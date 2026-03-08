Новини
Свят »
Макрон заминава за Кипър

Макрон заминава за Кипър

8 Март, 2026 14:57 944 43

Френският президент ще се срещне с кипърския и гръцкия лидер, за да засили сигурността в Източното Средиземноморие и да демонстрира европейска солидарност.

Френският президент Еманюел Макрон ще посети утре Кипър, за да „изрази солидарността на Франция“ с държавата от ЕС, ударена от дронови атаки по време на конфликта в Близкия изток, предаде Франс прес, като се позова на Елисейския дворец, предава БТА.

Макрон ще се срещне в Пафос с кипърския президент Никос Христодулидис и гръцкия премиер Кириакос Мицотакис. „Целта е заедно с нашите европейски партньори да укрепим сигурността около Кипър и в Източното Средиземноморие и да допринесем за намаляване на напрежението в региона“, заяви френското президентство.


  • 1 Оди, оди..

    31 3 Отговор
    Банкерското чадо го командироваха, че лондонсити е в колапс, ха ха ха..

    Коментиран от #2, #7

    14:58 08.03.2026

  • 2 на Русия и Иран

    6 22 Отговор

    До коментар #1 от "Оди, оди..":

    изобщо не им е смешно, положението им е трагично....

    15:00 08.03.2026

  • 3 Дядо Бридж

    24 2 Отговор
    Честит 8- ми март на Макарона, Зеле и Стармарката.💐

    Коментиран от #19

    15:01 08.03.2026

  • 4 ЛьоПенката

    16 2 Отговор
    И хия да не се връща!

    15:01 08.03.2026

  • 5 Да ходи

    17 2 Отговор
    И да не се връща.

    15:01 08.03.2026

  • 6 Ха ха ха

    5 1 Отговор
    Отива, защото знае , че ислямистите от Иран няма да го наранят , те са на страната на лондонсити, който ги доведе на власт в 1979г.
    За пояснение на ахмаците, за които Тръмп е лошь , много лошь

    15:02 08.03.2026

  • 7 Соваж бейби

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Оди, оди..":

    По принцип Макрон не го обичам,но специално в Кипър се и чиста излагация англииски бази те не са защитили Кипър а Франция е свалила иранския дрон .Така казаха по новините ако са излъгали и аз те лъжа .

    Коментиран от #11

    15:03 08.03.2026

  • 8 Сталин

    14 2 Отговор
    Кипърците ви казаха вън военните бази от Кипър,микроните и жабарите ще ядете шлонга на яетоласите

    Коментиран от #20

    15:04 08.03.2026

  • 9 Айде и Стармър

    10 0 Отговор
    Събирайте се там, пък някоя бомба от В2 може да ви уважи, ха ха

    15:05 08.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Оди

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Соваж бейби":

    И ти..За британските( лондонсити) сили ли си? Ми те са със Иран- да те " светна"

    Коментиран от #17

    15:07 08.03.2026

  • 12 Каква сигурност

    12 1 Отговор
    Какви пет лева, пардон евро. Тези от Запада където се появят веднага започват войни. Макроница сигурно му е хвърлила един бой и той се е изнизал като, сещате се.

    15:07 08.03.2026

  • 13 ЗЗ топ

    9 0 Отговор
    А дедо му ще ходи ли? Да го контролира!

    Коментиран от #22

    15:07 08.03.2026

  • 14 Ислямската хвардия

    7 0 Отговор
    Е важна за " лондонсити"
    Па вземете се ограмотете малко..
    Епщайн - педофилия е чист ислямизъм.
    В Ислямска република е разрешен брак официално от 13 г.
    С разрешение на " настойник" от 9 г.
    Не знаехте ?!
    Ами вземете се ограмотете!

    Коментиран от #27

    15:10 08.03.2026

  • 15 Отстрани

    10 3 Отговор
    Отива, за да се срещне с началника си Нетаняху, защото положението излиза извън контрол.
    Иранците разбиха еврейската кочина и сега евреите просят помощ отвсякъде.

    15:11 08.03.2026

  • 16 Да...

    5 6 Отговор
    Разбирачите дето подкрепяте Ислямската хвардия на Иран..
    Вземете вижте колко им е хубава " религиозната" теокрация!
    Ама ви мързи да потърсите..
    Айде, по- леко с ентусиазма

    15:13 08.03.2026

  • 17 Соваж бейби

    2 4 Отговор

    До коментар #11 от "Оди":

    Не съм възмутена съм от англичаните !Как е възможно да имаш договор ,да общащеш подкрепа и да не направиш нищо ?Дори фр. самолетоносач е бил там ,добре че са били французите колкото и да ги плюете поеме ли ангажимент върши работа не са предатели като англичани.

    Коментиран от #31

    15:14 08.03.2026

  • 18 Ей,кво нещо!

    4 1 Отговор
    Много му се иска да е световен лидер, но горкичкият...никой не го е ва ва.Путин го унижи,Тръмп, Си,Ердоган и те.

    15:18 08.03.2026

  • 19 Див селянин

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Дядо Бридж":

    Тихо,че ше яде лабут па🤣

    15:19 08.03.2026

  • 20 Комунистически ценности

    3 5 Отговор

    До коментар #8 от "Сталин":

    Евгения Влахова
    Живеехме в социалистическия ЛАГЕР, ходихме в пионерски ЛАГЕРИ , работехме в трудови ЛАГЕРИ( наречени по- приемливо бригади),където най- безцеремонно експлоатираха безплатен детски труд и дори покривахме норми...
    Не ви ли прави впечатление нещо?! Думата ЛАГЕР. ДА НЕ ЗАБРАВЯМЕ И КОНЦЛАГЕРИТЕ КЪДЕТО ИЗПРАЩАХА ДОСТОЙНИТЕ ЧОВЕЦИ ЗАРАДИ ВЯРАТА В БОГ ИЛИ ЧЕ НЕ ПОНАСЯХА ЛЪЖИТЕ И ИДИОТИИТЕ НА КОМУНЯГИТЕ И ГИ ХВЪРЛАХА НА ПОДИВЕЛИ СВИНЕ ДА ГИ РАЗКЪСВАТ А ПОСЛЕ С ТЯХ ХРАНЕХА ОТРОЧЕТАТА СИ КОИТО СЕГА НЕ ПУСКАТ КОКАЛА И СА И ПО АЛЧНИ И ПО ЖЕСТОКИ . Всъщност тя недвусмислено ни определяше и разграничаваше от една друга дума - СВЯТ. Определението,което ползваме за " загниващия" Запад - въпреки това те бяха СВЯТ,а ние - ЛАГЕР.
    Който има хубави спомени от това време,те се дължат на съвсем друго нещо, на детството,младостта и всички позитиви ,които носи този период от живота ни.
    Останалото просто лицемерно се крие зад него.СЕГА ТОЧНО КОМУНЕТАТА ДЕТО ЛЕЖОТЕХА НА НАШ ГРЪБ ПРОДЪЛЖАВАТ ДА СИ ТЪРСЯТ ПАК БЛАГИНКИТЕ ЗА НАША СМЕТКА!!

    15:20 08.03.2026

  • 21 ....

    3 1 Отговор
    да не се върне.

    15:22 08.03.2026

  • 22 Кубинки в зъбите

    3 1 Отговор

    До коментар #13 от "ЗЗ топ":

    За това отива,щот изяде шамарите🤣

    15:23 08.03.2026

  • 23 Голяма солидарност на Макароня,

    1 1 Отговор
    който ще поднесе венец на ударените колони в саксонския паркинг! Преди злощастното престапление на иранците към повредения саксонски паркинг, лично Макароня и внука на Венизелос - Мицкотаки, рода крадци, напълнили едно езеро със сълзи, в чест на бетонните герой славно загинали и, които цял ден ги въртят по данайската телевизия. Кога ще посети училищата в Иран? 🤦

    Коментиран от #24

    15:26 08.03.2026

  • 24 Соваж бейби

    0 2 Отговор

    До коментар #23 от "Голяма солидарност на Макароня,":

    От какъв зор да посещава ирански училща и на какво отгоре ,това е работа на Меланшон той ги обича всички навлеци мигранти и ислямски държави срам за Франция ?Казах не ми е фаворит президент Макарончо ,но има силата по взаимно съгласие на другите държави в Европа да се направят бази и засилено производство на европейска техника да си пазим парчето земя и не ни налазят другите които мразят Европа знаем ги кои са.

    Коментиран от #28

    15:33 08.03.2026

  • 25 Дреме ми

    2 1 Отговор
    Ма дядовия къде заминава тоя идиот

    15:33 08.03.2026

  • 26 Ютюб кълекшън

    1 0 Отговор
    Изтеклата информация, публикувана вчера, вече е напълно потвърдена! Кюрдското ръководство се е съгласил да се бори с Иран, но при свои собствени условия и с писмени гаранции, включително следното: Свързване на всички населени с кюрди райони в Сирийски Кюрдистан от Дейр ел-Хуаразм до Африн и официално признаване на региона.

    Връщане на спорните райони на Иракски Кюрдистан (включително Киркук) под юрисдикцията на регионалното правителство на Иракски Кюрдистан.

    Официално признаване на Ирански Кюрдистан след падането на режима на муллата.

    Осигуряване на кюрдите с модерни, висококачествени оръжия, включително системи за противовъздушна отбрана „Пейтриът“ и изтребители.

    В замяна кюрдите ще сформират двумилионна армия като авангард в сухопътна война срещу Иран.

    Израел изрази пълно съгласие, докато САЩ все още предпазливо претеглят плюсовете и минусите, загрижени, че чувствителното стратегическо местоположение на Турция може да усложни ситуацията.

    15:34 08.03.2026

  • 27 "лондонсити"

    1 3 Отговор

    До коментар #14 от "Ислямската хвардия":

    у всека манджа мерудуя тук пишат, а истината съвсем друга. Не трябва да се измисля, щом не се знае....

    15:36 08.03.2026

  • 28 Каква сила е Гейpопа

    3 3 Отговор

    До коментар #24 от "Соваж бейби":

    с леви китки, които не са ходили в казарма? Ти на кой ги разправяш тия, kозяче с 20 еврака надник?

    Коментиран от #29

    15:39 08.03.2026

  • 29 Соваж бейби

    3 1 Отговор

    До коментар #28 от "Каква сила е Гейpопа":

    Ами ти къде живееш бе ?В Иран ли?Аз за благото на Европа ли ще мисля и за чуждия двор душмани как мислиш ?Не е ли по добре Европа сама да се пази и малко съдействие с Америка защото сме братя по религия едно цяло и голямата част мигранти са от Европа .А ако е възможно един ден и самостоятелни да станем още по добре ,иначе винаги съм била против англичани виновни са много неща ,включително и за Луйзяна ако не са помогнали навремето днес щеше да европейска зана и САЩ нямаше да са това което са .

    15:46 08.03.2026

  • 30 Сигурно

    1 1 Отговор
    Има някоя засукана кипърска 👵баба и затова отива...

    15:49 08.03.2026

  • 31 Ах ,ах

    2 2 Отговор

    До коментар #17 от "Соваж бейби":

    Мдаа,видяхме ги франсетата...в Минск.
    Да де гаранция Франция.

    Коментиран от #32

    15:54 08.03.2026

  • 32 Соваж бейби

    2 2 Отговор

    До коментар #31 от "Ах ,ах":

    Минск в Европа ли е ?Когато стане европейска зона това ми се плюнчи ,това е друг бизвес.В Украйна САЩ има мерак и Зеленски с Тръмп подписа договор за мините не с Европа нали така беше ?

    Коментиран от #34, #38

    15:57 08.03.2026

  • 33 Макрон-Наполеон

    1 0 Отговор
    Този само чака да замине някъде за да говори мъдри, празни и помпозни слова..

    16:08 08.03.2026

  • 34 Ах ,ах

    0 1 Отговор

    До коментар #32 от "Соваж бейби":

    🤣🤣🤣🤣🤣моме ,отвори си картата по География. Не може да има такъв въпрос. Не е истина.🤣🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #37

    16:09 08.03.2026

  • 35 Ще "укрепва"?

    1 0 Отговор
    Ах тоя щял да "укрепва"! Той укрепва само своето съществувание в розов пашкул!

    16:10 08.03.2026

  • 36 МАКРОН ДА ЗЕМЕ И

    1 0 Отговор
    МЪЖО СИ В КИПЪР ДА ГО ОБРАБОТЯТ ТУРЦИТЕ ПО НЯКОЛКО ПЪТИ !!

    16:12 08.03.2026

  • 37 Соваж бейби

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Ах ,ах":

    Не ме занимавай с тези монголци знам я историята ама ми е все тая за тези ,това е бивша съветска република и не от голям интерес за Европа,не може да им се има доверие ,нито на украинци.Америка да ги осиновява всичките като иска си бие главата с тях .

    Коментиран от #39

    16:17 08.03.2026

  • 38 Ах ,ах

    0 1 Отговор

    До коментар #32 от "Соваж бейби":

    Моме ,не мога да спра да се смея. Минск не бил в Европа...а къде е бе моме? Какъв град е ,къде се намира?🤣🤣
    Но ,дори и според теб сигурно е но Луната ,ще ти кажа ,че договорите са си договори и в Минските договори не е замесан нито Тръмп нито петрол и Франция беше един от гарантите по тях ,щлаузи които се поеха но не бяха спазани. Да де гаранция Франция. Поне така казваме в България. Честит ти празник.🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #40

    16:20 08.03.2026

  • 39 Ах ,ах

    0 1 Отговор

    До коментар #37 от "Соваж бейби":

    Маце, откога беларусите станаха монголци?🤣🤣🤣Моля те стига си писала, че корема ще ми се пръсне.

    Коментиран от #41

    16:22 08.03.2026

  • 40 Соваж бейби

    0 1 Отговор

    До коментар #38 от "Ах ,ах":

    Аз как да ти обясня на български че това са територии ,таралеж в гащите на Европа ?Русия докато съществува ще търси начин да си върне всичко бившо като губерния ,само ядове ще берем с тях и излишно хвърляне на пари като войната в Украйна която плащаме от нашия джоб.

    Коментиран от #42

    16:23 08.03.2026

  • 41 Соваж бейби

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Ах ,ах":

    Това е друг лаф на френски има друго значение .

    16:25 08.03.2026

  • 42 Ах ,ах

    0 1 Отговор

    До коментар #40 от "Соваж бейби":

    Маце ,запиши се на училище. Ученето е нещо хубаво ,и всяка една прочетена страничка е богатство. Не се излагай повече.

    Коментиран от #43

    16:26 08.03.2026

  • 43 Соваж бейби

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "Ах ,ах":

    Ти понеже си много образован не виждаш ли какво става ?Колко милиарда ни дължи на днешна дата Украйна и колко мигранти от там тук ?Русия няма да се предаде докато има силата ,тук трябваше Америка сама да си защитава интереса не да завлича Европа .Пак повтарям мините са за Америка ,Европа чии го търсим там и защо даваме пари ?Не е ли таралеж в гащите ?

    16:33 08.03.2026