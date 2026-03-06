Най-високото ниво от април 2024 г.! Цените на петрола надхвърлиха 90 долара за барел

Цените на петрола продължиха да нарастват и достигнаха най-високите си стойности от април 2024 г. на фона на ескалиращото напрежение в Близкия изток и опасенията от блокиране на Ормузкия проток, предадоха ДПА, Ройтерс и АПА, цитирани от БТА.
В следобедната търговия в петък суровият петрол от Северно море сорт „Брент“ за доставка през май, който е референтен за Европа, се търгуваше за първи път от повече от година на ниво от над 90 долара за барел. Към 17:45 българско време котировките достигнаха 91,20 долара за барел (159 литра), което е увеличение с над 5 на сто спрямо предходния ден.
От началото на атаките на САЩ и Израел срещу Иран миналия уикенд цената на сорта „Брент“ е нараснала с около 25 на сто.
Основен фактор за поскъпването остават опасенията, че войната може да доведе до продължително блокиране на Ормузкия проток – ключов маршрут за световните доставки на петрол и втечнен природен газ.
Допълнителен импулс за повишението дадоха и изявления на президента на САЩ Доналд Тръмп, който заяви в социалната мрежа „Трут Соушъл“ (Truth Social), че не желае да сключва споразумение с Иран и че трябва да се стигне до „безусловна капитулация“.
Катар предупреждава за възможни още по-високи цени
Министърът на енергетиката на Катар Саад ал-Кааби заяви в интервю за „Файненшъл таймс“, че всички производители на енергия в Персийския залив могат да бъдат принудени да спрат износа си в рамките на няколко седмици.
Според него подобен сценарий може да доведе до повишаване на цената на петрола до около 150 долара за барел.
Ал-Кааби предупреди, че дори ако войната приключи незабавно, на Катар ще са необходими „седмици до месеци“, за да се възстановят нормалните вериги за доставки.
Международната енергийна агенция не вижда нужда от използване на резервите
Според анализ на експерти по суровини от „Декабанк“ (Dekabank) продължителността на високите цени ще зависи основно от мащаба и продължителността на евентуалните прекъсвания в добива и транспорта на енергийни ресурси.
От своя страна Международната агенция по енергията (МАЕ) заяви, че засега не вижда необходимост от освобождаване на стратегическите петролни резерви.
По данни на агенцията световните запаси от петрол остават достатъчни, а конфликтът в Близкия изток се очаква да има по-скоро временен ефект върху пазара.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Атина Палада
Коментиран от #11, #15
21:11 06.03.2026
2 Да,бе
21:11 06.03.2026
3 от село
Коментиран от #12
21:12 06.03.2026
4 Дреме ми
Коментиран от #30
21:12 06.03.2026
5 Честито
21:13 06.03.2026
6 си дзън
Коментиран от #13
21:13 06.03.2026
7 Гориил
21:14 06.03.2026
8 Сталин
21:14 06.03.2026
9 Аятолах в хамак
21:14 06.03.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 си дзън
До коментар #1 от "Атина Палада":Само да не стане като в русията - 1 долар, ама няма никъде. На черно - 10 долара.
Коментиран от #14
21:15 06.03.2026
12 Атина Палада
До коментар #3 от "от село":Ми то нЕма автобуси :) по един на ден;)
21:15 06.03.2026
13 Сталин
До коментар #6 от "си дзън":Ако стане 190 ще питаш къде с€рат гладните
21:16 06.03.2026
14 Атина Палада
До коментар #11 от "си дзън":И за какво им е в Русия долари,като ме могат да си напазаруват в магазина ?
21:17 06.03.2026
15 Мда
До коментар #1 от "Атина Палада":А по време на ковида ти го подаряваха
21:19 06.03.2026
16 гатанка
Кои са тези умници?
21:21 06.03.2026
17 Не е ли
21:22 06.03.2026
18 Ама долара
21:23 06.03.2026
19 Нормално
Коментиран от #26
21:24 06.03.2026
20 Аятолах в хамак
21:25 06.03.2026
21 Бай Доньо
21:25 06.03.2026
22 стоян георгиев
Коментиран от #23
21:26 06.03.2026
23 Спрямо теб
До коментар #22 от "стоян георгиев":за него е добре!
21:27 06.03.2026
24 Стенли
Коментиран от #28
21:28 06.03.2026
25 Вова
Коментиран от #33
21:28 06.03.2026
26 Атина Палада
До коментар #19 от "Нормално":Те и арабите не продават..750 танкера са блокирани..Само китайски и ирански минават.
21:28 06.03.2026
27 Лошо.Много лошо
21:29 06.03.2026
28 Атина Палада
До коментар #24 от "Стенли":Пеели само Русия и американските петролни компании..
21:30 06.03.2026
29 САЩ
Коментиран от #35
21:32 06.03.2026
30 А пък
До коментар #4 от "Дреме ми":РускитеСвине са избивани като кучета в Донбас
21:32 06.03.2026
31 Китай
21:35 06.03.2026
32 Копейка
21:35 06.03.2026
33 Вовата
До коментар #25 от "Вова":го мажат с руж!
21:36 06.03.2026
34 Васил
21:38 06.03.2026
35 Атина Палада
До коментар #29 от "САЩ":Индия не са спирали да купуват .. разрешенията са за България и Сомалия :)
21:38 06.03.2026