Торнадо погуби трима души в щата Мичиган, други 12 са ранени ВИДЕО

Най-малко трима души са загинали, а 12 други са ранени при торнадо, което удари Мичиган в петък, съобщи ABC News.

Според медията торнадото е ударило близо до езерото Юниън. Трима от ранените са хоспитализирани, но информация за състоянието още не е изнесена.

Спешни служби работят на мястото на инцидента, а властите призовават хората да избягват засегнатия район.