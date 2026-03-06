Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Тръмп заяви, че Иран е „загубил всичко“ и отхвърли идеята за сухопътна инвазия

Тръмп заяви, че Иран е „загубил всичко" и отхвърли идеята за сухопътна инвазия

6 Март, 2026 09:15

6 Март, 2026 09:15 738 38

Американският президент подчерта, че САЩ продължават интензивните удари и не търсят дипломатическо споразумение

Тръмп заяви, че Иран е „загубил всичко“ и отхвърли идеята за сухопътна инвазия - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Иран е „загубил всичко“ и че изпращането на американски сухопътни войски в Техеран би било „загуба на време“, предаде „Индипендънт“, цитирана от News.bg.

Тръмп намали надеждите за дипломатическо разрешаване на конфликта, подчертавайки, че темпото и интензивността на американските удари ще продължат. Целта на САЩ е да „влязат и да изчистят всичко“ в страната, за да се създаде път за ново ръководство в Иран.

Президентът се похвали, че американските сили „унищожават врага много преди очаквания срок и в мащаб, какъвто хората не са виждали досега“.

Той отбеляза, че Иран все още търси дипломатически решения за прекратяване на войната, но САЩ не са заинтересовани от сключване на сделка.

По-рано Пийт Хегсет съобщи, че „огневата мощ над Иран“ ще се разшири драстично и че американските удари по ирански дронове и ракетни системи се извършват „всеки час“.


Иран (Ислямска Република)
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Данко Харсъзина

    13 5 Отговор
    Техеран за три дейс се очертава като Кабул за туенти иърс. Оранжевия с тия петна от съсиреци по врата е взел дал и не му пука, че заедно с шефа му циониста Натаняхъ запалиха света.

    09:16 06.03.2026

  • 3 Владимир Путин президент, ма пътник

    3 14 Отговор
    Киев за Два Дня ☝️😄

    Коментиран от #14, #37

    09:17 06.03.2026

  • 4 Добро утро

    22 3 Отговор
    България моли Иран да не удря магистрала Тракия че я строихме повече от половин век

    Коментиран от #23

    09:17 06.03.2026

  • 5 Европеец

    20 1 Отговор
    Определено бай Дончо е луд за връзване и опасен за световния ред..... Осем че световен рекетьор и ядрен терорист, вече е и убиец на 165 момичета от начално училище.... Толкова за бай Дончо.....

    Коментиран от #25

    09:17 06.03.2026

  • 6 Ае копейките

    5 9 Отговор
    Тръмп наш?

    09:17 06.03.2026

  • 7 браво на тръмпи

    5 5 Отговор
    то и у нас вземат парите за да правят армия . все едно ще е нужна .

    09:17 06.03.2026

  • 8 Ехаааа

    14 4 Отговор
    Тоя лъже повече от боко

    09:17 06.03.2026

  • 9 Владимир Путин президент, ма пътник

    5 12 Отговор
    Лисабон за седмица ☝️😄

    09:18 06.03.2026

  • 10 Оди у Русиа

    4 11 Отговор

    До коментар #1 от "Фактолог":

    Да се спасиш.Дедова ли ми крепиш още в ЕС?

    09:19 06.03.2026

  • 11 О Времена, о Нрави!!!

    15 3 Отговор
    АГРЕСОР е всеки, който влезе в друга държава преди Америка и НАТО!
    Русия се бие за Руските Земи и е "Агресор"!? САЩ, ЕС и Израел за чужди... Но са "Миротворци"???
    О Времена, о Нрави!!!

    Коментиран от #16, #32

    09:19 06.03.2026

  • 12 Фъргай атома бай Дончо !!!

    1 7 Отговор
    Атома!

    09:19 06.03.2026

  • 13 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    2 10 Отговор
    Иран е в нокдаун....казах

    09:20 06.03.2026

  • 14 Мурка

    8 1 Отговор

    До коментар #3 от "Владимир Путин президент, ма пътник":

    БЕН ГУРИОН ВРЕМЕННО ЗАТВОРИ ЗА РЕМОНТ -ЧАКАТ УШАТОТО БИБИ ЧЕ ГО НЯМА ОТ КОДЖА ВРЕМЕ

    09:20 06.03.2026

  • 15 В 5 часа

    2 0 Отговор
    На въртележките!

    09:20 06.03.2026

  • 16 Копейка Иранофил

    0 3 Отговор

    До коментар #11 от "О Времена, о Нрави!!!":

    А на нас тук какъв ни е кяра?

    09:20 06.03.2026

  • 17 Владимир Путин президент, ма пътник

    8 0 Отговор
    Русия е велика сила ☝️😄

    09:20 06.03.2026

  • 18 Хохо Бохо

    8 2 Отговор
    Иран си е там, не е мръднал. Краварите няма да припарят до Иран. Американските бази за милиарди в региона са попилени, радарните станции също. Краваря никога повече няма да припари до този регион, арабите вече няма да им позволят да си строят бази. Тръмп загуби войната. Пропагандата е жестока и не пропуска нито един кадър от пораженията, нито един. Такъв бой краварите не са яли от Пърл Харбър насам

    09:21 06.03.2026

  • 19 Вашето мнение

    9 1 Отговор
    С убиец на деца никой не преговаря, дончо. Иранците ви спукват от бой.

    09:21 06.03.2026

  • 20 Направете

    7 1 Отговор
    сухопътна инвазия и ще ядете резания бахур.

    09:21 06.03.2026

  • 21 стоян георгиев

    0 7 Отговор
    Иран ще бъде направен на кайма,но нищо няма да се промени докато не влезе пехотата

    Коментиран от #28

    09:21 06.03.2026

  • 22 12345

    5 0 Отговор
    Айде утре да обявява "великолепна и пълна победа" и да се приключва с тази война.

    09:21 06.03.2026

  • 23 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "Добро утро":

    А "Хемус" за повече от ПОЛОВИН век...
    е построена да ПОЛОВИНАТА❗
    И построено вече е в дупки,
    като след бомбардировки❗

    09:22 06.03.2026

  • 24 Владимир Путин президент, ма пътник

    1 4 Отговор
    Четири Года.......☝️😄

    09:22 06.03.2026

  • 25 Геноцида на Путин

    0 3 Отговор

    До коментар #5 от "Европеец":

    Путин изби над ДВА МИЛИОНА, славяни....спрямо него, Тръмп а ...хуманист.

    Коментиран от #27

    09:22 06.03.2026

  • 26 Ззз

    1 0 Отговор
    Много ясно, че евpeйcкото кyче няма да рискува да срине и малкото си останал рейтинг като прати кpaварски войски, а вместо това ще пусне кюрдските си пинчери да му вършат мръсната работа както беше в Сирия.

    09:23 06.03.2026

  • 27 Владимир Путин президент, ма пътник

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Геноцида на Путин":

    2 милиона са малко.....☝️😄

    09:24 06.03.2026

  • 28 Я пъ тоа

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "стоян георгиев":

    В Югославия и Либия не влезе пехота.....

    Коментиран от #35

    09:24 06.03.2026

  • 29 Тоя

    2 0 Отговор
    Откачи напълно .изгоряха му бошоните

    09:24 06.03.2026

  • 30 бай Ставри

    1 0 Отговор
    Щом е изгубил всичко, защо смелото Биби, не смее да се прибере в Израел.

    09:25 06.03.2026

  • 31 Победителя ще познаете

    0 1 Отговор
    че говори любезно, но държи дебела тояга в ръка зад гърба си!

    При Тръмп явно е обратното!
    Затова е това войнствено отчаяно крякане!

    09:25 06.03.2026

  • 32 Стига бе

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "О Времена, о Нрави!!!":

    Да не вземе един наш южен съсед да са бие за бившият си...вилает.

    09:26 06.03.2026

  • 33 Абе, да бе?

    0 0 Отговор
    Прати млади заблудени американци да ги загробиш там…

    09:26 06.03.2026

  • 34 Дамян Дамянов

    0 0 Отговор
    Загубил всичко, не загубвай себе си.
    Единствено така ще го спасиш.

    09:27 06.03.2026

  • 35 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Я пъ тоа":

    Така е,но тук става въпрос за ядрена програма.не влезе ли армията на израел във всяка иранска ядрена инсталация не е ясно какъв ще е резултата. Тръмп миналата година обясняваше как бил унищожил всичко а само няколко месеца по късно каза пе иран били почти готови с бомбата.

    09:27 06.03.2026

  • 36 Сталин

    1 0 Отговор
    Бай Дъмбо се окъка и вече е с памперс ,няма ги вече военните бази и радари за трилиони долари на краварите на територията на пуделите в оманския залив , трябва да поканим великите перси и в България да ни освободят от военната окупация на кошерните терористи

    09:27 06.03.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Урсул фон РептиЛайнян🐍

    0 0 Отговор
    😄😄😄😄 Кюрдите отказаха на задокеанските гувЯда и гърбуносите жидя да влизат във война с иранските сили,за което иранския президент Пазишкян лично благодари на иракските и ирански лидери на кюрдите.
    Истината е ,че САЩ и Израел яко затънаха в блатото на иранската война и нямат вече полезен ход.
    Ракетите за ПВО на ционистите и говедата свършиха и се чудят как сега да се оправят,а това изказване на дъртия оранжев педофил значи само едно кравичките ще се измъзулчат като пръдня в килоти от Близкия изток и ще зареждат ч@••фути••те да си сърбат сами кашерната помия която забъркаха с Иран-Персия ..

    09:28 06.03.2026

Новини по държави:
