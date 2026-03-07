Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Украйна »
Руски удар в Харков уби поне един човек, ранените са десет
  Тема: Украйна

Руски удар в Харков уби поне един човек, ранените са десет

7 Март, 2026 06:32, обновена 7 Март, 2026 05:37 713 13

  • русия-
  • украйна-
  • харков-
  • одеса-
  • атаки-
  • пострадали

Дронове атакуват Одеса от акваторията на Черно море

Руски удар в Харков уби поне един човек, ранените са десет - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БТА БТА

Най-малко един човек е загинал и десет са ранени при руски удар срещу жилищен блок в източния украински град Харков, предаде Франс прес, като цитира изявление на властите.

"В резултат на вражеската атака част от пететажна жилищна сграда в Киевски квартал в Харков е практически разрушена. Къща, намираща се в близост, също е била повредена", написа в Телеграм ръководителят на регионалната военна администрация на Харков, Олег Синегубов.

"Има един загинал. Десет други души са ранени, сред които две момчета на 6 и 11 години и едно момиче на 17 години", добави той.

Според него около десет души, сред които едно дете, все още са затрупани под развалините и се провеждат спасителни операции.

Освен това, кметицата на Чугуев, в Харковска област, написа в Телеграм, че двама души са били ранени при "вражеска атака с дрон" срещу къща в центъра на града.

През нощта в цяла Украйна беше обявена въздушна тревога поради руски въздушни удари.

Руски удар в Запорожка област е ранил бебе, съобщи в Телеграм шефът на регионалната администрация Иван Федоров.

Дронове атакуват Одеса от акваторията на Черно море, в града отекват силни взривове, съобщиха в Телеграм регионалните власти.

Група дронове се движат откъм морето във всички райони на града, информират местните канали в приложението.

Въздушната тревога бе обявена в 00.36 часа.

Регионалните власти призовават жителите да се укрият в бомбоубежищата.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Вашето мнение

    14 2 Отговор
    Трябва да се отбележи, че Русия сама размаза целокупното натю. В момента щатите използват оръжие складирано за трета световна война за да не ядат още по-голям пердах от персите.

    Коментиран от #13

    05:50 07.03.2026

  • 5 Кога

    14 1 Отговор
    ще качим Запряна и Бабата на американския самолет ?

    05:55 07.03.2026

  • 6 Добре

    12 2 Отговор
    ни натресоха с туй левро в тия смутни времена !

    05:56 07.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Вашето мнение

    10 1 Отговор

    До коментар #7 от "оня с коня":

    Руския опит да се воюва сам срещу целия свет и да го победиш е безценен. Естествено, че ще го сподели с иранците.

    06:06 07.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 По темата

    8 0 Отговор
    За сравнение САЩ и Израел убиха цял девически отбор, 161 деца в училище в Иран.

    06:39 07.03.2026

  • 11 Българка 😺-Маца

    4 0 Отговор
    Уудрий Вова ,да се пукат душите черни душмански !

    06:40 07.03.2026

  • 12 1,5 човека

    4 0 Отговор
    Поне един човек, какво означава? Може да се е споминал от уплах.

    06:45 07.03.2026

  • 13 Лука

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Вашето мнение":

    НАТОне воюва с русия ! Само на рашистите се привиждат разни победи .

    06:51 07.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания