Иран дразни Тръмп: Нека прати бойни кораби за ескорт на танкери през Ормузкия проток - чакаме ги и ще ги приветстваме

7 Март, 2026 06:34, обновена 7 Март, 2026 06:43 466 4

Техеран отхвърли съобщенията за пълното затваряне на жизненоважния глобален транспортен маршрут за износ на суров петрол

Иран дразни Тръмп: Нека прати бойни кораби за ескорт на танкери през Ормузкия проток - чакаме ги и ще ги приветстваме - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Говорител на иранската Революционна гвардия предизвика американския президент Доналд Тръмп да разположи военни кораби, които да ескортират петролни танкери през пролива Ормуз, съобщиха иранските държавни медии.

Американският флот може да започне да ескортира петролни танкери през Ормузкия проток, ако се налага, заяви Тръмп във вторник. Конфликтът в Близкия изток спря корабоплаването и износа на енергия през жизненоважния морски коридор.

Говорителят на гвардията Алимохамад Наини заяви: "Иран приветства ескортирането на петролни танкери и присъствието на американските сили за преминаването през Ормузкия проток. И, между другото, ние очакваме тяхното присъствие", съобщиха държавните медии.

"Препоръчваме, преди да вземат каквото и да е решение, американците да си спомнят пожара на американския супертанкер "Бриджтън" през 1987 г. и на петролните танкери, които бяха наскоро атакувани", добави говорителят.

Най-малко 9 кораба бяха нападнати от началото на бойните действия. Гвардейците на революцията наредиха на корабите да не преминават през Ормузкия проток.

Иран отхвърли съобщенията за пълно затваряне на Ормузкия проток, жизненоважен глобален транспортен маршрут за износ на суров петрол, предаде ДПА.

Говорителят на иранските въоръжени сили Аболфазл Шекарчи заяви вечерта по държавната телевизия: "Ние не сме блокирали Ормузкуя проток". Всички кораби имат право да преминават, с изключение на корабите на САЩ и Израел.

"Те нямат работа там", добави говорителят.

В същото време той призна, че в условията на война не може да се гарантира, че всички кораби ще избегнат проблеми.

Според американски военни наблюдатели, корабният трафик в Ормузкия проток е намалял с около 90%. Докато военните възможности на Иран позволяват, страната ще продължи да се опитва да прекъсне корабоплаването през пролива, пише Американският институт за изследване на войната в анализа си на ситуацията.

Действията в Ормузкия проток са част от стратегията на Иран да наложи разходи за войната и на страните от Персийския залив, отбелязва ДПА. Протокът е най-важният стратегически пункт за световната търговия с енергия. Той е единствената връзка между Персийския залив и световните океани.

Покрай Персийския залив са разположени значителни производители на петрол и природен газ, включващи не само Иран, но и Саудитска Арабия, Ирак, Кувейт, Катар, Бахрейн и ОАЕ.


Иран (Ислямска Република)
  • 2 Последния Софиянец

    Корабите са отживелица.Лесни мишени.

    06:45 07.03.2026

  • 3 Вашето мнение

    Колко жалко е да си паветник тези дни. Да погледнеш истината в очите и да видиш, че господаритет ти освен да убиват деца за нищо друго не стават. Да знаеш, че парите с които са те хранели са от кръвта на избитите деца и да очакваш божието възмездие. Не само танкерите си няма да могат да защитят и вас паветни ще ви оставят на произвола на съдбата.

    06:51 07.03.2026

  • 4 Браво момчета

    Дръжте се перси, с вас сме.
    Американците изнагляха много, за еврите да не говорим - преподайте им урок цялото човечество ще ви е благодарно!

    06:55 07.03.2026

