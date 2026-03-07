Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Ранен е синът на убития аятолах Али Хаменей

Ранен е синът на убития аятолах Али Хаменей

7 Март, 2026 20:27, обновена 7 Март, 2026 20:43

Иран атакува американски бази в Ирак и Бахрейн, Тръмп заяви, че иранският флот е унищожен

Ранен е синът на убития аятолах Али Хаменей - 1
Моджтаба Хаменей, Снимка: YouTube
Фокус Фокус

Синът на убития аятолах Али Хаменей, Моджтаба Хаменей, е ранен при един от днешните въздушни удари, според телевизиония канал Al Hadath.

Според телевизионния канал Моджтаба най-вероятно е бил ранен при една от атаките от днес, но е жив. Няма информация за тежестта на нараняванията му.

В момента Моджтаба се смята за най-вероятния кандидат за поста върховен лидер на Иран.

Иранските сили предприеха нови въздушни удари по американски бази в Ирак и Бахрейн, въпреки обещаното по-рано през деня от иранския президент, че атаките през Персийския залив ще се прекратят, пише Рrotothema.

Според очевидци в Бахрейн е имало серия от силни експлозии.

Официалната иранска информационна агенция Fars твърди, че е имало ''масивни експлозии в американската база ''Juffair'' в Бахрейн в отговор на американска атака срещу инфраструктурата на иранския остров Кешм''.

Съветът за национална сигурност в Обединените арабски емирства публикува в X, че ''Системите за противовъздушна отбрана в момента реагират на ракетна заплаха'', като съветва хората да ''останат на безопасно място''.

Ирански медии съобщават също, за атака срещу водената от САЩ военновъздушна база ''Harir'' в Ербил, Ирак.

Министерствата на отбраната на ОАЕ, Катар и Кувейт също съобщават за интензивни операции по противовъздушна отбрана, отблъсквайки нов поток от дронове и ракети, идващ от Иран.

За три дни операция ''Епична ярост'' САЩ напълно унищожиха иранския флот, потапяйки 42 кораба от Техеран.

Това заяви днес президентът на САЩ Доналд Тръмп по време на срещата на върха ''Щит на Америка, предава Sky News.

''Беше невероятно - за три дни унищожихме 42 военни кораба, някои от които много големи. Флотът им е свършен. Изключихме военновъздушните им сили, унищожихме комуникациите им'', заяви той.

Според Тръмп, за три дни от операцията е елиминирана значителна част от военноморския и въздушен потенциал на Иран. Той добави, че в резултат на атаките в Иран телекомуникациите също напълно изчезнаха.

''Това беше краят на флота, унищожихме военновъздушните им сили, нокаутирахме комуникациите им... Не знам как комуникират, но мисля, че ще измислят нещо. Нещата не вървят много добре за тях'', подчерта президентът на САЩ.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нека да пиша

    7 15 Отговор
    Рано или късно новия аятоллах ще получи награда от 72 коча .

    20:36 07.03.2026

  • 2 Омазана ватенка

    5 13 Отговор
    По домова книжка.

    20:36 07.03.2026

  • 3 Хаха

    4 10 Отговор
    От къде гърмят пижамите няма ли спътникови снимки да разкрият бърлогите ?

    20:37 07.03.2026

  • 4 Папата

    4 11 Отговор
    БЯЛОТО ЗНАМЕ!
    Може и бял чаршаф.

    20:37 07.03.2026

  • 5 Сатана Z

    3 8 Отговор
    И той ше сдо ХНЕ

    20:39 07.03.2026

  • 6 Атина Палада

    11 3 Отговор
    Натаняху го няма от една седмица..Някой знае ли къде е ?

    Коментиран от #11, #13

    20:40 07.03.2026

  • 7 Данко Харсъзина

    4 12 Отговор
    Още вчера пусах, че новия аятолах май е дал фира. Тези бързо заминават при Аллах. Евреите хич не ги бавят.

    20:40 07.03.2026

  • 8 Сталин

    6 0 Отговор
    Няма нищо по долно на света от кошерните мастии

    20:42 07.03.2026

  • 9 Всичко сте унищожили

    7 2 Отговор
    А всеки ден някоя база ви гърми! На Иран само поздравления, че геройски се защитава от двата най големи терориста и агресори на света САЩ и Израел!

    20:42 07.03.2026

  • 10 Той и баща му беше жив след удара

    4 3 Отговор
    пък после му събираха частите цял ден

    20:43 07.03.2026

  • 11 в бункера

    2 2 Отговор

    До коментар #6 от "Атина Палада":

    Търси си ушите

    20:43 07.03.2026

  • 12 Данко Харсъзина

    1 4 Отговор
    Вчера 50 самолета дъниха командния бункер скрит дълбоко под земята. Цялото командване е заминало при Аллах. Американците дънеха с бомби за бункери.

    20:44 07.03.2026

  • 13 Е къде е

    1 2 Отговор

    До коментар #6 от "Атина Палада":

    Пръво Избега по трусики от некаков ГОТВАЧ а после зафана Патакламата при Козеловърите и У ЙЛО се шмугна у бункеро с Башо бегачката а ЦАЛИВАТ КУ РАна

    20:44 07.03.2026

  • 14 pyzcлямиите

    1 3 Отговор
    дават фира!

    20:44 07.03.2026

  • 15 Сталин

    2 0 Отговор
    Тези ционистки изчадия и техните пудели от Вашингтон трябва да бъдат заличени от лицето на земята и целия свят да си почине, Русия, Северна Корея,Китай трябва да запукат с ядрено оръжие и веднъж завинаги да ги премахнат от човечеството ,такива изроди нямат място на планетата и нямат право да съществуват ,след като убиха стотици милиони хора по света.

    20:45 07.03.2026

