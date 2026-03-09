Иран атакува ОАЕ и военна база на САЩ в Ирак, пореден ракетен залп пое към Израел

Иран използва дронове и ракети, за да удари американска военна база и дипломатически обект в Ирак, съобщи Ройтерс.
Базата се намира близо до град Ербил, а дипломатическият обект близо до летище Багдад.
Според източници атаката срещу дипломатическия обект е била отблъсната от системи за противовъздушна отбрана C-RAM. Последиците от удара върху американската военна база все още не са съобщени.
Радикални шиитски групировки, действащи в Ирак, твърдят, че техните поддръжници са извършили 26 военни операции срещу американски цели в региона през последните 24 часа.
Иран изстреля пореден ракетен залп по Израел, съобщава Ал Хадат. Техеран обяви удар по Израел и американски бази с хиперзвукови и свръхтежки ракети.
Израелските системи за противовъздушна отбрана прихващат ракети, изстреляни от Иран, заявиха израелските отбранителни сили.
Системите за противовъздушна отбрана на Обединените арабски емирства отблъснаха ракетни атаки и атаки с дронове, предприети от Иран, съобщи Министерството на отбраната на страната.
Повече от 30 души са ранени при ирански бомбардировки над Бахрейн, съобщи правителството на кралството.
От началото на регионалната конфронтация, системите за противовъздушна отбрана на Бахрейн са прихванали 95 ракети и над 160 дрона, изстреляни от Иран във въздушното му пространство, според изявление на Министерството на отбраната на кралството.
Израелската армия е нанесла удари по инфраструктура на Хизбула в Бейрут, съобщи говорителят на Израелските отбранителни сили.
Започнала е и нова вълна от удари срещу инфраструктура в централен Иран, съобщи говорителят на Израелските отбранителни сили.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ужасен паветен
05:44 09.03.2026
2 Евала момчета
Коментиран от #16, #19
05:44 09.03.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Вашето мнение
Коментиран от #9
05:46 09.03.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Ало, ало...
Коментиран от #8
05:47 09.03.2026
7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
"ТРЕНИРАЛИ"
пълни от София- изкл.транспондери на Средиземно море - прибиране в София ПРАЗНИ❓🤔❗
Гаражната Принцеса и Запрения пак ли ще ни омайват как само стоят паркирани и не участваме в Т-ЕРОР-ИСТИЧНИТЕ им актове🤔❗
05:47 09.03.2026
8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #6 от "Ало, ало...":ЖЕЛЯЗНО-то РЕШЕТО вода не държи😉
05:49 09.03.2026
9 Уточнение
До коментар #4 от "Вашето мнение":Спомнете си и за натресеното левро !
Коментиран от #13
05:51 09.03.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Лили
05:58 09.03.2026
13 Помни
До коментар #9 от "Уточнение":Леврото е официалната валута на България !
06:02 09.03.2026
14 pyzcлямии
06:09 09.03.2026
15 Гориил
06:10 09.03.2026
16 Абе,
До коментар #2 от "Евала момчета":Тъй както ги мачкат, те да не свършат върху тях.
06:15 09.03.2026
17 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
06:17 09.03.2026
18 Гориил
06:19 09.03.2026
19 Вашето мнение
До коментар #2 от "Евала момчета":От толкова мачкане нищо не остана от чалмите и втарая!
Коментиран от #20
06:20 09.03.2026
20 Резултатът
До коментар #19 от "Вашето мнение":от ,, мачкането” е,че сме в началото на енергийна криза, последвана от нарастваща инфлация.
Коментиран от #22
06:28 09.03.2026
21 Годината е 2027
06:35 09.03.2026
22 Ами
До коментар #20 от "Резултатът":Намери си работа.
06:37 09.03.2026