Новини
Свят »
САЩ »
Белият дом: САЩ имат достатъчно оръжейни запаси за нуждите на операцията в Иран! Ще приключим до шест седмици

Белият дом: САЩ имат достатъчно оръжейни запаси за нуждите на операцията в Иран! Ще приключим до шест седмици

6 Март, 2026 23:23 1 160 80

  • сащ-
  • иран-
  • израел-
  • пентагон-
  • ормузки проток-
  • персийски залив-
  • ракети-
  • дронове-
  • карълайн левит-
  • доналд тръмп

Русия предоставя на Техеран разузнавателна информация, включително данни за местоположението на американски военни кораби и самолети в Близкия изток, съобщи в. "Вашингтон пост"

Белият дом: САЩ имат достатъчно оръжейни запаси за нуждите на операцията в Иран! Ще приключим до шест седмици - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

САЩ имат достатъчно оръжейни запаси, с които да посрещнат нуждите на военната си операция в Иран, заяви днес говорителката на Белия дом Карълайн Левит, цитирана от Ройтерс, пише БТА.

Тя поясни, че предстои американският президент Доналд Тръмп и министърът на отбраната Пийт Хегсет да се срещнат с фирми от отбранителната индустрия.

"От четири до шест седмици трябват, за да да приключим операциите в Иран", добави тя, като отбеляза, че "САЩ се движат уверено към установяването на пълен контрол върху иранското въздушно пространство".

Русия предоставя на Иран разузнавателна информация, включително данни за местоположението на американски военни кораби и самолети в Близкия изток, съобщи в. "Вашингтон пост", като се позована трима официални представители.

Не е напълно ясно доколко голяма е руската подкрепа за Иран. Според вестника обаче способността на иранските военни сами да откриват обектите на американските сили е била сериозно отслабена, след като миналата седмица САЩ и Израел нанесоха удари по цели в Техеран. Оттогава конфликтът се разширява. Иран отвърна на атаките, а напрежението постепенно обхвана и съседни държави, докато Техеран се стреми да накара САЩ, Израел и техните съюзници да платят висока цена за действията си.

Американските военни съобщиха, че шестима резервисти са загинали в Кувейт, след като дрон се е разбил във военен обект на САЩ в пристанище Шуайба. Тръмп и други високопоставени американски представители предупредиха, че конфликтът вероятно ще доведе до още жертви сред американските военни.

"Иранският режим е подложен на силен натиск. Ответните им удари с балистични ракети намаляват с всеки изминал ден, военноморските им сили търпят сериозни загуби, производственият им капацитет е унищожен, а техните съюзнически групировки едва оказват съпротива", заяви говорителка на Белия дом Ана Кели.

Кремъл съобщи, че Русия поддържа диалог с представители на иранското ръководство, но не предостави подробности в отговор на въпроса дали Москва оказва помощ на Техеран.

Конфликтът неочаквано се оказва и икономически изгоден за Русия, тъй като е довел до значително нарастване на търсенето на руски петрол и газ. Това подпомага руския износ, който през последните години беше силно засегнат от санкциите, наложени заради войната в Украйна, отбелязва изданието.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Kaлпазанин

    34 13 Отговор
    Русия ще предоставя каквото си иска ,трябва да достави и няколко кинжала и искендера та да ни зарадвате с хубави новини за потопени краварски самолетоносачи и горящ исрел,и бягащи евреи ,въпроса е само накъде най добре е мъртво море

    Коментиран от #5, #6, #18, #78

    23:26 06.03.2026

  • 2 Горкият Иран

    13 45 Отговор
    Не трябваше да допуска да стига до такова тежко положение. Цялата отговорност за иранската трагедия е на терористичния режим на Аятоласите.

    Коментиран от #59

    23:26 06.03.2026

  • 3 хаха

    16 20 Отговор
    Бяха 3 седмици, станаха 6.

    По стъпките на градинския гном Вовка Пръдльовка.

    23:26 06.03.2026

  • 4 хаха

    12 20 Отговор
    А защо такива оценки на ПВО-то ви дрогаре?

    Коментиран от #21

    23:27 06.03.2026

  • 5 Русия ги подкрепи вече

    13 24 Отговор

    До коментар #1 от "Kaлпазанин":

    с Декларация и изказване на съболезнования. Това са й възможностите на Русия.

    Коментиран от #42

    23:27 06.03.2026

  • 6 ще ви приключим

    10 26 Отговор

    До коментар #1 от "Kaлпазанин":

    Тогава ще настъпи краят на всички крадливи комунисти по света. Щом искате да ни крадете ние ще избием всички хора, изроди

    Коментиран от #44

    23:28 06.03.2026

  • 7 Усъмнен

    32 7 Отговор
    Нещо всеки ден увеличавате сроковете, а? Първо 4 дни, после 4 седмици, после 6 седмици? Скоро ще са месеци?

    Коментиран от #37

    23:28 06.03.2026

  • 8 Сатана Z

    33 6 Отговор
    Бай Дончо се изхвърли в събота като "семе на мокър пясък" ,че ще превземе Иран до понеделник по икиндия!
    Кво станА бе,лунатик ?
    Дори и Мошетата от ЦАХАЛ ти се смеят,че заради теб техните градове са под непрекъснат ракетно-дронен обстрел ,а Патриотите свършиха

    23:30 06.03.2026

  • 9 Вярно ли е,

    35 7 Отговор
    че от сряда поетапно се евакуира американското посолство у нас? Вярно ли е? Затова ли Запрянов изведнъж се усети, че за България има опасност? Затова ли гърците ще ни помагат да си пазим небето? В какво ни набутахте, бе, идиоти? Този път няма да има време за народен съд, ще се действа ад хок.

    23:30 06.03.2026

  • 10 Да бе

    26 7 Отговор
    Нали всичко в Иран беше унищожено? Кораби, макети на самолети, ПВО и пр.? Защо удрят училища с деца? А де?

    23:30 06.03.2026

  • 11 Психодесен жълтопаветник

    17 5 Отговор
    Ама нали бяха четири......?

    23:31 06.03.2026

  • 12 Дайте им атома на иран

    25 8 Отговор
    Те много добре знаят къде е израйл и без разузнавателна информация и ще го пратят веднага

    Коментиран от #28

    23:31 06.03.2026

  • 13 Ташунко-Сапа

    31 7 Отговор
    На бледоликите скоро ще им свършат стрелите. Тогава ще разберат защо ми е такъв прякора:)

    23:32 06.03.2026

  • 14 Е НАЛИ ЩЯХТЕ ЗА 3 ДНИ

    28 6 Отговор
    СЕГА СТАНА 6 СЕДМИЦИ,А УТРЕ ЩЕС ТАНАТ 6 МЕСЕЦА. КРАВАРСКИ БАЛАЛАЙКИ.СМЕШКОВЦИ,АЯТОЛИСИТЕ ГИ НАПРАВИХА ЗА СМЯХ.КРИЯТ И ПОРАЖЕНИЯТА СИ.

    23:34 06.03.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Сатана Z

    28 7 Отговор
    За 7 дена Иран унищожи 7 американски бази разположени в страните бензиностанции в Персийския залив,които ме подлежат на възстановяване в близките 5 години.

    Коментиран от #20

    23:34 06.03.2026

  • 17 Олигавен в ексас соросоид

    22 5 Отговор
    🤣🤣🤣🤣🤣🤣Охооо жива да не бях! Вече станаха шест седмици! Преди два дни бяха четири седмици! А преди това беше една седмица! 🤣🤣🤣🤣🤣 Блицкрига Техеран за три дни потъна в блатото!!!

    23:35 06.03.2026

  • 18 Тимур

    6 12 Отговор

    До коментар #1 от "Kaлпазанин":

    Намали ракията и вицовете

    23:35 06.03.2026

  • 19 СССРБарета

    19 6 Отговор
    Дончо след шест седмици може и теб да те няма! Възможно е да бъде ударен и белият дом от балистична ракета дотогава!

    Коментиран от #23

    23:36 06.03.2026

  • 20 Тимур

    5 10 Отговор

    До коментар #16 от "Сатана Z":

    Намали ракията и вицовете

    Коментиран от #62

    23:37 06.03.2026

  • 21 варна

    10 20 Отговор

    До коментар #4 от "хаха":

    руското пво нищо не става
    руските самолети и те са като летящи щайги падат като круши
    тотал щета е всичко руско видяхме

    23:38 06.03.2026

  • 22 Ционист от бункера

    17 5 Отговор
    Доньо ние ще пукнам от глад до 6 седмици бе? А Петроля и газов ще идат на 300 долара за барел?

    Коментиран от #25, #36

    23:38 06.03.2026

  • 23 Тимур

    6 11 Отговор

    До коментар #19 от "СССРБарета":

    Намали ракията и вицовете

    23:39 06.03.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Тимур

    6 10 Отговор

    До коментар #22 от "Ционист от бункера":

    Намали ракията и вицовете

    23:40 06.03.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Фактолог

    23 9 Отговор
    Имайте предвид че 2/3 от Иран е напълно недосегаем за краварските ракети и самолети.
    Иран е непокътнат в голямата си част.
    Иран е колкото 3 Украйни по територия, а Израел е колкото Македония. В Иран планините са по-високи от Алпите и всички бази са дълбоко под тях.
    Иран показа огромни километрични подземни тунели натъпкани с хиляди ракети, дронове, пускови установки, които чакат възмездието. Вижда се, че Иран е добре подготвен! Не му липсва нито сила , нито дух, нито кураж. Иранският и българският народ са братски от векове.

    Над Украйна 4 години паднаха милиони бомби, ракети и дронове и все още функционира, колко милиарда бомби трябва да паднат над Иран за да бъде поставен на колене. В целия свят няма толкова колкото са нужни.

    Фашизоидните ционисти и евроатлантици са си направили много погрешни сметки за пореден път.
    Същото се случи и с Русия.

    92 милиона иранци и още толкова, иракчани, ливанци , йеменци ще потърсят възмездие за всяка една тяхна свидна жертва възмездие.
    Още три пъти по толкова чакат в запас от Пакистан, Судан, Афганистан, Египет, чакат в готовност.

    Нацистът Нетаняху и неговата марионетка психопатът Тръмп още нищо не са видяли!!!

    Коментиран от #34, #50

    23:40 06.03.2026

  • 28 И атома няма да помогне

    7 14 Отговор

    До коментар #12 от "Дайте им атома на иран":

    Дори при най-малката индикация за движение около силозите с ядрени ракети, ще има превантивни и унищожителни удари от САЩ. Решението за използване на ЯО, е един вид самоубийство за държавата, която първа реши да го използва.

    Коментиран от #40

    23:40 06.03.2026

  • 29 Ционист от бункера

    12 5 Отговор
    Дончо нали им трябваха две седмици на Иран да направят ядрена бомба?

    Коментиран от #32

    23:40 06.03.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Ел Менчо

    5 3 Отговор

    До коментар #29 от "Ционист от бункера":

    Еми няма да направят.

    23:42 06.03.2026

  • 33 МВР

    4 6 Отговор
    Разправят ,че във факти работи педофил с брада

    23:43 06.03.2026

  • 34 Тимур

    5 7 Отговор

    До коментар #27 от "Фактолог":

    Намали ракията и вицовете

    23:43 06.03.2026

  • 35 Олигавена сор ос пия

    14 5 Отговор
    Мисля че и шест седмици няма да стигнат на краварника да унищожи всички рисунки на изтребители по пистата! После ще му трябват най-малко още шест да унищожи и всички 3D пластмасови модели на военна техника.... И след това ще му трябват още шест седмици докато унищожи отново ядрената програма.... Абе както е тръгнало отиват на шест години!

    23:44 06.03.2026

  • 36 Ами

    5 1 Отговор

    До коментар #22 от "Ционист от бункера":

    Намери си работа.

    Коментиран от #45

    23:44 06.03.2026

  • 37 Подозрителен

    5 11 Отговор

    До коментар #7 от "Усъмнен":

    Бай Дончо не е очаквал толкова дълга съпротива. Предишната американска операция в Иран кога беше, преди 7-8 месеца, тогава Иран се предаде на 5 ден. А може и сега целта на Тръмп да е друга, той казва ,че заради режима, но може и да иска да унищожава военни обекти или заводи или бункери, никой не знае какво става.

    23:45 06.03.2026

  • 38 СЪЕДИНЕНИТЕ ИЗРАЕЛСКИ ЩАТИ

    13 4 Отговор
    ГИ СЪСИПАХА. СРАМ И МЪЛЧАНИЕ И ХОЛИВУДСКИ ЕФЕКТИ.БЛЯ БЛЯ

    23:45 06.03.2026

  • 39 Сатана Z

    11 5 Отговор
    Иран вече откровено се гаври с 80 годишният наемател в Белия дом

    🇮🇷 Говорител на Корпуса на ислямската гвардия: Иран силно приветства ескорта на петролни танкери и съобщенията за преминаване на американски сили през Ормузкия проток

    🔵Сардар Найини, реагирайки на обещанието на президента на САЩ и изявлението на прессекретаря на Белия дом относно отварянето на Ормузкия проток, заяви:

    🔵Иран силно приветства ескорта на петролни танкери и съобщенията за преминаване на американски сили през Ормузкия проток и ние наистина очакваме тяхното присъствие.

    🔵Препоръчваме на американците, преди да вземат каквито и да било решения, да си припомнят палежа на американския супертанкер „Бриджтън“ през 1987 г. и петролните танкери, които наскоро бяха атакувани.

    23:46 06.03.2026

  • 40 Джи

    3 3 Отговор

    До коментар #28 от "И атома няма да помогне":

    Ти лежа на тия бате! Пука му на Аятолаха!

    23:46 06.03.2026

  • 41 Ами

    11 5 Отговор
    Явно колективния запад е обхванат от тотална паника.
    Вече не знаят какво да правят. В едната статия пишат
    Русия не помага на Иран, в другата пишат Русия помага на Иран.
    В едната статия имаме много ракетите, в другата свършихме ракетите.
    В началото всичко ще свърши за няколко дни, после за няколко седмици.
    Сега вече се говори за няколко месеца.

    23:46 06.03.2026

  • 42 За какво да ги подкрепя

    8 4 Отговор

    До коментар #5 от "Русия ги подкрепи вече":

    като Иран се справя сам?
    Виж, за Израел и САЩ положението е друго. Търсят помощ откъде ли не! Дори от медиите си.
    Няма да се учудя ако дори не се обърнат към Русия за помощ.
    Някои от арабските им васали вече го направиха.

    23:46 06.03.2026

  • 43 Цомчо

    8 2 Отговор
    Нвможач!.Едни взеха Киев за два дня.

    23:46 06.03.2026

  • 44 Мухахаха

    8 3 Отговор

    До коментар #6 от "ще ви приключим":

    НАТО ни брани ЕС ни храни и Иран ще ви го натъпани

    23:46 06.03.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 искам да знам

    8 3 Отговор
    какво се случва в Израел. Няма снимки, няма видеа, нищо няма, освен някаква кратки съобщения, че Израел е бил подложен на ракетен удар от Иран, обаче всичко си е наред. Добре де, ама Израел е наш партньор и ние искаме да видим кадри в реално време какво се случва там. Защото се носят слухове, че нещата там са зле, а това деморализира неговите съюзници. Вярно ли е, че има забрана за снимки и видео от Израел? Не става дума за нездрав интерес, а за правото ни да знаем какво се случва с една партньорска държава, заради която сме поставили държавата си в реален риск.

    Коментиран от #51

    23:49 06.03.2026

  • 47 Сатана Z

    8 3 Отговор
    Со кротце,со благо или три пъти мери,един път режим:

    🇮🇷 Говорител на иранските въоръжени сили:

    ▪️Предупреждаваме лидерите на Иракски Кюрдистан: ако сътрудничите със САЩ, ще ви смажем.

    ▪️Ще гарантираме, че никога повече няма да имате сигурност.

    Коментиран от #55

    23:49 06.03.2026

  • 48 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    5 5 Отговор
    Закопаха ли аятолаха,?

    Коментиран от #65

    23:50 06.03.2026

  • 49 А ГДЕ ГО ЛИНКЪЛНА

    9 5 Отговор
    Да не би да е спукал мръсния канал?

    23:50 06.03.2026

  • 50 Нннн

    5 3 Отговор

    До коментар #27 от "Фактолог":

    Жертвите от протестите кой ще ги търси?

    Коментиран от #53

    23:50 06.03.2026

  • 51 СССРБарета

    10 4 Отговор

    До коментар #46 от "искам да знам":

    Братле Израел още във вторник наложиха военна забрана да се снимат попаденията и разрушенията от иранските ракети! Нали се сещаш че ситуацията е напрегната и затова нищо не казват! Израел вече е като Украйна!

    23:52 06.03.2026

  • 52 Банго Костя

    5 6 Отговор
    Циганите от иранското посолство да бъдат изгонени в Русия,а посолството закрито.

    23:53 06.03.2026

  • 53 хмм

    2 7 Отговор

    До коментар #50 от "Нннн":

    Случващото се в Иран стана и с помощта на жертвите от протестите. Заради глупостта им страдат милиони хора по целия свят. Колко да са жертви?

    Коментиран от #66

    23:54 06.03.2026

  • 54 СССРБарета

    7 5 Отговор
    Израел още във вторник забрани всякакви снимки видеа и новинарски екипи от попаденията на иранските ракети! В момента хората в Израел чуват тътени в бункерите си но властите му обясняват че всичко е наред и това са звуци от противовъздушната система! Тоест Иран бие Израел като мачел дирек а ония си мислят че всичко е наред!

    Коментиран от #58

    23:54 06.03.2026

  • 55 Удри копейката с лопатЕто!

    5 5 Отговор

    До коментар #47 от "Сатана Z":

    И тоя гворител ще се присъедини към отбора на Хамейни.На оня свят.

    23:56 06.03.2026

  • 56 Инна

    7 5 Отговор
    Иранските военни обявиха, че са ударили американския самолетоносач USS Abraham Lincoln.

    Руският президент Владимир Путин проведе телефонен разговор с иранския президент Масуд Пезешкиан в петък, 6 март, съобщи пресслужбата на Кремъл.

    „Путин отново изрази най-дълбоките си съболезнования във връзка с убийството на върховния лидер на Ислямска република Иран аятолах Сейед Али Хаменей, членове на семейството му и представители на военното и политическото ръководство на страната“, се казва в изявлението.

    Президентът потвърди принципната позиция на Русия относно необходимостта от прекратяване на военните действия в Близкия изток и връщане към политическо и дипломатическо уреждане. Двамата лидери също така се споразумяха да продължат контактите си по различни канали.

    Коментиран от #61, #64

    23:56 06.03.2026

  • 57 Джи

    8 5 Отговор
    Абе не разбрах що скриха линкълна? Дончо трябваше да чете реч от палубата за крака на Иран на третия ден на фона на излитащи изтребители а топло.... каква стана тя.... линкълна избяга далече на около 1000 км. Сигурно е спукал кенефа!

    23:57 06.03.2026

  • 58 разбираемо

    7 4 Отговор

    До коментар #54 от "СССРБарета":

    ако хората излязат от бункерите и видят какво се е случило, ще тръгнат срещу режима. А и кадрите ще демотивират "партньорите".

    23:57 06.03.2026

  • 59 Мунчо

    5 4 Отговор

    До коментар #2 от "Горкият Иран":

    Чудя се чия е отговорността за твоята безочливост. Когато някой се гаври със мъките и убийството на невинни хора, уверявам те нищо добро не го чака. Или се осъзнай или се приготви да понесеш това което сам си извикал.

    23:59 06.03.2026

  • 60 Коста

    2 4 Отговор
    Аятолах ще даде кандидатира за Президент на САЩ следващите избори. Дано ги спечели!

    00:00 07.03.2026

  • 61 Руската пропаганда

    7 4 Отговор

    До коментар #56 от "Инна":

    Има за цел глупаците.

    00:00 07.03.2026

  • 62 Сатана Z

    7 4 Отговор

    До коментар #20 от "Тимур":

    Обърках се,не са били 7 а 14 унищожени военни бази на САЩ.Грешката е моя.

    00:01 07.03.2026

  • 63 Симо

    10 4 Отговор
    "Конфликтът неочаквано се оказва и икономически изгоден за Русия,"

    Защо да е неочаквано???? И за кого е неочаквано???? Всички знаеха, че ако започне война в региона, цената на петрола ще се утрои!!! И това за радост ще удари и бензиноколонките в САЩ, където всичко е на колела и усешането ще е даже още по-силно. Америка фърст, ама в мизерията.

    00:03 07.03.2026

  • 64 Иван

    7 3 Отговор

    До коментар #56 от "Инна":

    А Герасимов 6 пъти обяви,че е превзел Купянск.

    00:03 07.03.2026

  • 65 Анджо

    5 1 Отговор

    До коментар #48 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Не още чакат да възкръсне.🦹😂

    00:04 07.03.2026

  • 66 .....

    3 3 Отговор

    До коментар #53 от "хмм":

    Властите използват груба сила срещу гражданите, стрелба с бойни патрони, водни оръдия, сълзотворен газ и извършват масови арести. Първите периоди на насилие водят до стотици потвърдени смъртни случаи и хиляди ранени.

    00:04 07.03.2026

  • 67 иран свърши на ред е просия!

    4 11 Отговор
    Иран е унищожен!Техеран е в руини!Над 300000са вече потоците бежанци само към Армения са над 100000!Вече няколко дни нямат попадение иранците.Успяха в 1вия ден да вкарат в израел няколко ракети защото изстреляха над2500.Вече дневно стрелят около 100......сами си преценете какво и докога!Колкото до 4.5 града под земята от утре ще ги бомбят с огромни бомби носени от огромни самолети Стелт технология.......на вълни.....След това ще правят и десант ако тези още шават с хеликоптери.ПС.Най вероятно тогава ще влязат и тези за ,които писахте Кюрдите и ще унищожат власта ,ако не се сетят да искат мир и помилване от ...владетелите на света!

    Коментиран от #69

    00:11 07.03.2026

  • 68 Ицо

    3 1 Отговор
    Има ли ръъъгани копейки?

    00:12 07.03.2026

  • 69 Още един ционист

    5 4 Отговор

    До коментар #67 от "иран свърши на ред е просия!":

    пълни глупости и да има такива вълни ит бежанци Иран е 90 милиона, а какви щети понасят САЩ и Израел Тел авив и той е в руини самолетоносачът на САЩ е на 1000 км. от брега на Иран , нйкоя държеа не изнася петрол и газ ако това продължи 6 седмици идва такава икономичестка катастрофа , че ще плащаш за хляб 10 евро и ще ти питам тогава ти къде ще бягаш

    Коментиран от #71, #72

    00:18 07.03.2026

  • 70 Клъх

    5 5 Отговор
    Абе Тръмп да не би да има вълшебни складове с оръжие дето се пълнят с абракадабра 😁

    Още седмица две и ще свършат амунициите.

    А Иран не бърза ...

    00:18 07.03.2026

  • 71 Иран приключи.

    3 3 Отговор

    До коментар #69 от "Още един ционист":

    Финото.

    00:26 07.03.2026

  • 72 дядо дръмпи знае!

    3 7 Отговор

    До коментар #69 от "Още един ционист":

    Къде ги видя 6 седмици????Още другата седмица и ще клекне иран!Можеше да издържи 6 седмици ,ако не бе приятел с кремъл и ако не си бе дал продукцията военна на просиянците срещу.....обещание ,което не бе изпълнено!Ако се замислиш,не само ще ги смелят ,ами може и да унищожат евреите иран!Описах ти няколко дни преди да се случи всичко.Тук не пазят нас а си пазят самолетите .Този пейтриът и 2та самолета заедно с някаква комбинация от радари е насочена срещу хипер-оръжията.Колкото до хората ......ще стане опасно за нас като дойде ...мира и като ни налазят емигранти...къде бягащи от иран къде някой терорист...върви ги познай......

    Коментиран от #75

    00:26 07.03.2026

  • 73 Дааа,

    3 2 Отговор
    И Путин щеше да приключи за 3дни

    00:28 07.03.2026

  • 74 Салата с моркови

    1 2 Отговор
    Приключим не е синоним на победим...

    00:32 07.03.2026

  • 75 Пак ционист

    0 3 Отговор

    До коментар #72 от "дядо дръмпи знае!":

    кой ще смелят пак казвам самолетоносачът на САЩ е на 1000 км. от Иран и не иска да се доближава , Израел е в паника самият им велик президент Нетаняхо не се прибира в Израел.Тази война ще продължи много повече от 6 седмиц въобше си нямаш на представа каква държава е Иран и как е разположена географски / не казвам че ще победи във войната / но ще нанесе толкова големи поражения , че тази война ще е толкова скъпа на цял свят , че ще купуваш 10 хляба и ще викаш САЩ колко е велика а децата ти ще гладуват

    Коментиран от #79

    00:33 07.03.2026

  • 76 Гост

    2 2 Отговор
    Въпрос: А колко пъти по "шест седмици" "приключваха" талибаните в Афганистан краварите, при това в съюз с цялото отан, преди козарите да слязат по джапанки от планините и да ги принудят да бягат преоблечени като кадъни и да висят по колестниците!? Историята ще се потрети, като супефарс! Първият път висяха от хеликоптерите, излитащи от покривите на посолството в Сайгон...

    00:35 07.03.2026

  • 77 Ъъъъ

    1 2 Отговор
    "САЩ имат достатъчно оръжейни запаси, с които да посрещнат нуждите на военната си операция в Иран, заяви днес говорителката на Белия дом Карълайн Левит..."

    Хахахаха.... 🤣
    Самия факт, че това не спира а се коментира е доста показателен.... Това е все едно някой да каже, че Бентли не струва и от компанията да влезнат в обяснителен режим, колко страхотна кола е Бентли.... 🤣

    00:38 07.03.2026

  • 78 име

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Kaлпазанин":

    Ционистите горят и гърмят всеки ден, просто преди 2-3 дни ограничиха силно качването на нови видеа в тикток и се постараха да свалят някои стари, но са копирани достатъчно много пъти. На в Телеграм е доста по-свободно. Предполагам, че понеже в Тикток масово хората се радват на разрушения в Израел и затова гледат да ограничат качването на нови видеа с разрушения, да непстават за смях.

    Коментиран от #80

    00:39 07.03.2026

  • 79 иран да се сърди на кремъл

    0 0 Отговор

    До коментар #75 от "Пак ционист":

    Аз ти казвам какво ще стане ,а ти ми говориш какво искаш!Това ,че всичко в бг е шашма и макар да е пълно с икономисти и финансисти ,хал хабер си нямат ни от търговия ни от финанси ,а държават ни е просиянска и гледа да краде.Затова ще се качват горивата по бензиностанциите ,а не защото са станали в бъдещето по високи цените на борсите.Тази война ще свърши другата седмица и какво ще кажеш тогава???Ще млъкнеш и ще заговориш други глупости!Къде си видял да бомби иран днес в израел????Не виждаш ли ,че има гражданска авиация и в абу даби и в доха и вси около иран държави.пазят ги по начина ,който нас ни пазят..тоест пазят цистерните си на летище софия.То де факто няма война.ония летят и бомбят а иран е под земята и сега отиват да им унищожат направените съоръжения под земята.толкоз,ако и тогава се инатят ще им направят десант като изгорят първо с хеликоптери ,а после ще пуснат кюрдите.Всичко е разиграно дори.Иран да се сърди на просиянците , те ги предадоха

    00:47 07.03.2026

  • 80 Ъъъъъ

    0 0 Отговор

    До коментар #78 от "име":

    Леко промениха закона - 5 години затвор, ако някой качи снимка или видео от разрушения в Израел и тотална забрана на телевизиите да излъчват на живо как се справя израелската ПВО..... Вече няма телевизия, която да излъчва това....🤣
    И съм абсолютно убеден, че всички тези промени са заради перфектната работа на израелската ПВО и "Железния купол" или гевгир... 🤣

    00:48 07.03.2026