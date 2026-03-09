Тръмп: С Бени ще решим кога ще приключи операцията в Иран, рано е да коментирам новия аятолах

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че той и израелският премиер Бенямин Нетаняху ще решат кога да се прекрати военната операция срещу Иран.
„Мисля, че това е съвместно решение“, каза той в интервю за The Times of Israel, публикувано на 8 март, когато беше попитан дали ще вземе решението самостоятелно или съвместно с Нетаняху. „Ще взема решението в подходящия момент, но всичко ще бъде взето предвид“, добави американският лидер.
На въпроса дали Израел може да продължи операцията срещу Иран без участието на САЩ, американският лидер отговори: „Не мисля, че това би било необходимо.“
Тръмп счете за преждевременно да коментира избирането на Моджтаба Хаменей за нов върховен лидер на Иран.
„Ще видим какво ще се случи“, каза той в интервю за The Times of Israel, публикувано на 8 март, когато беше попитан за избирането на Моджтаба Хаменей за нов върховен лидер на Ислямската република от Асамблеята на експертите в Иран.
В интервю за ABC News на 8 март президентът на САЩ заяви, че следващият върховен лидер на Иран „няма да издържи дълго“ без одобрението на САЩ.
Пратеникът на президента на САЩ Стивън Уиткоф и зетят на американския лидер, Джаред Къшнър, възнамеряват да се срещнат с премиера Бенямин Нетаняху в Израел на 10 март, съобщи кореспондентът на Axios Барак Равид.
Според американски служител, Уиткоф и Кушнер „планират да пътуват до Израел във вторник и да се срещнат с Нетаняху“.
Администрацията във Вашингтон е недоволна от мащаба на ударите на Израел по иранската горивна инфраструктура, съобщи Axios.
Държавният департамент нареди на някои американски дипломати и други държавни служители, служещи в Саудитска Арабия, да напуснат кралството.
