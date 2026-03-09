Новини
Свят »
САЩ »
Доналд Тръмп: Във война сме! Рязко повишените цени на петрола са нормално нещо

9 Март, 2026 08:13 2 583 105

  • нефт-
  • петрол-
  • иран-
  • опек-
  • доналд тръмп-
  • ормузки проток

Цената на петрола надхвърли 100 долара за барел след уикенда, след като големите производители на енергия в Близкия изток намалиха производството

Доналд Тръмп: Във война сме! Рязко повишените цени на петрола са нормално нещо - 1
Снимка: Shutterstock
News.bg News.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп оправда временното покачване на цените на петрола поради ескалиращия военен конфликт с Иран. Той направи това в социалната мрежа Truth Social.

"Краткосрочните цени на петрола, които бързо ще спаднат, след като иранската ядрена заплаха бъде елиминирана, са много ниска цена за сигурността и мира за Съединените щати и света", отбеляза Тръмп.

По думите му, "само глупаците не мислят така".

Цената на петрола надхвърли 100 долара за барел след уикенда, след като големите производители на енергия в Близкия изток намалиха производството.

Това е най-резкият скок от февруари 2022 г., когато цените на петрола също се повишиха значително над 100 долара за барел след началото на войнйата в Украйна.

Ормузкият проток, един от най-важните маршрути за доставка на петрол и газ в света, остава затворен поради войната между САЩ и Израел с Иран.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 41 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Сталин

    108 5 Отговор
    САЩ са огромна психиатрична клиника и Дъмбо е началник на клиниката

    Коментиран от #76

    08:13 09.03.2026

  • 2 Няма война

    77 6 Отговор
    Има игра, да се вдигнат цените на всичко, за да се закърпи бюджета.

    08:14 09.03.2026

  • 3 Факти

    82 5 Отговор
    САШтинските Систерни пак ли са
    "ТРЕНИРАЛИ"
    пълни от София- изкл.транспондери на Средиземно море - прибиране в София ПРАЗНИ❓🤔❗
    Гаражната Принцеса и Запрения пак ли ще ни омайват как само стоят паркирани и не участваме в Т-ЕРОР-ИСТИЧНИТЕ им актове🤔❗

    08:14 09.03.2026

  • 4 Сталин

    84 5 Отговор
    Всичките арабски емирства пуделите на САЩ световните терористи ги чака смърт вече започнаха да се бомбят заводи за обезсоляване на вода,всички тези държави набавят вода за пиене на 90% от тези заводи ,другата седмица привършва капа цитета за складиране не нефт и тези сондажи за нефт не могат да бъдат спрени просто като се сложи тапа защото това е огромно налягане и нефта ще потече из пустинята и в океана ,района го чака тотален апокалипсис ,същото чака и Европа без горива ,бунтове ,глад и смърт

    Коментиран от #39, #41

    08:15 09.03.2026

  • 5 az СВО Победа 80

    67 8 Отговор
    Полковник Тръмпов отлично се справя с пълненето на руската хазна!

    Коментиран от #19

    08:15 09.03.2026

  • 6 Някой

    68 3 Отговор
    Терористите управляващи САЩ и Израел да бъдат изправени пред международен съд.
    Тръмп лошо си направи сметките и не може да спечели в Иран. Трябва да ползват местни "опозиции", а няма сигурно толкова силни.
    Сатаняху по какво се отличава от Хитлер?

    08:16 09.03.2026

  • 7 Д-р ГЪЛАБОВА

    58 3 Отговор
    НОРМАЛНО Е ПАЦИЕНТИТЕ ДА СМЯТАТ ВСИЧКИ ДРУГИ ЗА ЛУ ДИ............!

    08:16 09.03.2026

  • 8 Да,бе

    57 3 Отговор
    Тоя с неговият "мир и сигурност" ще докара света до обезлюдяване...Армагедонски миротворец...

    Коментиран от #53

    08:16 09.03.2026

  • 9 Сталин

    60 6 Отговор
    Всяка държава която не е с Иран е с кошерните терористи, сатанисти и убийци на деца

    08:17 09.03.2026

  • 10 Бонев

    61 5 Отговор
    Едно е сигурно.бай Дончо губи изборите наесен.Евреитр хубаво го накиснаха.

    08:19 09.03.2026

  • 11 китайски балон

    59 4 Отговор
    Всичко е нормално, само БайДончо не!
    Дончо е объркан не му се получи, избраха за водач сина на Хаменей, а БайДончо съвсем умишлено уби баща му, майка му, снаха му и сестра му при началния удар!
    Ретрограден Меркурий!

    08:19 09.03.2026

  • 12 Медийно

    51 4 Отговор
    могат да оформят "победата" по всяко време. Но явно се чака решението на ушатия терорист от Тел Авив.

    Коментиран от #18

    08:19 09.03.2026

  • 13 Ескорт нанайци

    41 4 Отговор
    Нали щеше ужким да ескортираш бе тъпу нгер!
    Ама явно не ти стиска. Виж кво ти извадиха твоите шефове евреите и ходи се обе си!

    08:19 09.03.2026

  • 14 велики от всякъде

    43 6 Отговор
    САЩ водят в света по брой педофили. Всеки месец американците изтеглят видеоклипове с деца повече от 300 хиляди пъти. По този показател САЩ заемат първо място в света. В нито една друга страна няма дори 5 хиляди изтегляния, според доклада на ФБР.

    08:21 09.03.2026

  • 15 Жертва

    46 4 Отговор
    се заради ционистите. Много са го притиснали. На есен - импийчмънт и унижения.

    08:21 09.03.2026

  • 16 долу сащ

    52 4 Отговор
    що бе, някой ви нападна ли?? за пореден път нали!

    08:21 09.03.2026

  • 17 Баба Гошка

    38 5 Отговор
    Гответе се за двойни цени на горивата, а оттам и на транспорта, храните и на края и на китаййските пластмасови бокллуци, маникюрите, прическите и т.н. услуги

    08:22 09.03.2026

  • 18 Ушатия

    44 5 Отговор

    До коментар #12 от "Медийно":

    Ушатия терорист не е доволен от Тръмпунгера, щото го подръпва за топките - изкара още Епщайн файлове за него.
    Да видим кога и дали ще му стиска, "да оформи победата".
    В дадената ситуация рижия е лузер, каквото и да направи.

    08:23 09.03.2026

  • 19 Копейка

    7 17 Отговор

    До коментар #5 от "az СВО Победа 80":

    А на нас тук какъв ни е кяра?

    Коментиран от #27

    08:23 09.03.2026

  • 20 Цомчо Плюнката

    18 11 Отговор
    Руският петрол пуска 3 пъти повече бензин.

    Коментиран от #56

    08:23 09.03.2026

  • 21 Оказа се

    29 5 Отговор
    както останалите "президенти", бай Дончо е секс кукла на ционетата.

    Коментиран от #54

    08:23 09.03.2026

  • 22 Слава украине

    10 26 Отговор
    Колко да прехвърлил 116 е в момента ВRent а Urals 121 Падне ли Иран петролът ще падне. Ако след един месец петролът най много да стигне 150

    Коментиран от #74

    08:23 09.03.2026

  • 24 Емил

    30 4 Отговор
    Дедо, ние искаме да правим любов, а не война! Май от вас го чухме за първи път.

    08:24 09.03.2026

  • 25 Руснак

    23 7 Отговор
    И не така ще запееш когато на тъпата ти глава ще полятат руски снаряди

    Коментиран от #35

    08:24 09.03.2026

  • 29 Смокини и черници!

    30 34 Отговор
    Цяла нощ Тел Авив е под обстрел и в пламъци, но вие мълчите, защо така!?
    Поздрав за всички с песента: Mattia von Sigmund - Boom, Boom, Tel Aviv (2025) Internets Anti-Zionist Song

    Коментиран от #63, #82

    08:29 09.03.2026

  • 30 Пилотът Гошу

    29 31 Отговор
    Миналата седмица обясняваше, че цените няма да се вдигнат 😂😂😂

    08:30 09.03.2026

  • 31 Хм Хм

    30 26 Отговор
    Дано този оранжев паун се провали с гръм и трясък и да го импийчнат по-бързо, че провали живота на милиони хора по света. Всички старци, които управляват света да излизат в пенсия!

    08:30 09.03.2026

  • 32 като при Путин

    28 4 Отговор
    Цените бързо ще спаднат - след има -няма 3-4 години. Това е "Специална военна операция"......Тръмп се остави Нетаняу да го води за носа.....

    08:31 09.03.2026

  • 33 Пич

    31 4 Отговор
    Нека страдат САЩ !!! Само тука цените не са мръднали!!! Нищо че на мен ми се ппривиждат тридесетина центта нагоре за три четири дни, но явно няма такова нещо - правителството КАЗА!!!

    Коментиран от #43

    08:31 09.03.2026

  • 34 Летящата чалма

    4 24 Отговор
    Като падне режима в Иран петролът веднага пада.
    Ако на новият аятолах му се живее де.

    Коментиран от #38

    08:31 09.03.2026

  • 36 хаха🤣

    27 3 Отговор
    Нека му е криво на Путин ,100$ за барел и това е само началото 😂😂😂 !

    Коментиран от #57

    08:32 09.03.2026

  • 38 Ами Нети

    4 4 Отговор

    До коментар #34 от "Летящата чалма":

    Къде си да ги пратя да те питат за съвет ?

    08:33 09.03.2026

  • 40 Главнокомандващия силите на Иран каза

    21 2 Отговор
    "-Не е вярно, че Ормузкият проток е затворен! Просто кораби не преминават през него!"

    Изгаври се медиите и господарите им!

    08:33 09.03.2026

  • 41 Само това е спасението

    24 2 Отговор

    До коментар #4 от "Сталин":

    Да изметем урсулите и техните слуги в Б-г и останалия ЕС!! Всьщност това го разбират хора с по висок. IQ от номера на обувките.

    Коментиран от #62

    08:33 09.03.2026

  • 42 нннн

    30 2 Отговор
    А защо СТЕ във война? Чий го дирите на другия край на света. Да не би Персия да е американска историческа земя и защитавате ирански американци?

    08:33 09.03.2026

  • 43 Виждаш ми дедови я

    4 18 Отговор

    До коментар #33 от "Пич":

    Дизелът и бензинът се повишиха с 8 цента.Толкова струва половин цигара.😁🥳

    Коментиран от #52, #58

    08:33 09.03.2026

  • 45 Хохо Бохо

    20 5 Отговор
    Единствената заплаха за мира и сигурността са САЩ.

    Коментиран от #50

    08:34 09.03.2026

  • 47 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    23 3 Отговор
    Рижото ПСЕ започна тази война, за да отклони вниманието на хората от досиетата "Епстийн",
    където самият той е главно действащо лице...

    08:37 09.03.2026

  • 48 Дано я изгубите!

    15 2 Отговор
    Алчни фашисти!

    08:39 09.03.2026

  • 49 Саша Грей

    25 1 Отговор
    Този клоун дойде с обещание да намали цените в Америка, а какво стана? Най-потърпевши от цените на горивата са американците. В САЩ общественият транспорт е почти нулев, а огромните им коли харчат страшно. Да видим какво ще стане.

    Коментиран от #67

    08:39 09.03.2026

  • 50 Търновец

    20 3 Отговор

    До коментар #45 от "Хохо Бохо":

    Аз съм бил там и много Американци около 2003 казаха че столицата на САЩ е Тел Авив. През 2003 Буш необосновано атакува Ирак. А между другото все повече Тел Авив е и Българска столица

    08:39 09.03.2026

  • 51 ффффффф

    14 1 Отговор
    Никаккъв проблем не са цените... за милиардерите управляващи света наистина! Прав е нещото, защото мъж американец не може да се нарича. все пак трябва да сме полово неутрални и ще го наречем "То" с бомбите или галено перчема!

    08:41 09.03.2026

  • 53 Това целта

    10 1 Отговор

    До коментар #8 от "Да,бе":

    Да се обезлюди да останат избрани златния милиард и хуманоидни роботи

    08:41 09.03.2026

  • 54 Нямам повече вьпроси

    17 1 Отговор

    До коментар #21 от "Оказа се":

    99% от президентите на Сащ са или цианистого или с такива корени (справки знаете кьде). Дори и Обама!!!

    08:42 09.03.2026

  • 55 Още в началото

    11 1 Отговор
    на конфликта прогнозата беше до 200 долара за барел. Дано не се сбъдне.

    Коментиран от #61

    08:42 09.03.2026

  • 56 Разбрах те

    4 1 Отговор

    До коментар #20 от "Цомчо Плюнката":

    Ама и баш така не е ! Звучиш като рекламата в това мляко има два пъти повече мляко ! 😀

    08:42 09.03.2026

  • 57 Колективен руски крепостен

    3 10 Отговор

    До коментар #36 от "хаха🤣":

    А защо живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея?

    Коментиран от #60, #71, #90

    08:42 09.03.2026

  • 58 Лъжеш!

    4 4 Отговор

    До коментар #43 от "Виждаш ми дедови я":

    Ти пушиш само пури боядисани в кафяво.

    08:42 09.03.2026

  • 59 сбъркана работа

    20 1 Отговор
    Чичо Дони бил Месията който щял да посреща Христос ??!!
    Има клипове как 20 Евангелисти му баят в бялата колиба !!
    На къде отива тоя свят ? Няма ли нормални . Предния се ръкуваше с призраци , тоя чака пришествието на Христос ...

    08:43 09.03.2026

  • 60 а бе козляк

    14 3 Отговор

    До коментар #57 от "Колективен руски крепостен":

    Разбра ли защо руснаците влагат средствата в оръжие , космос , отбрана .
    А арабите в небостъргачи .
    Сега ще ги върнат при камилите .

    08:44 09.03.2026

  • 61 Без значение

    3 8 Отговор

    До коментар #55 от "Още в началото":

    Когато барела беше 150 $ дизела и бензина пак бяха колкото са сега.

    08:44 09.03.2026

  • 62 И как ще ги изметеш

    8 0 Отговор

    До коментар #41 от "Само това е спасението":

    Като ходиш всеки ден на работа роб на системата синтез изход

    Коментиран от #97

    08:44 09.03.2026

  • 63 Меги от Тервел

    7 10 Отговор

    До коментар #29 от "Смокини и черници!":

    Купонът е на ниво с песента Бум Бум Тел Авив ,чак си припявам даже в офиса .Дай боже повече такива купонджийски песни !

    08:45 09.03.2026

  • 64 Забелязал

    21 7 Отговор
    Дончо Миротвореца беше издигнат в култ от милиони, заблудени русофили до преди няколко месеца. 😂
    Сега всичко си дойде на мястото. Лузърите не знаят разликата между приказките и действията и затова сляпо вярват на всички политици които ги заблуждават с лекота преди изборите.
    В България в момента също има пореден "месия" който разчита на стотици хиляди глупаци за да постигне целите си.

    Коментиран от #75, #79, #84

    08:45 09.03.2026

  • 65 Хе хе...

    21 1 Отговор
    Аз ли бъркам или инфантилния идиoт тръмп действително нарече избирателите си глупаци?!?

    Коментиран от #73

    08:45 09.03.2026

  • 66 Чичо се освободи Европа от европейците

    16 1 Отговор
    Първо да се оправи с Иран ,Куба ,Канада и Гренада !
    Европейските лидери почнаха да се оглеждат кат н.......ни .

    08:46 09.03.2026

  • 68 ООрана държава

    13 1 Отговор
    Щото синчето ти напазарува петрол за 30милиона долара на борсите 2 дена преди да нападнеш иран

    08:46 09.03.2026

  • 69 ЦЕЛТА

    18 2 Отговор
    На войната е да сринат световната икономика и Щатите се отърват от Трилионния дълг

    Коментиран от #80

    08:46 09.03.2026

  • 70 Мишел

    20 2 Отговор
    Петролната криза е следвана от газова . Англия има запас в хранилищата за 36 часа. Подобно е положението на всички държави, които разчитат на танкери с газ от Катар.

    Коментиран от #78

    08:48 09.03.2026

  • 71 хаха🤣

    8 2 Отговор

    До коментар #57 от "Колективен руски крепостен":

    Щото си късметлия и си се родил и живееш в Столипиново ,асанчооо и вместо да работиш ,цъкаш за жълти стотинки !

    08:49 09.03.2026

  • 74 Сала Украине

    16 1 Отговор

    До коментар #22 от "Слава украине":

    Всичко отиде на "сала". Жалко за бандерлюгите а можеха да живеят и по дружелюбно с съседите си но на 2 май 2014 г. те избраха друг пьт .

    08:51 09.03.2026

  • 75 За беля.Зъл😂😂😂

    7 2 Отговор

    До коментар #64 от "Забелязал":

    Ся последно Тръмпоча рижата ,агент Краснов ли е че даже и аз съвсем се обърках ?

    08:51 09.03.2026

  • 76 Хаген Дас

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    Не началника, а най тежкия пациент!

    08:52 09.03.2026

  • 77 Ставри

    18 1 Отговор
    Най тъпият краварски президент в 300 год история на кравария. Тъпунгер от класа.

    08:53 09.03.2026

  • 78 Бега бе😂

    4 1 Отговор

    До коментар #70 от "Мишел":

    Европа има запаси за 3 месеца След това я в камилата я камиларя я Аятолаха.

    08:57 09.03.2026

  • 80 хе хее

    0 1 Отговор

    До коментар #69 от "ЦЕЛТА":

    Да бе, то ако ставаше така. Как ще се контролират масите без пари, мислиш ли?

    08:59 09.03.2026

  • 82 Нищо вярно няма в това

    10 6 Отговор

    До коментар #29 от "Смокини и черници!":

    което твърдиш. Всеки ден гледам видео от Тел Авив и никой не е показал разрушения.

    Коментиран от #92

    09:01 09.03.2026

  • 84 КОТ.ар.АК 😼

    5 1 Отговор

    До коментар #64 от "Забелязал":

    Явно си от ПП-ДБ π€€€ ...∆аллли ,коте 🙀 рано е още за пропаганда за изборите .

    09:03 09.03.2026

  • 87 Абе

    1 0 Отговор
    прекрати войната и газта ке поефтинее, ке има и за светенье и за мазане на д..у...пе....

    09:06 09.03.2026

  • 90 Нищо учудващо.

    4 0 Отговор

    До коментар #57 от "Колективен руски крепостен":

    По сьщата причина като нас , разликата е че на нас ни точат златото и т. на на тях нефта и газта а народа освен че не усеща нищо от тези блага му вдигат даньците и да ги издьржа.

    09:08 09.03.2026

  • 91 ВВП

    5 0 Отговор
    Рижия толуп го завлякоха във фекалията .. Хехехе

    09:09 09.03.2026

  • 92 Матиа фон Зигмунд

    4 1 Отговор

    До коментар #82 от "Нищо вярно няма в това":

    Буум Буум Тел Авив !

    09:11 09.03.2026

  • 95 Ндн

    0 1 Отговор
    Бай Дончо го подлъгаха евреите , сгреши но въпреки това го поддържам защото ще свали Урсулите от власт в Европа

    09:16 09.03.2026

  • 99 Хеми значи вазелин

    3 0 Отговор

    До коментар #89 от "Хеми значи бензин":

    Ще ти късам DIR-NIСК-а 24/7 евтин оземпиков троле!

    09:21 09.03.2026

    4 0 Отговор
    Трамп, Благодаря ти много, че Повиши драстично
    цената на петрола и вдигна Стандарта на Живот на Русия!
    Урсулите ще се изприщят от злоба заради това!

    09:25 09.03.2026

  • 103 Кукуруку

    2 0 Отговор
    Тръмп с войната ще си оправдава отслабената американска икономика, която не може да овладее

    09:26 09.03.2026

  • 104 Лумпен

    2 0 Отговор
    Цирка е повсеместен. Единия за три дни до Киев, другия за седмица капитулация на аятоласите, а трети с френски чадър с цветовете на дъгата ще пази европейското небе от набези!?

    09:29 09.03.2026

