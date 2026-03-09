Новини
Иран атакува ОАЕ и военна база на САЩ в Ирак, пореден ракетен залп пое към Израел

9 Март, 2026 05:28, обновена 9 Март, 2026 06:02

Над 30 са ранените при ирански бомбардировки над Бахрейн. Израел отвръща с удари по Бейрут и Централен Иран

Иран атакува ОАЕ и военна база на САЩ в Ирак, пореден ракетен залп пое към Израел - 1
Снимка: YouTube
Иран използва дронове и ракети, за да удари американска военна база и дипломатически обект в Ирак, съобщи Ройтерс.

Базата се намира близо до град Ербил, а дипломатическият обект близо до летище Багдад.

Според източници атаката срещу дипломатическия обект е била отблъсната от системи за противовъздушна отбрана C-RAM. Последиците от удара върху американската военна база все още не са съобщени.

Радикални шиитски групировки, действащи в Ирак, твърдят, че техните поддръжници са извършили 26 военни операции срещу американски цели в региона през последните 24 часа.

Иран изстреля пореден ракетен залп по Израел, съобщава Ал Хадат. Техеран обяви удар по Израел и американски бази с хиперзвукови и свръхтежки ракети.

Израелските системи за противовъздушна отбрана прихващат ракети, изстреляни от Иран, заявиха израелските отбранителни сили.

Системите за противовъздушна отбрана на Обединените арабски емирства отблъснаха ракетни атаки и атаки с дронове, предприети от Иран, съобщи Министерството на отбраната на страната.

Повече от 30 души са ранени при ирански бомбардировки над Бахрейн, съобщи правителството на кралството.

От началото на регионалната конфронтация, системите за противовъздушна отбрана на Бахрейн са прихванали 95 ракети и над 160 дрона, изстреляни от Иран във въздушното му пространство, според изявление на Министерството на отбраната на кралството.

Израелската армия е нанесла удари по инфраструктура на Хизбула в Бейрут, съобщи говорителят на Израелските отбранителни сили.

Започнала е и нова вълна от удари срещу инфраструктура в централен Иран, съобщи говорителят на Израелските отбранителни сили.


  • 1 Ужасен паветен

    26 3 Отговор
    Как така, нали нашия господар обяви пълна и безусловна победа и пълно унищожение на всички ирански ракети.

    05:44 09.03.2026

  • 2 Евала момчета

    30 5 Отговор
    Браво, продължавайте в същия дух да мачкате израел и пудела му САЩ

    Коментиран от #16, #19

    05:44 09.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Вашето мнение

    24 3 Отговор
    Когато днес отидете до бензиностанцията си спомнете, че герб, ппдб, дпс, итн и бсп са подлоги на урцуля и тръмп.

    Коментиран от #9

    05:46 09.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ало, ало...

    19 1 Отговор
    Нещо по новините на дават кадри от израел, но мрежата се вижда как ср сипят от небето я дронове, я ракети...

    Коментиран от #8

    05:47 09.03.2026

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    24 2 Отговор
    САШтинските Систерни пак ли са
    "ТРЕНИРАЛИ"
    пълни от София- изкл.транспондери на Средиземно море - прибиране в София ПРАЗНИ❓🤔❗
    Гаражната Принцеса и Запрения пак ли ще ни омайват как само стоят паркирани и не участваме в Т-ЕРОР-ИСТИЧНИТЕ им актове🤔❗

    05:47 09.03.2026

  • 8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    12 0 Отговор

    До коментар #6 от "Ало, ало...":

    ЖЕЛЯЗНО-то РЕШЕТО вода не държи😉

    05:49 09.03.2026

  • 9 Уточнение

    18 2 Отговор

    До коментар #4 от "Вашето мнение":

    Спомнете си и за натресеното левро !

    Коментиран от #13

    05:51 09.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Лили

    3 6 Отговор
    Кой ден стана откак ония с проскубаните и редки бради не са си показвали лукавите очички от тунелите?

    05:58 09.03.2026

  • 13 Помни

    4 2 Отговор

    До коментар #9 от "Уточнение":

    Леврото е официалната валута на България !

    06:02 09.03.2026

  • 14 pyzcлямии

    1 3 Отговор
    шиййт ити

    06:09 09.03.2026

  • 15 Гориил

    7 1 Отговор
    Иран атакува с абсолютната прецизност, която е възможна само в армии на държави с големи сателитни съзвездия и независими навигационни системи, като ГЛОНАСС, GPS, Галилео или БейДоу.

    06:10 09.03.2026

  • 16 Абе,

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Евала момчета":

    Тъй както ги мачкат, те да не свършат върху тях.

    06:15 09.03.2026

  • 17 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 4 Отговор
    До като не се унищожи калния бункер и ботокса не висне от башнята няма да има мир‼️

    06:17 09.03.2026

  • 18 Гориил

    1 2 Отговор
    вата и копейките им трябва да се млати до като шава.

    06:19 09.03.2026

  • 19 Вашето мнение

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Евала момчета":

    От толкова мачкане нищо не остана от чалмите и втарая!

    Коментиран от #20

    06:20 09.03.2026

  • 20 Резултатът

    2 1 Отговор

    До коментар #19 от "Вашето мнение":

    от ,, мачкането” е,че сме в началото на енергийна криза, последвана от нарастваща инфлация.

    Коментиран от #22

    06:28 09.03.2026

  • 21 Годината е 2027

    0 0 Отговор
    Три милиона руски вдовици тръгват по света да си търсят мъж и да сеят азиатски трипер.

    06:35 09.03.2026

  • 22 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Резултатът":

    Намери си работа.

    06:37 09.03.2026

