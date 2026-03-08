Макрон заминава за Кипър

Френският президент Еманюел Макрон ще посети утре Кипър, за да „изрази солидарността на Франция“ с държавата от ЕС, ударена от дронови атаки по време на конфликта в Близкия изток, предаде Франс прес, като се позова на Елисейския дворец, предава БТА.
Макрон ще се срещне в Пафос с кипърския президент Никос Христодулидис и гръцкия премиер Кириакос Мицотакис. „Целта е заедно с нашите европейски партньори да укрепим сигурността около Кипър и в Източното Средиземноморие и да допринесем за намаляване на напрежението в региона“, заяви френското президентство.
