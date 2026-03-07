Новини
Обама: Живеем в обидно и безнадеждно време, всеки ден се будим с нова атака срещу демокрацията. Просто не е за вярване

7 Март, 2026 07:45

Бившият президент говори на церемония в памет на покойния пастор Джеси Джаксън

Обама: Живеем в обидно и безнадеждно време, всеки ден се будим с нова атака срещу демокрацията. Просто не е за вярване - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БТА БТА

Експрезидентът на САЩ Барак Обама заяви, че президентските кампании на покойния пастор Джеси Джаксън през 80-те години на миналия век са подготвили почвата за други чернокожи лидери, включително и за неговата собствена успешна президентска кампания и преизбиране, предаде Асошиейтед прес.

"Посланието, което той изпрати на 22-годишното дете на самотна майка с странно име, аутсайдер, беше, че може би няма място или пространство, където не принадлежим", каза Обама. "Той проправи пътя за толкова много други да го последват."

Обама беше придружаван от двама други бивши президенти от Демократическата партия, Джо Байдън и Бил Клинтън, на паметната церемония. Той получи най-силни аплодисменти, когато тримата влязоха в залата.

"Живеем във време, в което може да е трудно да се надяваме", каза Обама. "Всеки ден се събуждаме с някаква нова атака срещу нашите демократични институции. Още един удар по идеята за върховенството на закона, обида към общоприетите норми на поведение. Всеки ден се събуждаме с неща, които просто не сме смятали за възможни."

"Всеки ден хора на високи постове ни казват да се страхуваме един от друг", подчерта Обама, визирайки настоящото републиканско ръководство във Вашингтон.

Бившата демократична вицепрезидентка Камала Харис също е включена в списъка на ораторите в програмата.

Президентът Доналд Тръмп, който похвали Джаксън в социалните медии след смъртта му и сподели снимки на двамата заедно, няма да присъства на погребението, показва публичния му график, публикуван от Белия дом.

Хиляди хора се събраха в църква в южната част на Чикаго, за да отдадат последна публична почит на Джаксън. Те варираха от бивши президенти до член на Залата на славата на НБА и видни църковни пастори. Историите за влиянието на преподобния Джеси Джаксън-старши върху политиката, корпоративните бордове и стачките заемаха важно място на церемонията в негова памет.


Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 9 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДЕМОКРАЦИЯТА ПО КОРЕМ НА ЗЕМЯТА !

    12 2 Отговор
    ИЛИ ПОД ЗЕМЯТА !

    06:51 07.03.2026

  • 2 Вашето мнение

    25 2 Отговор
    Ква демокрация бе звено от еволюцията. Демокрацията са правила, които важат за всички, включително и за сащ.

    06:53 07.03.2026

  • 3 Ънкълбарак

    24 2 Отговор
    Демокрацията и съвременната монетарна система са несъвместими.

    06:53 07.03.2026

  • 4 Сорос (КГБ агент)

    8 5 Отговор
    Обама е съветски агент.

    06:55 07.03.2026

  • 5 Путин

    20 1 Отговор
    И този говори за непознати неща. Вътре ви виж първо великата демокрация Епстийн, кожодери...

    06:57 07.03.2026

  • 6 Истината

    14 2 Отговор
    И ти си от тях. Само се правите на различни, но гарван гарвану око не вади!
    Разсипахте САЩ Зот АЛЧНОСТ. Сами си дадохте и технологиите нс Китай, че даже и заводи им построихте с данъчни облекчения.
    8 години нищо не направи да спреш това.

    07:01 07.03.2026

  • 7 Демокрация има само в

    8 13 Отговор
    Русия, Северн Корея и Куба!
    До скоро имаше и във Венецуела!
    Само там се знае кой ще спечели избоите за половин век напред!

    Коментиран от #11

    07:02 07.03.2026

  • 8 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    18 4 Отговор
    Демокрацията е ДИКТАТУРА на ЕДРИЯ КАПИТАЛ.
    Всяка диктатура рано или късно приключва.
    Дано да е дошло време.

    07:03 07.03.2026

  • 9 Дякон Унуфрий Араллампиев

    15 1 Отговор
    Демокрацията в сащ премина през всички етапи Артист президент Примат президент Спящ президент сега Ку Ку президент Какво очакваш Обонго

    07:03 07.03.2026

  • 10 123

    14 3 Отговор
    Каква демокрация. Болни сатанисти.

    07:04 07.03.2026

  • 11 Демонокрация

    10 1 Отговор

    До коментар #7 от "Демокрация има само в":

    И тука се знае и в страните от ЕС - също. Мнсипрост.

    07:05 07.03.2026

  • 12 Вече

    11 0 Отговор
    кой ли не се окичи с думата демокрация " , та и той !

    07:18 07.03.2026

  • 13 име

    16 1 Отговор
    И тази сутрин поредната атака! Някъв Kюмюp, поставен в белия дом да обслужва интересите на ционисите, виновен за арабските пролети, донесли смъртта на милиони в Сирия и Либия, тръгнал да ни говори за демокрация!

    07:20 07.03.2026

  • 14 Дзак

    16 0 Отговор
    По мръсно занятие от политиката няма!

    07:24 07.03.2026

  • 15 Kaлпазанин

    12 0 Отговор
    Когато в и каква демокрация ,да грабите и разрушавате света и да превръщате кората в роби на Ротшилд и хартиения му долар ,вие сте слуги на сатаната

    07:28 07.03.2026

  • 16 Данко Харсъзина

    10 0 Отговор
    Бараката е велик демократ, велик миротворец. Почти като Тръмпщайн.

    07:29 07.03.2026

  • 17 Пенчо

    17 0 Отговор
    Айде стига с тази демокрация!? Демокрация за едни, геноцид за други! Развявате я като знаме а я направихте парцал!

    07:30 07.03.2026

  • 18 Мюмюн

    11 0 Отговор
    Пиявици сте, няма държава която не сте омотали за блага. Ама пиявицата пие за да живее. Вие пиете по милиони пъти повече, отколкото можете да носите.

    07:55 07.03.2026

  • 19 ПЪГУОШ

    7 1 Отговор
    Аман от американско лицемерие ! А нещо за агресиите и войните на САЩ ще каже ли ?
    Или тяхната смърт и разрушения са в името на ДОБРОТО ли ?

    08:01 07.03.2026

  • 20 доктор ОХ боли

    6 1 Отговор
    Искам да чуя и мнението по този въпрос на част от потърпевшите от американската демокрация - Индианците , Негрите-роби , Мексиканците , Кубинци , Виетнамци , Панамци , Афганци , Иранци , Иракчани , Сърби , Либийци , Сирийци.......

    08:05 07.03.2026

  • 21 Пища ХУФнагел

    3 0 Отговор
    Имам въпрос към американетата - защо в Германия има все още войски на САЩ ?
    Те ОКУПАЦИОННИ части ли са ? Германия свободна и независима държава ли е ? В нея има ли други войски - например френски , английски и руски ?

    Коментиран от #24

    08:12 07.03.2026

  • 22 Хаха

    4 0 Отговор
    Барабата и той за демокрацията се затръшкал. И той беше куче на ционистите в Тел авив.
    И вземаше животи и налагаше сила чрез унищожение. Все в името на демокрацията.

    08:13 07.03.2026

  • 23 дебеЛ Лебед

    2 0 Отговор
    УбиецА и престъпникА казва НЕ на убийствата и престъпленията ли ? Така ли излиза по думите на този мъж с по-препечен цвят ?

    08:14 07.03.2026

  • 24 Там

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Пища ХУФнагел":

    е по желание на местните фашистки олигофрени. За да бият "ръшките" заедно (във фантазиите им)

    08:15 07.03.2026

  • 25 Погонат

    0 0 Отговор
    Ще кажа една РАДИКАЛНА и ЕРЕТИЧНА мисъл - Обама трябва да издигне паметник на гадните бели робовладелци , защото , ако не са били те , той все още щеше да се гърчи в Африка и да се радва на банан под някоя палма.
    Това е !

    08:18 07.03.2026

  • 26 Ровя В явоР

    0 0 Отговор
    Ще ни каже ли Обама коя ще бъде следващата държава , която ще бъде подложена на облъчване с американска демокрация и ценности ? Без значение дали са искани или не !

    08:22 07.03.2026

  • 27 УнгуТилски ТронгоТап

    0 0 Отговор
    И това се казва от човек , чиято държава и сънародници са измислили и изобретили КОНЦЛАГЕРИТЕ - в тогавашния им по-натурален вид - РЕЗЕРВАТИТЕ .Натъпкали са там непокорните индианци / които не могли да убият / и са ги оставили там да измират , прокудени от СОБСТВЕНАТА им земя !
    Хитлер после ги е модернизирал в лагери !

    08:26 07.03.2026