Иран продължава операция „Истински обещание 4“, дрон порази висока сграда в Дубай ВИДЕО

Иран продължава операция „Истински обещание 4“, дрон порази висока сграда в Дубай ВИДЕО

7 Март, 2026 20:52, обновена 7 Март, 2026 21:04 3 237 38

Израел удари два ключови завода за производство на ракети в Иран.

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Корпусът на гвардейците на ислямската революция обяви по иранската държавна телевизия 27-ата фаза на операция „Истински обещание 4“ срещу Израел и Съединените щати.

Според изявлението въоръжените сили на Ислямската република са използвали не само ракети, но и дронове при ударите си по израелска територия и американски бази в Близкия изток.

Израелските военни са регистрирали нов ракетен обстрел от Иран, съобщи пресслужбата на армията.
След това предупреждение е издадена тревога за въздушна тревога в централен Израел.

Според ТАСС, сирени са се задействали в Тел Авив и околните райони, както и на други места.

Отломки от въздушна цел повредиха фасадата на многоетажна сграда в района на един от най-престижните и модерни крайбрежни квартали в Дубай - Дубай Марина в ОАЕ, съобщи правителствената пресслужба.

„Отломки, получени от успешното прихващане на целта, причиниха щети на фасадата на многоетажна сграда в района на Дубай Марина“, се казва в изявление на пресслужбата.

Съобщава се, че ситуацията е под контрол и няма пострадали в резултат на инцидента.

Израелската армия твърди, че е ударила два ключови завода за производство на ракети в Иран.

Турция предупреди Иран, че изстрелването на нови ракети към нейна територия е неприемливо. Това заяви външният министър Хакан Фидан след неформална министерска среща на Организацията на тюркските държави в Истанбул.

„Предадохме на Иран, че по-нататъшни подобни изстрелвания на ракети не трябва да се допускат“, каза турският външен министър.

Хизбула използва прецизно насочваща се ракета, за да удари района на Тел Хашомер, където се намира главният център за набиране на персонал на Израелските отбранителни сили.

Това се казва в комюнике от службата за военна информация, публикувано в канала ѝ в Telegram.

„Бойци на ислямската съпротива използваха нова ракета, за да ударят важен военен обект в Тел Хашомер, който се намира на 120 км от ливанско-израелската граница“, се казва в изявлението.


  • 1 Сталин

    65 9 Отговор
    Целия свят е задължен на великите перси че чистят ционистката вековна мръсотия от лицето на земята тези кошерни изроди са виновни за геноцид войни пандемия ваксини, лихви инфлация и търговия с деца

    Коментиран от #5, #6

    21:08 07.03.2026

  • 2 2 милиона наташки в Израел

    8 29 Отговор
    сега къде ще бягат?
    Не искат към великата матушка!

    21:08 07.03.2026

  • 3 Росен Болхариев

    19 4 Отговор
    От понеделник всички летци в БГ ще ги взимат запас

    Коментиран от #19, #36

    21:11 07.03.2026

  • 4 Тити

    10 43 Отговор
    И какво постигат Иранците катонудрят някаква си цивилна сграда какво им помага това във войната просто хабят ресурси стрелят на посоки. Докато Израел и Щатите.удрят само военни цели с намаляване на тяхната сила. За това и Рашистите не могат да спечелят в Украйна стрелят на посоки.

    Коментиран от #11, #13, #22, #25

    21:12 07.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Саймън каза

    9 24 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    Иран не е Персия.

    Коментиран от #20

    21:15 07.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Баба Гошка

    39 3 Отговор
    Разтуриха им луксозния туризъм за 2400 долара на нощувка + консумацияя отделно. Сега ще се върнат на земята тез чарршшафи, дето са си дали територията за баззии и си мислеха, че иран ще им чете вестник докато чиччо им самм под диктовката на ушшатия майй мууняк напада суверенната държава Иранн и от териториите им.

    21:18 07.03.2026

  • 9 Ердоган

    6 24 Отговор
    Иравците са по-големи терористи и от руснаците

    21:21 07.03.2026

  • 10 неутралност по турски

    6 14 Отговор
    „Предадохме на Иран, че по-нататъшни подобни изстрелвания на ракети не трябва да се допускат“, каза турският външен министър Фидан.
    Адекватна реакция за всички интриганти, бръщолевещи, че израелците изстреляли иранската ракета до вчера.

    21:22 07.03.2026

  • 11 Баба Гошка

    28 4 Отговор

    До коментар #4 от "Тити":

    Училищата с децата вътре и те ли са военна цел, бре? Плащай сега горивата +25%, скоро + 50% и защитавай алчнюгите ее вре и и Марионетката им епщайново компрометирана, голям миротвоеец излезе

    21:24 07.03.2026

  • 12 Из падмасковие

    7 17 Отговор
    Всички русофили на амбразурата, да браним господаря халифата и русия

    21:25 07.03.2026

  • 13 сметка без кръчмар

    14 7 Отговор

    До коментар #4 от "Тити":

    Стратегията на безогледните удари към съседните страни е да саботират туризма им и всички те в едно да настояват пред САЩ да не атакува повече Иран.

    Коментиран от #32

    21:26 07.03.2026

  • 14 ООрана държава

    21 7 Отговор
    Голяма свинщина правят американчетата с ушатия еврейчо, най големи последствия ще бере европата и на чело с урсулата сме към разпад

    21:26 07.03.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Бог да пази Иран и Аятолаха

    21 5 Отговор
    Господи пази Иран там е последният лъч светлина от небесните цивилизации. Гнус ме е от демоническата цивилизация на която съм в плен.

    Коментиран от #28

    21:30 07.03.2026

  • 18 Сталин

    18 3 Отговор
    В тази сграда живеят офицери от ЦРУ

    21:31 07.03.2026

  • 19 ицо

    4 2 Отговор

    До коментар #3 от "Росен Болхариев":

    и ще летят виртуално

    21:31 07.03.2026

  • 20 шопо

    4 3 Отговор

    До коментар #6 от "Саймън каза":

    а па шоплуко е Булгар

    21:32 07.03.2026

  • 21 Тоалетна Хартия

    5 3 Отговор
    Сега е момента кюрдите да се отцепят, но историята показва, че са тъпи, като нашите македонци!!

    21:35 07.03.2026

  • 22 Дедо

    11 2 Отговор

    До коментар #4 от "Тити":

    Тити, иди да поревеш малко в ъгъла. Да бе, иранците стрелят като на сватба , във въздуха без определени цели и уцелват само хотели и полета, а демократичните поразяват заводи и училища и други военни цели. Защо ли няма репортажи от Израел и военните бази на демократичните.

    21:35 07.03.2026

  • 23 Пишете всичко, като преписвате

    14 1 Отговор
    Защо няма в публикацията че на етажа са живяли представители на ЦРУ

    21:36 07.03.2026

  • 24 Дубай

    9 2 Отговор
    вече е бай-бай

    Коментиран от #26

    21:37 07.03.2026

  • 25 Хмм

    6 3 Отговор

    До коментар #4 от "Тити":

    не са я ударили, паднали са отломки от прихваната ракета

    21:38 07.03.2026

  • 26 Джуиш Ийгъл

    4 10 Отговор

    До коментар #24 от "Дубай":

    Ето затова никога няма да се обединят с Иран срещу Израел и ще дават бази на Сащ за да бухат Иран докато им фръкнат чалмите. Израел го каза след като се справим с терористите почваме Русия ще ги заличим физическинот Земното кълбонпосле е Чайнатаун

    21:39 07.03.2026

  • 27 Хмм

    9 2 Отговор
    къде е Нетаняху?

    Коментиран от #29

    21:41 07.03.2026

  • 28 .....

    5 2 Отговор

    До коментар #17 от "Бог да пази Иран и Аятолаха":

    Нема страшно Божият план е по план, нищо не може да го спре. Само Той знае.Каквото е писано...

    21:44 07.03.2026

  • 29 Нннн

    2 5 Отговор

    До коментар #27 от "Хмм":

    Където си иска, на тебе ли щи дава обяснения🤣🤣

    Коментиран от #37

    21:45 07.03.2026

  • 30 Игор Ал Ибн Конашенков

    2 7 Отговор
    САЩ и Израел са пред колапс!Вече нямат армия,нямат флот,нямат ракети,нямат войници.Само за вчерашния ден иранската армия е унищожила 520 самолетоносача,250 самолета Б-2,1300000 американски войника и не на последно място 2 Натаняхута и 2 Тръмпа.Всичко върви по план.

    21:48 07.03.2026

  • 31 ДуБайБай

    6 1 Отговор
    е туризма.Силиконените хора ще си търсят друго място.

    21:51 07.03.2026

  • 32 Шопо

    6 1 Отговор

    До коментар #13 от "сметка без кръчмар":

    Отломки, получени от успешното прихващане на целта, причиниха щети на фасадата на многоетажна сграда в района на Дубай. Сградата е пострадала от отломките на ПВО, първо чети после пиши.

    21:58 07.03.2026

  • 33 Сатана Z

    2 2 Отговор
    В сградата са се намирали агенти на СеРеУ и дронът е бил за тях.Нищо не е станало,няколко счупени джама

    22:04 07.03.2026

  • 34 Хе хе...

    2 2 Отговор
    Високата сграда всъщност е хотел. В него е имало пiHд0cTaHци от вече изтумбената база на сащ в региона. Всички си траят, но има слухове за ужасна воня на печени крави в околността на "високата сграда" и за до 150 пiHд0cи загинали при лавина в аспен.
    Такива ми ти работи...

    22:05 07.03.2026

  • 35 Баце ЕООД

    1 1 Отговор
    Е как така продължили? Нали американците спечелиха, ша омра

    22:13 07.03.2026

  • 36 А50

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Росен Болхариев":

    Не виждам с какво ще са полезни

    22:13 07.03.2026

  • 37 ЩО БЕ...?!

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "Нннн":

    Човекът е фен на Нетаняху и просто се тревожи за него,че е изчезнал от медийното пространство,по необясними оричини...!

    22:18 07.03.2026

  • 38 дрън , дрън, дрън

    0 0 Отговор
    САЩ унищожават Иран, тия се хвалят, че стрелят по бази в чужди държави и чат пат улучват?!

    Ако дойдат и тежките бомбардировачи, в Иран ще настъпи катастрофа.
    Масова миграция, всичко ще спре да работи.

    22:18 07.03.2026

