Новини
Свят »
САЩ »
Мадуро от затвора: Нужна ни е всеобща вяра, за да превърнем трудностите в ясен път за нашата родина

Мадуро от затвора: Нужна ни е всеобща вяра, за да превърнем трудностите в ясен път за нашата родина

9 Март, 2026 06:44, обновена 9 Март, 2026 06:49 881 9

  • николас мадуро-
  • послание-
  • венецуела-
  • сащ-
  • затвор

Посланието му бе предадено от неговия син - Николас Мадуро Гера

Мадуро от затвора: Нужна ни е всеобща вяра, за да превърнем трудностите в ясен път за нашата родина - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Венецуелският президент Николас Мадуро, който е арестуван в Съединените щати, изпрати молитва и послание на вяра до родината си.

Това беше обявено в Instagram от сина му, Николас Мадуро Гера, член на Националното събрание (парламента) на Венецуела.

„Исус ни научи, че ако имате вяра и не се съмнявате, дори ще кажете на тази планина: „Вдигни се и се хвърли в морето“ и ще бъде така. Дай ни тази искрена и всеобща вяра, за да преместим планините от трудности, които понякога ни спъват, и да ги превърнем в ясен път за нашата родина“, написа президентът, оставяйки своя подпис, каза Мадуро Гера.

На 3 януари Съединените щати атакуваха цивилни и военни цели във Венецуела, като заловиха и откараха президента Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес в САЩ.

На 5 януари те се явиха във федералния съд в Южния окръг на Ню Йорк. Те са обвинени в трафик на наркотици. Мадуро и съпругата му пледираха невинни.

Делси Родригес, бившият изпълнителен вицепрезидент на републиката при управлението на Мадуро, е изпълняващ длъжността държавен глава на Венецуела.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мадуро

    4 6 Отговор
    вече е без камбани. Всичко е разписал за 50 години напред. Там мача свърши. Янките взеха всичко.

    06:53 09.03.2026

  • 2 Евреина МАДУРОВИЧ

    2 8 Отговор
    Где Сирия ?

    Где Иран ?

    Где Венецуела?

    Владимирович и Кремъл

    Нас КИНУЛИ

    Нагло АБМАНУЛИ

    06:57 09.03.2026

  • 3 Стара чанта

    1 4 Отговор
    Измет !

    07:04 09.03.2026

  • 4 Само питам

    2 3 Отговор
    А що го не гръмнаха?Сега трябва да го хранят.

    07:07 09.03.2026

  • 5 Ончо

    10 0 Отговор
    Да отидеш в чужда страна и да отвлечеш президента , че не ти харесва?

    Коментиран от #9

    07:12 09.03.2026

  • 6 Дзак

    2 0 Отговор
    Очакваме процеса с интерес!

    Коментиран от #8

    07:13 09.03.2026

  • 7 ВВП

    3 0 Отговор
    Мадуро е велик.Най добрия президент в Лат.Америка .

    08:00 09.03.2026

  • 8 Даа

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Дзак":

    Какъв процес? Всичко е предварително скалъпено... Какви късметлии са САЩ- където и да отидат намират петролни залежи, злато, редкоземни метали....

    08:00 09.03.2026

  • 9 Зайо Байо

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ончо":

    Ами американетата отиват нейде на хиляди километри от границите си и разрушават , бомбят , убиват , мачкат , като го наричат " НАЛАГАНЕ НА ДЕМОКРАТИЧНИ ЦЕННОСТИ " !
    Та колко му е , че са отишли и отвлекли Мадуро или че са убили Аятолаха ! ! За тях това е начин и смисъл на живота !

    08:03 09.03.2026