Ранен е синът на убития аятолах Али Хаменей

Синът на убития аятолах Али Хаменей, Моджтаба Хаменей, е ранен при един от днешните въздушни удари, според телевизиония канал Al Hadath.



Според телевизионния канал Моджтаба най-вероятно е бил ранен при една от атаките от днес, но е жив. Няма информация за тежестта на нараняванията му.



В момента Моджтаба се смята за най-вероятния кандидат за поста върховен лидер на Иран.

Иранските сили предприеха нови въздушни удари по американски бази в Ирак и Бахрейн, въпреки обещаното по-рано през деня от иранския президент, че атаките през Персийския залив ще се прекратят, пише Рrotothema.



Според очевидци в Бахрейн е имало серия от силни експлозии.



Официалната иранска информационна агенция Fars твърди, че е имало ''масивни експлозии в американската база ''Juffair'' в Бахрейн в отговор на американска атака срещу инфраструктурата на иранския остров Кешм''.



Съветът за национална сигурност в Обединените арабски емирства публикува в X, че ''Системите за противовъздушна отбрана в момента реагират на ракетна заплаха'', като съветва хората да ''останат на безопасно място''.



Ирански медии съобщават също, за атака срещу водената от САЩ военновъздушна база ''Harir'' в Ербил, Ирак.



Министерствата на отбраната на ОАЕ, Катар и Кувейт също съобщават за интензивни операции по противовъздушна отбрана, отблъсквайки нов поток от дронове и ракети, идващ от Иран.

За три дни операция ''Епична ярост'' САЩ напълно унищожиха иранския флот, потапяйки 42 кораба от Техеран.

Това заяви днес президентът на САЩ Доналд Тръмп по време на срещата на върха ''Щит на Америка, предава Sky News.



''Беше невероятно - за три дни унищожихме 42 военни кораба, някои от които много големи. Флотът им е свършен. Изключихме военновъздушните им сили, унищожихме комуникациите им'', заяви той.



Според Тръмп, за три дни от операцията е елиминирана значителна част от военноморския и въздушен потенциал на Иран. Той добави, че в резултат на атаките в Иран телекомуникациите също напълно изчезнаха.



''Това беше краят на флота, унищожихме военновъздушните им сили, нокаутирахме комуникациите им... Не знам как комуникират, но мисля, че ще измислят нещо. Нещата не вървят много добре за тях'', подчерта президентът на САЩ.