Иран атакува ОАЕ и военна база на САЩ в Ирак, пореден ракетен залп пое към Израел

Иран използва дронове и ракети, за да удари американска военна база и дипломатически обект в Ирак, съобщи Ройтерс.

Базата се намира близо до град Ербил, а дипломатическият обект близо до летище Багдад.

Според източници атаката срещу дипломатическия обект е била отблъсната от системи за противовъздушна отбрана C-RAM. Последиците от удара върху американската военна база все още не са съобщени.

Радикални шиитски групировки, действащи в Ирак, твърдят, че техните поддръжници са извършили 26 военни операции срещу американски цели в региона през последните 24 часа.

Иран изстреля пореден ракетен залп по Израел, съобщава Ал Хадат. Техеран обяви удар по Израел и американски бази с хиперзвукови и свръхтежки ракети.

Израелските системи за противовъздушна отбрана прихващат ракети, изстреляни от Иран, заявиха израелските отбранителни сили.

Системите за противовъздушна отбрана на Обединените арабски емирства отблъснаха ракетни атаки и атаки с дронове, предприети от Иран, съобщи Министерството на отбраната на страната.

Повече от 30 души са ранени при ирански бомбардировки над Бахрейн, съобщи правителството на кралството.

От началото на регионалната конфронтация, системите за противовъздушна отбрана на Бахрейн са прихванали 95 ракети и над 160 дрона, изстреляни от Иран във въздушното му пространство, според изявление на Министерството на отбраната на кралството.

Израелската армия е нанесла удари по инфраструктура на Хизбула в Бейрут, съобщи говорителят на Израелските отбранителни сили.

Започнала е и нова вълна от удари срещу инфраструктура в централен Иран, съобщи говорителят на Израелските отбранителни сили.