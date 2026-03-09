Арина Сабаленка с безпроблемно класиране на осминафиналите в Индиън Уелс

Световната номер едно при дамите – Арина Сабаленка – продължава победния си поход на престижния турнир в Индиън Уелс, САЩ. Беларуската тенисистка, която оглавява основната схема, не срещна сериозна съпротива във втория си двубой и категорично елиминира румънката Жаклин Кристиан с резултат 6:4, 6:1.

Двубоят между двете състезателки, които за първи път се изправиха една срещу друга на професионално ниво, продължи едва 72 минути. Сабаленка демонстрира отлична форма и самочувствие, като не остави никакви шансове на своята опонентка, която заема 35-о място в световната ранглиста.

След този убедителен успех, Арина Сабаленка си осигури място сред най-добрите 16 в надпреварата.