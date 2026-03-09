Новини
Тръмп: С Бени ще решим кога ще приключи операцията в Иран, рано е да коментирам новия аятолах

9 Март, 2026 05:44, обновена 9 Март, 2026 06:42

Вашингтон е недоволен от мащаба на израелските удари по иранската горивна инфраструктура, Уиткоф се среща с Нетаняху

Тръмп: С Бени ще решим кога ще приключи операцията в Иран, рано е да коментирам новия аятолах - 1
Стивън Уиткоф и Бенямин Нетаняху,Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че той и израелският премиер Бенямин Нетаняху ще решат кога да се прекрати военната операция срещу Иран.

„Мисля, че това е съвместно решение“, каза той в интервю за The Times of Israel, публикувано на 8 март, когато беше попитан дали ще вземе решението самостоятелно или съвместно с Нетаняху. „Ще взема решението в подходящия момент, но всичко ще бъде взето предвид“, добави американският лидер.

На въпроса дали Израел може да продължи операцията срещу Иран без участието на САЩ, американският лидер отговори: „Не мисля, че това би било необходимо.“

Тръмп счете за преждевременно да коментира избирането на Моджтаба Хаменей за нов върховен лидер на Иран.

„Ще видим какво ще се случи“, каза той в интервю за The Times of Israel, публикувано на 8 март, когато беше попитан за избирането на Моджтаба Хаменей за нов върховен лидер на Ислямската република от Асамблеята на експертите в Иран.

В интервю за ABC News на 8 март президентът на САЩ заяви, че следващият върховен лидер на Иран „няма да издържи дълго“ без одобрението на САЩ.

Пратеникът на президента на САЩ Стивън Уиткоф и зетят на американския лидер, Джаред Къшнър, възнамеряват да се срещнат с премиера Бенямин Нетаняху в Израел на 10 март, съобщи кореспондентът на Axios Барак Равид.

Според американски служител, Уиткоф и Кушнер „планират да пътуват до Израел във вторник и да се срещнат с Нетаняху“.

Администрацията във Вашингтон е недоволна от мащаба на ударите на Израел по иранската горивна инфраструктура, съобщи Axios.

Държавният департамент нареди на някои американски дипломати и други държавни служители, служещи в Саудитска Арабия, да напуснат кралството.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Притеснен жълтопаветен

    50 3 Отговор
    Ама как така недоволен, нали нашия господар обяви пълна и безусловна греат дъ бютюфул виктори

    05:51 09.03.2026

  • 2 Малък

    16 0 Отговор
    или голям мащаб?

    05:54 09.03.2026

  • 3 Да се престори

    52 5 Отговор
    Тръмп ако има грам акъл, ще каже че той е избрал Моджтаба Хаменей и да се оттегля преди персите да са му нашокали канчето окончателно; на него и на шефа му Сатаняху

    06:03 09.03.2026

  • 4 .......

    46 3 Отговор
    Ценате за барел нефт е 115$, честито!

    06:04 09.03.2026

  • 5 Атлантист-

    24 0 Отговор
    Кофти, а? Закучи, пфу

    Коментиран от #8

    06:05 09.03.2026

  • 6 Гориил

    34 6 Отговор
    Най-големите икономики в Азия Япония, Южна Корея и Индия активно търсят алтернативи на суровините от Близкия изток, което дава на Москва нови лостове за влияние.През 1945 г. японски бойни знамена са хвърлени в подножието на мавзолея на Ленин. Стотици от тези знамена се съхраняват в Музея на руската армия в Москва. Всеки ученик, студент или млад работник може да ги види на пода на музея като компютърна проекция и да ги стъпче, ако желае.

    Коментиран от #11, #15

    06:06 09.03.2026

  • 7 Георги

    31 3 Отговор
    актьори! Все едно има изстрел, кокто да не е координиран. А след разбомбването на аятолаха в резиденцията му докато преговарят, остана ли някой да се съмнява, че ударът по путиновата резиденция не е замислен от американците?

    Коментиран от #16

    06:08 09.03.2026

  • 8 Симпатизант

    13 0 Отговор

    До коментар #5 от "Атлантист-":

    Отиде, та се не виде, пфу..

    Коментиран от #9

    06:08 09.03.2026

  • 9 Всъщност

    37 3 Отговор

    До коментар #8 от "Симпатизант":

    Опасенията са, че Иран ще отговори, като започне да мачка де що има петрол наоколо. А то много не му трябва - по една искра и после дим - много, много черен дим. И стоковата борса ле-ле, ле-ле...

    06:11 09.03.2026

  • 11 Я пъ тоа

    4 24 Отговор

    До коментар #6 от "Гориил":

    Къде е днес Япония, къде е Путинова Русия.

    Коментиран от #34

    06:26 09.03.2026

  • 12 Димяща УШАНКА

    25 2 Отговор
    Къде го Нетаняху ?

    Коментиран от #21

    06:27 09.03.2026

  • 13 САЩ И ИЗРАЕЛ МАЧКАТ ИРАН

    4 31 Отговор
    Удрят и по кладенците.....

    06:29 09.03.2026

  • 14 764

    29 2 Отговор
    Определено Зеленски и Нетаняху действат по аналогичен начин, избиват журналисти, виш военни и политически персонал, ползват американска разознателна информация и разбира се те са от племето с една от най-кървавите и жестоки религии-старият завет.

    06:31 09.03.2026

  • 15 Ха ха ха ха

    4 17 Отговор

    До коментар #6 от "Гориил":

    А също така по улиците на Москва можеш да видиш хиляди японски автомобили.

    Коментиран от #36

    06:31 09.03.2026

  • 16 Мишел

    31 4 Отговор

    До коментар #7 от "Георги":

    САЩ и Израел бомбят само неядрени държави. Стане ли Иран ядрена сила, няма да се намерят мераклии да го бомбят.

    06:35 09.03.2026

  • 17 Чичо Дончо

    27 2 Отговор
    не знае къде се намира. Евреите го вкараха в капана и така потънаха мечтите отново да са господарите на света.

    06:47 09.03.2026

  • 18 Иван

    20 5 Отговор
    Биби е фалшив евреин.

    Коментиран от #32

    06:48 09.03.2026

  • 19 Купейката

    5 23 Отговор
    Купейката В своята Същност

    Е Алчен Ненаситен и Мразещ всичко

    Руски Ашлак.

    Видили 5 Рубли

    Веднага се навежда и си отваря бу...ките

    Няма никаква чест и достойнство.

    Вече и на Разни Брадати Чалми

    Св кланя .

    06:48 09.03.2026

  • 20 Дякон Унуфрий Араллампиев

    25 4 Отговор
    Пълен провал на щатите в Иран Знаехме че са зле но че чак толкова дори Аз не очаквах

    Коментиран от #23

    06:49 09.03.2026

  • 21 Да питат Витков

    6 9 Отговор

    До коментар #12 от "Димяща УШАНКА":

    Надуха ни Главите

    Русофилките

    Че Иран го бил убил.

    Хаха хахаха хахаха

    06:50 09.03.2026

  • 22 Има

    28 4 Отговор
    повече от 200 американски войници избити в базите в Катар, Дубай,Бахрейн. Ще се чуе след 1 месец, след като се разбягат краварите.

    Коментиран от #26, #44

    06:50 09.03.2026

  • 24 мда

    18 2 Отговор
    Бени - хомо другаря на Тръмпп

    06:51 09.03.2026

  • 25 хахаха

    23 3 Отговор
    Като гледам как се развива войната май с Бени ще решавате кога да капитулирате:)

    06:52 09.03.2026

  • 27 Цомчо

    18 1 Отговор
    Руският петрол пуска 3 пъти повече бензин.

    06:54 09.03.2026

  • 28 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    1 15 Отговор
    Намериха ли главата на аятолаха?

    06:56 09.03.2026

  • 29 Факти

    14 1 Отговор
    Тръмп: С Бени с големите уши ще решим кога ще приключи операцията в Иран, рано е да коментирам новия аятолах

    06:59 09.03.2026

  • 30 Ще издържи ли

    3 14 Отговор
    Една седмица Новия Лидер ?

    Залозите вече текат .

    06:59 09.03.2026

  • 31 Епичен срам

    17 1 Отговор
    Вече е ясно, че две държави срещу една няма стане, затова и рижавия моли Великобритания и Франция за помощ.

    07:00 09.03.2026

  • 32 И ти можеш да станеш евреин

    6 1 Отговор

    До коментар #18 от "Иван":

    Достатъчно е да приемеш юдаизма за своя религия…

    07:04 09.03.2026

  • 33 ПАПАТА

    12 1 Отговор
    Бени и Тръмп вдигайте бялото знаме, докато е време!

    07:05 09.03.2026

  • 34 Ето къде са

    21 2 Отговор

    До коментар #11 от "Я пъ тоа":

    Според Световната банка и Икономическия отдел на ООН през 2025г. Русия изпревари по икономика Германия и Япония и излезе на четвърто място в света!
    Но важния въпрос е защо по Живково време България беше на 23 място по икономика, а сега сме на 97-мо?

    Коментиран от #42

    07:08 09.03.2026

  • 35 ООрана държава

    11 1 Отговор
    Дъртаци прключваите да си играете на войничета че нафтата удари 1.45

    07:10 09.03.2026

  • 36 Щото

    12 1 Отговор

    До коментар #15 от "Ха ха ха ха":

    По улиците на Ню Йорк няма изобщо японски автомобили ли?
    Ще им трябва руски газ, за да ги произвеждат..

    07:11 09.03.2026

  • 38 Хаха

    6 2 Отговор
    Тръмп: С Бени ще решим кога ще приключи операцията в Иран, рано е да коментирам новия аятолах

    За Тръмп цената на петрола няма значение, така че може да очакваме и повече от 200$ за барел

    07:12 09.03.2026

  • 40 Дзак

    4 0 Отговор
    И отново сам на пост мръсникът - провокатор при/ст!

    07:15 09.03.2026

  • 41 Много важно го дава рижавото

    13 2 Отговор
    щял да реши той с бени…
    Ще ти ядат гащите бой тебе и въжето няма да отървеш ти отворко.
    Ще гледаш жално през решетките и ще молиш за милост като просяк, ако преди това някой не те свитне между ушите.

    Коментиран от #46

    07:16 09.03.2026

  • 44 Тръмл лъжеца

    14 2 Отговор

    До коментар #22 от "Има":

    А казват, че били само 6 човека и публикуваха снимки от ковчезите, прибрани вече в САЩ. Тръмп никога няма да съобщи истината, лъже за всичко.....

    07:27 09.03.2026

  • 46 Хеми значи бензин

    3 15 Отговор

    До коментар #41 от "Много важно го дава рижавото":

    Кое не рязбра бе т ъп. Израиль ти го казаха още в Първия ден.
    Иран Никога Няма да има ЯО. Кое не схващаш.

    07:30 09.03.2026

  • 47 "Нареди" или Разреши??

    3 0 Отговор
    "Държавният департамент нареди на някои американски дипломати и други държавни служители, служещи в Саудитска Арабия, да напуснат кралството."

    07:34 09.03.2026

  • 48 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    1 7 Отговор
    Ако новото Аятолахче не са отчита и него ша го пратим при създателят му.

    07:37 09.03.2026

  • 49 Мишел

    9 0 Отговор
    Иран е този, който ще реши кога ще свърши тази война.
    Иран нанася удари не само по американските бази в района на Близкия Изток и по Израел, а и по нефтогазодобива на съюзниците на САЩ и по техните опреснителните инсталации. Целта на Иран е предизвикване на световна криза с горивата и криза с прясната вода в Близкия Изток.

    Коментиран от #56

    07:38 09.03.2026

  • 50 ПРЕВОД

    6 1 Отговор
    Биби е шефа и той казва до кога ще воюва САЩ.

    07:41 09.03.2026

  • 51 Супер новина

    5 2 Отговор
    От една страна отслабват Иран което е добре защото режима им е опасен,от друга изразходват ракети които иначе биха дали на Украйна а и цените на ресурсите скачат което е добре за русия и зле за мерц и макарона

    07:42 09.03.2026

  • 52 Тръмп явно е решил

    5 1 Отговор
    да даде добър урок на Нетаняхо и израелскито лоби в САЩ. Изпълнявайки мечтите им и оставяйки Иран да ги помачка яко! Като играе пак театър!
    Дано само не преиграе и Израел да изчезне от картата.

    А тия американски бази в района, Тръмп и без това бе решил да ги маха!

    Коментиран от #57

    07:42 09.03.2026

  • 53 Путинистче идиотче

    3 1 Отговор
    Къде го Натаняху

    07:52 09.03.2026

  • 55 САЩ И ИЗРАЕЛ МАЧКАТ ИРАН

    1 3 Отговор
    Правят квото си искат....и нема кой да ги спре.

    07:57 09.03.2026

  • 56 Малко си неточен

    0 0 Отговор

    До коментар #49 от "Мишел":

    Израел първи нападна водопречиствателните станции на Иран. Иран разбира се че ще отвърне, но никога не му е била това целта. Комичното е че Иран зависи само 3% от водообезсоляващите станции, а Израел и Кралствата в района зависят 70%.

    Относно обстела на нефтените съоръжения, Иран заяви, че няма обстелва, ако арабските крале спрат да помагат и бранят САЩ.
    Медиите не пишат, че Иран отговори вече на Израел за атаката по горивната инфроструктура, като избомби инфраструктурата им в Хайфа

    08:07 09.03.2026

  • 57 Българин

    0 0 Отговор

    До коментар #52 от "Тръмп явно е решил":

    То може и да е встъпителна сцена към втора серия - нов Израел в "освободените украински републики" :)

    08:09 09.03.2026