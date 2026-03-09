Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Еманюел Макрон: Техеран трябва да гарантира безопасното корабоплаване през Ормузкия проток

Еманюел Макрон: Техеран трябва да гарантира безопасното корабоплаване през Ормузкия проток

9 Март, 2026

Макрон е повторил дълбоката загриженост относно развитието на ядрените и балистичните ракетни програми на Иран и всички негови дестабилизиращи дейности в региона, които са в основата на настоящата криза

Разговарях с иранския президент Масуд Пезешкиан. Информирах го, че безопасността и завръщането във Франция на Сесил Колер и Жак Парис, които в момента са във френското посолство, остават наш абсолютен приоритет. Подчертах необходимостта Иран незабавно да прекрати ударите си срещу страни в региона.

Това написа в X френският президент Еманюел Макрон.

По думите му, Иран трябва също така да гарантира свободата на корабоплаване, като прекрати фактическото затваряне на Ормузкия проток.

Макрон е повторил дълбоката си загриженост относно развитието на ядрените и балистичните ракетни програми на Иран и всички негови дестабилизиращи дейности в региона, които са в основата на настоящата криза.

Дипломатическото решение е по-необходимо от всякога, за да се справят с тези критични предизвикателства, да се прекрати ескалацията и да се запази мирът. Съгласихме се да поддържаме контакт, написа още той.


  • 1 Мурка

    22 0 Отговор
    АМИ ШАРЛИ ЕБДО ЩЕ МУ НАПРАВИ ЛИ КАРИКАТУРА

    07:46 09.03.2026

  • 2 Да , така е

    19 0 Отговор
    Ама защо ? Не го ли бомбят Иран , та да чува какво искат от него бомбените го

    07:46 09.03.2026

  • 3 ТУ ТУУ

    27 0 Отговор
    Оплачи се на ротшилдите. Нали те са ти началниците.

    07:47 09.03.2026

  • 4 Мдаа

    18 0 Отговор
    Рафинерия в Бахрейн гори. Тръмп дава заден-казва, че решението за край на операцията ще го взме заедно с нетаняхо. В Иран има военен "преврат". КСИР не изпълняват нареждането на властите да не се атакуват цивилни обекти. Изстреляни са хиперзвукови 15 Мах ракети и Тежки двустепенни балистични 1800 кг заряд, 2000 км.

    Коментиран от #18

    07:47 09.03.2026

  • 5 си пън

    20 0 Отговор
    макарончооо,оди се прави на играч при дедото,никакви отстъпки за лицемери като вас

    07:48 09.03.2026

  • 6 Атома фъргай бай Дончо!

    3 19 Отговор
    Атома!!!

    Коментиран от #11

    07:48 09.03.2026

  • 8 ЗВЪННИ НА ЗЕЛЕНСКИ ДА ПРАТИ ХОРА

    19 0 Отговор
    За пазят френските кораби.

    07:49 09.03.2026

  • 9 Техеран

    20 0 Отговор
    Безопасно Корабоплаване ? - ще, ще. Като спухаме ционите всичко ще стане безопасно.

    07:49 09.03.2026

  • 10 Поголовна Олигофрения

    13 0 Отговор
    Хората поголовно гинат от агресията - франсето хока Иран

    Коментиран от #15

    07:51 09.03.2026

  • 11 Такаа

    10 0 Отговор

    До коментар #6 от "Атома фъргай бай Дончо!":

    Атома ще хвърли но ако Иран разруши ядрената централа Демона в Израел кво правим ,ционистите ще отиват при техния бог дето им завещал земите от Нил до Ефрат

    07:51 09.03.2026

  • 12 Дзак

    4 0 Отговор
    Буря в чаша вода!

    07:52 09.03.2026

  • 13 ОБЕЩАНО ИМ Е

    4 1 Отговор
    Ядрени оръжия са разрешени само на Израел.

    07:52 09.03.2026

  • 14 Ройтерс

    12 0 Отговор
    Интересно,когато Франция разработва атомните си оръжия,кого пита ?!

    07:53 09.03.2026

  • 15 Коректор

    14 0 Отговор

    До коментар #10 от "Поголовна Олигофрения":

    Олигофренията не е поголовна, а е атлантическа

    07:53 09.03.2026

  • 16 Ние пък

    14 0 Отговор
    дълбоката загриженост изразяваме относно развитието на ядрените и балистичните ракетни програми на НАТО, САЩ и Израел и всички техни дестабилизиращи дейности в региона, които са в основата на настоящата криза

    07:53 09.03.2026

  • 18 САЩ ГАРАНТИРАТ БЕЗОПАСТНОСТТА В РЕГИОНА

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Мдаа":

    Само събират парите и петрола на арабите, а не могат да гарантират никаква безопастност.

    07:55 09.03.2026

  • 19 И ние се

    2 0 Отговор
    съгласихме да поддържаме контакт .

    07:55 09.03.2026

  • 20 Ха ха ха

    6 0 Отговор
    Не щастника Микрон с нулев рейтинг бил дълбоко загрижен, тоя кре тен като какъв се изживява?
    Добре са го отсвирили иранците, че "ще поддържат контакт" :)

    07:56 09.03.2026

  • 22 Гражданин.

    7 0 Отговор
    Ах ба чоджум ти на жена си нищо не може да кажеш ,къде си тръгнал на другите акъл да даваш.

    07:59 09.03.2026

  • 23 Макрона кога

    5 0 Отговор
    Ще наложи санкции на терористичните държави САЩ и Израел? Нещо загрижено да е заявил загрижено? А?

    07:59 09.03.2026

  • 24 ДЕДО БРИДЖИ

    2 0 Отговор
    ЕМАНУЕЛа ДА ТРАЕ...........ЧЕ ДА НЕМАШАМАРИ

    07:59 09.03.2026

  • 25 нннн

    0 0 Отговор
    Ей че глy паk! Да озапти първо другарчетата си в Израел и Америка! И съседите на Иран да озапти. От територията им нападат нападателите

    08:02 09.03.2026

  • 30 По-добре е

    0 0 Отговор
    Да звънне на Тромпета,той е в основата на всичко и на другия проблемен субект на когото Тромпета казва на галено Бени.

    08:09 09.03.2026

  • 31 "Злобното Джуджи"

    1 0 Отговор
    Хи хи хи
    Ами че
    Техеран ВЕЧЕ гарантира безопасното корабоплаване през Ормузкия проток..........

    За Китайците

    08:09 09.03.2026

  • 32 Леко шизофренично нали

    0 0 Отговор
    Кой започна войната? Кои са агресорите? Кой дестабилизира света ? Кой изби първите преговарящи? Кой започна военни действия докато преговори се водиха? Кой брутални актове на международен тероризъм извърши ? Кои и на палестинците "Две държави" обеща ? Кой геноцид извърши в Гааза ......

    08:10 09.03.2026

