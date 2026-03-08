Масирани ракетни атаки на ВСУ срещу Белгород.

Белгород и Белгородска област бяха подложени на масирани ракетни атаки от украинските въоръжени сили.

Енергийната инфраструктура беше сериозно повредена, а също така се съобщава за прекъсвания на електрозахранването, водата и отоплението. Няма жертви, съобщи губернаторът Вячеслав Гладков в платформата Max.

„Белгород и Белгородска област бяха подложени на масирани ракетни атаки от украинските въоръжени сили. Според предварителна информация няма жертви“, пише Гладков.

Атаката причини значителни щети на енергийната инфраструктура, като се съобщава за прекъсвания на електрозахранването, водата и отоплението.

По-точна оценка на мащаба на щетите ще бъде направена през светлата част на денонощието. Всички аварийни служби са на място, а информация за последствията се уточнява.

Украинските бойци обстрелват граничните райони почти ежедневно. От август 2024 г. в Белгородска област е в сила антитерористична операция, а ситуацията там е обявена за извънредно положение на федерално ниво.

Руската противовъздушна отбрана е свалила тази нощ 72 украински дрона, предаде ТАСС, цитирана ог БТА, позовавайки се на министерството на отбраната на Русия.

"В хода на изминалата нощ с дежурните средства на противовъздушната отбрана бяха прехванати и унищожени 72 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип", се казва в съобщението на ведомството.

Министерството на отбраната на Русия посочва, че най-много дронове - по 20, са неутрализирани над територията на Астраханска област и над Кримския полуостров.

Четиринайсет безпилотни летателни апарата са ликвидирани над Ростовска област.