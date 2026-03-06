Удар с дрон доведе до призиви за край на британското военно присъствие в Кипър

Удар с дрон тази седмица срещу британска военновъздушна база в Кипър поднови призивите за слагане на край на британското военно присъствие на средиземноморския остров, тъй като мнозина се опасяват от въвличане в по-широкия конфликт около Иран.

Кипърски политици отдавна изпитват притеснения заради двете британски военновъздушни бази Акротири и Декелия, които са британски суверенни територии, откакто Кипър получи независимост от Обединеното кралство през 1960 г.

Но въпросът отново изплува на повърхността, след като ирански дрон, който според силите за сигурност е бил изстрелян от иранския съюзник „Хизбула“, удари базата Акротири в понеделник. Нямаше пострадали, но инцидентът постави острова в повишена тревога и принуди цивилните в района да се евакуират.

До момента няма конкретни сигнали, че Кипър ще поиска затваряне на базите. Но нарастващите призиви за преосмисляне на статута на базите показват как иранският конфликт вече усложнява международните отношения в региона.

Въпросът не касае само сигурността на кипърците, но и британското военно присъствие в чужбина. Акротири и Декелия са сред най-важните военни позиции на Великобритания и служат за подкрепа на операции в Близкия изток от десетилетия.

Попитан дали Кипър ще преразгледа статута на британските бази, президентът Никос Христодулидис заяви днес пред репортери, че „Нищо не е изключено“.

Проправителственият вестник „Филелефтерос“ беше по-директен: „Базите трябва да бъдат затворени. Те ни застрашават“, написа в колонката си в сряда анализаторът Костас Венизелос.

Двете бази, които се простират на около 99 кв. мили по южното и източното крайбрежие на Кипър, са под пълна британска юрисдикция. В базите, познати като „слънчево назначение“ заради спокойния си начин на живот, живеят около 7000 души персонал и техните близки, а около 12 000 кипърци живеят в непосредствена близост.

Кипърски официални лица се вбесиха през уикенда, когато британският премиер Киър Стармър публично не отхвърли възможността за използване на базите в Кипър за кампанията на САЩ и Израел срещу Иран, което доведе до серия от уточняващи изявления от Лондон, че базите на острова не се използват.

По-късно Лондон изпрати министъра на отбраната Джон Хийли в Никозия в усилие да намали напрежението. Президентът Христодулидис се срещна днес с шефката на британското разузнаване МИ6 Блейз Метревели, макар че не стана известно какво са обсъждали.

„Да, имаше раздразнение“ от изявленията на Стармър, каза Христодулидис пред гръцката телевизия Скай в интервю късно снощи.

Кипърски правни експерти казват, че споразуменията за съществуването на базите трябва да бъдат преразгледани. Според тях базите са остатък от колониализма, който е несъвместим с Устава на ООН.

Засега няма сигнали, че Лондон възнамерява да преосмисли статута им.

„Нашите суверенни бази са напълно законни съгласно международното право“, заяви говорител на британското министерство на отбраната.

Според кипърски експерти обаче съществува прецедент с британското споразумение от 2005 г. за прехвърляне на суверенитета на островите Чагос на Мавриций, след като международни съдилища постановиха, че отделянето на островите по време на колониалната епоха е било незаконно.

„Този случай е подобен и може да бъде приложен в случая с Кипър – базите да бъдат поставени на нова основа, напълно съобразена с международното право“, заяви Костас Клиридис, бивш главен прокурор и съдия във Върховния съд.

Дебатът едва ли ще отшуми. Официални кипърски представители изглежда не желаят да се залавят с тази битка, докато вътрешният конфликт между кипърските гърци и кипърските турци остава нерешен.

„Не е толкова просто“, каза един кипърски официален представител.

Превод от английски език: София Георгиева, БТА