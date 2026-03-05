Трайчо Трайков ще посети АЕЦ „Козлодуй“

Служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков ще посети днес АЕЦ „Козлодуй“.

Той ще инспектира на място пусковите дейности по неядрената част на шести блок с оглед включването му в енергийната система на страната, съобщиха от Министерството на енергетиката.

На 27 февруари на брифинг в Министерския съвет Трайчо Трайков каза, че ще посети атомната централа при първа възможност. Тогава той коментира, че АЕЦ „Козлодуй“ губи десетки милиони евро заради неудачно техническо решение относно ремонта на предпазно мембранно устройство на сепаратор паропрегревател на турбината на шести блок, което дефектира многократно.

На 19 февруари по време на изслушване в парламента изпълнителният директор на АЕЦ „Козлодуй" Иван Андреев каза, че пропуснатите ползи от непроизведена електрическа енергия в резултат на двете принудителни спирания на шести блок на АЕЦ "Козлодуй" през миналия декември и през този февруари ще възлязат на 18 млн. лева и не става дума за загуби. Част от размера на пропуснатите ползи ще се компенсира заради изместването и удължаването на датата за годишния планов ремонт, посочи той.