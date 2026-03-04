Новини
Правосъдното министерство изработва стандарт за избор на главен прокурор

Правосъдното министерство изработва стандарт за избор на главен прокурор

4 Март, 2026 14:11

"Изработване на стандарт за потенциална номинация от министъра на правосъдието на кандидатура за главен прокурор, която да бъде подкрепена обществено и професионално. Това да не бъде политическа кандидатура, която да бъде предложена от министъра на правосъдието", обясни още Андрей Янкулов

Снимка: БНТ
Ани Ефремова

Министерството на правосъдието ще изработи стандарт за потенциална номинация при избор на главен прокурор. Това заяви за БНТ служебният правосъден министър Андрей Янкулов. Става въпрос за нов стандарт, при който правосъдните министри не трябва да бъдат безучастни в процедурата. Според Янкулов новият стандарт ще даде възможност да се избегнат политически назначения.

"Изработване на стандарт за потенциална номинация от министъра на правосъдието на кандидатура за главен прокурор, която да бъде подкрепена обществено и професионално. Това да не бъде политическа кандидатура, която да бъде предложена от министъра на правосъдието. Такъв стандарт ще изработим в периода на работа на служебното правителство и той ще бъде оставен за следващия правосъден министър.", коментира още служебният министър на правосъдието.


Напиши коментар:


  • 1 ПП ДБ

    2 16 Отговор
    Първи 40%

    Коментиран от #6

    14:13 04.03.2026

  • 2 Питане

    8 0 Отговор
    Пак ли по РУСКИ калъп ?

    14:14 04.03.2026

  • 3 Промяна

    12 4 Отговор
    АМА ЧЕ НАХАЛНИК АМА ТИ СИ СЛУЖЕБЕН НИКОЙ АМА НИКОЙ НЕ ТЕ Е ИЗБИРАЛ ОСТАВКА ЧЕРВЕН СЛУГА И АЗ СЕ ПИТАМ ЗАЩО ЕДНИ РАЗРУШИТЕЛИ НА ДЪРЖАВАТА 5 ГОДИНИ НЕ И СЕ ТЪРСИ ОТГОВОРНОСТ ЗАЩО НЕ ВАЖАТ ЗАКОНИТЕ ЗА ТЕЗИ САБОТАЖНИЦИ

    Коментиран от #5, #11

    14:16 04.03.2026

  • 4 Някой

    5 3 Отговор
    Който прави номинацията, той си избира по какви критерии. Ако някой друг ти задава критериите, то ти нищо не избираш. А най-добре е да се избира от народа!

    14:17 04.03.2026

  • 5 Със сигурност

    3 11 Отговор

    До коментар #3 от "Промяна":

    Кой, кого и как?! Първо простата и крадлива герберска Тиква Борисов в затвора и след това ще си подредим окрадената от него държавица.

    14:18 04.03.2026

  • 6 Прав си!

    5 8 Отговор

    До коментар #1 от "ПП ДБ":

    На цяла България и е дошло до гуша от кражбите двете Мазни и Угоени парчета, Тиквата Борисов и аверчето му Пеевски.

    14:19 04.03.2026

  • 7 Майора

    16 2 Отговор
    Ало Янкулов , критерии по Сорос ли предлагаш! Та той вече е безгласна буква , остана само в България и Румъния и скоро ще го изгонят! Жалкото е един министър , представител на изпълнителната власт да кадрува в съдебната власт!

    Коментиран от #12

    14:23 04.03.2026

  • 8 Ти да видиш

    7 0 Отговор
    Ооофффф, напишете му името най-накрая и да се свършва вече.
    Пък като сложите ваш човек за гл. прокурор може най-накрая да обърнете внимание и на съдебната реформа, че има нужда от такава.

    14:24 04.03.2026

  • 9 Дориана

    2 16 Отговор
    Борисов и Пеевски заедно с техните съюзници и защитници трябва да напуснат Парламента и политиката Точно те спират умишлено реформите във всички завладени от тях институции. Страхуват се от " народната любов" затова разхищават държавни средства да ги охраняват. Голям страх!

    Коментиран от #23

    14:27 04.03.2026

  • 10 Оставка

    13 3 Отговор
    На некадърника Гюров и кабинета му от пълни идиоти.йотоес към д-р р си,тези погребва т България .ОСТАВКА

    Коментиран от #13

    14:27 04.03.2026

  • 11 Оооо

    2 10 Отговор

    До коментар #3 от "Промяна":

    Винаги пишеш глупости. А някой избирал ли е шиши, та управлява държавата толкова време?

    Коментиран от #20

    14:28 04.03.2026

  • 12 Дориана

    0 15 Отговор

    До коментар #7 от "Майора":

    Много глупав коментар. Сорос ви е трън в очите , не можете да спите. Не можете да видите реалността, че България има нужда от независими институции . Съдебната е една от тях.

    Коментиран от #18

    14:30 04.03.2026

  • 13 Дориана

    0 15 Отговор

    До коментар #10 от "Оставка":

    Много се страхувате от Гюров, и от честните прозрачни избори. Оставки трябва да подадат корумпираните политици от коалиция Магнитски. Нямат място в Парламента.

    Коментиран от #17, #22

    14:34 04.03.2026

  • 14 Нова

    2 0 Отговор
    домова книга ли ще мислят!?

    14:38 04.03.2026

  • 15 Тити на Кака

    8 0 Отговор
    Само за протокола: криви закони, създадени от криви юристи / например - мравояди, както е в конкретния случай/ не могат да се заменят или изправят със "стандарти", предложени от служебни МП.
    Толкова по тази очевидно ПиАр предизборна изява на това мощно изявило се вече недоразумение, което успя да стане за смях с малоумните си действия само за няколко седмици.

    14:38 04.03.2026

  • 16 Хаха

    5 0 Отговор
    Поредният мухльо министър дето иска на сбъдне мечтата на Ритьо да стане Главен Прокурор? Мухльо какво стана с Бобокови с Русенския културен проект? С автомобилите в Ловеч, със запорите на Прокопи???

    14:48 04.03.2026

  • 17 Хаха

    7 1 Отговор

    До коментар #13 от "Дориана":

    Къде в правителството на проститутките видя честен ?

    14:49 04.03.2026

  • 18 Хаха

    6 1 Отговор

    До коментар #12 от "Дориана":

    Независима и подчинена на Петроханци

    14:55 04.03.2026

  • 19 малко истински факти

    5 0 Отговор
    Тоя смешник с неадекватнонапушения поглед ли се изработва критериите .....

    15:04 04.03.2026

  • 20 Промяна

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "Оооо":

    Освен да бълнуваш ШИШИ МИЩИ КИШИ нещо друго ограниченията ви са вече гротесни А този е Назначен от червените метежи КОЙ КОГА ГО Е ИЗБИРАЛ ТОЗИ ЛИЧНО ПОСОЧИ ЗАД ШИШИ СТОИ ПАРТИЯ А ЗАД ТОЗИ КОЙ Е ГЮПО И ПЕТРОХАНЦИ И ОНЕЗИ ЧЕРВЕНИТЕ ОЛИГАРСИ АЗ ИСКАМ ДА СЕ ТЪРСИ ОТГОВОРНОСТ НА САБОТАЖНИЦИТЕ КОИТО 5 ГОДИНИ САБОТИРАТ РУШАТ КРАДАТ ГРАБЯТ ВСИЧКО ТУК

    15:05 04.03.2026

  • 21 Промяна

    1 0 Отговор
    Освен да бълнуваш ШИШИ МИЩИ КИШИ нещо друго ограниченията ви са вече гротесни А този е Назначен от червените метежи КОЙ КОГА ГО Е ИЗБИРАЛ ТОЗИ ЛИЧНО ПОСОЧИ ЗАД ШИШИ СТОИ ПАРТИЯ А ЗАД ТОЗИ КОЙ Е ГЮПО И ПЕТРОХАНЦИ И ОНЕЗИ ЧЕРВЕНИТЕ ОЛИГАРСИ АЗ ИСКАМ ДА СЕ ТЪРСИ ОТГОВОРНОСТ НА САБОТАЖНИЦИТЕ КОИТО 5 ГОДИНИ САБОТИРАТ РУШАТ КРАДАТ ГРАБЯТ ВСИЧКО ТУК

    Коментиран от #25

    15:06 04.03.2026

  • 22 Промяна

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Дориана":

    ГЮРОВАТА ДИКТАТУРА ЛИ РАЗВЯВАШ НИЩОТО И НЕ СЕ СВЕНИШ НАЛИ БЕЗКРУПУЛНИ ИЗМАМНИЦИ С НАШЕ МВР С НАШИ СЛУГИ НА ТРАПЕЗАТА С АЛА БАЛА ИНАЧЕ НИ КОГААААААА НЯМА ДА ВИДИТЕ ВЛАСТ ИЗВРАТЕНЯЦИ ПЕТРОХАНСКИ БЕЗКРУПУЛНИ

    15:09 04.03.2026

  • 23 Промяна

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Дориана":

    9 АМА ТИ СИ ЕДНО ЕДНО ЕДНО НИЩОООООООО И НИКОЙ НЕ ПРЕДСТАВЛЯВАШ КОГА ЩЕ СПРЕШ ДА БЪЛВАШ ГНУСНИ ЛЪЖИ ИЗВРАТЕНЯЧКА ФИКСИРАЛА СЕ В БОРИСОВ

    15:11 04.03.2026

  • 24 Готвач намерили, шеф

    2 0 Отговор
    Тези палячовци никой не ги е избирал да готвят стандарти, а само да дотлскат страната до изборите.

    15:13 04.03.2026

  • 25 Ура,,Ура

    1 1 Отговор

    До коментар #21 от "Промяна":

    Който иска да си губи времето нека чете коментарите с ник ПРОМЯНА.

    Коментиран от #26

    15:17 04.03.2026

  • 26 Промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Ура,,Ура":

    НАДРАСКА ЕДИН ШАРЛАТАНСКИ НАЕМНИК БЕЗРАБОТЕН МЪРЗЕЛИВ ПОСРЕД БЯЛ ДЕН БЪЛГАРИЯ Е НА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ

    15:28 04.03.2026

