Мадуро от затвора: Нужна ни е всеобща вяра, за да превърнем трудностите в ясен път за нашата родина

Венецуелският президент Николас Мадуро, който е арестуван в Съединените щати, изпрати молитва и послание на вяра до родината си.

Това беше обявено в Instagram от сина му, Николас Мадуро Гера, член на Националното събрание (парламента) на Венецуела.

„Исус ни научи, че ако имате вяра и не се съмнявате, дори ще кажете на тази планина: „Вдигни се и се хвърли в морето“ и ще бъде така. Дай ни тази искрена и всеобща вяра, за да преместим планините от трудности, които понякога ни спъват, и да ги превърнем в ясен път за нашата родина“, написа президентът, оставяйки своя подпис, каза Мадуро Гера.

На 3 януари Съединените щати атакуваха цивилни и военни цели във Венецуела, като заловиха и откараха президента Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес в САЩ.

На 5 януари те се явиха във федералния съд в Южния окръг на Ню Йорк. Те са обвинени в трафик на наркотици. Мадуро и съпругата му пледираха невинни.

Делси Родригес, бившият изпълнителен вицепрезидент на републиката при управлението на Мадуро, е изпълняващ длъжността държавен глава на Венецуела.