Новини
Свят »
Турция »
Хакан Фидан: Израел е възприел стратегията за създаване на нестабилност в целия регион

8 Март, 2026 06:54, обновена 8 Март, 2026 05:58 1 110 10

  • турция-
  • хакан фидан-
  • иран-
  • израел-
  • дипломация

Турция продължава да полага всички усилия за прекратяване на войната в Близкия изток, заяви външният министър

Хакан Фидан: Израел е възприел стратегията за създаване на нестабилност в целия регион - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БТА БТА

“Израел е възприел стратегията за създаване на нестабилност в целия регион и ние, заедно с нашите приятелски и братски страни, сме възприели политика в полза на мира срещу това отношение на Израел. Днес продължаваме всички дипломатически усилия за прекратяване на войната в Близкия изток”.

Това заяви турският министър на външните работи Хакан Фидан на пресконференция по повод състоялата се вчера в двореца Чъраган сарайъ в Истанбул неформална среща на министрите на външните работи на страните от Организацията на тюркските държави (ОТД). Той беше домакин на събитието.

В срещата в Истанбул участваха външните министри на Азербайджан, която е мандатен председател на ОТД, Казахстан, Киргизстан и Узбекистан. В рамките на срещата се състояха и двустранни срещи между Фидан и неговите колеги.

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган даде прием за гостуващите министри и разговаря с тях.

В изявление пред журналисти Хакан Фидан подчерта, че въпреки че е в огнен обръч, Турция е запазила мира, сигурността и стабилността.

„Това не е съвпадение. Резултат е от разумната външна политика, която провеждаме под ръководството на нашия президент (Реджеп Тайип Ердоган)”, отбеляза Фидан.

По думите му нападенията срещу Турция и Азербайджан през седмицата за пореден път са показали колко голяма е опасността, пред която са изправени страните.

„Атакуването на гражданската и на енергийната инфраструктура и енергийната инфраструктура на държави, които не позволяват на други държави да използват въздушното им пространство или да разрешават използването на чужди военни бази в техните граници, не е правилна стратегия", акцентира турският първи дипломат, подчертавайки, че “атаките срещу Катар, Кувейт, Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства и Бахрейн застрашават живота на невинни мирни жители и увеличават вероятността от разширяване на войната”.

В отговор на въпрос за евакуацията на гражданите, блокирани на опасни места поради отмяната на редица полети, Хакан Фидан каза, че Турция организира придвижването с автобуси до Саудитска Арабия и Оман, откъдето има полети.

“Нашите дипломатически представителства зад граница координират действията си. Турските авиолинии също полагат всички усилия и оказват подкрепа, без непременно да се гони печалба. Оказва се помощ освен на нашите граждани, но и на много граждани на други държави, които искат час по-скоро да стигнат до Истанбул, за да се почувстват в безопасност. Осигурена е денонощна координация както в Анкара, така и в дипломатическите ни представителства, заяви турският външен министър.

Организацията на тюркските държави е основана през 2009 година. Членки на ОТД са Турция, Азербайджан, Казахстан, Киргизстан и Узбекистан, a Туркменистан, Унгария и т. нар. Севернокипърска турска република (СКТР, призната само от Анкара) са със статут на страни наблюдателки.

В профила си в социалната мрежа ЕНСосиял Министерството на външните работи сподели снимки от неформалната среща.


Турция
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Питам:

    10 2 Отговор
    А Биби Натаняху къде е? Липсва ми!!!!!!

    Коментиран от #2

    05:59 08.03.2026

  • 2 гост

    12 2 Отговор

    До коментар #1 от "Питам:":

    На среща с Хомейни.

    06:00 08.03.2026

  • 3 Турски коч

    6 1 Отговор
    Много секси мъж е Хакан! С тия мустаци... Ще го изпапкам!

    06:10 08.03.2026

  • 4 Комшуулар

    6 2 Отговор
    следващите в списъка на Хитлеяхуто сте вие

    06:14 08.03.2026

  • 5 Боруна Лом

    5 1 Отговор
    КОМШУ, НЕ Е ЛОШО И ВИЕ ДА ПОДКАРАТЕ ЖЪЛТИТЕ И ВИЕ!

    06:29 08.03.2026

  • 6 Боруна Лом

    2 1 Отговор
    КОМШУ, НЕ Е ЛОШО ДА ПОДКАРАТЕ ЖЪЛТИТЕ И ВИЕ!

    06:30 08.03.2026

  • 7 Прав е

    6 0 Отговор
    Ционистите са напълно побъркани, а захвата им върху САЩ поставя целия регион в постоянна опасност.
    Нищо чудно следващите да са турците.

    07:09 08.03.2026

  • 8 Кивотът на Сорос

    8 1 Отговор
    Откакто се е пръкнала фалшивата държава Исраел, политиката и е да укрива педофили и да разпалва войни, които да се водят от купената им марионетка САЩ. Единственото решение е да се изгонят всички Исраелци в САЩ и Великобритания. Нека там да разпалят гражданска война, понеже без война им е скучно, както беше казал някакъв скучаещ англичанин. Когато еврейската напаст пристигне там, няма да му остане и един скучен ден в живота му на увреден империалист.

    07:09 08.03.2026

  • 9 Армагедон

    5 1 Отговор
    Всъщност, Израел въобще не се ограничава с Близкия Изток. Праволинейната им политика е да дестабилизират целия свят като насаждат психо-соросоидните си политики чрез НПО-та. А в самия Израел, тези политики не вървят. Окрийте защо е тази разлика...

    07:16 08.03.2026

  • 10 Кукуруку

    3 1 Отговор
    САЩ и Израел- туморите на света

    07:25 08.03.2026

Новини по държави:
