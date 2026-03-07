Руски удар в Харков уби поне един човек, ранените са десет

Най-малко един човек е загинал и десет са ранени при руски удар срещу жилищен блок в източния украински град Харков, предаде Франс прес, като цитира изявление на властите.
"В резултат на вражеската атака част от пететажна жилищна сграда в Киевски квартал в Харков е практически разрушена. Къща, намираща се в близост, също е била повредена", написа в Телеграм ръководителят на регионалната военна администрация на Харков, Олег Синегубов.
"Има един загинал. Десет други души са ранени, сред които две момчета на 6 и 11 години и едно момиче на 17 години", добави той.
Според него около десет души, сред които едно дете, все още са затрупани под развалините и се провеждат спасителни операции.
Освен това, кметицата на Чугуев, в Харковска област, написа в Телеграм, че двама души са били ранени при "вражеска атака с дрон" срещу къща в центъра на града.
През нощта в цяла Украйна беше обявена въздушна тревога поради руски въздушни удари.
Руски удар в Запорожка област е ранил бебе, съобщи в Телеграм шефът на регионалната администрация Иван Федоров.
Дронове атакуват Одеса от акваторията на Черно море, в града отекват силни взривове, съобщиха в Телеграм регионалните власти.
Група дронове се движат откъм морето във всички райони на града, информират местните канали в приложението.
Въздушната тревога бе обявена в 00.36 часа.
Регионалните власти призовават жителите да се укрият в бомбоубежищата.
Вашето мнение
Коментиран от #13
05:50 07.03.2026
Кога
05:55 07.03.2026
Добре
05:56 07.03.2026
Вашето мнение
До коментар #7 от "оня с коня":Руския опит да се воюва сам срещу целия свет и да го победиш е безценен. Естествено, че ще го сподели с иранците.
06:06 07.03.2026
По темата
06:39 07.03.2026
Българка 😺-Маца
06:40 07.03.2026
1,5 човека
06:45 07.03.2026
Лука
До коментар #4 от "Вашето мнение":НАТОне воюва с русия ! Само на рашистите се привиждат разни победи .
06:51 07.03.2026