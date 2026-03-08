Китай призова за незабавно прекратяване на огъня в Близкия изток.

Китай призовава за незабавно спиране на военните действия в Близкия изток, за да се предотврати по-нататъшна ескалация и разширяване на конфликта, заяви днес на пресконференция в кулоарите на годишната сесия на Общокитайското събрание на народните представители (парламента на страната) китайският външен министър Ван И, цитиран от националната новинарска агенция Синхуа.
Проблемите не се решават със сила и използването на оръжие само ражда нова омраза, посочи той.
От друга страна, Ван отбеляза, че китайско-руските отношения остават "твърди като скала" въпреки "бурите и пороите", на които са подложени.
По думите му Китай винаги поставя на първо място в дипломатическия дневен ред съседните си държави.
"Съсед помага на съседа и изграждането на приятелско добросъседство е част от традициите и културата на Китай", акцентира китайският първи дипломат, обръща внимание Синхуа.
"Пекин винаги е бил стожер на регионалната сигурност, двигател на развитието и просперитета и застъпник на общите ценности на азиатските държави", заяви той.
По повод визитата на американския президент Доналд Тръмп в Китай в края на този месец Ван И каза, че "от стратегическа важност за САЩ е да работят в една посока с Китай", съобщи Ройтерс.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Добре
Коментиран от #17, #20
06:34 08.03.2026
2 123
06:35 08.03.2026
3 ужас
Коментиран от #11, #29
06:37 08.03.2026
4 жао хао
Коментиран от #21
06:39 08.03.2026
5 Китай призова за незабавно прекратяване
АМА НЕ МОЖЕ ТАКА, ДА ИМА ОГЪН В БЛИЗКИЯ ИЗТОК, А КИТАЙ ДА НЕ Е "ДОНЕСЪЛ ДЪРВА". КАРЛИК СЕ Е СКРИЛ НА ДЪЛБОКО В БУНКЕРА, НО ОТНОШЕНИЯТА КИТАЙ - РФ СА СИ ТВЪРДИ, КАКТО ПРЕДИ.
"От друга страна, Ван отбеляза, че китайско-руските отношения остават "твърди като скала" въпреки "бурите и пороите", на които са подложени."
Коментиран от #10, #13
06:40 08.03.2026
6 Българин
Коментиран от #9, #12
06:41 08.03.2026
7 Пекинска патица
06:42 08.03.2026
8 Владимир Путин, президент
Инак в Украйна могат се избиват с хиляди всеки ден, няма нищо нередно, нали ?
06:43 08.03.2026
9 Ромска империя
До коментар #6 от "Българин":Как е в циганската махала, след като продадохте жеуезния купол за скраб?
06:44 08.03.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Бамбуук
До коментар #3 от "ужас":Намери си книжка с китайски пословици и поговорки. Там само панди имат.
06:47 08.03.2026
12 ДА ТАКА Е
До коментар #6 от "Българин":ЧАЛМИТЕ ЩЕ ЛАПАТ ОЩЕ МЕШАНО. НЕ СА СИ ОТВЗЕЛИ ОЩЕ И СЕ ИЗЖИВЯВАТ НА "СВЕТОВНИ РАКЕТЧИЦИ" В БИЗКИЯ ИЗТОК.
06:47 08.03.2026
13 Космимарт
До коментар #5 от "Китай призова за незабавно прекратяване":Поздрави за майкатиилеляти, тролмазен.
Коментиран от #18
06:48 08.03.2026
14 ЕДГАР КЕЙСИ
06:52 08.03.2026
15 Чайник
Коментиран от #28
06:53 08.03.2026
16 ООрана държава
06:55 08.03.2026
17 Герп боклуци
До коментар #1 от "Добре":Ушатия еврейчо без дони прическата е гола вода срещу иран
06:57 08.03.2026
18 КОПЕЙКА
До коментар #13 от "Космимарт":КОСМИТЕ ЩЕ ОСТАВИМ ЗА ТЕБ, АКО СЕ ЗАВЪРНЕШ ОТ УКРАЙНА ДЕ. НИЕ ДНЕС С ВОЙНИШКИТЕ ДРУГАРКИ, ЯКО ЩЕ СЕ ПОВЕСЕЛИМ. ДНЕС Е ПРАЗНИК НА ЖЕНАТА И ПУШЕЧНОТО МЕСО, ТРЯБВА ДА МЪЛЧИ!
Коментиран от #19, #27
06:59 08.03.2026
19 ШЕКЕЛЧЕ В ДЖОБЧЕТО НА ОЗЕМПИКА
До коментар #18 от "КОПЕЙКА":И ДНЕС ПАК ЩЕ ИМА ДИСКОТЕКА СЪС ЗАРЯ В ДУБА-БАЙ-БАЙ, ТЕЛ АВИВ И ХАЙФА. ЩЕ ХВЪРЧАТ САУДИТСКИ БРАДИ, ЧАЛМИ И ЦИОНИСТКИ КИПИ, ЩЕ ПАДНАТ ВСИЧКИ ЗАДРЪЖКИ!
Коментиран от #22
07:01 08.03.2026
20 Хаха
До коментар #1 от "Добре":Китай го интересува само иранския петрол,нищо друго
07:08 08.03.2026
21 Никого не изнудват китайците
До коментар #4 от "жао хао":Иранците и руснаците ходят да им се молят да им купуват суровините. Китайците казват: -Ако искате да ви ги купим, дайте ни голяма отстъпка. Когато си просяк не можеш да избираш.
07:08 08.03.2026
22 КОПЕЙКА НЕШЧАСТНАЯ
До коментар #19 от "ШЕКЕЛЧЕ В ДЖОБЧЕТО НА ОЗЕМПИКА":В УКРАЙНА ГАЗИ В КАЛТА, А НАШИ МАШИ ПРАЗНУЯТ И ХАРОШОТА ВЕРТЯТ ДИРНИКИ.
Коментиран от #25
07:08 08.03.2026
23 А 4 години
Коментиран от #26
07:11 08.03.2026
24 ИВан
07:14 08.03.2026
25 ШЕКЕЛЧЕ В ДЖОБЧЕТО НА ОЗЕМПИКА
До коментар #22 от "КОПЕЙКА НЕШЧАСТНАЯ":ПЕПЕЙКА СПИХНАЛА, НЕРДЕ БОЯ ДЕТО ГО ЯДЕТЕ В ПОКРАЙНА, НЕРДЕ БОЯ ДЕТО ГО ЯДЕТЕ В И3СРАЕЛ? МАЛКО ВИ Е ЯВНО, ЗАПАЛЕТЕ И ТАЙВАН!
07:15 08.03.2026
26 ДА,
До коментар #23 от "А 4 години":САМО БОЙ И ТРЕПАНЕ НА ЦИОНИСТКИТЕ УКРОЖИВОТНИ
07:16 08.03.2026
27 Модаепидал
До коментар #18 от "КОПЕЙКА":Изтрийте ромския трол бе, мисирки заспали.
07:33 08.03.2026
28 ЕДГАР КЕЙСИ
До коментар #15 от "Чайник":КОПЕЙКИН И ЧОРАПА ДА ПОМАГАТ НА АЯТОЛАСИТЕ ................... ХАЙДЕ ZAMИНАВАЙТЕ , НАЛИ СТЕ "ИДЕЙНИ" БРАТЯ ПО ОРЪЖИЕ ...................... БОКЛУЦИ !
07:36 08.03.2026
29 Китаецщ
До коментар #3 от "ужас":Нека пробва, ама ще заиграе тоягата.
07:42 08.03.2026