Депутатите трябва да приемат удължаването на бюджета

Предстои напрегната политическа седмица. Остават броени дни работа на 51-вия парламент, в който депутатите трябва да приемат Закона за удължаване на бюджета.

Финансовият министър излезе с призив към партиите план-сметката да се приеме в спешен порядък. В противен случай държавата няма да може да извършва разплащания след 31-ви март. Георги Клисурски обясни, че под риск е и финансовото обезпечаване на предсрочните парламентарни избори през април.

В аванс от ГЕРБ и ПП-ДБ обясниха, че ще подкрепят текстовете. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов призова парламентарната група да подкрепи сметките за държавната хазна във вида, в който са внесени. А председателят на Комисията по бюджет и финанси даде заявка финансовата рамка да се разгледа още в четвъртък на ресорната комисия, а в петък текстовете да влязат за гласуване в пленарната зала.