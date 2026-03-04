Правосъдното министерство изработва стандарт за избор на главен прокурор

Министерството на правосъдието ще изработи стандарт за потенциална номинация при избор на главен прокурор. Това заяви за БНТ служебният правосъден министър Андрей Янкулов. Става въпрос за нов стандарт, при който правосъдните министри не трябва да бъдат безучастни в процедурата. Според Янкулов новият стандарт ще даде възможност да се избегнат политически назначения.
"Изработване на стандарт за потенциална номинация от министъра на правосъдието на кандидатура за главен прокурор, която да бъде подкрепена обществено и професионално. Това да не бъде политическа кандидатура, която да бъде предложена от министъра на правосъдието. Такъв стандарт ще изработим в периода на работа на служебното правителство и той ще бъде оставен за следващия правосъден министър.", коментира още служебният министър на правосъдието.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ПП ДБ
Коментиран от #6
14:13 04.03.2026
2 Питане
14:14 04.03.2026
3 Промяна
Коментиран от #5, #11
14:16 04.03.2026
4 Някой
14:17 04.03.2026
5 Със сигурност
До коментар #3 от "Промяна":Кой, кого и как?! Първо простата и крадлива герберска Тиква Борисов в затвора и след това ще си подредим окрадената от него държавица.
14:18 04.03.2026
6 Прав си!
До коментар #1 от "ПП ДБ":На цяла България и е дошло до гуша от кражбите двете Мазни и Угоени парчета, Тиквата Борисов и аверчето му Пеевски.
14:19 04.03.2026
7 Майора
Коментиран от #12
14:23 04.03.2026
8 Ти да видиш
Пък като сложите ваш човек за гл. прокурор може най-накрая да обърнете внимание и на съдебната реформа, че има нужда от такава.
14:24 04.03.2026
9 Дориана
Коментиран от #23
14:27 04.03.2026
10 Оставка
Коментиран от #13
14:27 04.03.2026
11 Оооо
До коментар #3 от "Промяна":Винаги пишеш глупости. А някой избирал ли е шиши, та управлява държавата толкова време?
Коментиран от #20
14:28 04.03.2026
12 Дориана
До коментар #7 от "Майора":Много глупав коментар. Сорос ви е трън в очите , не можете да спите. Не можете да видите реалността, че България има нужда от независими институции . Съдебната е една от тях.
Коментиран от #18
14:30 04.03.2026
13 Дориана
До коментар #10 от "Оставка":Много се страхувате от Гюров, и от честните прозрачни избори. Оставки трябва да подадат корумпираните политици от коалиция Магнитски. Нямат място в Парламента.
Коментиран от #17, #22
14:34 04.03.2026
14 Нова
14:38 04.03.2026
15 Тити на Кака
Толкова по тази очевидно ПиАр предизборна изява на това мощно изявило се вече недоразумение, което успя да стане за смях с малоумните си действия само за няколко седмици.
14:38 04.03.2026
16 Хаха
14:48 04.03.2026
17 Хаха
До коментар #13 от "Дориана":Къде в правителството на проститутките видя честен ?
14:49 04.03.2026
18 Хаха
До коментар #12 от "Дориана":Независима и подчинена на Петроханци
14:55 04.03.2026
19 малко истински факти
15:04 04.03.2026
20 Промяна
До коментар #11 от "Оооо":Освен да бълнуваш ШИШИ МИЩИ КИШИ нещо друго ограниченията ви са вече гротесни А този е Назначен от червените метежи КОЙ КОГА ГО Е ИЗБИРАЛ ТОЗИ ЛИЧНО ПОСОЧИ ЗАД ШИШИ СТОИ ПАРТИЯ А ЗАД ТОЗИ КОЙ Е ГЮПО И ПЕТРОХАНЦИ И ОНЕЗИ ЧЕРВЕНИТЕ ОЛИГАРСИ АЗ ИСКАМ ДА СЕ ТЪРСИ ОТГОВОРНОСТ НА САБОТАЖНИЦИТЕ КОИТО 5 ГОДИНИ САБОТИРАТ РУШАТ КРАДАТ ГРАБЯТ ВСИЧКО ТУК
15:05 04.03.2026
21 Промяна
Коментиран от #25
15:06 04.03.2026
22 Промяна
До коментар #13 от "Дориана":ГЮРОВАТА ДИКТАТУРА ЛИ РАЗВЯВАШ НИЩОТО И НЕ СЕ СВЕНИШ НАЛИ БЕЗКРУПУЛНИ ИЗМАМНИЦИ С НАШЕ МВР С НАШИ СЛУГИ НА ТРАПЕЗАТА С АЛА БАЛА ИНАЧЕ НИ КОГААААААА НЯМА ДА ВИДИТЕ ВЛАСТ ИЗВРАТЕНЯЦИ ПЕТРОХАНСКИ БЕЗКРУПУЛНИ
15:09 04.03.2026
23 Промяна
До коментар #9 от "Дориана":9 АМА ТИ СИ ЕДНО ЕДНО ЕДНО НИЩОООООООО И НИКОЙ НЕ ПРЕДСТАВЛЯВАШ КОГА ЩЕ СПРЕШ ДА БЪЛВАШ ГНУСНИ ЛЪЖИ ИЗВРАТЕНЯЧКА ФИКСИРАЛА СЕ В БОРИСОВ
15:11 04.03.2026
24 Готвач намерили, шеф
15:13 04.03.2026
25 Ура,,Ура
До коментар #21 от "Промяна":Който иска да си губи времето нека чете коментарите с ник ПРОМЯНА.
Коментиран от #26
15:17 04.03.2026
26 Промяна
До коментар #25 от "Ура,,Ура":НАДРАСКА ЕДИН ШАРЛАТАНСКИ НАЕМНИК БЕЗРАБОТЕН МЪРЗЕЛИВ ПОСРЕД БЯЛ ДЕН БЪЛГАРИЯ Е НА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ
15:28 04.03.2026