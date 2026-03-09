Украйна помага на САЩ и съюзници срещу Иран

Украйна ще изпрати неопределен брой украински военни с опит в свалянето на дронове "Шахед" в Близкия изток. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че те ще заминат 9 март. Опитът на Киев в защитата срещу ирански дронове може да засили противовъздушната отбрана на Съединените щати и техните съюзници.

Това пишат от Института за изследване на войната (ISW).

Зеленски отбеляза, че три неуточнени държави от Персийския залив (вероятно Обединените арабски емирства (ОАЕ), Катар и Кувейт) искат да закупят украински прехващачи.

Зеленски също така разговаря с няколко лидери от държави от Близкия изток през последните дни, включително с краля на Бахрейн Хамад бин Иса Ал Халифа и саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман ал Сауд.

Украински официални лица потвърдиха предислоцирането на елементи от морската пехота в посока Гуляйполе, както ISW писа на 7 март.

Украинска бригада, действаща в посока Гуляйполе, съобщи на 7 март, че елементи от руската 40-та отделна морска пехотна бригада (Тихоокеански флот) действат в посока Гуляйполе.

Геолокиран видеозапис, публикуван на 7 март, потвърди доклада и показа как украинските сили нанасят удари по елементи от 40-та морска пехотна бригада в Оленоконстантиновка (северозападно от Гуляйполе).

На 7 март ISW наблюдава съобщения, че руското военно командване е преразположило елементи на морската пехота - включително елементи от 40-та морска пехотна бригада - от посоката Покровск и тактическия район Добропиле в Донецка област в посока Гуляйполе, близо до кръстовището на Днепропетровска и Запорожка области.

ISW продължава да оценява, че това преразпределение вероятно е в отговор на скорошните украински победи в посоките Александровка и Гуляйполе.

Руските сили напоследък дават приоритет на инфилтрации на малки групи с пехота и рядко провеждат механизирани нападения.

ISW за последно наблюдава малки механизирани нападения в южната част на Покровск и Купянск съответно на 5 и 9 февруари.

Украинските сили вероятно са продължили кампанията си за удари със среден обсег срещу военни обекти в окупирания град Донецк на 8 март. Геолокираните кадри и изображения, публикувани на 8 март, показват стълбове дим и отломки на мястото на няколко сгради в северозападната част на окупирания град Донецк, близо до завода "Точмаш".

Анализатори на разузнаване с отворени източници (OSINT) и медийни източници съобщиха, че украинските сили са ударили склад за боеприпаси в завода и са увеличили местните съобщения за масивни експлозии, включително вторична детонация, в района.

ISW не е в състояние да провери независимо съобщенията за удара в момента, но ще продължи да следи за допълнителни доклади и оценки на бойните щети (BDA). Украинският генерален щаб съобщи, а геолокираните кадри потвърдиха, че украинските сили са извършили ракетен удар с армейски тактически ракетни системи (ATACMS)/SCALP-EG срещу руски площадка за изстрелване на дрон "Шахед" близо до летището на град Донецк на 7 март.

Заводът "Точмаш" се намира югозападно от летището.