Каракачанов: Най-големият риск за националната сигурност на България са политиците, управляващи в последните 5 години

11 Март, 2026 08:18

Каракачанов заяви, че ръководството на ВМРО няма да участва в кандидатски листи, въпреки че отделни членове на партията могат да бъдат част от политическа инициатива, подкрепяща президента Румен Радев.

Каракачанов: Най-големият риск за националната сигурност на България са политиците, управляващи в последните 5 години - 1
Снимка: Bulgaria ON AIR
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Конфликтът в Близкия изток носи потенциални рискове за националната сигурност на България, но според лидера на ВМРО Красимир Каракачанов по-големият проблем за страната ни е начинът, по който се управлява през последните години.

"Най-големият риск за националната сигурност на България са така наречените политици, които управляват България в последните 5 години. Крайно некомпетентни, неподготвени, с много ниски критерии за национални интереси и неговата защита. Хора, които изпълняват чужди поръчки или по-скоро изпълняват политиките на чужди държави, които са в противоречие с българските национални интереси. Всеки един конфликт около нас създава проблеми за националната сигурност. Както войната в Украйна, така и войната в Близкия изток, която не е спирала от 2011 година на практика, са рискове за националната сигурност. В конкретния случай с Иран естествено, че има рискове за националната сигурност, защото виждаме, че Иран отвръща на ударите", заяви той пред "Денят ON AIR".

Двойните стандарти в международната политика
По думите му всяка война в близост до Европа, включително конфликтът в Украйна и ескалацията около Иран, увеличава рисковете за сигурността.

Каракачанов отбеляза, че Иран показва способности не само да се защитава, но и да нанася удари, а международната реакция често е белязана от двойни стандарти.

"Аз не го намирам за нормално да изстреляш ракети, с които да убиваш политически лидери и семействата им, защото точно това се случва. Това противоречи на всякакви норми на международното право. И го казвам не като бивш военен министър, не като политик - казвам го като доктор по международно право. Това е абсолютно фрапантно нарушение. Ако това го беше направил Путин в Украйна - да стреля по украинския парламент, да убие Зеленски или семейството му, или някой министър със семейството му, се сещате какъв вой ще се нададе в целия свят. Само че тук си мълчим. Ето тези двойни стандарти са проблем в света", посочи гостът на Bulgaria ON AIR.
Критика към разполагането на военни самолети в София
Той разкритикува и решението да бъдат разположени военни самолети на гражданско летище в България.

"Иран успя да нанесе сериозни удари не само на територията на Израел, но и на американски бази, разположени в други държави като Саудитска Арабия, Бахрейн и Обединените арабски емирства. Иранските ракети могат да достигнат и до летище София. От тази гледна точка има опасност. Аз лично не смятам, че точно София ще бъде обект на удар, или която и да е друга натовска държава, но теоретична опасност има", заяви Каракачанов.

"Това съгласие, което предишното правителство даде, а служебното правителство санкционира и продължи, а именно да бъдат разположени на българско цивилно летище военни самолети и цистерни, е грешка. Бих го нарекъл дори престъпление спрямо потенциалните опасности за националната сигурност на България", подчерта бившият военен министър.
Слабата противовъздушна отбрана на България
Според него подобна стъпка може да създаде потенциални рискове за страната, особено при положение, че България не разполага със силна собствена противовъздушна отбрана.

"България в момента няма потенциала със собствена противовъздушна отбрана да реши този проблем. И да решиш друг да ти пази територията и живота на твоите граждани означава, че си крайно безотговорен. И затова казах, че най-големият проблем на българската национална сигурност са политиците в България, които вземат решения, диктувани отвън, без да се съобразяват нито с общественото мнение, нито най-вече с националния интерес на България", посочи Каракачанов.
Опасения за нова бежанска вълна
Лидерът на ВМРО предупреди и за друга възможна последица от разширяването на конфликта - нова бежанска вълна към Европа.

Той посочи, че при дестабилизация на Иран милиони бежанци от региона могат да се насочат към Турция и оттам към европейските държави.

Според него войната трудно би приключила бързо, тъй като Иран разполага със стабилна държавна структура и общество, подготвено за дълъг конфликт.

ВМРО във формацията на Радев за изборите?
В края на разговора Каракачанов заяви, че ръководството на ВМРО няма да участва в кандидатски листи, въпреки че отделни членове на партията могат да бъдат част от политическа инициатива, подкрепяща президента Румен Радев.

"Президентът Радев го познавам още от времето, когато беше командир на Военновъздушните сили. За разлика от тези, които управляваха досега, Радев като генерал, като войник, има чувство за чест и достойнство. Без да имаш чест и достойнство, ти не можеш да отстояваш националните интереси", каза още Каракачанов.

Той обясни подкрепата си с необходимостта от промяна на политическия модел и по-силна защита на националните интереси.


България
Оценка 4.3 от 19 гласа.
Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бенджи грегъри

    28 4 Отговор
    Това не е ли русенският македонец?

    08:21 11.03.2026

  • 2 Каракачамак от Билла

    34 5 Отговор
    Последните 35 години, бе шкeмбе, включително и ти.

    08:22 11.03.2026

  • 3 Връщай

    18 4 Отговор
    Парите бе!

    08:23 11.03.2026

  • 4 Гост

    24 1 Отговор
    Тоя лапна милиардите от самолетите, дето ни натресе и сега пак се прави на морален стожер.

    08:23 11.03.2026

  • 5 Последния Софиянец

    8 8 Отговор
    Гласувайте за новата партия на Протеста -Движение на непартийните кандидати.

    Коментиран от #11

    08:23 11.03.2026

  • 6 Дедо

    19 3 Отговор
    Тоя се прави на войвода в ВМРО , както сиганин се прави на коледар.

    08:23 11.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Торба

    13 3 Отговор
    с .айна

    08:25 11.03.2026

  • 9 Тервел

    20 1 Отговор
    Дебелия от ВМРО да обясни каква точно работа свърши в Европарламента и с какво беше полезен на България 4. години там неговия приятел Слабакофф миришещ на стар комин с брадата .

    08:26 11.03.2026

  • 10 Каракачанов и ти си сред тях,

    18 4 Отговор
    Патериците на ГЕРБ - Мутрата Бойко Методиев Борисов бяха ВМРО и НФСБ , да ви вашта .ама смотана.

    Бойко Методиев Борисов, сериен убиец, педофил, поръчва си 14 годишни проститутки.
    Народе вие изпращате дъщерите си на Училище сутрин, а те заработват по Хотелите с 40/50 годишни мутри,
    пе е раси, педофили, сутеньори.


    Лично Собственикът на Градус каза в интервю че Бойко Методиев Борисов си поръчва Скъпи Проститутки.

    08:27 11.03.2026

  • 11 "Бих" 😂

    8 3 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Но при условие , че всички от А до Я са комунисти и представители на ДС, както са във всички "партии" от 1989г, та до ден днешен.
    Всички БЕЗ ИЗКЛЮЧЕНИЕ са МЕТАСТАЗИ на БКП

    Коментиран от #14

    08:30 11.03.2026

  • 12 Фен

    8 2 Отговор
    Начело с ракетата - Радев.

    08:31 11.03.2026

  • 13 Ддд

    8 5 Отговор
    След интервюто му за случая Петрохан и гнусотиите, които хвърли в публичното пространство/опровергани впоследствие от разследването/, на този не трябва да му се дава думата. И това ми било политик. Боже опази!!!!!

    08:31 11.03.2026

  • 14 Последния Софиянец

    9 7 Отговор

    До коментар #11 от ""Бих" 😂":

    Движение на непартийните кандидати сме обикновени трудови хора от протеста.Забрана на всички партии,мажоритарни избори,пряка демокрация чрез електронно гласуване по телефона с блокчейн.

    Коментиран от #21, #27, #28

    08:32 11.03.2026

  • 15 си пън

    14 2 Отговор
    шкембо ти що подкрепяше двойните стандарти кога приседна в скута на тиквата,боклук,затуй сега сме само с два варела,внесто екадрила грипен с пълно въоръжения и яснота в експлоатацията

    08:32 11.03.2026

  • 16 да де

    13 2 Отговор
    щото преди това ти беше най-големия препъни камък в правителствата - с невероятния си апетит за власт и всичко,което върви с нея

    08:34 11.03.2026

  • 17 Трета Световна Война ефективно е

    7 3 Отговор
    в сила, чувствате ли се Народе комфортно
    сред Български Политици Педофили, Мутри, Сутеньори, Пе е раси, крадци на Вашите Пари които изнесоха в Абу Даби, Кувейт, Арабските Петролни Шейхства.

    Чувствате ли се комфортно Народе м/у Две Регионални Воини: Русия-Украйна- Колективният Запад и Войната в Арабският Гълф?

    Коментиран от #23

    08:35 11.03.2026

  • 18 Точен

    5 3 Отговор
    Като изключа навеждането пред новия Спасител Радев, за останалото Каракачанов е абсолютно прав. Западът се уплаши от технологичния възход на Китай, Индия, Иран, Индонезия, Бразилия и пр. и тръгна да убива и граби по най-груб начин след падането на СССР. Но Западът ни прави нищо ново, 5 века е грабел и убивал света, граби и убива България волно и неволно...

    Коментиран от #22

    08:35 11.03.2026

  • 19 Бхгххх

    11 1 Отговор
    Олеле Каракачанов защото пък ти много ги защитаваш националните интереси с продажбата на паспорти на македонци помниш ли!!??? Ми ти си бил Света вода ненапита бе боклук!

    08:35 11.03.2026

  • 20 Да се знае и помни

    5 3 Отговор
    Каракачанчето близнал @нусите на петроханци и веднага разпознал следата от семенна течност , както се полага на едно граничарско куче от ДС.

    08:36 11.03.2026

  • 21 смехория

    4 3 Отговор

    До коментар #14 от "Последния Софиянец":

    неграмотност или марихуанни видения! И двете владеят просташката част от населението след някоя ракия в повече

    08:36 11.03.2026

  • 22 хе хе

    4 3 Отговор

    До коментар #18 от "Точен":

    Запада го боли междукрачието

    08:39 11.03.2026

  • 23 не позна

    4 6 Отговор

    До коментар #17 от "Трета Световна Война ефективно е":

    Третата Сяветовна война бе Студената война, която СССР и Варшавския договор позорно загубиха.

    08:41 11.03.2026

  • 24 България е била под Турско Робство

    3 3 Отговор
    в продължение на същият този Колективен Запад и Благодарение на Руският Император, Руската Императорска Армия, пролятата Руска Кръв, Пот и Богатство България е самостоятелна Държава.

    Коментиран от #30, #40

    08:41 11.03.2026

  • 25 Сандо

    4 0 Отговор
    Каракачанов е скромен,за да не се намери и той в кюпа.А,ние българите,бихме казали за всички през последните 35 години.

    08:44 11.03.2026

  • 26 Наката

    8 0 Отговор
    Добре,че те навряха в дупката,откъдето беше изпълзял преди години.
    Лакомията и алчността те затриха окончателно!Теб и цялата крадлива пасмина на ВМРО-то у нас!

    08:44 11.03.2026

  • 27 А бе,

    7 3 Отговор

    До коментар #14 от "Последния Софиянец":

    Ти си комунист и в Чер вата си, афишираш се с "другарката" мутрофанова, кога се изкара "не партиен" ?
    "Радев - моят президент" това съм го чел поне 100 пъти в "коментарите" ти

    08:45 11.03.2026

  • 28 Оня с коня

    4 3 Отговор

    До коментар #14 от "Последния Софиянец":

    Искаш да си изхабя Гласа да гласувам за ЯЛОВА Партия която посмъртно няма влезе в НС и да не подкрепя ЛЮБИМИЯ СИ Лидер Борисов?Ах ти Палавник такъв:)

    08:45 11.03.2026

  • 29 Гаджева

    4 1 Отговор
    Лицето Сидеров защо не е ходил войник както всички български мъже през онези години?

    08:46 11.03.2026

  • 30 ц.ц.ц.ц.

    4 3 Отговор

    До коментар #24 от "България е била под Турско Робство":

    За месец руската имперска армия губи повече руснаци днес в Украйна, отколкото за освобождението на България. Всички на всичко Русия дава около 22 000 жертви в България. При това, това не е освободителна за България война, а завоевателна за Русия война. ББългария плаща значително количество злато, което в онова време няма и е принудена да го вземе на заем от Австро-Унгария.

    08:47 11.03.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Бегай

    6 1 Отговор
    Нема начин.
    Най-големия риск са двамата с големите кореми- вечно ненаяли се...
    И тия като тебе , които изпълзяват от нафталина и дават акъл.

    08:51 11.03.2026

  • 33 жледга

    3 1 Отговор
    Патерицата на лъжливия и крадлив циганин от ГЕРБ банкя, последните 5 г го тревожат. Тази торба, докато грабеше заедно с разбойниците от ГЕРБ не се тревожеше, сега определя че другите са маскари. Боклук със боклук, лъжлив и нагъл кого лъжеш бре??? Само Дамбаза може да се хване на такива лъжи. Слава на Господ Иисус Христос вече българите ви изритаха от властта. Вече нямаме нужда да ти гледаме продажната муцуна.

    08:53 11.03.2026

  • 34 Да бе

    4 1 Отговор
    При каракачанката като плати изтребителите на хартия и още ги няма беше най добре ха ха ха

    08:55 11.03.2026

  • 35 На кой България е Благодарна за

    0 0 Отговор
    Свободата и Правото да бъде Държава.

    Коментиран от #44

    08:56 11.03.2026

  • 36 Четем между редовете

    5 2 Отговор
    Значи според Шкембето, чийто дядо в Русе е посрещал руснаците, но се прави на македонец, интересът на България е да праща воини на Путин за войната му срещу Запада.

    Всичките ни "Патриоти" искат не България да е велика, а Русия да е. Затова държва няма.

    08:57 11.03.2026

  • 37 Конспиратор

    1 1 Отговор
    💲Президентът Радев го познавам още от времето, когато беше командир.💲
    ВМРО няма да участва за управление, а ще гласува за командира, когото познава, за държавни постове.

    08:58 11.03.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Аве, пе е рас, кой продаваше Български

    1 1 Отговор
    Паспорти като беше на Власт?

    09:00 11.03.2026

  • 40 Работата

    1 1 Отговор

    До коментар #24 от "България е била под Турско Робство":

    България се появява на картата благодарение на Колективния запад, защото не позволява на Императора да си я направи провинция. Сега щяхме да сме нещо като Дагестан в Путинова Русия по селата щеше да се говори на суржик на руски с български примес, а по градовете на чист, но груб руски. В училище щяхме да учим, че сме задунайски руснаци от племето на Аспарух. Тракийските гробници щяха да ги изорат, за да не се знае, кой е живял преди това тук.
    А и не на последно място в Сибир щяха да живеят 3/4 от българите, а в Задунай щяха да живеят чеченци, грузинци, арменци, беларуси, украинци и руснаци.

    09:04 11.03.2026

  • 41 селяк

    1 1 Отговор
    Пионките на ЕС искаше да каже човека ама глеа да е политически коректен

    09:05 11.03.2026

  • 42 Кирил

    1 0 Отговор
    Тоз с пличкета от била що злато и монети изнеса в Македония последно.

    09:05 11.03.2026

  • 43 Чест и достойнство!

    1 0 Отговор
    ДС-агент Иван /Каракачанов/ смята,че има чест и достойнство и затова е в кохортата на руския шпионин Радев. Иначе, той няма нищо общо с Македония, защото е русенски влах.

    09:06 11.03.2026

  • 44 Полковник Климентовичь командир на 15-и

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "На кой България е Благодарна за":

    Полковник Климентовичь командир на 15-и стрелкови баталионь,
    убить на Балкана на 6ти Юлий.

    09:06 11.03.2026

  • 45 Електра

    2 2 Отговор
    Още един национален ДС предател застана до предателя Боташ...

    09:06 11.03.2026

  • 46 И тоя клекна

    0 2 Отговор
    пред Радев!

    Като всички останали, без Костадинов и Пеевски.
    Аз ще гласувам за един от двамата.

    09:09 11.03.2026

  • 47 А ти?

    1 0 Отговор
    Кога беше?Преди пет и половина?

    09:10 11.03.2026

  • 48 народа помни

    0 0 Отговор
    от 1989г алчните бкп-ци и дс кучета като този на снимката,ни натресоха мутренски преход с рекет и насилствено застраховане,убиха желанието на българина за нормална цивилизована държава.и сега имаме това,което е!

    09:11 11.03.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

