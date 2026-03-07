Иран дразни Тръмп: Нека прати бойни кораби за ескорт на танкери през Ормузкия проток - чакаме ги и ще ги приветстваме

Говорител на иранската Революционна гвардия предизвика американския президент Доналд Тръмп да разположи военни кораби, които да ескортират петролни танкери през пролива Ормуз, съобщиха иранските държавни медии.

Американският флот може да започне да ескортира петролни танкери през Ормузкия проток, ако се налага, заяви Тръмп във вторник. Конфликтът в Близкия изток спря корабоплаването и износа на енергия през жизненоважния морски коридор.

Говорителят на гвардията Алимохамад Наини заяви: "Иран приветства ескортирането на петролни танкери и присъствието на американските сили за преминаването през Ормузкия проток. И, между другото, ние очакваме тяхното присъствие", съобщиха държавните медии.

"Препоръчваме, преди да вземат каквото и да е решение, американците да си спомнят пожара на американския супертанкер "Бриджтън" през 1987 г. и на петролните танкери, които бяха наскоро атакувани", добави говорителят.

Най-малко 9 кораба бяха нападнати от началото на бойните действия. Гвардейците на революцията наредиха на корабите да не преминават през Ормузкия проток.

Иран отхвърли съобщенията за пълно затваряне на Ормузкия проток, жизненоважен глобален транспортен маршрут за износ на суров петрол, предаде ДПА.

Говорителят на иранските въоръжени сили Аболфазл Шекарчи заяви вечерта по държавната телевизия: "Ние не сме блокирали Ормузкуя проток". Всички кораби имат право да преминават, с изключение на корабите на САЩ и Израел.

"Те нямат работа там", добави говорителят.

В същото време той призна, че в условията на война не може да се гарантира, че всички кораби ще избегнат проблеми.

Според американски военни наблюдатели, корабният трафик в Ормузкия проток е намалял с около 90%. Докато военните възможности на Иран позволяват, страната ще продължи да се опитва да прекъсне корабоплаването през пролива, пише Американският институт за изследване на войната в анализа си на ситуацията.

Действията в Ормузкия проток са част от стратегията на Иран да наложи разходи за войната и на страните от Персийския залив, отбелязва ДПА. Протокът е най-важният стратегически пункт за световната търговия с енергия. Той е единствената връзка между Персийския залив и световните океани.

Покрай Персийския залив са разположени значителни производители на петрол и природен газ, включващи не само Иран, но и Саудитска Арабия, Ирак, Кувейт, Катар, Бахрейн и ОАЕ.