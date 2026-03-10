Иран вече не е склонен да преговаря със САЩ

Иранският външен министър Абас Арагчи заяви в интервю за телевизия Пи Би Ес, че не смята, че "въпросът за преговори с американците или за повторни преговори с американците ще бъде поставен на дневен ред", предаде в. "Джерузалем пост", съобщи БТА.
По думите на Арагчи, САЩ са пропилели потенциала за бъдещи преговори, като многократно са нападали Иран по време на дипломатическите разговори – първо през юни миналата година, а след това и сега.
"Тази година те се опитаха да ни убедят, че този път е различно. Обещаха ни, че нямат намерение да ни атакуват", каза Арагчи и добави: "Затова не мисля, че разговорите с американците ще бъдат отново на дневен ред".
Министърът също така отрече, че Иран умишлено оказва натиск върху САЩ и Израел, като атакува производството на петрол в други страни от региона. Той заяви, че петролните танкери "се страхуват да преминават през Ормузкия проток", но "не Иран им пречи да плават в този проток". Вместо това министърът прехвърли вината върху агресията на САЩ и Израел срещу Иран, като заяви, че с атаките си те са дестабилизирали региона. "Това е война, която ни е натрапена", заяви Арагчи и добави: "Ние само се защитаваме. Срещу нас е насочена агресия, която е абсолютно незаконна. А това, което правим, е акт на самоотбрана, който е законен и легитимен".
"Е, ние вече предупредихме всички в региона, че ако САЩ ни атакуват, тъй като не можем да достигнем американска територия, ще трябва да атакуваме техните бази в региона, техните съоръжения, техните обекти, техните активи. В резултат на това войната ще се разпространи в целия регион", каза иранският първи дипломат и допълни: "Така че това са последствията, последствията от агресията на САЩ срещу нас. Ние не носим отговорност за това".
