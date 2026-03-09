Доналд Тръмп: Във война сме! Рязко повишените цени на петрола са нормално нещо

Президентът на САЩ Доналд Тръмп оправда временното покачване на цените на петрола поради ескалиращия военен конфликт с Иран. Той направи това в социалната мрежа Truth Social.
"Краткосрочните цени на петрола, които бързо ще спаднат, след като иранската ядрена заплаха бъде елиминирана, са много ниска цена за сигурността и мира за Съединените щати и света", отбеляза Тръмп.
По думите му, "само глупаците не мислят така".
Цената на петрола надхвърли 100 долара за барел след уикенда, след като големите производители на енергия в Близкия изток намалиха производството.
Това е най-резкият скок от февруари 2022 г., когато цените на петрола също се повишиха значително над 100 долара за барел след началото на войнйата в Украйна.
Ормузкият проток, един от най-важните маршрути за доставка на петрол и газ в света, остава затворен поради войната между САЩ и Израел с Иран.
1 Сталин
Коментиран от #76
08:13 09.03.2026
2 Няма война
08:14 09.03.2026
3 Факти
"ТРЕНИРАЛИ"
пълни от София- изкл.транспондери на Средиземно море - прибиране в София ПРАЗНИ❓🤔❗
Гаражната Принцеса и Запрения пак ли ще ни омайват как само стоят паркирани и не участваме в Т-ЕРОР-ИСТИЧНИТЕ им актове🤔❗
08:14 09.03.2026
4 Сталин
Коментиран от #39, #41
08:15 09.03.2026
5 az СВО Победа 80
Коментиран от #19
08:15 09.03.2026
6 Някой
Тръмп лошо си направи сметките и не може да спечели в Иран. Трябва да ползват местни "опозиции", а няма сигурно толкова силни.
Сатаняху по какво се отличава от Хитлер?
08:16 09.03.2026
7 Д-р ГЪЛАБОВА
08:16 09.03.2026
8 Да,бе
Коментиран от #53
08:16 09.03.2026
9 Сталин
08:17 09.03.2026
10 Бонев
08:19 09.03.2026
11 китайски балон
Дончо е объркан не му се получи, избраха за водач сина на Хаменей, а БайДончо съвсем умишлено уби баща му, майка му, снаха му и сестра му при началния удар!
Ретрограден Меркурий!
08:19 09.03.2026
12 Медийно
Коментиран от #18
08:19 09.03.2026
13 Ескорт нанайци
Ама явно не ти стиска. Виж кво ти извадиха твоите шефове евреите и ходи се обе си!
08:19 09.03.2026
14 велики от всякъде
08:21 09.03.2026
15 Жертва
08:21 09.03.2026
16 долу сащ
08:21 09.03.2026
17 Баба Гошка
08:22 09.03.2026
18 Ушатия
До коментар #12 от "Медийно":Ушатия терорист не е доволен от Тръмпунгера, щото го подръпва за топките - изкара още Епщайн файлове за него.
Да видим кога и дали ще му стиска, "да оформи победата".
В дадената ситуация рижия е лузер, каквото и да направи.
08:23 09.03.2026
19 Копейка
До коментар #5 от "az СВО Победа 80":А на нас тук какъв ни е кяра?
Коментиран от #27
08:23 09.03.2026
20 Цомчо Плюнката
Коментиран от #56
08:23 09.03.2026
21 Оказа се
Коментиран от #54
08:23 09.03.2026
22 Слава украине
Коментиран от #74
08:23 09.03.2026
24 Емил
08:24 09.03.2026
25 Руснак
Коментиран от #35
08:24 09.03.2026
29 Смокини и черници!
Поздрав за всички с песента: Mattia von Sigmund - Boom, Boom, Tel Aviv (2025) Internets Anti-Zionist Song
Коментиран от #63, #82
08:29 09.03.2026
30 Пилотът Гошу
08:30 09.03.2026
31 Хм Хм
08:30 09.03.2026
32 като при Путин
08:31 09.03.2026
33 Пич
Коментиран от #43
08:31 09.03.2026
34 Летящата чалма
Ако на новият аятолах му се живее де.
Коментиран от #38
08:31 09.03.2026
36 хаха🤣
Коментиран от #57
08:32 09.03.2026
38 Ами Нети
До коментар #34 от "Летящата чалма":Къде си да ги пратя да те питат за съвет ?
08:33 09.03.2026
40 Главнокомандващия силите на Иран каза
Изгаври се медиите и господарите им!
08:33 09.03.2026
41 Само това е спасението
До коментар #4 от "Сталин":Да изметем урсулите и техните слуги в Б-г и останалия ЕС!! Всьщност това го разбират хора с по висок. IQ от номера на обувките.
Коментиран от #62
08:33 09.03.2026
42 нннн
08:33 09.03.2026
43 Виждаш ми дедови я
До коментар #33 от "Пич":Дизелът и бензинът се повишиха с 8 цента.Толкова струва половин цигара.😁🥳
Коментиран от #52, #58
08:33 09.03.2026
45 Хохо Бохо
Коментиран от #50
08:34 09.03.2026
47 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
където самият той е главно действащо лице...
08:37 09.03.2026
48 Дано я изгубите!
08:39 09.03.2026
49 Саша Грей
Коментиран от #67
08:39 09.03.2026
50 Търновец
До коментар #45 от "Хохо Бохо":Аз съм бил там и много Американци около 2003 казаха че столицата на САЩ е Тел Авив. През 2003 Буш необосновано атакува Ирак. А между другото все повече Тел Авив е и Българска столица
08:39 09.03.2026
51 ффффффф
08:41 09.03.2026
53 Това целта
До коментар #8 от "Да,бе":Да се обезлюди да останат избрани златния милиард и хуманоидни роботи
08:41 09.03.2026
54 Нямам повече вьпроси
До коментар #21 от "Оказа се":99% от президентите на Сащ са или цианистого или с такива корени (справки знаете кьде). Дори и Обама!!!
08:42 09.03.2026
55 Още в началото
Коментиран от #61
08:42 09.03.2026
56 Разбрах те
До коментар #20 от "Цомчо Плюнката":Ама и баш така не е ! Звучиш като рекламата в това мляко има два пъти повече мляко ! 😀
08:42 09.03.2026
57 Колективен руски крепостен
До коментар #36 от "хаха🤣":А защо живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея?
Коментиран от #60, #71, #90
08:42 09.03.2026
58 Лъжеш!
До коментар #43 от "Виждаш ми дедови я":Ти пушиш само пури боядисани в кафяво.
08:42 09.03.2026
59 сбъркана работа
Има клипове как 20 Евангелисти му баят в бялата колиба !!
На къде отива тоя свят ? Няма ли нормални . Предния се ръкуваше с призраци , тоя чака пришествието на Христос ...
08:43 09.03.2026
60 а бе козляк
До коментар #57 от "Колективен руски крепостен":Разбра ли защо руснаците влагат средствата в оръжие , космос , отбрана .
А арабите в небостъргачи .
Сега ще ги върнат при камилите .
08:44 09.03.2026
61 Без значение
До коментар #55 от "Още в началото":Когато барела беше 150 $ дизела и бензина пак бяха колкото са сега.
08:44 09.03.2026
62 И как ще ги изметеш
До коментар #41 от "Само това е спасението":Като ходиш всеки ден на работа роб на системата синтез изход
Коментиран от #97
08:44 09.03.2026
63 Меги от Тервел
До коментар #29 от "Смокини и черници!":Купонът е на ниво с песента Бум Бум Тел Авив ,чак си припявам даже в офиса .Дай боже повече такива купонджийски песни !
08:45 09.03.2026
64 Забелязал
Сега всичко си дойде на мястото. Лузърите не знаят разликата между приказките и действията и затова сляпо вярват на всички политици които ги заблуждават с лекота преди изборите.
В България в момента също има пореден "месия" който разчита на стотици хиляди глупаци за да постигне целите си.
Коментиран от #75, #79, #84
08:45 09.03.2026
65 Хе хе...
Коментиран от #73
08:45 09.03.2026
66 Чичо се освободи Европа от европейците
Европейските лидери почнаха да се оглеждат кат н.......ни .
08:46 09.03.2026
68 ООрана държава
08:46 09.03.2026
69 ЦЕЛТА
Коментиран от #80
08:46 09.03.2026
70 Мишел
Коментиран от #78
08:48 09.03.2026
71 хаха🤣
До коментар #57 от "Колективен руски крепостен":Щото си късметлия и си се родил и живееш в Столипиново ,асанчооо и вместо да работиш ,цъкаш за жълти стотинки !
08:49 09.03.2026
74 Сала Украине
До коментар #22 от "Слава украине":Всичко отиде на "сала". Жалко за бандерлюгите а можеха да живеят и по дружелюбно с съседите си но на 2 май 2014 г. те избраха друг пьт .
08:51 09.03.2026
75 За беля.Зъл😂😂😂
До коментар #64 от "Забелязал":Ся последно Тръмпоча рижата ,агент Краснов ли е че даже и аз съвсем се обърках ?
08:51 09.03.2026
76 Хаген Дас
До коментар #1 от "Сталин":Не началника, а най тежкия пациент!
08:52 09.03.2026
77 Ставри
08:53 09.03.2026
78 Бега бе😂
До коментар #70 от "Мишел":Европа има запаси за 3 месеца След това я в камилата я камиларя я Аятолаха.
08:57 09.03.2026
80 хе хее
До коментар #69 от "ЦЕЛТА":Да бе, то ако ставаше така. Как ще се контролират масите без пари, мислиш ли?
08:59 09.03.2026
82 Нищо вярно няма в това
До коментар #29 от "Смокини и черници!":което твърдиш. Всеки ден гледам видео от Тел Авив и никой не е показал разрушения.
Коментиран от #92
09:01 09.03.2026
84 КОТ.ар.АК 😼
До коментар #64 от "Забелязал":Явно си от ПП-ДБ π€€€ ...∆аллли ,коте 🙀 рано е още за пропаганда за изборите .
09:03 09.03.2026
87 Абе
09:06 09.03.2026
90 Нищо учудващо.
До коментар #57 от "Колективен руски крепостен":По сьщата причина като нас , разликата е че на нас ни точат златото и т. на на тях нефта и газта а народа освен че не усеща нищо от тези блага му вдигат даньците и да ги издьржа.
09:08 09.03.2026
91 ВВП
09:09 09.03.2026
92 Матиа фон Зигмунд
До коментар #82 от "Нищо вярно няма в това":Буум Буум Тел Авив !
09:11 09.03.2026
95 Ндн
09:16 09.03.2026
99 Хеми значи вазелин
До коментар #89 от "Хеми значи бензин":Ще ти късам DIR-NIСК-а 24/7 евтин оземпиков троле!
09:21 09.03.2026
102 Путин:
цената на петрола и вдигна Стандарта на Живот на Русия!
Урсулите ще се изприщят от злоба заради това!
09:25 09.03.2026
103 Кукуруку
09:26 09.03.2026
104 Лумпен
09:29 09.03.2026
