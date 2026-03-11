Каракачанов: Най-големият риск за националната сигурност на България са политиците, управляващи в последните 5 години

Конфликтът в Близкия изток носи потенциални рискове за националната сигурност на България, но според лидера на ВМРО Красимир Каракачанов по-големият проблем за страната ни е начинът, по който се управлява през последните години.
"Най-големият риск за националната сигурност на България са така наречените политици, които управляват България в последните 5 години. Крайно некомпетентни, неподготвени, с много ниски критерии за национални интереси и неговата защита. Хора, които изпълняват чужди поръчки или по-скоро изпълняват политиките на чужди държави, които са в противоречие с българските национални интереси. Всеки един конфликт около нас създава проблеми за националната сигурност. Както войната в Украйна, така и войната в Близкия изток, която не е спирала от 2011 година на практика, са рискове за националната сигурност. В конкретния случай с Иран естествено, че има рискове за националната сигурност, защото виждаме, че Иран отвръща на ударите", заяви той пред "Денят ON AIR".
Двойните стандарти в международната политика
По думите му всяка война в близост до Европа, включително конфликтът в Украйна и ескалацията около Иран, увеличава рисковете за сигурността.
Каракачанов отбеляза, че Иран показва способности не само да се защитава, но и да нанася удари, а международната реакция често е белязана от двойни стандарти.
"Аз не го намирам за нормално да изстреляш ракети, с които да убиваш политически лидери и семействата им, защото точно това се случва. Това противоречи на всякакви норми на международното право. И го казвам не като бивш военен министър, не като политик - казвам го като доктор по международно право. Това е абсолютно фрапантно нарушение. Ако това го беше направил Путин в Украйна - да стреля по украинския парламент, да убие Зеленски или семейството му, или някой министър със семейството му, се сещате какъв вой ще се нададе в целия свят. Само че тук си мълчим. Ето тези двойни стандарти са проблем в света", посочи гостът на Bulgaria ON AIR.
Критика към разполагането на военни самолети в София
Той разкритикува и решението да бъдат разположени военни самолети на гражданско летище в България.
"Иран успя да нанесе сериозни удари не само на територията на Израел, но и на американски бази, разположени в други държави като Саудитска Арабия, Бахрейн и Обединените арабски емирства. Иранските ракети могат да достигнат и до летище София. От тази гледна точка има опасност. Аз лично не смятам, че точно София ще бъде обект на удар, или която и да е друга натовска държава, но теоретична опасност има", заяви Каракачанов.
"Това съгласие, което предишното правителство даде, а служебното правителство санкционира и продължи, а именно да бъдат разположени на българско цивилно летище военни самолети и цистерни, е грешка. Бих го нарекъл дори престъпление спрямо потенциалните опасности за националната сигурност на България", подчерта бившият военен министър.
Слабата противовъздушна отбрана на България
Според него подобна стъпка може да създаде потенциални рискове за страната, особено при положение, че България не разполага със силна собствена противовъздушна отбрана.
"България в момента няма потенциала със собствена противовъздушна отбрана да реши този проблем. И да решиш друг да ти пази територията и живота на твоите граждани означава, че си крайно безотговорен. И затова казах, че най-големият проблем на българската национална сигурност са политиците в България, които вземат решения, диктувани отвън, без да се съобразяват нито с общественото мнение, нито най-вече с националния интерес на България", посочи Каракачанов.
Опасения за нова бежанска вълна
Лидерът на ВМРО предупреди и за друга възможна последица от разширяването на конфликта - нова бежанска вълна към Европа.
Той посочи, че при дестабилизация на Иран милиони бежанци от региона могат да се насочат към Турция и оттам към европейските държави.
Според него войната трудно би приключила бързо, тъй като Иран разполага със стабилна държавна структура и общество, подготвено за дълъг конфликт.
ВМРО във формацията на Радев за изборите?
В края на разговора Каракачанов заяви, че ръководството на ВМРО няма да участва в кандидатски листи, въпреки че отделни членове на партията могат да бъдат част от политическа инициатива, подкрепяща президента Румен Радев.
"Президентът Радев го познавам още от времето, когато беше командир на Военновъздушните сили. За разлика от тези, които управляваха досега, Радев като генерал, като войник, има чувство за чест и достойнство. Без да имаш чест и достойнство, ти не можеш да отстояваш националните интереси", каза още Каракачанов.
Той обясни подкрепата си с необходимостта от промяна на политическия модел и по-силна защита на националните интереси.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бенджи грегъри
08:21 11.03.2026
2 Каракачамак от Билла
08:22 11.03.2026
3 Връщай
08:23 11.03.2026
4 Гост
08:23 11.03.2026
5 Последния Софиянец
Коментиран от #11
08:23 11.03.2026
6 Дедо
08:23 11.03.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Торба
08:25 11.03.2026
9 Тервел
08:26 11.03.2026
10 Каракачанов и ти си сред тях,
Бойко Методиев Борисов, сериен убиец, педофил, поръчва си 14 годишни проститутки.
Народе вие изпращате дъщерите си на Училище сутрин, а те заработват по Хотелите с 40/50 годишни мутри,
пе е раси, педофили, сутеньори.
Лично Собственикът на Градус каза в интервю че Бойко Методиев Борисов си поръчва Скъпи Проститутки.
08:27 11.03.2026
11 "Бих" 😂
До коментар #5 от "Последния Софиянец":Но при условие , че всички от А до Я са комунисти и представители на ДС, както са във всички "партии" от 1989г, та до ден днешен.
Всички БЕЗ ИЗКЛЮЧЕНИЕ са МЕТАСТАЗИ на БКП
Коментиран от #14
08:30 11.03.2026
12 Фен
08:31 11.03.2026
13 Ддд
08:31 11.03.2026
14 Последния Софиянец
До коментар #11 от ""Бих" 😂":Движение на непартийните кандидати сме обикновени трудови хора от протеста.Забрана на всички партии,мажоритарни избори,пряка демокрация чрез електронно гласуване по телефона с блокчейн.
Коментиран от #21, #27, #28
08:32 11.03.2026
15 си пън
08:32 11.03.2026
16 да де
08:34 11.03.2026
17 Трета Световна Война ефективно е
сред Български Политици Педофили, Мутри, Сутеньори, Пе е раси, крадци на Вашите Пари които изнесоха в Абу Даби, Кувейт, Арабските Петролни Шейхства.
Чувствате ли се комфортно Народе м/у Две Регионални Воини: Русия-Украйна- Колективният Запад и Войната в Арабският Гълф?
Коментиран от #23
08:35 11.03.2026
18 Точен
Коментиран от #22
08:35 11.03.2026
19 Бхгххх
08:35 11.03.2026
20 Да се знае и помни
08:36 11.03.2026
21 смехория
До коментар #14 от "Последния Софиянец":неграмотност или марихуанни видения! И двете владеят просташката част от населението след някоя ракия в повече
08:36 11.03.2026
22 хе хе
До коментар #18 от "Точен":Запада го боли междукрачието
08:39 11.03.2026
23 не позна
До коментар #17 от "Трета Световна Война ефективно е":Третата Сяветовна война бе Студената война, която СССР и Варшавския договор позорно загубиха.
08:41 11.03.2026
24 България е била под Турско Робство
Коментиран от #30, #40
08:41 11.03.2026
25 Сандо
08:44 11.03.2026
26 Наката
Лакомията и алчността те затриха окончателно!Теб и цялата крадлива пасмина на ВМРО-то у нас!
08:44 11.03.2026
27 А бе,
До коментар #14 от "Последния Софиянец":Ти си комунист и в Чер вата си, афишираш се с "другарката" мутрофанова, кога се изкара "не партиен" ?
"Радев - моят президент" това съм го чел поне 100 пъти в "коментарите" ти
08:45 11.03.2026
28 Оня с коня
До коментар #14 от "Последния Софиянец":Искаш да си изхабя Гласа да гласувам за ЯЛОВА Партия която посмъртно няма влезе в НС и да не подкрепя ЛЮБИМИЯ СИ Лидер Борисов?Ах ти Палавник такъв:)
08:45 11.03.2026
29 Гаджева
08:46 11.03.2026
30 ц.ц.ц.ц.
До коментар #24 от "България е била под Турско Робство":За месец руската имперска армия губи повече руснаци днес в Украйна, отколкото за освобождението на България. Всички на всичко Русия дава около 22 000 жертви в България. При това, това не е освободителна за България война, а завоевателна за Русия война. ББългария плаща значително количество злато, което в онова време няма и е принудена да го вземе на заем от Австро-Унгария.
08:47 11.03.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Бегай
Най-големия риск са двамата с големите кореми- вечно ненаяли се...
И тия като тебе , които изпълзяват от нафталина и дават акъл.
08:51 11.03.2026
33 жледга
08:53 11.03.2026
34 Да бе
08:55 11.03.2026
35 На кой България е Благодарна за
Коментиран от #44
08:56 11.03.2026
36 Четем между редовете
Всичките ни "Патриоти" искат не България да е велика, а Русия да е. Затова държва няма.
08:57 11.03.2026
37 Конспиратор
ВМРО няма да участва за управление, а ще гласува за командира, когото познава, за държавни постове.
08:58 11.03.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Аве, пе е рас, кой продаваше Български
09:00 11.03.2026
40 Работата
До коментар #24 от "България е била под Турско Робство":България се появява на картата благодарение на Колективния запад, защото не позволява на Императора да си я направи провинция. Сега щяхме да сме нещо като Дагестан в Путинова Русия по селата щеше да се говори на суржик на руски с български примес, а по градовете на чист, но груб руски. В училище щяхме да учим, че сме задунайски руснаци от племето на Аспарух. Тракийските гробници щяха да ги изорат, за да не се знае, кой е живял преди това тук.
А и не на последно място в Сибир щяха да живеят 3/4 от българите, а в Задунай щяха да живеят чеченци, грузинци, арменци, беларуси, украинци и руснаци.
09:04 11.03.2026
41 селяк
09:05 11.03.2026
42 Кирил
09:05 11.03.2026
43 Чест и достойнство!
09:06 11.03.2026
44 Полковник Климентовичь командир на 15-и
До коментар #35 от "На кой България е Благодарна за":Полковник Климентовичь командир на 15-и стрелкови баталионь,
убить на Балкана на 6ти Юлий.
09:06 11.03.2026
45 Електра
09:06 11.03.2026
46 И тоя клекна
Като всички останали, без Костадинов и Пеевски.
Аз ще гласувам за един от двамата.
09:09 11.03.2026
47 А ти?
09:10 11.03.2026
48 народа помни
09:11 11.03.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.