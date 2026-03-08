Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Четирима загинали при удар срещу хотел "Рамада" в центъра на Бейрут ВИДЕО

8 Март, 2026 04:54, обновена 8 Март, 2026 06:47

Пострадали са други 10 човека

Четирима загинали при удар срещу хотел "Рамада" в центъра на Бейрут ВИДЕО - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Израелската армия обяви официално, че е нанесла "целеви удар" по висши командири на ливанския клон на елитните сили "Кудс" към иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) в столицата на Ливан - Бейрут, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Силите за отбрана (ЦАХАЛ) направиха изявлението след информациите за израелски удар по хотел "Рамада" в центъра на Бейрут, при който са загинали най-малко четирима души.

Командирите са имали за задача "да извършват терористични нападения срещу Държавата Израел и нейните мирни граждани", се казва в съобщението на ЦАХАЛ в приложението "Телеграм".

"Иранският терористичен режим работи систематично сред мирното население на Иран и Ливан, като цинично експлоатира цивилните граждани като човешки щитове, за да осъществява своите терористични атаки", посочва израелската армия.

Тя не назовава мястото на поразената цел, отбелязва ДПА.

По-рано Ал Джазира съобщи за най-малко четирима убити и 10 ранени при удар по хотел в центъра на ливанската столица Бейрут, позовавайки се на ливанското Министерство на здравеопазването.

„Четирима души са убити и 10 са ранени при израелски удар по хотелска стая в Бейрут“, се казва в материала.

По-рано Израелските отбранителни сили (IDF) съобщиха, че са започнали нова серия от удари срещу цели на шиитското движение Хизбула в квартал Дахия в Бейрут.

Мишени са и ключови командири на силите „Кудс“ на Ливанския корпус на гвардейците на ислямската революция в Бейрут.

Израелските военни предадоха, че са поразили ракетна установка на Хизбула в Ливан, която преди това е стреляла по израелска територия.

Шиитски милиционерски части на Хизбула откриха огън по израелска механизирана колона близо до село Марун ал-Рас в Южен Ливан, според комюнике, публикувано в Telegram канала на групата.

Групировката е извършила над 30 атаки срещу израелски войници и цели на израелската армия през последните 24 часа.


Ливан
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Готов за бой

    0 4 Отговор
    Само мухльовците ги е шубе от война! Истинските мъже само това чакат 👊

    05:22 08.03.2026

  • 2 Бай той Толстой

    3 1 Отговор
    Американски офицери -гръмнали са ги през прозореца

    Коментиран от #3

    05:26 08.03.2026

  • 3 В Ливан ли са тия американски войници?

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Бай той Толстой":

    Вземи научи малко география преди да дращиш глупости.

    06:52 08.03.2026

  • 4 Израел са убийци и терористи

    3 0 Отговор
    Израел ги очаква много любов по света

    07:01 08.03.2026

  • 5 Име

    0 5 Отговор
    Сметайте щом израелците имат шпиони навсякъде, че или арабите са продажни или много народ мрази терористичните управляващи режими и гледат на Израел като лъч надежда за освобождение.

    Коментиран от #6

    07:09 08.03.2026

  • 6 Боруна Лом

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Име":

    ЯВНО СИ ДЪРТЧИФУТ

    07:13 08.03.2026

  • 7 ЦАДАЛ

    1 0 Отговор
    окупантите се изнасят

    07:22 08.03.2026