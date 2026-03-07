Убийството на Ел Менчо! Мексико отваря нова глава в борбата с картелите

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Мексиканската армия уби лидера на най-могъщия картел в страната и един от най-издирваните бегълци в Съединените щати.

На тази голяма победа членовете на картела отговориха с вълна от насилие в цялата страна.

Убийството на лидера на картела "Халиско Ново поколение", Немесио Осегера Сервантес, по време на опит да бъде заловен в едноименния щат е най-големият удар срещу картелите след залавянето на бившия бос на картела "Синалоа" - Хоакин Гузман - Ел Чапо преди десетилетие.

След смъртта на Осегера Сервантес въоръжени мъже отприщиха насилие в цялата страна. Коли, изгорени от членове на картела, блокираха пътища в 20 мексикански щата. Хората се заключиха по домовете си в Гуадалахара - вторият по големина град в Мексико и столица на Халиско, а училищните занятия днес бяха отменени в няколко щата, тъй като силите за сигурност бяха поставени в бойна готовност в цялата страна. Дори Гватемала засили сигурността на границата си с Мексико.

Убийството би могло да даде предимство на правителството в отношенията му с администрацията на Тръмп в САЩ, която заплашва с мита или едностранни военни действия, ако Мексико не покаже резултати в борбата срещу картелите.

Дългосрочният ефект върху сигурността в Мексико обаче остава неясен.

59-годишният Ел Менчо, родом от западния щат Мичоакан, беше лидер на бързоразвиваща се престъпна група. Връзките му с организираната престъпност датират от поне три десетилетия.

През 1994 г. той е съден за трафик на хероин в САЩ и получи три години затвор. След завръщането си в Мексико той бързо се издигна в подземния свят на наркотрафика.

Около 2009 г. той основава картела " Халиско Ново поколение", който се превръща в най-бързо развиващата се престъпна организация в Мексико, като изпраща кокаин, метамфетамини, фентанил и мигранти в Съединените щати и въвежда иновации в насилието с използването на дронове и импровизирани взривни устройства.

Картелът си създава репутация с дръзки атаки срещу мексиканските сили за сигурност, сред които свалянето на военен хеликоптер в Халиско през 2015 г. и опита за зрелищно, но неуспешно покушение срещу началника на полицията в Мексико Сити - Омар Гарсия Харфуч, който понастоящем е федерален секретар по сигурността на страната.

Групировката набира агресивно членове, експериментирайки с нови начини за достигане до потенциални участници онлайн и трупайки приходи чрез кражба на гориво, изнудване и измами с таймшеър (timeshare - имот с разделена форма на собственост или права на ползване), наред с други дейности.

Осегера Сервантес загина в битка с войници, изпратени да го заловят.

Той беше убит при опит да бъде заловен, докато неговите последователи се опитваха да се преборят с мексиканските войници.

Министерството на отбраната заяви, че армията е започнала операция в южната част на щата Халиско за залавянето на Осегера Сервантес, в която участват мексиканските военновъздушни сили и специални части.

Картелът контраатакува и в последвалата конфронтация федералните сили убиха четирима членове на престъпната група и раниха трима други, включително нейния лидер, който почина по-късно по време на транспортиране по въздух до Мексико Сити.

Трима войници бяха ранени, а двама души бяха задържани при акцията. На място са иззети ракетни установки, способни да свалят самолети и да унищожават бронирани машини.

Мексико иска да покаже резултати на Тръмп в борбата срещу картелите.

Смъртта на Осегера Сервантес ще помогне на мексиканското правителство да покаже резултатите си на САЩ, които оказват натиск върху съседската страна да преследва по-агресивно наркокартелите. И двете страни заявиха, че сътрудничеството в разузнаването е допринесло за вчерашната операция.

Осегера Сервантес беше изправен пред множество обвинения в Съединените щати, а Държавният департамент на САЩ предложи награда в размер на 15 милиона долара за информация, която да доведе до ареста му. Администрацията на Тръмп определи неговия картел и други за чуждестранни терористични организации преди година.

Заместник-държавният секретар на САЩ Кристофър Ландау, който беше посланик на САЩ в Мексико по време на първия мандат на Тръмп, приветства операцията в социалната мрежа X: "Добрите са по-силни от лошите. Поздравления за силите на реда и закона във великата мексиканска страна".

Майк Виджил - бивш ръководител на международните операции на Агенцията за борба с наркотиците, заяви, че Мексико е изпратило "силно послание към администрацията на Доналд Тръмп, че се борят агресивно и ефективно" срещу най-мощните картели. Той добави, че "по-голямата част от информацията идва от мексиканските въоръжени сили и цялата заслуга е на Мексико".

Смъртта на лидера на картела оставя вакуум във властта.

Не е ясно кой ще наследи Осегера Сервантес нито дали някой изобщо може да го направи.

Според Агенцията за борба с наркотиците на САЩ картелът "Халиско" присъства в поне 21 от 32-та щата на Мексико и е активен в почти всички Съединени щати. Но това е и глобална организация и загубата на нейния лидер може да се усети далеч отвъд Мексико.

"Ел Менчо контролираше всичко, той беше като диктатор на държава", поясни Виджил.

Отсъствието му може да забави бързия растеж и разширяване на картела и първоначално да го отслаби срещу картела "Синалоа" на няколко фронта, където те или техни пълномощници се борят. "Синалоа" обаче е впримчен в собствената си вътрешна борба за власт между синовете на "Ел Чапо" и фракцията, лоялна на Исмаел "Ел Майо" Самбада, който е в ареста на САЩ.

Виджил заяви, че Мексико трябва да се възползва от момента, за да започне "ефективна фронтална атака, основана на разузнавателна информация".

"Това е голяма възможност за Мексико и Съединените щати, ако работят заедно", подчерта той.

Анализаторът по сигурността Дейвид Сауседо посочи, че ако роднини на Осегера Сервантес поемат контрола над картела, насилието може да продължи. Ако други поемат властта, те биха могли да бъдат по-склонни да обърнат страницата и да продължат операциите си.

Най-големият страх е, че картелът ще се обърне към безразборно насилие. Те биха могли да решат да "започнат наркотерористични атаки и да създадат сценарий, подобен на този, който Колумбия преживя през 90-те години на миналия век", пълномащабна атака срещу правителството с "коли бомби, убийства и атаки срещу самолети".

В продължение на десетилетия наркокартелите "Синалоа", "Халиско Ново поколение", "Североизток", "Кланът на Залива" и "Фамилия Мичоакана" и "Обединени картели" в Мексико пораждат насилие и разполагат с мрежи, които се простират до Съединените щати, Централна Америка, Южна Америка и Европа, както и с престъпни клетки за други престъпления, като трафик на хора, отвличане и изнудване.

В страната са регистрирани 30 048 убийства през 2024 г. - с 1% повече отколкото през 2023 г., като по-голямата част са именно престъпления, свързани с картели. От края на 2006 г., когато започва държавната офанзива срещу картелите, Мексико е отчела над 480 000 убийства.

Според Програмата за данни за конфликти, част от Департамента за изследване на мира в Университета в Упсала, между 1989 и 2024 г. в Мексико са регистрирани общо 139 762 смъртни случая, свързани с насилие от недържавни организации.

От този общ брой картелът "Халиско Ново поколение" е свързан със 73 315 случая, което представлява 53,8% от всички смъртни случаи, причинени от организирана престъпност, подривни групи и други недържавни участници.

Пикът на насилието от страна на групировката е през 2020 г., когато са регистрирани 11 542 смъртни случая. Следват 2021 г. с 11 202 смъртни случая и 2022 г. с 9 191.

На 1 ноември миналата година пък кметът на Уруапан, Карлос Мансо - отявлен критик на насилието, организирано от картели, беше застрелян по време на публично събитие за Деня на мъртвите.

Първоначално картелът "Халиско Ново поколение" е въоръжено крило на "Синалоа", сформирано за борба с друга криминална наркоорганизация - "Сетас". Той обаче се отделя от организацията-майка и започва да действа самостоятелно през 2011 г. под ръководството на Немесио Осегера Сервантес - Ел Менчо.

"Синалоа", известен и като Тихоокеанския картел и основан през 1989 г., е един от най-старите в Мексико. Базиран в щата Синалоа, той е смятан за най-големия и има най-голямо присъствие в Съединените щати. Ръководен е от наркобарона Хоакин Гузман - Ел Чапо, който е смятан за най-могъщия наркотрафикант в света и е осъден на доживотен затвор в Съединените щати.