Масирани ракетни атаки на ВСУ срещу Белгород
  Тема: Украйна

8 Март, 2026 06:54, обновена 8 Март, 2026 07:32 1 196 16

Засегната е енергийната структура на региона

Масирани ракетни атаки на ВСУ срещу Белгород - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Белгород и Белгородска област бяха подложени на масирани ракетни атаки от украинските въоръжени сили.

Енергийната инфраструктура беше сериозно повредена, а също така се съобщава за прекъсвания на електрозахранването, водата и отоплението. Няма жертви, съобщи губернаторът Вячеслав Гладков в платформата Max.

„Белгород и Белгородска област бяха подложени на масирани ракетни атаки от украинските въоръжени сили. Според предварителна информация няма жертви“, пише Гладков.

Атаката причини значителни щети на енергийната инфраструктура, като се съобщава за прекъсвания на електрозахранването, водата и отоплението.

По-точна оценка на мащаба на щетите ще бъде направена през светлата част на денонощието. Всички аварийни служби са на място, а информация за последствията се уточнява.

Украинските бойци обстрелват граничните райони почти ежедневно. От август 2024 г. в Белгородска област е в сила антитерористична операция, а ситуацията там е обявена за извънредно положение на федерално ниво.

Руската противовъздушна отбрана е свалила тази нощ 72 украински дрона, предаде ТАСС, цитирана ог БТА, позовавайки се на министерството на отбраната на Русия.

"В хода на изминалата нощ с дежурните средства на противовъздушната отбрана бяха прехванати и унищожени 72 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип", се казва в съобщението на ведомството.

Министерството на отбраната на Русия посочва, че най-много дронове - по 20, са неутрализирани над територията на Астраханска област и над Кримския полуостров.

Четиринайсет безпилотни летателни апарата са ликвидирани над Ростовска област.


Оценка 2.2 от 13 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Урко фашистите са терористи

    21 9 Отговор
    Урки чакат ви доста тежки времена

    07:00 08.03.2026

  • 2 Тъпите укроживoтни

    21 9 Отговор
    също са под управлението на световния ционизъм. Няма да мирясат докато не бъдат заличени от лицето наземята.

    Коментиран от #14

    07:03 08.03.2026

  • 3 11 руски жертви в Харков

    9 14 Отговор
    Трябва да бъдат отмъстени. Евразийските орки ще платят.

    07:05 08.03.2026

  • 4 Владимир Путин, президент

    8 10 Отговор
    На злая собака, зъл прът ☝️😁
    Пора домой таварищи....

    07:09 08.03.2026

  • 5 Гориил

    13 7 Отговор
    Белгород е малък град с население от 500 000 души, седем пъти по-малък от Киев. Украинските обстрели разрушиха няколко апартамента в Белгород, докато руски ракети са унищожили над двеста отбранителни фабрики и големи арсенали в Киев само от началото на 2026 г. В момента в Харков, най-индустриално развития град в Украйна (в действителност населен с етнически руснаци и рускоезични малоруси), ракетите разрушават промишлени съоръжения.

    07:10 08.03.2026

  • 6 Масирани ракетни атаки на ВСУ срещу

    3 6 Отговор
    Масирани ракетни атаки на ВСУ срещу Белгород.
    В БЕЛГОРОД ВЕЧЕ ПРАЗНУВАТ ОСМИ МАРТ. ВСУ ИЗКЛЮЧИ СВЕТЛИНАТА, ЗА ДА СЕ ОТПУСНАТ ПО СВЕНЛИВИТЕ ДРУГАРКИ. НАЗДАРОВЯ ТОВАРИШКИ!

    07:22 08.03.2026

  • 7 МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК

    1 6 Отговор
    Страхотни новини,блатните подлоги квичат болнаво и неумно,денят е прекрасен......🤣🤣😂😂😂

    07:24 08.03.2026

  • 8 Хохо Бохо

    4 3 Отговор
    Денги неть за укрофашистите, отужие тоже неть. Украйна апять руская територия.

    Коментиран от #10

    07:26 08.03.2026

  • 9 Серьожа Метилов

    1 6 Отговор
    ВСУ са поразили и запалии най-големия ТЕЦ в Белгород,целият град е без отопление и вода,кмета призова блатното население да се маже с автомобилна грес за да не мръзне, мъжките орки от сутринта гълтат антифриз за да се сгреят!

    Коментиран от #12

    07:29 08.03.2026

  • 10 Уау

    1 3 Отговор

    До коментар #8 от "Хохо Бохо":

    Какво чудесно владеене на руски език, НО

    Мой твой не понимой

    07:31 08.03.2026

  • 11 БЛАТНА ОРКА АЛКАШ

    1 6 Отговор
    Само млатене за блатарите и негодните им за нищо блатни робифили!

    07:32 08.03.2026

  • 12 ШЕКЕЛЧЕ В ДЖОБЧЕТО НА ОЗЕМПИКА

    4 2 Отговор

    До коментар #9 от "Серьожа Метилов":

    КАК Е В КИiВ? ПАРНОТО И ТОКА ПУСНАХА ЛИ ГИ ИЛИ ВЕЧЕ НЯМА ЗА КОГО?

    Коментиран от #16

    07:35 08.03.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Шопо

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "Тъпите укроживoтни":

    Украйна не е държава а територия, руска територия

    07:39 08.03.2026

  • 15 Т Живков

    0 4 Отговор
    Съветските фашисти трябва да се избият да крак за да има мир

    07:39 08.03.2026

  • 16 Гориил

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "ШЕКЕЛЧЕ В ДЖОБЧЕТО НА ОЗЕМПИКА":

    Ако не сте виждали ада, елате в Киев.

    07:42 08.03.2026

Новини по държави:
