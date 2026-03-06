Най-високото ниво от април 2024 г.! Цените на петрола надхвърлиха 90 долара за барел

Цените на петрола продължиха да нарастват и достигнаха най-високите си стойности от април 2024 г. на фона на ескалиращото напрежение в Близкия изток и опасенията от блокиране на Ормузкия проток, предадоха ДПА, Ройтерс и АПА, цитирани от БТА.

В следобедната търговия в петък суровият петрол от Северно море сорт „Брент“ за доставка през май, който е референтен за Европа, се търгуваше за първи път от повече от година на ниво от над 90 долара за барел. Към 17:45 българско време котировките достигнаха 91,20 долара за барел (159 литра), което е увеличение с над 5 на сто спрямо предходния ден.

От началото на атаките на САЩ и Израел срещу Иран миналия уикенд цената на сорта „Брент“ е нараснала с около 25 на сто.

Основен фактор за поскъпването остават опасенията, че войната може да доведе до продължително блокиране на Ормузкия проток – ключов маршрут за световните доставки на петрол и втечнен природен газ.

Допълнителен импулс за повишението дадоха и изявления на президента на САЩ Доналд Тръмп, който заяви в социалната мрежа „Трут Соушъл“ (Truth Social), че не желае да сключва споразумение с Иран и че трябва да се стигне до „безусловна капитулация“.

Катар предупреждава за възможни още по-високи цени

Министърът на енергетиката на Катар Саад ал-Кааби заяви в интервю за „Файненшъл таймс“, че всички производители на енергия в Персийския залив могат да бъдат принудени да спрат износа си в рамките на няколко седмици.

Според него подобен сценарий може да доведе до повишаване на цената на петрола до около 150 долара за барел.

Ал-Кааби предупреди, че дори ако войната приключи незабавно, на Катар ще са необходими „седмици до месеци“, за да се възстановят нормалните вериги за доставки.

Международната енергийна агенция не вижда нужда от използване на резервите

Според анализ на експерти по суровини от „Декабанк“ (Dekabank) продължителността на високите цени ще зависи основно от мащаба и продължителността на евентуалните прекъсвания в добива и транспорта на енергийни ресурси.

От своя страна Международната агенция по енергията (МАЕ) заяви, че засега не вижда необходимост от освобождаване на стратегическите петролни резерви.

По данни на агенцията световните запаси от петрол остават достатъчни, а конфликтът в Близкия изток се очаква да има по-скоро временен ефект върху пазара.