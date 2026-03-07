Иран продължава операция „Истински обещание 4“, дрон порази висока сграда в Дубай ВИДЕО

Корпусът на гвардейците на ислямската революция обяви по иранската държавна телевизия 27-ата фаза на операция „Истински обещание 4“ срещу Израел и Съединените щати.

Според изявлението въоръжените сили на Ислямската република са използвали не само ракети, но и дронове при ударите си по израелска територия и американски бази в Близкия изток.

Израелските военни са регистрирали нов ракетен обстрел от Иран, съобщи пресслужбата на армията.

След това предупреждение е издадена тревога за въздушна тревога в централен Израел.

Според ТАСС, сирени са се задействали в Тел Авив и околните райони, както и на други места.

Отломки от въздушна цел повредиха фасадата на многоетажна сграда в района на един от най-престижните и модерни крайбрежни квартали в Дубай - Дубай Марина в ОАЕ, съобщи правителствената пресслужба.

„Отломки, получени от успешното прихващане на целта, причиниха щети на фасадата на многоетажна сграда в района на Дубай Марина“, се казва в изявление на пресслужбата.

Съобщава се, че ситуацията е под контрол и няма пострадали в резултат на инцидента.

Израелската армия твърди, че е ударила два ключови завода за производство на ракети в Иран.

Турция предупреди Иран, че изстрелването на нови ракети към нейна територия е неприемливо. Това заяви външният министър Хакан Фидан след неформална министерска среща на Организацията на тюркските държави в Истанбул.

„Предадохме на Иран, че по-нататъшни подобни изстрелвания на ракети не трябва да се допускат“, каза турският външен министър.

Хизбула използва прецизно насочваща се ракета, за да удари района на Тел Хашомер, където се намира главният център за набиране на персонал на Израелските отбранителни сили.

Това се казва в комюнике от службата за военна информация, публикувано в канала ѝ в Telegram.

„Бойци на ислямската съпротива използваха нова ракета, за да ударят важен военен обект в Тел Хашомер, който се намира на 120 км от ливанско-израелската граница“, се казва в изявлението.