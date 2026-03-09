Новини
Арина Сабаленка с безпроблемно класиране на осминафиналите в Индиън Уелс

9 Март, 2026 08:03 566 1

  • арина сабаленка -
  • турнир -
  • индиън уелс-
  • сащ-
  • жаклин кристиан

Беларуската тенисистка не срещна сериозна съпротива от румънката Жаклин Кристиан

Арина Сабаленка с безпроблемно класиране на осминафиналите в Индиън Уелс - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Световната номер едно при дамите – Арина Сабаленка – продължава победния си поход на престижния турнир в Индиън Уелс, САЩ. Беларуската тенисистка, която оглавява основната схема, не срещна сериозна съпротива във втория си двубой и категорично елиминира румънката Жаклин Кристиан с резултат 6:4, 6:1.

Двубоят между двете състезателки, които за първи път се изправиха една срещу друга на професионално ниво, продължи едва 72 минути. Сабаленка демонстрира отлична форма и самочувствие, като не остави никакви шансове на своята опонентка, която заема 35-о място в световната ранглиста.

След този убедителен успех, Арина Сабаленка си осигури място сред най-добрите 16 в надпреварата.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Евгени от Алфапласт

    0 0 Отговор
    Мач-кай, Гри-шу!🤣

    08:26 09.03.2026

