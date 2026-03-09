Новини
Депутатите трябва да приемат удължаването на бюджета

9 Март, 2026 08:04 616 8

Георги Клисурски обясни, че под риск е и финансовото обезпечаване на предсрочните парламентарни избори през април

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Предстои напрегната политическа седмица. Остават броени дни работа на 51-вия парламент, в който депутатите трябва да приемат Закона за удължаване на бюджета.

Финансовият министър излезе с призив към партиите план-сметката да се приеме в спешен порядък. В противен случай държавата няма да може да извършва разплащания след 31-ви март. Георги Клисурски обясни, че под риск е и финансовото обезпечаване на предсрочните парламентарни избори през април.

В аванс от ГЕРБ и ПП-ДБ обясниха, че ще подкрепят текстовете. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов призова парламентарната група да подкрепи сметките за държавната хазна във вида, в който са внесени. А председателят на Комисията по бюджет и финанси даде заявка финансовата рамка да се разгледа още в четвъртък на ресорната комисия, а в петък текстовете да влязат за гласуване в пленарната зала.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Намагнитен Евроатлантик антисоросоид

    4 0 Отговор
    Ментата е по биджета !

    08:06 09.03.2026

  • 2 хер ФЛИК

    3 0 Отговор
    Нашите Аятоласи - Шишковци съгласни ли са с този бюджет ? И колко от него ще се прелее в търбусите им - чекмеджета ?

    08:07 09.03.2026

  • 3 Ахааа

    6 1 Отговор
    Дано поне малко разум имат тези депутати и да удължат бюджета... Абсолютни нехранимайко.вци . Досегашното мнозинство, начело с Шиши докараха Родината до дъното на всички дъна... Последните 15 години с много малки прекъсвания, държавата беше управлявана и съсипан и ограбена от ГЕРБ/ДПС и техният водач Шиши....

    08:09 09.03.2026

  • 4 ктбийн

    4 0 Отговор
    Калпаазани, ограбите България. Некадърници 350 евро пенсии а средната 520 евро??? Как не ви е срам?? Негодници само пърдите в парламента и толкова работите че сме най бедните в Европа. А този бандит от ГЕРБ банкя, вместо в затвора ходи и си прави интригите. Ограби България а сега на акъл учи другите. Още не е в затвора. Как не ви е срам да докарате всички до такава мизерия??? Слава на Господ Иисус Христос идват избори. Трябва всички дето ни докарахте до тази мизерия да ви изгонят и никога да не стъпвате във властта.

    08:22 09.03.2026

  • 5 Ура,,Ура

    4 0 Отговор
    До тази ситуация с бюджета се стигна с помощта на Теменужка и нейните неоспорими качества на финансист. Класически пример за гербаджийска калинка.

    08:57 09.03.2026

  • 6 провинциалист

    0 0 Отговор
    Тази сутрин слушах по радиото, как удълженият бюджет ще отвори възможност да се набълбукаме с още милиарди заеми. И не забравяйте, че на предстоящите избори гласуващите няма да участват в управлението на страната, а ще подписват трудовите договори на тия от снимката.

    09:07 09.03.2026

  • 7 Родина

    1 0 Отговор
    На днешния ден е извършен атентата на гара
    Буново . Ще има ли един политик да спомене
    това събитие ? А , журналистите ? Мисля че няма .

    09:08 09.03.2026

  • 8 Хари

    0 0 Отговор
    Докато Волдемор слага ръка на бюджета , парите няма да стигат

    09:40 09.03.2026

