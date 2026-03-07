Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Торнадо погуби трима души в щата Мичиган, други 12 са ранени ВИДЕО

7 Март, 2026 05:42, обновена 7 Март, 2026 05:47

  • сащ-
  • торнадо-
  • мичиган-
  • загинали

Стихията връхлетяла района край езерото Юниън

Торнадо погуби трима души в щата Мичиган, други 12 са ранени ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Най-малко трима души са загинали, а 12 други са ранени при торнадо, което удари Мичиган в петък, съобщи ABC News.

Според медията торнадото е ударило близо до езерото Юниън. Трима от ранените са хоспитализирани, но информация за състоянието още не е изнесена.

Спешни служби работят на мястото на инцидента, а властите призовават хората да избягват засегнатия район.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 3 Удар в Харков

    0 0 Отговор
    Ама поне трима или най-малко трима?

    06:48 07.03.2026