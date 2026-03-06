Белият дом: САЩ имат достатъчно оръжейни запаси за нуждите на операцията в Иран! Ще приключим до шест седмици

САЩ имат достатъчно оръжейни запаси, с които да посрещнат нуждите на военната си операция в Иран, заяви днес говорителката на Белия дом Карълайн Левит, цитирана от Ройтерс, пише БТА.
Тя поясни, че предстои американският президент Доналд Тръмп и министърът на отбраната Пийт Хегсет да се срещнат с фирми от отбранителната индустрия.
"От четири до шест седмици трябват, за да да приключим операциите в Иран", добави тя, като отбеляза, че "САЩ се движат уверено към установяването на пълен контрол върху иранското въздушно пространство".
Русия предоставя на Иран разузнавателна информация, включително данни за местоположението на американски военни кораби и самолети в Близкия изток, съобщи в. "Вашингтон пост", като се позована трима официални представители.
Не е напълно ясно доколко голяма е руската подкрепа за Иран. Според вестника обаче способността на иранските военни сами да откриват обектите на американските сили е била сериозно отслабена, след като миналата седмица САЩ и Израел нанесоха удари по цели в Техеран. Оттогава конфликтът се разширява. Иран отвърна на атаките, а напрежението постепенно обхвана и съседни държави, докато Техеран се стреми да накара САЩ, Израел и техните съюзници да платят висока цена за действията си.
Американските военни съобщиха, че шестима резервисти са загинали в Кувейт, след като дрон се е разбил във военен обект на САЩ в пристанище Шуайба. Тръмп и други високопоставени американски представители предупредиха, че конфликтът вероятно ще доведе до още жертви сред американските военни.
"Иранският режим е подложен на силен натиск. Ответните им удари с балистични ракети намаляват с всеки изминал ден, военноморските им сили търпят сериозни загуби, производственият им капацитет е унищожен, а техните съюзнически групировки едва оказват съпротива", заяви говорителка на Белия дом Ана Кели.
Кремъл съобщи, че Русия поддържа диалог с представители на иранското ръководство, но не предостави подробности в отговор на въпроса дали Москва оказва помощ на Техеран.
Конфликтът неочаквано се оказва и икономически изгоден за Русия, тъй като е довел до значително нарастване на търсенето на руски петрол и газ. Това подпомага руския износ, който през последните години беше силно засегнат от санкциите, наложени заради войната в Украйна, отбелязва изданието.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Kaлпазанин
Коментиран от #5, #6, #18, #78
23:26 06.03.2026
2 Горкият Иран
Коментиран от #59
23:26 06.03.2026
3 хаха
По стъпките на градинския гном Вовка Пръдльовка.
23:26 06.03.2026
4 хаха
Коментиран от #21
23:27 06.03.2026
5 Русия ги подкрепи вече
До коментар #1 от "Kaлпазанин":с Декларация и изказване на съболезнования. Това са й възможностите на Русия.
Коментиран от #42
23:27 06.03.2026
6 ще ви приключим
До коментар #1 от "Kaлпазанин":Тогава ще настъпи краят на всички крадливи комунисти по света. Щом искате да ни крадете ние ще избием всички хора, изроди
Коментиран от #44
23:28 06.03.2026
7 Усъмнен
Коментиран от #37
23:28 06.03.2026
8 Сатана Z
Кво станА бе,лунатик ?
Дори и Мошетата от ЦАХАЛ ти се смеят,че заради теб техните градове са под непрекъснат ракетно-дронен обстрел ,а Патриотите свършиха
23:30 06.03.2026
9 Вярно ли е,
23:30 06.03.2026
10 Да бе
23:30 06.03.2026
11 Психодесен жълтопаветник
23:31 06.03.2026
12 Дайте им атома на иран
Коментиран от #28
23:31 06.03.2026
13 Ташунко-Сапа
23:32 06.03.2026
14 Е НАЛИ ЩЯХТЕ ЗА 3 ДНИ
23:34 06.03.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Сатана Z
Коментиран от #20
23:34 06.03.2026
17 Олигавен в ексас соросоид
23:35 06.03.2026
18 Тимур
До коментар #1 от "Kaлпазанин":Намали ракията и вицовете
23:35 06.03.2026
19 СССРБарета
Коментиран от #23
23:36 06.03.2026
20 Тимур
До коментар #16 от "Сатана Z":Намали ракията и вицовете
Коментиран от #62
23:37 06.03.2026
21 варна
До коментар #4 от "хаха":руското пво нищо не става
руските самолети и те са като летящи щайги падат като круши
тотал щета е всичко руско видяхме
23:38 06.03.2026
22 Ционист от бункера
Коментиран от #25, #36
23:38 06.03.2026
23 Тимур
До коментар #19 от "СССРБарета":Намали ракията и вицовете
23:39 06.03.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Тимур
До коментар #22 от "Ционист от бункера":Намали ракията и вицовете
23:40 06.03.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Фактолог
Иран е непокътнат в голямата си част.
Иран е колкото 3 Украйни по територия, а Израел е колкото Македония. В Иран планините са по-високи от Алпите и всички бази са дълбоко под тях.
Иран показа огромни километрични подземни тунели натъпкани с хиляди ракети, дронове, пускови установки, които чакат възмездието. Вижда се, че Иран е добре подготвен! Не му липсва нито сила , нито дух, нито кураж. Иранският и българският народ са братски от векове.
Над Украйна 4 години паднаха милиони бомби, ракети и дронове и все още функционира, колко милиарда бомби трябва да паднат над Иран за да бъде поставен на колене. В целия свят няма толкова колкото са нужни.
Фашизоидните ционисти и евроатлантици са си направили много погрешни сметки за пореден път.
Същото се случи и с Русия.
92 милиона иранци и още толкова, иракчани, ливанци , йеменци ще потърсят възмездие за всяка една тяхна свидна жертва възмездие.
Още три пъти по толкова чакат в запас от Пакистан, Судан, Афганистан, Египет, чакат в готовност.
Нацистът Нетаняху и неговата марионетка психопатът Тръмп още нищо не са видяли!!!
Коментиран от #34, #50
23:40 06.03.2026
28 И атома няма да помогне
До коментар #12 от "Дайте им атома на иран":Дори при най-малката индикация за движение около силозите с ядрени ракети, ще има превантивни и унищожителни удари от САЩ. Решението за използване на ЯО, е един вид самоубийство за държавата, която първа реши да го използва.
Коментиран от #40
23:40 06.03.2026
29 Ционист от бункера
Коментиран от #32
23:40 06.03.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Ел Менчо
До коментар #29 от "Ционист от бункера":Еми няма да направят.
23:42 06.03.2026
33 МВР
23:43 06.03.2026
34 Тимур
До коментар #27 от "Фактолог":Намали ракията и вицовете
23:43 06.03.2026
35 Олигавена сор ос пия
23:44 06.03.2026
36 Ами
До коментар #22 от "Ционист от бункера":Намери си работа.
Коментиран от #45
23:44 06.03.2026
37 Подозрителен
До коментар #7 от "Усъмнен":Бай Дончо не е очаквал толкова дълга съпротива. Предишната американска операция в Иран кога беше, преди 7-8 месеца, тогава Иран се предаде на 5 ден. А може и сега целта на Тръмп да е друга, той казва ,че заради режима, но може и да иска да унищожава военни обекти или заводи или бункери, никой не знае какво става.
23:45 06.03.2026
38 СЪЕДИНЕНИТЕ ИЗРАЕЛСКИ ЩАТИ
23:45 06.03.2026
39 Сатана Z
🇮🇷 Говорител на Корпуса на ислямската гвардия: Иран силно приветства ескорта на петролни танкери и съобщенията за преминаване на американски сили през Ормузкия проток
🔵Сардар Найини, реагирайки на обещанието на президента на САЩ и изявлението на прессекретаря на Белия дом относно отварянето на Ормузкия проток, заяви:
🔵Иран силно приветства ескорта на петролни танкери и съобщенията за преминаване на американски сили през Ормузкия проток и ние наистина очакваме тяхното присъствие.
🔵Препоръчваме на американците, преди да вземат каквито и да било решения, да си припомнят палежа на американския супертанкер „Бриджтън“ през 1987 г. и петролните танкери, които наскоро бяха атакувани.
23:46 06.03.2026
40 Джи
До коментар #28 от "И атома няма да помогне":Ти лежа на тия бате! Пука му на Аятолаха!
23:46 06.03.2026
41 Ами
Вече не знаят какво да правят. В едната статия пишат
Русия не помага на Иран, в другата пишат Русия помага на Иран.
В едната статия имаме много ракетите, в другата свършихме ракетите.
В началото всичко ще свърши за няколко дни, после за няколко седмици.
Сега вече се говори за няколко месеца.
23:46 06.03.2026
42 За какво да ги подкрепя
До коментар #5 от "Русия ги подкрепи вече":като Иран се справя сам?
Виж, за Израел и САЩ положението е друго. Търсят помощ откъде ли не! Дори от медиите си.
Няма да се учудя ако дори не се обърнат към Русия за помощ.
Някои от арабските им васали вече го направиха.
23:46 06.03.2026
43 Цомчо
23:46 06.03.2026
44 Мухахаха
До коментар #6 от "ще ви приключим":НАТО ни брани ЕС ни храни и Иран ще ви го натъпани
23:46 06.03.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 искам да знам
Коментиран от #51
23:49 06.03.2026
47 Сатана Z
🇮🇷 Говорител на иранските въоръжени сили:
▪️Предупреждаваме лидерите на Иракски Кюрдистан: ако сътрудничите със САЩ, ще ви смажем.
▪️Ще гарантираме, че никога повече няма да имате сигурност.
Коментиран от #55
23:49 06.03.2026
48 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
Коментиран от #65
23:50 06.03.2026
49 А ГДЕ ГО ЛИНКЪЛНА
23:50 06.03.2026
50 Нннн
До коментар #27 от "Фактолог":Жертвите от протестите кой ще ги търси?
Коментиран от #53
23:50 06.03.2026
51 СССРБарета
До коментар #46 от "искам да знам":Братле Израел още във вторник наложиха военна забрана да се снимат попаденията и разрушенията от иранските ракети! Нали се сещаш че ситуацията е напрегната и затова нищо не казват! Израел вече е като Украйна!
23:52 06.03.2026
52 Банго Костя
23:53 06.03.2026
53 хмм
До коментар #50 от "Нннн":Случващото се в Иран стана и с помощта на жертвите от протестите. Заради глупостта им страдат милиони хора по целия свят. Колко да са жертви?
Коментиран от #66
23:54 06.03.2026
54 СССРБарета
Коментиран от #58
23:54 06.03.2026
55 Удри копейката с лопатЕто!
До коментар #47 от "Сатана Z":И тоя гворител ще се присъедини към отбора на Хамейни.На оня свят.
23:56 06.03.2026
56 Инна
Руският президент Владимир Путин проведе телефонен разговор с иранския президент Масуд Пезешкиан в петък, 6 март, съобщи пресслужбата на Кремъл.
„Путин отново изрази най-дълбоките си съболезнования във връзка с убийството на върховния лидер на Ислямска република Иран аятолах Сейед Али Хаменей, членове на семейството му и представители на военното и политическото ръководство на страната“, се казва в изявлението.
Президентът потвърди принципната позиция на Русия относно необходимостта от прекратяване на военните действия в Близкия изток и връщане към политическо и дипломатическо уреждане. Двамата лидери също така се споразумяха да продължат контактите си по различни канали.
Коментиран от #61, #64
23:56 06.03.2026
57 Джи
23:57 06.03.2026
58 разбираемо
До коментар #54 от "СССРБарета":ако хората излязат от бункерите и видят какво се е случило, ще тръгнат срещу режима. А и кадрите ще демотивират "партньорите".
23:57 06.03.2026
59 Мунчо
До коментар #2 от "Горкият Иран":Чудя се чия е отговорността за твоята безочливост. Когато някой се гаври със мъките и убийството на невинни хора, уверявам те нищо добро не го чака. Или се осъзнай или се приготви да понесеш това което сам си извикал.
23:59 06.03.2026
60 Коста
00:00 07.03.2026
61 Руската пропаганда
До коментар #56 от "Инна":Има за цел глупаците.
00:00 07.03.2026
62 Сатана Z
До коментар #20 от "Тимур":Обърках се,не са били 7 а 14 унищожени военни бази на САЩ.Грешката е моя.
00:01 07.03.2026
63 Симо
Защо да е неочаквано???? И за кого е неочаквано???? Всички знаеха, че ако започне война в региона, цената на петрола ще се утрои!!! И това за радост ще удари и бензиноколонките в САЩ, където всичко е на колела и усешането ще е даже още по-силно. Америка фърст, ама в мизерията.
00:03 07.03.2026
64 Иван
До коментар #56 от "Инна":А Герасимов 6 пъти обяви,че е превзел Купянск.
00:03 07.03.2026
65 Анджо
До коментар #48 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Не още чакат да възкръсне.🦹😂
00:04 07.03.2026
66 .....
До коментар #53 от "хмм":Властите използват груба сила срещу гражданите, стрелба с бойни патрони, водни оръдия, сълзотворен газ и извършват масови арести. Първите периоди на насилие водят до стотици потвърдени смъртни случаи и хиляди ранени.
00:04 07.03.2026
67 иран свърши на ред е просия!
Коментиран от #69
00:11 07.03.2026
68 Ицо
00:12 07.03.2026
69 Още един ционист
До коментар #67 от "иран свърши на ред е просия!":пълни глупости и да има такива вълни ит бежанци Иран е 90 милиона, а какви щети понасят САЩ и Израел Тел авив и той е в руини самолетоносачът на САЩ е на 1000 км. от брега на Иран , нйкоя държеа не изнася петрол и газ ако това продължи 6 седмици идва такава икономичестка катастрофа , че ще плащаш за хляб 10 евро и ще ти питам тогава ти къде ще бягаш
Коментиран от #71, #72
00:18 07.03.2026
70 Клъх
Още седмица две и ще свършат амунициите.
А Иран не бърза ...
00:18 07.03.2026
71 Иран приключи.
До коментар #69 от "Още един ционист":Финото.
00:26 07.03.2026
72 дядо дръмпи знае!
До коментар #69 от "Още един ционист":Къде ги видя 6 седмици????Още другата седмица и ще клекне иран!Можеше да издържи 6 седмици ,ако не бе приятел с кремъл и ако не си бе дал продукцията военна на просиянците срещу.....обещание ,което не бе изпълнено!Ако се замислиш,не само ще ги смелят ,ами може и да унищожат евреите иран!Описах ти няколко дни преди да се случи всичко.Тук не пазят нас а си пазят самолетите .Този пейтриът и 2та самолета заедно с някаква комбинация от радари е насочена срещу хипер-оръжията.Колкото до хората ......ще стане опасно за нас като дойде ...мира и като ни налазят емигранти...къде бягащи от иран къде някой терорист...върви ги познай......
Коментиран от #75
00:26 07.03.2026
73 Дааа,
00:28 07.03.2026
74 Салата с моркови
00:32 07.03.2026
75 Пак ционист
До коментар #72 от "дядо дръмпи знае!":кой ще смелят пак казвам самолетоносачът на САЩ е на 1000 км. от Иран и не иска да се доближава , Израел е в паника самият им велик президент Нетаняхо не се прибира в Израел.Тази война ще продължи много повече от 6 седмиц въобше си нямаш на представа каква държава е Иран и как е разположена географски / не казвам че ще победи във войната / но ще нанесе толкова големи поражения , че тази война ще е толкова скъпа на цял свят , че ще купуваш 10 хляба и ще викаш САЩ колко е велика а децата ти ще гладуват
Коментиран от #79
00:33 07.03.2026
76 Гост
00:35 07.03.2026
77 Ъъъъ
Хахахаха.... 🤣
Самия факт, че това не спира а се коментира е доста показателен.... Това е все едно някой да каже, че Бентли не струва и от компанията да влезнат в обяснителен режим, колко страхотна кола е Бентли.... 🤣
00:38 07.03.2026
78 име
До коментар #1 от "Kaлпазанин":Ционистите горят и гърмят всеки ден, просто преди 2-3 дни ограничиха силно качването на нови видеа в тикток и се постараха да свалят някои стари, но са копирани достатъчно много пъти. На в Телеграм е доста по-свободно. Предполагам, че понеже в Тикток масово хората се радват на разрушения в Израел и затова гледат да ограничат качването на нови видеа с разрушения, да непстават за смях.
Коментиран от #80
00:39 07.03.2026
79 иран да се сърди на кремъл
До коментар #75 от "Пак ционист":Аз ти казвам какво ще стане ,а ти ми говориш какво искаш!Това ,че всичко в бг е шашма и макар да е пълно с икономисти и финансисти ,хал хабер си нямат ни от търговия ни от финанси ,а държават ни е просиянска и гледа да краде.Затова ще се качват горивата по бензиностанциите ,а не защото са станали в бъдещето по високи цените на борсите.Тази война ще свърши другата седмица и какво ще кажеш тогава???Ще млъкнеш и ще заговориш други глупости!Къде си видял да бомби иран днес в израел????Не виждаш ли ,че има гражданска авиация и в абу даби и в доха и вси около иран държави.пазят ги по начина ,който нас ни пазят..тоест пазят цистерните си на летище софия.То де факто няма война.ония летят и бомбят а иран е под земята и сега отиват да им унищожат направените съоръжения под земята.толкоз,ако и тогава се инатят ще им направят десант като изгорят първо с хеликоптери ,а после ще пуснат кюрдите.Всичко е разиграно дори.Иран да се сърди на просиянците , те ги предадоха
00:47 07.03.2026
80 Ъъъъъ
До коментар #78 от "име":Леко промениха закона - 5 години затвор, ако някой качи снимка или видео от разрушения в Израел и тотална забрана на телевизиите да излъчват на живо как се справя израелската ПВО..... Вече няма телевизия, която да излъчва това....🤣
И съм абсолютно убеден, че всички тези промени са заради перфектната работа на израелската ПВО и "Железния купол" или гевгир... 🤣
00:48 07.03.2026