Трайчо Трайков ще посети АЕЦ „Козлодуй“

5 Март, 2026 06:52, обновена 5 Март, 2026 06:02 648 6

Енергийният министър ще инспектира на място пусковите дейности по неядрената част на шести блок

Служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков ще посети днес АЕЦ „Козлодуй“.

Той ще инспектира на място пусковите дейности по неядрената част на шести блок с оглед включването му в енергийната система на страната, съобщиха от Министерството на енергетиката.

На 27 февруари на брифинг в Министерския съвет Трайчо Трайков каза, че ще посети атомната централа при първа възможност. Тогава той коментира, че АЕЦ „Козлодуй“ губи десетки милиони евро заради неудачно техническо решение относно ремонта на предпазно мембранно устройство на сепаратор паропрегревател на турбината на шести блок, което дефектира многократно.

На 19 февруари по време на изслушване в парламента изпълнителният директор на АЕЦ „Козлодуй" Иван Андреев каза, че пропуснатите ползи от непроизведена електрическа енергия в резултат на двете принудителни спирания на шести блок на АЕЦ "Козлодуй" през миналия декември и през този февруари ще възлязат на 18 млн. лева и не става дума за загуби. Част от размера на пропуснатите ползи ще се компенсира заради изместването и удължаването на датата за годишния планов ремонт, посочи той.


  • 1 Неразбрал

    9 0 Отговор
    Какво ще му гледа на АЕЦ - а ?

    06:04 05.03.2026

  • 2 Мин Трайков да каже

    6 0 Отговор
    Как цяла София получи сметки от 200 лева с лед лампи и хладилници? Без печки, сушилни, бойлери, климатици?
    Поредният случай: проф. Чалъков София хирург не живее на къща в село един месец, има 2 хладилника, които харчат месечно 25 киловатчаса, как за 25 киловатчаса пристига сметка за 300 киловатчаса.

    06:08 05.03.2026

  • 3 Честити ви

    4 1 Отговор
    Гей-Зер поколение заедно с Мунчо Боташа и пъ.пъ. дъ.бълите на власт!

    06:18 05.03.2026

  • 5 Верно ли

    3 0 Отговор
    И чий ще го крепи тоя у АЕЦа? Или ПеПеДеБилите са ядрени физици до един? Няма да мирясат тези безродници!

    06:45 05.03.2026

  • 6 Тройчо крадеца

    1 0 Отговор
    може да ликвидира цялата енергетика срещи ощя някой шекел

    06:55 05.03.2026

