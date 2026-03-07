Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Байдън се появи на погребението на Джеси Джексън: Забравих за Путин и Си повече, отколкото хората знаят за тях ВИДЕО

7 Март, 2026 07:07, обновена 7 Март, 2026 07:16 1 640 12

  • джо байдън-
  • джеси джексън-
  • сащ-
  • президент

Познавам повече държавни глави от всеки друг президент в историята на САЩ, заяви Джо Байдън

Байдън се появи на погребението на Джеси Джексън: Забравих за Путин и Си повече, отколкото хората знаят за тях ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Бившият президент на САЩ, Джо Байдън, се похвали с връзките си с други държавни глави и заяви, че е забравил повече информация за руските и китайските лидери Владимир Путин и Си Дзинпин, отколкото повечето хора знаят.

„Аз лично познавам повече държавни глави от всеки друг президент в историята на Съединените щати. Това означава, че знам много за други страни. В крайна сметка съм забравил повече за това какво правят Путин и Си, отколкото повечето хора знаят. Срещал съм Путин“, каза 83-годишният Байдън, говорейки на погребението на лидера в движението за граждански права в САЩ Джеси Джексън в Чикаго, Илинойс.

Джексън се включва активно в борбата за граждански права в началото на 60-те години на миналия век, присъединявайки се към движението за граждански права на Мартин Лутър Кинг в Алабама. Той става един от водещите съюзници на Кинг и работи с него до убийството му.

През 80-те години на миналия век Джексън основава собствена организация за правата на човека, която се противопоставя на политиката на президента на САЩ Роналд Рейгън относно гражданските и социалните права на уязвимите групи в Америка. Джексън се кандидатира за президент два пъти, през 1984 и 1988 г., на предварителните избори на Демократическата партия, като завършва съответно трети и втори.

Като част от международната си дейност той се среща с лидерите на Куба и Венецуела, Фидел Кастро и Уго Чавес, в опит да постигне разведряване в отношенията на тези страни със Съединените щати.


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 6 гласа.
  • 1 Хохо Бохо

    22 3 Отговор
    На тоя Путин и Си му зеха акъла. Не че взеха много де

    07:21 07.03.2026

  • 2 Дякон Унуфрий Араллампиев

    13 3 Отговор
    Ярък представител на Световната Демокрация Той и Клинтън бомбардираха държава от антихитлеристката коалиция

    07:21 07.03.2026

  • 3 Данко Харсъзина

    12 3 Отговор
    Да не връщат другата деменция на мястото на превъртелия Тръмпщайн след импийчмънта?

    07:23 07.03.2026

  • 4 име

    9 3 Отговор
    Джо деменцията няма как да забрави нещо, което не е научавал. Не може да си изфирясал в главата и да си президент. Тръмпоча може да е тъпак, ама ме кефи как сложи на мястото на снимката на джо деменцията снимка на автоматична писалка.

    07:23 07.03.2026

  • 5 В всичките си проблеми,

    3 5 Отговор
    Джо беше в пъти повече демократ от днешните тръмпистки аматьори.

    07:30 07.03.2026

  • 6 Ройтерс

    8 1 Отговор
    "Байдън се появи на погребението на Джеси Джексън: Забравих за Путин и Си повече, отколкото хората знаят за тях.....а кой беше Джеси Джеймс забравих още миналия век..."

    07:36 07.03.2026

  • 7 ВВП

    6 1 Отговор
    Джо цървула е обсебен от Путин ..Като от зъл демон.. Хехехе..

    07:45 07.03.2026

  • 8 ВВП

    4 2 Отговор
    Джо цървула е обсебен от Путин ..Като от зъл демон.. Хехехе..

    07:45 07.03.2026

  • 9 Хи хи

    4 0 Отговор
    Абе мноооо неща е забравил бидоня, като например да си сваля гащата кат сире и пиkай !!!

    07:59 07.03.2026

  • 10 Бай вую

    1 1 Отговор
    Дърт откачалник , сегашният и той няма ли по млади по нормални хора в тая америка

    08:08 07.03.2026

  • 11 катран

    1 0 Отговор
    Тъкмо ще събират на едно място всички педафили от списъка на Епстийн..да ги приберат..

    08:20 07.03.2026

  • 12 Чърчил

    1 0 Отговор
    ‘Га ш’пи’йм па пу идно?

    08:25 07.03.2026