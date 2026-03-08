Новини
Свят »
Китай »
Китай призова за незабавно прекратяване на огъня в Близкия изток

Китай призова за незабавно прекратяване на огъня в Близкия изток

8 Март, 2026 07:25, обновена 8 Март, 2026 06:28 1 174 29

  • китай-
  • ван и-
  • външен министър-
  • война-
  • близкия изток-
  • иран

Проблемите не се решават със сила и използването на оръжие само ражда нова омраза, посочи външният министър Ван И

Китай призова за незабавно прекратяване на огъня в Близкия изток - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БТА БТА

Китай призовава за незабавно спиране на военните действия в Близкия изток, за да се предотврати по-нататъшна ескалация и разширяване на конфликта, заяви днес на пресконференция в кулоарите на годишната сесия на Общокитайското събрание на народните представители (парламента на страната) китайският външен министър Ван И, цитиран от националната новинарска агенция Синхуа.

Проблемите не се решават със сила и използването на оръжие само ражда нова омраза, посочи той.

От друга страна, Ван отбеляза, че китайско-руските отношения остават "твърди като скала" въпреки "бурите и пороите", на които са подложени.

По думите му Китай винаги поставя на първо място в дипломатическия дневен ред съседните си държави.

"Съсед помага на съседа и изграждането на приятелско добросъседство е част от традициите и културата на Китай", акцентира китайският първи дипломат, обръща внимание Синхуа.

"Пекин винаги е бил стожер на регионалната сигурност, двигател на развитието и просперитета и застъпник на общите ценности на азиатските държави", заяви той.

По повод визитата на американския президент Доналд Тръмп в Китай в края на този месец Ван И каза, че "от стратегическа важност за САЩ е да работят в една посока с Китай", съобщи Ройтерс.


Китай
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Добре

    10 3 Отговор
    ама "миротвореца" НЕ чува а покрай него и евреина !

    Коментиран от #17, #20

    06:34 08.03.2026

  • 2 123

    1 3 Отговор
    1234 проба

    06:35 08.03.2026

  • 3 ужас

    12 2 Отговор
    Китайците имат много мъдрости, но за една не са чували--мечката играе ли в съседа, ще дойде и у вас.

    Коментиран от #11, #29

    06:37 08.03.2026

  • 4 жао хао

    9 4 Отговор
    Китайците изнудват и иран и русия за евтин петрол, а самите те не помагат с нищо. Големи хитреци са.

    Коментиран от #21

    06:39 08.03.2026

  • 5 Китай призова за незабавно прекратяване

    5 6 Отговор
    Китай призова за незабавно прекратяване на огъня в Близкия изток.
    АМА НЕ МОЖЕ ТАКА, ДА ИМА ОГЪН В БЛИЗКИЯ ИЗТОК, А КИТАЙ ДА НЕ Е "ДОНЕСЪЛ ДЪРВА". КАРЛИК СЕ Е СКРИЛ НА ДЪЛБОКО В БУНКЕРА, НО ОТНОШЕНИЯТА КИТАЙ - РФ СА СИ ТВЪРДИ, КАКТО ПРЕДИ.
    "От друга страна, Ван отбеляза, че китайско-руските отношения остават "твърди като скала" въпреки "бурите и пороите", на които са подложени."

    Коментиран от #10, #13

    06:40 08.03.2026

  • 6 Българин

    5 12 Отговор
    И Китай не издържа и реши да принуди Иран да прекрати войната Тръмп прави всичко възможно, за да има мир, но аятоласите-терористи заплашват интересите на Тръмп и са решили да извървят пътя на войната до края!

    Коментиран от #9, #12

    06:41 08.03.2026

  • 7 Пекинска патица

    8 2 Отговор
    Ако доставките на нефт и газ за Китай са застрашени, ще се намесят. В момента доставят предимно от Русия и Иран. Тук продължават да ви лъжат, че за тутууленд няма опасност и това не ви засяга.

    06:42 08.03.2026

  • 8 Владимир Путин, президент

    6 5 Отговор
    Китай призовава.......
    Инак в Украйна могат се избиват с хиляди всеки ден, няма нищо нередно, нали ?

    06:43 08.03.2026

  • 9 Ромска империя

    5 2 Отговор

    До коментар #6 от "Българин":

    Как е в циганската махала, след като продадохте жеуезния купол за скраб?

    06:44 08.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Бамбуук

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "ужас":

    Намери си книжка с китайски пословици и поговорки. Там само панди имат.

    06:47 08.03.2026

  • 12 ДА ТАКА Е

    2 3 Отговор

    До коментар #6 от "Българин":

    ЧАЛМИТЕ ЩЕ ЛАПАТ ОЩЕ МЕШАНО. НЕ СА СИ ОТВЗЕЛИ ОЩЕ И СЕ ИЗЖИВЯВАТ НА "СВЕТОВНИ РАКЕТЧИЦИ" В БИЗКИЯ ИЗТОК.

    06:47 08.03.2026

  • 13 Космимарт

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Китай призова за незабавно прекратяване":

    Поздрави за майкатиилеляти, тролмазен.

    Коментиран от #18

    06:48 08.03.2026

  • 14 ЕДГАР КЕЙСИ

    2 3 Отговор
    РУСИЯ И КИТАЙ СА ...................... ИМПЕРИЙ НА ZЛОТО ..................... ФАКТ !

    06:52 08.03.2026

  • 15 Чайник

    4 2 Отговор
    няма да стане с призиви. Помогнете на Иран да сторши зъбите на световното зло, инак мир няма да има!

    Коментиран от #28

    06:53 08.03.2026

  • 16 ООрана държава

    3 2 Отговор
    Пратете оръжие на иран както краварите зареждат зелю

    06:55 08.03.2026

  • 17 Герп боклуци

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Добре":

    Ушатия еврейчо без дони прическата е гола вода срещу иран

    06:57 08.03.2026

  • 18 КОПЕЙКА

    0 2 Отговор

    До коментар #13 от "Космимарт":

    КОСМИТЕ ЩЕ ОСТАВИМ ЗА ТЕБ, АКО СЕ ЗАВЪРНЕШ ОТ УКРАЙНА ДЕ. НИЕ ДНЕС С ВОЙНИШКИТЕ ДРУГАРКИ, ЯКО ЩЕ СЕ ПОВЕСЕЛИМ. ДНЕС Е ПРАЗНИК НА ЖЕНАТА И ПУШЕЧНОТО МЕСО, ТРЯБВА ДА МЪЛЧИ!

    Коментиран от #19, #27

    06:59 08.03.2026

  • 19 ШЕКЕЛЧЕ В ДЖОБЧЕТО НА ОЗЕМПИКА

    2 2 Отговор

    До коментар #18 от "КОПЕЙКА":

    И ДНЕС ПАК ЩЕ ИМА ДИСКОТЕКА СЪС ЗАРЯ В ДУБА-БАЙ-БАЙ, ТЕЛ АВИВ И ХАЙФА. ЩЕ ХВЪРЧАТ САУДИТСКИ БРАДИ, ЧАЛМИ И ЦИОНИСТКИ КИПИ, ЩЕ ПАДНАТ ВСИЧКИ ЗАДРЪЖКИ!

    Коментиран от #22

    07:01 08.03.2026

  • 20 Хаха

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Добре":

    Китай го интересува само иранския петрол,нищо друго

    07:08 08.03.2026

  • 21 Никого не изнудват китайците

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "жао хао":

    Иранците и руснаците ходят да им се молят да им купуват суровините. Китайците казват: -Ако искате да ви ги купим, дайте ни голяма отстъпка. Когато си просяк не можеш да избираш.

    07:08 08.03.2026

  • 22 КОПЕЙКА НЕШЧАСТНАЯ

    2 2 Отговор

    До коментар #19 от "ШЕКЕЛЧЕ В ДЖОБЧЕТО НА ОЗЕМПИКА":

    В УКРАЙНА ГАЗИ В КАЛТА, А НАШИ МАШИ ПРАЗНУЯТ И ХАРОШОТА ВЕРТЯТ ДИРНИКИ.

    Коментиран от #25

    07:08 08.03.2026

  • 23 А 4 години

    1 2 Отговор
    нещо за Украйна?

    Коментиран от #26

    07:11 08.03.2026

  • 24 ИВан

    0 3 Отговор
    колко пъти посети Киев?

    07:14 08.03.2026

  • 25 ШЕКЕЛЧЕ В ДЖОБЧЕТО НА ОЗЕМПИКА

    1 2 Отговор

    До коментар #22 от "КОПЕЙКА НЕШЧАСТНАЯ":

    ПЕПЕЙКА СПИХНАЛА, НЕРДЕ БОЯ ДЕТО ГО ЯДЕТЕ В ПОКРАЙНА, НЕРДЕ БОЯ ДЕТО ГО ЯДЕТЕ В И3СРАЕЛ? МАЛКО ВИ Е ЯВНО, ЗАПАЛЕТЕ И ТАЙВАН!

    07:15 08.03.2026

  • 26 ДА,

    2 1 Отговор

    До коментар #23 от "А 4 години":

    САМО БОЙ И ТРЕПАНЕ НА ЦИОНИСТКИТЕ УКРОЖИВОТНИ

    07:16 08.03.2026

  • 27 Модаепидал

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "КОПЕЙКА":

    Изтрийте ромския трол бе, мисирки заспали.

    07:33 08.03.2026

  • 28 ЕДГАР КЕЙСИ

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Чайник":

    КОПЕЙКИН И ЧОРАПА ДА ПОМАГАТ НА АЯТОЛАСИТЕ ................... ХАЙДЕ ZAMИНАВАЙТЕ , НАЛИ СТЕ "ИДЕЙНИ" БРАТЯ ПО ОРЪЖИЕ ...................... БОКЛУЦИ !

    07:36 08.03.2026

  • 29 Китаецщ

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "ужас":

    Нека пробва, ама ще заиграе тоягата.

    07:42 08.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания