NBC News: В Белия дом обсъждат сухопътна операция в Иран, не се тревожат, че Русия може да споделя информация с Техеран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е обсъдил възможността за сухопътна операция в Иран със своите съветници и представители на Републиканската партия, съобщи NBC News, позовавайки се на свои източници.

Представители на водещи американски отбранителни концерни се споразумяха да учетворят производството си на оръжие, обяви президентът на САЩ.

Министърът на отбраната на САЩ Пит Хегсет заяви пред CBS News, че "изобщо" не е обезпокоен от твърденията, че Русия може да споделя разузнавателна информация с Иран.

Той беше помолен да коментира свързана публикация в The Washington Post и дали това може допълнително да застраши американските военни. „Никой не ни застрашава. Ние застрашаваме другите: това е нашата работа. Поради тази причина не се тревожим за това. Минимизираме рисковете, ако е необходимо. Нашите командири вземат всичко това предвид. Но единствените хора, които трябва да се тревожат в момента, са иранците, които си мислят, че ще оцелеят“, отговори шефът на Пентагона.

Тръмп отказа да коментира въпросите на журналистите относно предполагаемото споделяне на разузнавателна информация от Русия с Иран, наричайки въпроса „глупав“.

„Това е глупав въпрос в сравнение с това, което правим тук. Но мога ли да бъда честен? Изпитвам най-голямо уважение към вас. Винаги сте били много мили с мен. Но какъв глупав въпрос в този момент. Обсъждаме нещо друго“, каза той в отговор на въпрос от медиите по време на събитие, посветено на младежкия спорт.

По-рано The Washington Post публикува статия, в която се твърди, че Русия споделя разузнавателна информация с Иран, за да помогне за коригиране на ударите.

Държавният департамент на САЩ обяви одобрението на сделка за продажба на 12 000 авиобомби BLU-110 с тегло от 1000 паунда (приблизително 454 кг) на Израел.

Според изявлението на департамента, договорът е на стойност 151,8 милиона долара.

Сделката включва и инженерни, логистични и технически услуги от американски изпълнители.

„Държавният секретар е определил и е предоставил подробно обоснование, че е налице извънредна ситуация, изискваща незабавна продажба на правителството на Израел на гореспоменатите отбранителни артикули и услуги в интерес на националната сигурност на Съединените щати“, подчертава ведомството.

Част от боеприпасите ще бъдат доставени от съществуващите американски запаси.

Съединените щати може да започнат да ескортират кораби на американския флот през Ормузкия проток след една до две седмици, заяви министърът на финансите на САЩ Скот Бесент.

Централното командване на САЩ твърди, че 43 кораба на Ислямска република са потопени или повредени от началото на военната операция срещу Иран.

САЩ ще проведат най-голямата си бомбена кампания срещу Иран тази вечер, обяви в петък Бесент.

„Тази вечер ще нанесем най-големи щети на иранските ракетни установки и ракетни фабрики“, каза той в интервю за Fox Business.

Британският премиер Киър Стармър и саудитският престолонаследник Мохамед бин Салман Ал Сауд обсъдиха възможностите за засилване на сътрудничеството в обмена на разузнавателна информация между двете страни на фона на ударите на САЩ и Израел срещу Иран.

Само една пета от британците биха подкрепили присъединяването на Обединеното кралство към военната операция на САЩ и Израел срещу Иран, според проучване, проведено от социологическата компания BMG Research.