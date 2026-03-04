Правосъдното министерство изработва стандарт за избор на главен прокурор

Министерството на правосъдието ще изработи стандарт за потенциална номинация при избор на главен прокурор. Това заяви за БНТ служебният правосъден министър Андрей Янкулов. Става въпрос за нов стандарт, при който правосъдните министри не трябва да бъдат безучастни в процедурата. Според Янкулов новият стандарт ще даде възможност да се избегнат политически назначения.

"Изработване на стандарт за потенциална номинация от министъра на правосъдието на кандидатура за главен прокурор, която да бъде подкрепена обществено и професионално. Това да не бъде политическа кандидатура, която да бъде предложена от министъра на правосъдието. Такъв стандарт ще изработим в периода на работа на служебното правителство и той ще бъде оставен за следващия правосъден министър.", коментира още служебният министър на правосъдието.