Каракачанов: Най-големият риск за националната сигурност на България са политиците, управляващи в последните 5 години

Конфликтът в Близкия изток носи потенциални рискове за националната сигурност на България, но според лидера на ВМРО Красимир Каракачанов по-големият проблем за страната ни е начинът, по който се управлява през последните години.

"Най-големият риск за националната сигурност на България са така наречените политици, които управляват България в последните 5 години. Крайно некомпетентни, неподготвени, с много ниски критерии за национални интереси и неговата защита. Хора, които изпълняват чужди поръчки или по-скоро изпълняват политиките на чужди държави, които са в противоречие с българските национални интереси. Всеки един конфликт около нас създава проблеми за националната сигурност. Както войната в Украйна, така и войната в Близкия изток, която не е спирала от 2011 година на практика, са рискове за националната сигурност. В конкретния случай с Иран естествено, че има рискове за националната сигурност, защото виждаме, че Иран отвръща на ударите", заяви той пред "Денят ON AIR".

Двойните стандарти в международната политика

По думите му всяка война в близост до Европа, включително конфликтът в Украйна и ескалацията около Иран, увеличава рисковете за сигурността.

Каракачанов отбеляза, че Иран показва способности не само да се защитава, но и да нанася удари, а международната реакция често е белязана от двойни стандарти.

"Аз не го намирам за нормално да изстреляш ракети, с които да убиваш политически лидери и семействата им, защото точно това се случва. Това противоречи на всякакви норми на международното право. И го казвам не като бивш военен министър, не като политик - казвам го като доктор по международно право. Това е абсолютно фрапантно нарушение. Ако това го беше направил Путин в Украйна - да стреля по украинския парламент, да убие Зеленски или семейството му, или някой министър със семейството му, се сещате какъв вой ще се нададе в целия свят. Само че тук си мълчим. Ето тези двойни стандарти са проблем в света", посочи гостът на Bulgaria ON AIR.

Критика към разполагането на военни самолети в София

Той разкритикува и решението да бъдат разположени военни самолети на гражданско летище в България.

"Иран успя да нанесе сериозни удари не само на територията на Израел, но и на американски бази, разположени в други държави като Саудитска Арабия, Бахрейн и Обединените арабски емирства. Иранските ракети могат да достигнат и до летище София. От тази гледна точка има опасност. Аз лично не смятам, че точно София ще бъде обект на удар, или която и да е друга натовска държава, но теоретична опасност има", заяви Каракачанов.

"Това съгласие, което предишното правителство даде, а служебното правителство санкционира и продължи, а именно да бъдат разположени на българско цивилно летище военни самолети и цистерни, е грешка. Бих го нарекъл дори престъпление спрямо потенциалните опасности за националната сигурност на България", подчерта бившият военен министър.

Слабата противовъздушна отбрана на България

Според него подобна стъпка може да създаде потенциални рискове за страната, особено при положение, че България не разполага със силна собствена противовъздушна отбрана.

"България в момента няма потенциала със собствена противовъздушна отбрана да реши този проблем. И да решиш друг да ти пази територията и живота на твоите граждани означава, че си крайно безотговорен. И затова казах, че най-големият проблем на българската национална сигурност са политиците в България, които вземат решения, диктувани отвън, без да се съобразяват нито с общественото мнение, нито най-вече с националния интерес на България", посочи Каракачанов.

Опасения за нова бежанска вълна

Лидерът на ВМРО предупреди и за друга възможна последица от разширяването на конфликта - нова бежанска вълна към Европа.

Той посочи, че при дестабилизация на Иран милиони бежанци от региона могат да се насочат към Турция и оттам към европейските държави.

Според него войната трудно би приключила бързо, тъй като Иран разполага със стабилна държавна структура и общество, подготвено за дълъг конфликт.

ВМРО във формацията на Радев за изборите?

В края на разговора Каракачанов заяви, че ръководството на ВМРО няма да участва в кандидатски листи, въпреки че отделни членове на партията могат да бъдат част от политическа инициатива, подкрепяща президента Румен Радев.

"Президентът Радев го познавам още от времето, когато беше командир на Военновъздушните сили. За разлика от тези, които управляваха досега, Радев като генерал, като войник, има чувство за чест и достойнство. Без да имаш чест и достойнство, ти не можеш да отстояваш националните интереси", каза още Каракачанов.

Той обясни подкрепата си с необходимостта от промяна на политическия модел и по-силна защита на националните интереси.