Белият дом: САЩ имат достатъчно оръжейни запаси за нуждите на операцията в Иран! Ще приключим до шест седмици

САЩ имат достатъчно оръжейни запаси, с които да посрещнат нуждите на военната си операция в Иран, заяви днес говорителката на Белия дом Карълайн Левит, цитирана от Ройтерс, пише БТА.

Тя поясни, че предстои американският президент Доналд Тръмп и министърът на отбраната Пийт Хегсет да се срещнат с фирми от отбранителната индустрия.

"От четири до шест седмици трябват, за да да приключим операциите в Иран", добави тя, като отбеляза, че "САЩ се движат уверено към установяването на пълен контрол върху иранското въздушно пространство".

Русия предоставя на Иран разузнавателна информация, включително данни за местоположението на американски военни кораби и самолети в Близкия изток, съобщи в. "Вашингтон пост", като се позована трима официални представители.

Не е напълно ясно доколко голяма е руската подкрепа за Иран. Според вестника обаче способността на иранските военни сами да откриват обектите на американските сили е била сериозно отслабена, след като миналата седмица САЩ и Израел нанесоха удари по цели в Техеран. Оттогава конфликтът се разширява. Иран отвърна на атаките, а напрежението постепенно обхвана и съседни държави, докато Техеран се стреми да накара САЩ, Израел и техните съюзници да платят висока цена за действията си.

Американските военни съобщиха, че шестима резервисти са загинали в Кувейт, след като дрон се е разбил във военен обект на САЩ в пристанище Шуайба. Тръмп и други високопоставени американски представители предупредиха, че конфликтът вероятно ще доведе до още жертви сред американските военни.

"Иранският режим е подложен на силен натиск. Ответните им удари с балистични ракети намаляват с всеки изминал ден, военноморските им сили търпят сериозни загуби, производственият им капацитет е унищожен, а техните съюзнически групировки едва оказват съпротива", заяви говорителка на Белия дом Ана Кели.

Кремъл съобщи, че Русия поддържа диалог с представители на иранското ръководство, но не предостави подробности в отговор на въпроса дали Москва оказва помощ на Техеран.

Конфликтът неочаквано се оказва и икономически изгоден за Русия, тъй като е довел до значително нарастване на търсенето на руски петрол и газ. Това подпомага руския износ, който през последните години беше силно засегнат от санкциите, наложени заради войната в Украйна, отбелязва изданието.