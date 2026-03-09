Доналд Тръмп: Във война сме! Рязко повишените цени на петрола са нормално нещо

Президентът на САЩ Доналд Тръмп оправда временното покачване на цените на петрола поради ескалиращия военен конфликт с Иран. Той направи това в социалната мрежа Truth Social.

"Краткосрочните цени на петрола, които бързо ще спаднат, след като иранската ядрена заплаха бъде елиминирана, са много ниска цена за сигурността и мира за Съединените щати и света", отбеляза Тръмп.

По думите му, "само глупаците не мислят така".

Цената на петрола надхвърли 100 долара за барел след уикенда, след като големите производители на енергия в Близкия изток намалиха производството.

Това е най-резкият скок от февруари 2022 г., когато цените на петрола също се повишиха значително над 100 долара за барел след началото на войнйата в Украйна.

Ормузкият проток, един от най-важните маршрути за доставка на петрол и газ в света, остава затворен поради войната между САЩ и Израел с Иран.