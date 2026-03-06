Тръмп заяви, че Иран е „загубил всичко“ и отхвърли идеята за сухопътна инвазия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Иран е „загубил всичко“ и че изпращането на американски сухопътни войски в Техеран би било „загуба на време“, предаде „Индипендънт“, цитирана от News.bg.

Тръмп намали надеждите за дипломатическо разрешаване на конфликта, подчертавайки, че темпото и интензивността на американските удари ще продължат. Целта на САЩ е да „влязат и да изчистят всичко“ в страната, за да се създаде път за ново ръководство в Иран.

Президентът се похвали, че американските сили „унищожават врага много преди очаквания срок и в мащаб, какъвто хората не са виждали досега“.

Той отбеляза, че Иран все още търси дипломатически решения за прекратяване на войната, но САЩ не са заинтересовани от сключване на сделка.

По-рано Пийт Хегсет съобщи, че „огневата мощ над Иран“ ще се разшири драстично и че американските удари по ирански дронове и ракетни системи се извършват „всеки час“.