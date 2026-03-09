Мадуро от затвора: Нужна ни е всеобща вяра, за да превърнем трудностите в ясен път за нашата родина

Венецуелският президент Николас Мадуро, който е арестуван в Съединените щати, изпрати молитва и послание на вяра до родината си.
Това беше обявено в Instagram от сина му, Николас Мадуро Гера, член на Националното събрание (парламента) на Венецуела.
„Исус ни научи, че ако имате вяра и не се съмнявате, дори ще кажете на тази планина: „Вдигни се и се хвърли в морето“ и ще бъде така. Дай ни тази искрена и всеобща вяра, за да преместим планините от трудности, които понякога ни спъват, и да ги превърнем в ясен път за нашата родина“, написа президентът, оставяйки своя подпис, каза Мадуро Гера.
На 3 януари Съединените щати атакуваха цивилни и военни цели във Венецуела, като заловиха и откараха президента Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес в САЩ.
На 5 януари те се явиха във федералния съд в Южния окръг на Ню Йорк. Те са обвинени в трафик на наркотици. Мадуро и съпругата му пледираха невинни.
Делси Родригес, бившият изпълнителен вицепрезидент на републиката при управлението на Мадуро, е изпълняващ длъжността държавен глава на Венецуела.
1 Мадуро
06:53 09.03.2026
2 Евреина МАДУРОВИЧ
Где Иран ?
Где Венецуела?
Владимирович и Кремъл
Нас КИНУЛИ
Нагло АБМАНУЛИ
06:57 09.03.2026
3 Стара чанта
07:04 09.03.2026
4 Само питам
07:07 09.03.2026
5 Ончо
Коментиран от #9
07:12 09.03.2026
6 Дзак
Коментиран от #8
07:13 09.03.2026
7 ВВП
08:00 09.03.2026
8 Даа
До коментар #6 от "Дзак":Какъв процес? Всичко е предварително скалъпено... Какви късметлии са САЩ- където и да отидат намират петролни залежи, злато, редкоземни метали....
08:00 09.03.2026
9 Зайо Байо
До коментар #5 от "Ончо":Ами американетата отиват нейде на хиляди километри от границите си и разрушават , бомбят , убиват , мачкат , като го наричат " НАЛАГАНЕ НА ДЕМОКРАТИЧНИ ЦЕННОСТИ " !
Та колко му е , че са отишли и отвлекли Мадуро или че са убили Аятолаха ! ! За тях това е начин и смисъл на живота !
08:03 09.03.2026