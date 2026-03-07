Байдън се появи на погребението на Джеси Джексън: Забравих за Путин и Си повече, отколкото хората знаят за тях ВИДЕО

Бившият президент на САЩ, Джо Байдън, се похвали с връзките си с други държавни глави и заяви, че е забравил повече информация за руските и китайските лидери Владимир Путин и Си Дзинпин, отколкото повечето хора знаят.

„Аз лично познавам повече държавни глави от всеки друг президент в историята на Съединените щати. Това означава, че знам много за други страни. В крайна сметка съм забравил повече за това какво правят Путин и Си, отколкото повечето хора знаят. Срещал съм Путин“, каза 83-годишният Байдън, говорейки на погребението на лидера в движението за граждански права в САЩ Джеси Джексън в Чикаго, Илинойс.

Джексън се включва активно в борбата за граждански права в началото на 60-те години на миналия век, присъединявайки се към движението за граждански права на Мартин Лутър Кинг в Алабама. Той става един от водещите съюзници на Кинг и работи с него до убийството му.

През 80-те години на миналия век Джексън основава собствена организация за правата на човека, която се противопоставя на политиката на президента на САЩ Роналд Рейгън относно гражданските и социалните права на уязвимите групи в Америка. Джексън се кандидатира за президент два пъти, през 1984 и 1988 г., на предварителните избори на Демократическата партия, като завършва съответно трети и втори.

Като част от международната си дейност той се среща с лидерите на Куба и Венецуела, Фидел Кастро и Уго Чавес, в опит да постигне разведряване в отношенията на тези страни със Съединените щати.