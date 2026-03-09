Новини
Свят »
Украйна »
Украйна помага на САЩ и съюзници срещу Иран
  Тема: Украйна

Украйна помага на САЩ и съюзници срещу Иран

9 Март, 2026 07:13 1 266 35

  • русия-
  • украйна-
  • дронове-
  • ракети-
  • шахед-
  • пво-
  • израел-
  • ормузки проток

Киев ще изпрати неопределен брой украински военни с опит в свалянето на дронове "Шахед" в Близкия изток

Украйна помага на САЩ и съюзници срещу Иран - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Institute for the Study of War The Institute for the Study of War

Украйна ще изпрати неопределен брой украински военни с опит в свалянето на дронове "Шахед" в Близкия изток. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че те ще заминат 9 март. Опитът на Киев в защитата срещу ирански дронове може да засили противовъздушната отбрана на Съединените щати и техните съюзници.

Това пишат от Института за изследване на войната (ISW).

Зеленски отбеляза, че три неуточнени държави от Персийския залив (вероятно Обединените арабски емирства (ОАЕ), Катар и Кувейт) искат да закупят украински прехващачи.

Зеленски също така разговаря с няколко лидери от държави от Близкия изток през последните дни, включително с краля на Бахрейн Хамад бин Иса Ал Халифа и саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман ал Сауд.

Украински официални лица потвърдиха предислоцирането на елементи от морската пехота в посока Гуляйполе, както ISW писа на 7 март.

Украинска бригада, действаща в посока Гуляйполе, съобщи на 7 март, че елементи от руската 40-та отделна морска пехотна бригада (Тихоокеански флот) действат в посока Гуляйполе.

Геолокиран видеозапис, публикуван на 7 март, потвърди доклада и показа как украинските сили нанасят удари по елементи от 40-та морска пехотна бригада в Оленоконстантиновка (северозападно от Гуляйполе).

На 7 март ISW наблюдава съобщения, че руското военно командване е преразположило елементи на морската пехота - включително елементи от 40-та морска пехотна бригада - от посоката Покровск и тактическия район Добропиле в Донецка област в посока Гуляйполе, близо до кръстовището на Днепропетровска и Запорожка области.

ISW продължава да оценява, че това преразпределение вероятно е в отговор на скорошните украински победи в посоките Александровка и Гуляйполе.

Руските сили напоследък дават приоритет на инфилтрации на малки групи с пехота и рядко провеждат механизирани нападения.

ISW за последно наблюдава малки механизирани нападения в южната част на Покровск и Купянск съответно на 5 и 9 февруари.

Украинските сили вероятно са продължили кампанията си за удари със среден обсег срещу военни обекти в окупирания град Донецк на 8 март. Геолокираните кадри и изображения, публикувани на 8 март, показват стълбове дим и отломки на мястото на няколко сгради в северозападната част на окупирания град Донецк, близо до завода "Точмаш".

Анализатори на разузнаване с отворени източници (OSINT) и медийни източници съобщиха, че украинските сили са ударили склад за боеприпаси в завода и са увеличили местните съобщения за масивни експлозии, включително вторична детонация, в района.

ISW не е в състояние да провери независимо съобщенията за удара в момента, но ще продължи да следи за допълнителни доклади и оценки на бойните щети (BDA). Украинският генерален щаб съобщи, а геолокираните кадри потвърдиха, че украинските сили са извършили ракетен удар с армейски тактически ракетни системи (ATACMS)/SCALP-EG срещу руски площадка за изстрелване на дрон "Шахед" близо до летището на град Донецк на 7 март.

Заводът "Точмаш" се намира югозападно от летището.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 19 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ООрана държава

    30 4 Отговор
    И пак ние плащаме....

    Коментиран от #8

    07:15 09.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Някой

    40 4 Отговор
    Смешник е Зеленски. Държавата му изчезва, а той тръгнал да помага на САЩ в агресията им. Но хубавото е, че вече почти никой не си спомня за Украйна. Цената на петрола е много по-важна от една руска територия.

    Коментиран от #9, #20, #30

    07:19 09.03.2026

  • 5 Уест даунфол

    36 2 Отговор
    Много лоша реклама правите на САЩ с тази статия.

    07:19 09.03.2026

  • 6 Аха ,

    13 2 Отговор
    дано никога не се вълнат !

    07:19 09.03.2026

  • 7 Укропат

    22 3 Отговор
    Шефчето ще праща бусове на Тръмп за мобилизиране , бусифициране. Помага. А и ще го учи да проси и замазва Ебщайнските дела.

    07:20 09.03.2026

  • 8 От редакцията

    9 2 Отговор

    До коментар #1 от "ООрана държава":

    Оплачи се на арменският поп.

    07:20 09.03.2026

  • 9 Цомчо

    14 3 Отговор

    До коментар #4 от "Някой":

    Руският петрол пуска 3 пъти повече бензин.

    07:21 09.03.2026

  • 10 Здрасти

    16 3 Отговор
    Украйна помага на САЩ сс нашето финансиране сигурно отново.

    07:23 09.03.2026

  • 11 Шмръкльо неможе...

    19 2 Отговор
    Себе си да защити,вече и американците и арабите ще защитава.
    Ковида не успя да погуби запада,ама тоя нов вирус в мозъците ще го погуби тотално.

    07:23 09.03.2026

  • 12 САЩ ОПРЯХА ДО ЗЕЛЕНИЯ

    22 3 Отговор
    Голямо падение.

    07:23 09.03.2026

  • 13 ИВЧО

    19 2 Отговор
    Голям смях! Съвсем за балъци ни взехте!

    07:25 09.03.2026

  • 14 Мира ботокса мисирката от НОВА ТВ

    21 2 Отговор
    Сега чакаме укайнината да одобри финансова помощ за САЩ, след което да им изпрати оръжие и накрая да заявят че ще подкрепят САЩ колкото е необходимо.

    07:27 09.03.2026

  • 15 САЩ НЯМА СЪЮЗНИЦИ

    14 1 Отговор
    Така че ще му е лесно на зеления.

    07:27 09.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Само фейкове

    18 2 Отговор
    Тук няма кво да се прочете за тази война. Само американска пропаганда.
    Например, нито дума за това че Иран унищожи почти всички американски бази в страните на залива. Които само след около двайсетина дни ще трябва да ядат и пият нефта си.
    А американците и евреите, след началния обезглавяващ удар (чрез който обаче постигнаха обратната цел - обединиха иранците) - без план и посока стрелят по празни сгради и нарисувани самолети.

    07:27 09.03.2026

  • 18 ТАЗИ ПРОПАГАНДА

    15 1 Отговор
    Сигурно я е писала Кая Калас.

    Коментиран от #31

    07:28 09.03.2026

  • 19 Попъ

    14 1 Отговор
    Окраина омре. Беше кво беше. Скоро Русия ще влезе в Одеса и ще има 3 Покрайни. Гледайте Тома Томов в "Гласове". Другото са лакардии на тро ло ве.

    07:28 09.03.2026

  • 20 Ха ха ха ха

    4 4 Отговор

    До коментар #4 от "Някой":

    Важното е, че с високата цена на петрола ще плащаш данък на режима на Путин и затова ще благословиш Тръмп.

    Коментиран от #22

    07:29 09.03.2026

  • 21 ДОНИ ЗНАЕ ЛИ

    9 1 Отговор
    Че Зеленски ще го вади от батака. Ха ха ха.

    07:30 09.03.2026

  • 22 Някой

    13 0 Отговор

    До коментар #20 от "Ха ха ха ха":

    Не, пич. Цената е висока заради Тръмп. Пък и той каза, че не го интересувало, че петрола е скъп.
    Тъй че, много грешна теза защитаваш.

    07:32 09.03.2026

  • 23 Тити

    7 0 Отговор
    Как се обърнаха нещата Украйна да помага на САЩ.

    07:32 09.03.2026

  • 24 ужас

    11 0 Отговор
    Рафинерия в Бахрейн гори. Тръмп дава заден-казва, че решението за край на операцията ще го взме заедно с нетаняхо. В Иран има военен "преврат". КСИР не изпълняват нареждането на властите да не се атакуват цивилни обекти. Изстреляни са хиперзвукови 15 Мах ракети и Тежки двустепенни балистични 1800 кг заряд, 2000 км.

    07:32 09.03.2026

  • 25 ЗЕЛЕНОТО ЙОВРЕЙ

    14 1 Отговор
    Тръгнало да помага на другите йовреи. Мани мани смях и измислици.

    07:33 09.03.2026

  • 26 Факти

    11 1 Отговор
    Украйна помага на САЩ и съюзници срещу Иран с голо д..е !

    07:35 09.03.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 К ПЕЙКИ с чалми

    1 5 Отговор

    До коментар #4 от "Някой":

    Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния

    07:46 09.03.2026

  • 31 "Злобното Джуджи"

    4 0 Отговор

    До коментар #18 от "ТАЗИ ПРОПАГАНДА":

    Хи хи хи
    Сега ианките за да спечелят войната ще използват тактиката на Аналена завъртане на 360 градуса

    07:47 09.03.2026

  • 32 Нека

    1 0 Отговор
    Укрите да не излизат от окопите и подкрепят САЩ и съюзници морално ! Наистина по-добре ще е за тях !

    07:53 09.03.2026

  • 33 От коя улица ще ги съберат?

    3 0 Отговор
    Украйна няма кой да воюва за Зелникаама тръгнала да праща помощ на терористите САЩ и Израел. Ще има доста да гонят "желаещи" по улиците за да съберат двама трима най много.

    07:54 09.03.2026

  • 34 Кирил

    1 1 Отговор
    Каква стана тя... Украйна нямала била козове.....
    Украйна е най могъщата военна сила в света
    Съмнявам се дали русия може да се спаси от Украйна дори и ако русия се присъедини към НАТО.

    07:58 09.03.2026

  • 35 Посока

    0 0 Отговор
    Важното е едно и само едно и това е да няма държава украйна на кртата след като бъде премазана, разчленена и поделена. Украйна е държава терорист в момента превзета от алчна кръвожадна и корумпирана хунта.

    08:07 09.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания