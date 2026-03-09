Еманюел Макрон: Техеран трябва да гарантира безопасното корабоплаване през Ормузкия проток

Разговарях с иранския президент Масуд Пезешкиан. Информирах го, че безопасността и завръщането във Франция на Сесил Колер и Жак Парис, които в момента са във френското посолство, остават наш абсолютен приоритет. Подчертах необходимостта Иран незабавно да прекрати ударите си срещу страни в региона.

Това написа в X френският президент Еманюел Макрон.

По думите му, Иран трябва също така да гарантира свободата на корабоплаване, като прекрати фактическото затваряне на Ормузкия проток.

Макрон е повторил дълбоката си загриженост относно развитието на ядрените и балистичните ракетни програми на Иран и всички негови дестабилизиращи дейности в региона, които са в основата на настоящата криза.

Je me suis entretenu avec le président iranien Massoud Pezechkian.



Je lui ai indiqué que la sécurité et le retour en France de Cécile Kohler et Jacques Paris, qui se trouvent actuellement dans l'enceinte de l'ambassade de France, restent pour nous une priorité absolue.… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 8, 2026

Дипломатическото решение е по-необходимо от всякога, за да се справят с тези критични предизвикателства, да се прекрати ескалацията и да се запази мирът. Съгласихме се да поддържаме контакт, написа още той.