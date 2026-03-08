Четирима загинали при удар срещу хотел "Рамада" в центъра на Бейрут ВИДЕО

Израелската армия обяви официално, че е нанесла "целеви удар" по висши командири на ливанския клон на елитните сили "Кудс" към иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) в столицата на Ливан - Бейрут, предаде ДПА, цитирана от БТА.



Силите за отбрана (ЦАХАЛ) направиха изявлението след информациите за израелски удар по хотел "Рамада" в центъра на Бейрут, при който са загинали най-малко четирима души.



Командирите са имали за задача "да извършват терористични нападения срещу Държавата Израел и нейните мирни граждани", се казва в съобщението на ЦАХАЛ в приложението "Телеграм".



"Иранският терористичен режим работи систематично сред мирното население на Иран и Ливан, като цинично експлоатира цивилните граждани като човешки щитове, за да осъществява своите терористични атаки", посочва израелската армия.



Тя не назовава мястото на поразената цел, отбелязва ДПА.

По-рано Ал Джазира съобщи за най-малко четирима убити и 10 ранени при удар по хотел в центъра на ливанската столица Бейрут, позовавайки се на ливанското Министерство на здравеопазването.

„Четирима души са убити и 10 са ранени при израелски удар по хотелска стая в Бейрут“, се казва в материала.

По-рано Израелските отбранителни сили (IDF) съобщиха, че са започнали нова серия от удари срещу цели на шиитското движение Хизбула в квартал Дахия в Бейрут.

Мишени са и ключови командири на силите „Кудс“ на Ливанския корпус на гвардейците на ислямската революция в Бейрут.

Израелските военни предадоха, че са поразили ракетна установка на Хизбула в Ливан, която преди това е стреляла по израелска територия.

Шиитски милиционерски части на Хизбула откриха огън по израелска механизирана колона близо до село Марун ал-Рас в Южен Ливан, според комюнике, публикувано в Telegram канала на групата.

Групировката е извършила над 30 атаки срещу израелски войници и цели на израелската армия през последните 24 часа.