар по иранската държавна телевизия на петия ден от войната в Близкия изток.

Експлозия разтърси по-рано днес североизточната част на Техеран, предаде Франс прес, като се позова на свой журналист, намиращ се на терен.

Днес е петият ден на ударите, нанасяни от Израел и САЩ. Иран отвръща, като нанася свои удари по свързани с тези страни цели в Близкия изток, обобщава АФП.

Иранската държавна телевизия потвърди информацията за експлозия, без да съобщи подробности. Над района на експлозията се издига облак дим, а към 11:15 ч. (9:45 ч. българско време) се чуха звуци от преминаването на военни самолети.

Израелският министър на отбраната Израел Кац заяви, че всеки потенциален наследник на иранския върховен лидер Али Хаменей би бил "мишена", обречена на ликвидиране, предаде Франс прес.

"Всеки лидер, избран от иранския терористичен режим, ще бъде недвусмислено цел за елиминация", заяви Кац.

"Премиерът (Бенямин Нетаняху - бел. ред.) и аз наредихме лично на въоръжените сили да се подготвят да действат с всички средства за изпълнението на тази мисия", добави той.

Според една иранска и три чуждестранни медии за Върховен лидер на Иран вече е избран вторият син на покойния Али Хаменей - Моджтаба.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 4 от 24 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    12 32 Отговор
    Митрофанова , ти , на твоите агенти тука откога не си им правила инструктаж?едните викат за новия аятолах-аллах маллах , други за стария-мислят че е жив , трети не могли да намерят самолетоносачите по ГУГЪЛ МАПС и разправят че са потопени или избягали..за четвърти и пети не ми се говори-виж ги сама! умната , че научи ли онуй в бункера , ще те прати посоль в Иран !

    Коментиран от #7, #16

    13:19 04.03.2026

  • 2 мдааа

    6 20 Отговор
    Пейтриът хареса това.

    13:20 04.03.2026

  • 3 Неразбрал

    40 2 Отговор
    Ама нали уж Тръмпи твърдеше, че му се молели, много искали да преговарят. Пък той не им давал. А сега пък те не щат?

    13:20 04.03.2026

  • 4 Атина Палада

    30 11 Отговор
    И правилно! С терористи не се преговаря!

    Коментиран от #41

    13:20 04.03.2026

  • 5 Ивелин Михайлов

    6 9 Отговор
    Тая война ще продължи 20 години 😏😉

    Коментиран от #9, #10

    13:21 04.03.2026

  • 6 Сила

    6 8 Отговор
    Какво е Иран ....??!

    Коментиран от #31

    13:22 04.03.2026

  • 7 Исторически парк

    16 10 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Пепейки кво стана нали за 3 дена щяхте да приключвате Иран 😉 май пак ще киснете 20 години 😆😅🤣😂😁😄😃😀😀

    Коментиран от #43, #48

    13:22 04.03.2026

  • 8 Маша Z

    6 15 Отговор
    Тези лъжат повече от руснаци.
    Z

    13:23 04.03.2026

  • 9 Атина Палада

    6 7 Отговор

    До коментар #5 от "Ивелин Михайлов":

    Не вярвам Китай да чака 20 години..

    Коментиран от #67

    13:23 04.03.2026

  • 10 ВРЪЩАЙ

    4 2 Отговор

    До коментар #5 от "Ивелин Михайлов":

    ПАРИТЕ!

    13:23 04.03.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Последния Софиянец

    10 5 Отговор
    Турция е ударена.А уж щеше нас да пази?

    Коментиран от #18, #36, #60

    13:24 04.03.2026

  • 13 Сталин

    22 5 Отговор
    Шаш и паника в Пентагона, всички военни бази на световните терористи в Кувейт ОАЕ Бахрейн Саудитска Арабия Дубай са напълно разрушени и Доналд J Epstein вече ходи с памперс

    13:24 04.03.2026

  • 14 Д-р Марин Белчев

    26 2 Отговор
    Да, Иран има възможност да води дълга война. Той се е готвил именно за такава със САЩ през последните десетилетия. Да, не забравяме, че е възможно да има помощ под масата от Русия и Китай.
    Не е хубаво, че започна тази война. Тя е поредната, от която богатите и спекулантите ще спечелят, а обикновените хора ще загубят. Конкретно в България ще я усетим с по-високи цени на горивата и стоките.

    13:24 04.03.2026

  • 15 Коцето Копейкин

    6 13 Отговор
    Утре в 9 часа пред централата ще раздаваме иранските знамена и чалмите, веднага след това започва записването за доброволци за Иран!

    Коментиран от #22, #25, #30, #51

    13:25 04.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Вчера имаше но си е за вчера

    5 9 Отговор
    Днес няма да преговаря
    Путин се е обадил и е казал ме помоща идва днес тръгва
    Само дето незнае със кой е говорил
    Може да е бил и някой таксиджия

    13:26 04.03.2026

  • 18 Сталин

    13 3 Отговор

    До коментар #12 от "Последния Софиянец":

    Дано да ударят и по летище София където има 29 самолета на тези кошерни терористи и без това летището е собственост на глобалните пирати

    13:26 04.03.2026

  • 19 Хан Крум

    12 2 Отговор
    Кат не щеш мира, на ти секира!

    13:27 04.03.2026

  • 20 Браво на персите

    17 3 Отговор
    С терористи не се преговаря

    13:27 04.03.2026

  • 21 Аналлизатор

    2 5 Отговор
    Като нищо могат да бъдат изтрити от картата.

    13:27 04.03.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Израел и краварите са долни убийци

    12 3 Отговор
    Варварите отнасят боя и мирише на изгорял говеждо

    13:28 04.03.2026

  • 24 Математик

    5 9 Отговор
    Тия май не знаят колко ядрени бойни глави има срещу тях

    13:28 04.03.2026

  • 25 Пепи Волгата

    3 8 Отговор

    До коментар #15 от "Коцето Копейкин":

    Коце мен не брой защото аз избрах еврото и Европарламента,то било хубаво така 25000 еврака на месец в топлото джобче, жив и здрав да съм, в края на годината ще съм с 300000 еврака напред

    13:28 04.03.2026

  • 26 Омазана ватенка

    4 9 Отговор
    Абе нали Митрофанова щеше да затваря руското посолство?

    Коментиран от #29

    13:28 04.03.2026

  • 27 Рев купей Рев Купей

    3 9 Отговор
    Реване трябва да има още 5 години
    После идва друг след трумп дето няма да е толкова добър със Русия

    13:29 04.03.2026

  • 28 Хан Крум

    4 10 Отговор
    Кат не щеш мира, на ти американска секира!

    Коментиран от #35

    13:30 04.03.2026

  • 29 Митрофанова

    3 8 Отговор

    До коментар #26 от "Омазана ватенка":

    От понеделник спираме парите на Възраждане и Бг путинофили, тия излезнаха големи крадци и палячовци, който иска да получава, да се готви за фронта, тук путинофилчетата са напълно безполезни!

    13:30 04.03.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Факт

    6 2 Отговор

    До коментар #6 от "Сила":

    Древна цивилизация! Персия!

    Коментиран от #71

    13:30 04.03.2026

  • 32 Агресията на Американският ционизъм

    17 3 Отговор
    Китай и Русия предоставят на Иран сателитно разузнаване, което, обяснява редица значителни успехи на Техеран, включително удари по израелски цели и американски бази.
    А Иран имат огромен запас от ракети и дронове..

    Американският ционизъм е в шаш и паника!

    Коментиран от #46

    13:31 04.03.2026

  • 33 Де е Илия - на кирия.

    4 9 Отговор
    Тя, войната наистина може да е доста продължителна, но няма да завърши като война с външни врагове, а като гражданска. Всички които не са съюзници на Иран ще работят много усилено в тази посока.

    13:31 04.03.2026

  • 34 Удо Мача

    4 6 Отговор
    Къде ще се скриеш ? Часовникът ти тиктака ,баща ти те чака .

    13:31 04.03.2026

  • 35 Последния Софиянец

    5 3 Отговор

    До коментар #28 от "Хан Крум":

    Иранците и прабългарите са Арийски племена.Хан Крум също.

    Коментиран от #66

    13:32 04.03.2026

  • 36 Оня с коня

    9 3 Отговор

    До коментар #12 от "Последния Софиянец":

    Според офиц. Новини е "изстреляна ракета по посока Турция,според твоите обаче - Тя е "ударена".А защо внушаваш че Турция трябвало да ни пази- ние със Турция ли имаме Договор,или със НАТО?

    13:32 04.03.2026

  • 37 Атома фъргай бай Дончо!

    2 6 Отговор
    Атома!!!

    Коментиран от #45, #54

    13:33 04.03.2026

  • 38 Енки

    9 4 Отговор
    Нека боговете дават сила на Персия.

    Коментиран от #64

    13:33 04.03.2026

  • 39 ПЕРСИТЕ НЯМАТ ЛИ МЕЖДУКОНТИНЕНТАЛНИ

    5 1 Отговор
    ракетки.....

    13:34 04.03.2026

  • 40 чудесно

    2 6 Отговор
    Крайно време е радикалния ислям да си намери мястото. В Пъкъла.

    Коментиран от #65

    13:35 04.03.2026

  • 41 Шеф Токев

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Атина Палада":

    Май скоро не са яли кьотек та ги е досърбяло .
    Нищо де ,сега ще има обилно на корем

    Коментиран от #53

    13:35 04.03.2026

  • 42 Ззз

    6 2 Отговор
    Самата маpионетка Тръмп от самото начало нямаше намерение за водене на истински преговори, а за налагане на еврейския диктат, видно от ранното струпване на "армадата" му.

    13:36 04.03.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Иво Инджев

    1 2 Отговор

    До коментар #37 от "Атома фъргай бай Дончо!":

    Той има друго ,по силно оръжие . Но не е добре да го използва ,стотици хиляди и милиони ще погинат ,а много от тях невинни .

    Коментиран от #50

    13:37 04.03.2026

  • 46 Атина Палада

    6 4 Отговор

    До коментар #32 от "Агресията на Американският ционизъм":

    И особено ,след като Кимчо (Ким Чен Ун) излезе и каза,че ,ако Иран поискат то може да им достави /помогне с всякакви ракети .

    Коментиран от #56, #59

    13:37 04.03.2026

  • 47 Това

    3 3 Отговор
    през половин час съобщават!Някой предлага ли им?

    13:38 04.03.2026

  • 48 Само

    3 4 Отговор

    До коментар #7 от "Исторически парк":

    Владимир Путин приключва войниците за три дена. :)

    13:39 04.03.2026

  • 49 Тодар Живков

    2 5 Отговор
    Многополюсният свят фалира!
    БРИКС умре!
    Социализма е едно недоносче.
    Хаха

    13:39 04.03.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Урсул фон РептиЛайнян🐍

    7 4 Отговор

    До коментар #15 от "Коцето Копейкин":

    Защо виеш на умряло,а 🇮🇱 п$е

    13:39 04.03.2026

  • 52 Като

    3 6 Отговор
    се водят по акъла на Путин!

    13:40 04.03.2026

  • 53 Атина Палада

    2 5 Отговор

    До коментар #41 от "Шеф Токев":

    Даже повече на корем отколкото във Виетнам:)

    13:40 04.03.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 😂😂😂😂😂

    3 3 Отговор

    До коментар #46 от "Атина Палада":

    Това по севернокорейската телевизия ли го гледа?
    🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #68

    13:42 04.03.2026

  • 57 ИВАН

    1 4 Отговор
    Точно така, с терористи и престъпници не се преговаря, жалко само за горката планета Земя, а и ще плъпнат хиляди бежанци, което няма да е приятно.

    Коментиран от #62

    13:42 04.03.2026

  • 58 Браво Перси !

    2 2 Отговор
    Нали вчера писахте, че оранжевият дърт педофил и клоун твърдял,че Иран му се(молели)за преговори..😆😆😆
    Мале не е истина в какъв филм се вкараха кашерния краварник ционистките израелски влечуги и покрай тях и целия джендърясалия запад с тая война в Иран.

    Коментиран от #61

    13:44 04.03.2026

  • 59 Колективен руски крепостен

    2 1 Отговор

    До коментар #46 от "Атина Палада":

    От къде излезе Кимчо?

    13:44 04.03.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 касата

    2 0 Отговор

    До коментар #58 от "Браво Перси !":

    Всички знаят, че джендърите и обратните са в Кремъл, начело с пасивен педофил!

    13:46 04.03.2026

  • 62 ....

    2 0 Отговор

    До коментар #57 от "ИВАН":

    Да щели да ходят в сев корея там е най хубаво

    13:47 04.03.2026

  • 63 Тръмп каза

    0 0 Отговор
    изтече времето за преговори,а те не искали!?

    13:47 04.03.2026

  • 64 Те дават

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "Енки":

    но Аллах не дава!

    13:48 04.03.2026

  • 65 Макробиолог

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "чудесно":

    Ко знаеш за радикалния ислям?Кат например ,колко синагоги има в Иран?Знаеш ли например че Аврамическите религии са копипейст на Заратустра,към който само е добавен ционизъм?

    13:49 04.03.2026

  • 66 Крумовица

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "Последния Софиянец":

    Аман вече от психодиспансера.

    13:49 04.03.2026

  • 67 пиночет

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Атина Палада":

    Накрая педофила Путин, ще изтъргува Русия на Китай!

    13:50 04.03.2026

  • 68 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #56 от "😂😂😂😂😂":

    Всички медии от Близкия Изток,включително и Ал Джазира го цитираха...За нашите БТВ и Нова ,не зная.Не ги гледам тях..

    13:50 04.03.2026

  • 69 Макробиолог

    0 0 Отговор
    Чакащите в залива танкери гласуват против официалната пропаганда..И не е никак смешно.

    13:51 04.03.2026

  • 70 Говори се че

    0 0 Отговор
    Аятоласите са на свършване!!!

    13:52 04.03.2026

  • 71 .....

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Факт":

    Тигър,Ефрат шумери, финикийци, култури,фараони.

    13:53 04.03.2026

