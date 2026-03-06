Тръмп заяви, че Иран е „загубил всичко“ и отхвърли идеята за сухопътна инвазия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Иран е „загубил всичко“ и че изпращането на американски сухопътни войски в Техеран би било „загуба на време“, предаде „Индипендънт“, цитирана от News.bg.
Тръмп намали надеждите за дипломатическо разрешаване на конфликта, подчертавайки, че темпото и интензивността на американските удари ще продължат. Целта на САЩ е да „влязат и да изчистят всичко“ в страната, за да се създаде път за ново ръководство в Иран.
Президентът се похвали, че американските сили „унищожават врага много преди очаквания срок и в мащаб, какъвто хората не са виждали досега“.
Той отбеляза, че Иран все още търси дипломатически решения за прекратяване на войната, но САЩ не са заинтересовани от сключване на сделка.
По-рано Пийт Хегсет съобщи, че „огневата мощ над Иран“ ще се разшири драстично и че американските удари по ирански дронове и ракетни системи се извършват „всеки час“.
2 Данко Харсъзина
09:16 06.03.2026
3 Владимир Путин президент, ма пътник
09:17 06.03.2026
4 Добро утро
09:17 06.03.2026
5 Европеец
09:17 06.03.2026
6 Ае копейките
09:17 06.03.2026
7 браво на тръмпи
09:17 06.03.2026
8 Ехаааа
09:17 06.03.2026
9 Владимир Путин президент, ма пътник
09:18 06.03.2026
10 Оди у Русиа
До коментар #1 от "Фактолог":Да се спасиш.Дедова ли ми крепиш още в ЕС?
09:19 06.03.2026
11 О Времена, о Нрави!!!
Русия се бие за Руските Земи и е "Агресор"!? САЩ, ЕС и Израел за чужди... Но са "Миротворци"???
О Времена, о Нрави!!!
09:19 06.03.2026
12 Фъргай атома бай Дончо !!!
09:19 06.03.2026
13 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
09:20 06.03.2026
14 Мурка
До коментар #3 от "Владимир Путин президент, ма пътник":БЕН ГУРИОН ВРЕМЕННО ЗАТВОРИ ЗА РЕМОНТ -ЧАКАТ УШАТОТО БИБИ ЧЕ ГО НЯМА ОТ КОДЖА ВРЕМЕ
09:20 06.03.2026
15 В 5 часа
09:20 06.03.2026
16 Копейка Иранофил
До коментар #11 от "О Времена, о Нрави!!!":А на нас тук какъв ни е кяра?
09:20 06.03.2026
17 Владимир Путин президент, ма пътник
09:20 06.03.2026
18 Хохо Бохо
09:21 06.03.2026
19 Вашето мнение
09:21 06.03.2026
20 Направете
09:21 06.03.2026
21 стоян георгиев
09:21 06.03.2026
22 12345
09:21 06.03.2026
23 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #4 от "Добро утро":А "Хемус" за повече от ПОЛОВИН век...
е построена да ПОЛОВИНАТА❗
И построено вече е в дупки,
като след бомбардировки❗
09:22 06.03.2026
24 Владимир Путин президент, ма пътник
09:22 06.03.2026
25 Геноцида на Путин
До коментар #5 от "Европеец":Путин изби над ДВА МИЛИОНА, славяни....спрямо него, Тръмп а ...хуманист.
09:22 06.03.2026
26 Ззз
09:23 06.03.2026
27 Владимир Путин президент, ма пътник
До коментар #25 от "Геноцида на Путин":2 милиона са малко.....☝️😄
09:24 06.03.2026
28 Я пъ тоа
До коментар #21 от "стоян георгиев":В Югославия и Либия не влезе пехота.....
09:24 06.03.2026
29 Тоя
09:24 06.03.2026
30 бай Ставри
09:25 06.03.2026
31 Победителя ще познаете
При Тръмп явно е обратното!
Затова е това войнствено отчаяно крякане!
09:25 06.03.2026
32 Стига бе
До коментар #11 от "О Времена, о Нрави!!!":Да не вземе един наш южен съсед да са бие за бившият си...вилает.
09:26 06.03.2026
33 Абе, да бе?
09:26 06.03.2026
34 Дамян Дамянов
Единствено така ще го спасиш.
09:27 06.03.2026
35 стоян георгиев
До коментар #28 от "Я пъ тоа":Така е,но тук става въпрос за ядрена програма.не влезе ли армията на израел във всяка иранска ядрена инсталация не е ясно какъв ще е резултата. Тръмп миналата година обясняваше как бил унищожил всичко а само няколко месеца по късно каза пе иран били почти готови с бомбата.
09:27 06.03.2026
36 Сталин
09:27 06.03.2026
38 Урсул фон РептиЛайнян🐍
Истината е ,че САЩ и Израел яко затънаха в блатото на иранската война и нямат вече полезен ход.
Ракетите за ПВО на ционистите и говедата свършиха и се чудят как сега да се оправят,а това изказване на дъртия оранжев педофил значи само едно кравичките ще се измъзулчат като пръдня в килоти от Близкия изток и ще зареждат ч@••фути••те да си сърбат сами кашерната помия която забъркаха с Иран-Персия ..
09:28 06.03.2026