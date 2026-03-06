Новини
Най-високото ниво от април 2024 г.! Цените на петрола надхвърлиха 90 долара за барел

6 Март, 2026 21:09 592 35

  • нефт-
  • петрол-
  • втечнен газ-
  • опек-
  • иран-
  • персийски залив-
  • ормузки проток-
  • танкери

Основен фактор за поскъпването остават опасенията, че войната може да доведе до продължително блокиране на Ормузкия проток – ключов маршрут за световните доставки на петрол и втечнен природен газ

Най-високото ниво от април 2024 г.! Цените на петрола надхвърлиха 90 долара за барел - 1
Снимка: Shutterstock
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Цените на петрола продължиха да нарастват и достигнаха най-високите си стойности от април 2024 г. на фона на ескалиращото напрежение в Близкия изток и опасенията от блокиране на Ормузкия проток, предадоха ДПА, Ройтерс и АПА, цитирани от БТА.

В следобедната търговия в петък суровият петрол от Северно море сорт „Брент“ за доставка през май, който е референтен за Европа, се търгуваше за първи път от повече от година на ниво от над 90 долара за барел. Към 17:45 българско време котировките достигнаха 91,20 долара за барел (159 литра), което е увеличение с над 5 на сто спрямо предходния ден.

От началото на атаките на САЩ и Израел срещу Иран миналия уикенд цената на сорта „Брент“ е нараснала с около 25 на сто.

Основен фактор за поскъпването остават опасенията, че войната може да доведе до продължително блокиране на Ормузкия проток – ключов маршрут за световните доставки на петрол и втечнен природен газ.

Допълнителен импулс за повишението дадоха и изявления на президента на САЩ Доналд Тръмп, който заяви в социалната мрежа „Трут Соушъл“ (Truth Social), че не желае да сключва споразумение с Иран и че трябва да се стигне до „безусловна капитулация“.

Катар предупреждава за възможни още по-високи цени

Министърът на енергетиката на Катар Саад ал-Кааби заяви в интервю за „Файненшъл таймс“, че всички производители на енергия в Персийския залив могат да бъдат принудени да спрат износа си в рамките на няколко седмици.

Според него подобен сценарий може да доведе до повишаване на цената на петрола до около 150 долара за барел.

Ал-Кааби предупреди, че дори ако войната приключи незабавно, на Катар ще са необходими „седмици до месеци“, за да се възстановят нормалните вериги за доставки.

Международната енергийна агенция не вижда нужда от използване на резервите

Според анализ на експерти по суровини от „Декабанк“ (Dekabank) продължителността на високите цени ще зависи основно от мащаба и продължителността на евентуалните прекъсвания в добива и транспорта на енергийни ресурси.

От своя страна Международната агенция по енергията (МАЕ) заяви, че засега не вижда необходимост от освобождаване на стратегическите петролни резерви.

По данни на агенцията световните запаси от петрол остават достатъчни, а конфликтът в Близкия изток се очаква да има по-скоро временен ефект върху пазара.


Оценка 3.3 от 7 гласа.
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Атина Палада

    7 3 Отговор
    Някои анализатори не изключват и 1000(хиляда) долара за барел да стигне...

    Коментиран от #11, #15

    21:11 06.03.2026

  • 2 Да,бе

    9 0 Отговор
    А това въобще не е краят,дори началото на края,а просто началото...Да благодарим на Тръмп Месията за края на дните...

    21:11 06.03.2026

  • 3 от село

    9 1 Отговор
    Стягайте коланите , и си купувайте автобусни карти ,защото всеки църрвул ходи на работа с бараката си !!

    Коментиран от #12

    21:12 06.03.2026

  • 4 Дреме ми

    5 0 Отговор
    Дано да ударят и наз

    Коментиран от #30

    21:12 06.03.2026

  • 5 Честито

    8 1 Отговор
    Краварите оправиха ЕС.

    21:13 06.03.2026

  • 6 си дзън

    9 2 Отговор
    Дано стане 190 долара да мирясаме от тези задръствания.

    Коментиран от #13

    21:13 06.03.2026

  • 7 Гориил

    7 1 Отговор
    Русия вече е получила тридесет милиарда долара повече приходи от планираното.

    21:14 06.03.2026

  • 8 Сталин

    6 3 Отговор
    Сега нашите негодници ще пълзят пред Митрофанова и ще и целуват дебелия з@дник белким се обади на Путин да пусне малко нефт да не пукнат цървулите от глад

    21:14 06.03.2026

  • 9 Аятолах в хамак

    11 1 Отговор
    САЩ никога няма да спечелят тази война.Рижият да вдига белия байряк и да отива в Гренландия.

    21:14 06.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 си дзън

    3 5 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Само да не стане като в русията - 1 долар, ама няма никъде. На черно - 10 долара.

    Коментиран от #14

    21:15 06.03.2026

  • 12 Атина Палада

    5 2 Отговор

    До коментар #3 от "от село":

    Ми то нЕма автобуси :) по един на ден;)

    21:15 06.03.2026

  • 13 Сталин

    10 1 Отговор

    До коментар #6 от "си дзън":

    Ако стане 190 ще питаш къде с€рат гладните

    21:16 06.03.2026

  • 14 Атина Палада

    3 4 Отговор

    До коментар #11 от "си дзън":

    И за какво им е в Русия долари,като ме могат да си напазаруват в магазина ?

    21:17 06.03.2026

  • 15 Мда

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    А по време на ковида ти го подаряваха

    21:19 06.03.2026

  • 16 гатанка

    3 1 Отговор
    Сащ чекат цена от 120 долара и ще воюват до тогава. Пълнят бюджета за сметка на тия дето се диверсифицират на всяка цена.
    Кои са тези умници?

    21:21 06.03.2026

  • 17 Не е ли

    1 0 Отговор
    за всички времена?

    21:22 06.03.2026

  • 18 Ама долара

    1 1 Отговор
    е 13 копейки!

    21:23 06.03.2026

  • 19 Нормално

    4 0 Отговор
    Венецуела,Иран и Русия не продават!

    Коментиран от #26

    21:24 06.03.2026

  • 20 Аятолах в хамак

    4 0 Отговор
    Палим утре още 5 танкера и цената става 130.Вова ще ни дава процент на цялата сума над 65 долара.

    21:25 06.03.2026

  • 21 Бай Доньо

    3 1 Отговор
    С един куршум три заека.....

    21:25 06.03.2026

  • 22 стоян георгиев

    4 1 Отговор
    Тръмп сътвори най голямата икономическа гл.у.пост за всички времена.

    Коментиран от #23

    21:26 06.03.2026

  • 23 Спрямо теб

    2 1 Отговор

    До коментар #22 от "стоян георгиев":

    за него е добре!

    21:27 06.03.2026

  • 24 Стенли

    3 2 Отговор
    Мда задава се зверска инфлация с любезното съдействие на бай Дончо и еврейския главо рез то не е само петрола ето и торовете тръгнаха нагоре защото се правят с газ и пшеницата и тя с по висока цена от цялата тази работа имам предвид войната с Иран печели Руската федерация защото цените на петрола ще скочат още повече

    Коментиран от #28

    21:28 06.03.2026

  • 25 Вова

    3 1 Отговор
    Обичам го този руж клоун

    Коментиран от #33

    21:28 06.03.2026

  • 26 Атина Палада

    3 2 Отговор

    До коментар #19 от "Нормално":

    Те и арабите не продават..750 танкера са блокирани..Само китайски и ирански минават.

    21:28 06.03.2026

  • 27 Лошо.Много лошо

    2 4 Отговор
    За бедняшката русофилска иzzмет.

    21:29 06.03.2026

  • 28 Атина Палада

    1 1 Отговор

    До коментар #24 от "Стенли":

    Пеели само Русия и американските петролни компании..

    21:30 06.03.2026

  • 29 САЩ

    0 1 Отговор
    са разрешили на Индия да купува руски петрол,до приключването на Иран!

    Коментиран от #35

    21:32 06.03.2026

  • 30 А пък

    2 3 Отговор

    До коментар #4 от "Дреме ми":

    РускитеСвине са избивани като кучета в Донбас

    21:32 06.03.2026

  • 31 Китай

    3 0 Отговор
    има цяла България фотоволтаици!

    21:35 06.03.2026

  • 32 Копейка

    2 2 Отговор
    На нас тук какъв ни е кяра?

    21:35 06.03.2026

  • 33 Вовата

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Вова":

    го мажат с руж!

    21:36 06.03.2026

  • 34 Васил

    1 1 Отговор
    Когато беше войната в Ирак петрола беше 140 долара за барела а на бензиностанциите литъра беше два лева.

    21:38 06.03.2026

  • 35 Атина Палада

    0 1 Отговор

    До коментар #29 от "САЩ":

    Индия не са спирали да купуват .. разрешенията са за България и Сомалия :)

    21:38 06.03.2026