Иран вече не е склонен да преговаря със САЩ

Иран вече не е склонен да преговаря със САЩ

10 Март, 2026 12:18 2 419 48

  • иран-
  • сащ-
  • абас арагчи

САЩ са пропилели потенциала за бъдещи преговори, като многократно са нападали Иран по време на дипломатическите разговори, каза министърът

Иран вече не е склонен да преговаря със САЩ
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Иранският външен министър Абас Арагчи заяви в интервю за телевизия Пи Би Ес, че не смята, че "въпросът за преговори с американците или за повторни преговори с американците ще бъде поставен на дневен ред", предаде в. "Джерузалем пост", съобщи БТА.

По думите на Арагчи, САЩ са пропилели потенциала за бъдещи преговори, като многократно са нападали Иран по време на дипломатическите разговори – първо през юни миналата година, а след това и сега.

"Тази година те се опитаха да ни убедят, че този път е различно. Обещаха ни, че нямат намерение да ни атакуват", каза Арагчи и добави: "Затова не мисля, че разговорите с американците ще бъдат отново на дневен ред".

Министърът също така отрече, че Иран умишлено оказва натиск върху САЩ и Израел, като атакува производството на петрол в други страни от региона. Той заяви, че петролните танкери "се страхуват да преминават през Ормузкия проток", но "не Иран им пречи да плават в този проток". Вместо това министърът прехвърли вината върху агресията на САЩ и Израел срещу Иран, като заяви, че с атаките си те са дестабилизирали региона. "Това е война, която ни е натрапена", заяви Арагчи и добави: "Ние само се защитаваме. Срещу нас е насочена агресия, която е абсолютно незаконна. А това, което правим, е акт на самоотбрана, който е законен и легитимен".

"Е, ние вече предупредихме всички в региона, че ако САЩ ни атакуват, тъй като не можем да достигнем американска територия, ще трябва да атакуваме техните бази в региона, техните съоръжения, техните обекти, техните активи. В резултат на това войната ще се разпространи в целия регион", каза иранският първи дипломат и допълни: "Така че това са последствията, последствията от агресията на САЩ срещу нас. Ние не носим отговорност за това".


Иран (Ислямска Република)
Оценка 3.9 от 44 гласа.
Оценка 3.9 от 44 гласа.
  1 Последния Софиянец

    54 11
    Защо да преговаря като печели?

    Коментиран от #48

    12:19 10.03.2026

  2 Фъргай атома бай Дончо!

    9 56
    Атома!

    12:20 10.03.2026

  3 име

    46 7
    Трябва да поискат няколко милиарда репарации в каквата валута посочат те, щото долара и за тоалетна хартия не става.

    12:20 10.03.2026

  4 000

    50 13
    Преговаря либерала путин. Иран съсипва тел авив и йерусалим. Да, понася удари, но бие жестоко. Браво на иранците!

    12:22 10.03.2026

  5 То май

    43 7
    вече никой не е склонен , освен израелския му другар Бени .

    12:23 10.03.2026

  6 Копейки,

    15 44
    И да знаете,че рублите не са пари.

    Коментиран от #19, #21, #37

    12:23 10.03.2026

  7 име

    31 8
    Три танкера натовариха ирански петрол от остров Харг, където им е основната база, и когато тръгнаха да излизат през протока, вероятно за Китай, краварите ги думнаха, обаче обвиняват Иран за повишаването на цените.

    12:23 10.03.2026

  8 Атина Палада

    38 10
    Тръмп иска помощ от Путин:) да го спасява от Иран:)

    12:24 10.03.2026

  9 Иван

    46 8
    Следва брутално унизителна капитулация на кравари и евреи а арабите ще трябва да коленичат пред персите

    12:24 10.03.2026

  10 Ще, ще, ще

    6 29
    Ще склони.И да не иска ще склони.

    Коментиран от #14, #17

    12:25 10.03.2026

  11 Персия

    32 6
    Направи страхотен ход унищожава силата на евреите световните борси енергоносителите скоро народите на всички правителства ще хванат тоягата към своите управляващи тази година ще рухне стария икономически ред!!!

    12:27 10.03.2026

  12 Иран вече не е склонен да преговаря със

    8 4
    Иран вече не е склонен да преговаря със САЩ
    ВЯРНА БИЛА ПОГОВОРКАТА: "Бит, нещастен няма."

    12:27 10.03.2026

  13 Така Така

    31 4
    Браво Иран, всички държави трябва да вземат пример от вас. Но политиците в ес са жалки карикатури и за нико не стават. Ако не инвестираха в охрана огромни средства до сега поне във франция щяха да ги свалят

    12:28 10.03.2026

  14 000

    28 4

    До коментар #10 от "Ще, ще, ще":

    Циотистките амбиции за велик израел са сатанистки и няма да се осъществят. Еврейте са самозванци без история.

    12:28 10.03.2026

  15 Минавам само да кажа

    7 30
    Израел няма загубена война

    Коментиран от #22, #25, #26, #41

    12:28 10.03.2026

  16 Володимир Зеленски офiцiальнъй

    11 4
    Скучно ми е.

    12:28 10.03.2026

  17 стоян

    8 6

    До коментар #10 от "Ще, ще, ще":

    дpoгар. само ние козяците повтаряме ще ще ще ще ще вече пета година. а ас конкретно оште от 2014 давам прогнози ще ще ще

    12:28 10.03.2026

  18 Аятолах в хамак

    25 5
    Потрошихме от бой краварите

    12:29 10.03.2026

  19 Де6или, повече от 80%

    9 13

    До коментар #6 от "Копейки,":

    А бе, то май лева си замина,а?

    Коментиран от #24

    12:29 10.03.2026

  20 Шопо

    26 4
    Към 2009 г. последователите на шиитския ислям наброяват над 200 милиона души.
    Сега всички тези 200 млиона искат да убиват Американци

    Коментиран от #33

    12:29 10.03.2026

  22 Микрончо

    15 2

    До коментар #15 от "Минавам само да кажа":

    Ти ли си, бе? Явно си почнал да бъркаш война със битка. Войната приключва когато победиш противника си, а не когато спечели една битка.

    12:30 10.03.2026

  23 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    21 5
    БАЙ ДОНЬО ТРЪМПА ВЧЕРА КЛЕКНА И ОТ ЗОР
    ПОЗВЪНИ НА РОССИЙСКИЙ САМОДЕРЖЕЦ
    .. ....
    И СЕГА ПЕРСИТЕ ЩЕ МАЧКАТ ЕВРЕЙСКИ УШИ
    ДО БЕЗКРАЙНОСТ :)
    ....

    12:31 10.03.2026

  24 Копейка

    2 13

    До коментар #19 от "Де6или, повече от 80%":

    За левъ ша се беся!

    Коментиран от #29

    12:32 10.03.2026

  25 000

    17 4

    До коментар #15 от "Минавам само да кажа":

    Всички загубени войни на сащ в близкия изток са загуби за израел. Става невъзможно съществуването на израел късето е в момента. Израел умира.

    12:32 10.03.2026

  26 Много ги разбираш

    11 5

    До коментар #15 от "Минавам само да кажа":

    Нормално след като други държави водят тяхните войни.

    12:32 10.03.2026

  27 Ретро спомен

    13 3
    Велика цивилизация, предадат ли се, си заминават като "Великата" България. САЩ ще ги ограби.

    12:32 10.03.2026

  28 1945

    4 5
    какво печели като е изоран

    12:33 10.03.2026

  29 Де6или, повече от 80%

    9 4

    До коментар #24 от "Копейка":

    Няма нужда, и без това си незначителен.

    12:33 10.03.2026

  30 напълно НОРМАЛНО

    14 4
    С терористи не се преговаря!!!!

    12:35 10.03.2026

  31 НЕ СТАНА ЯСНО

    5 2
    ТОЯ ИМПОТЕНТНИЯТ, КОЙТО СЕ ЛЕКУВАЛ ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, РАНЕН ЛИ Е?

    12:36 10.03.2026

  33 Сега са

    7 2

    До коментар #20 от "Шопо":

    300 милиона.

    12:36 10.03.2026

  34 Политкоректен

    10 3
    Прави са.

    12:37 10.03.2026

  35 Онзи ден

    11 2
    Върховният аятолях на шиитите, който се намира в Ирак е издал фетва за джихад. Работата става тегава.

    12:39 10.03.2026

  36 факуса

    12 2
    говедата прилагаха таз тактика и на индианците, изтиквайки ги в неблагоприятни за живот райони,сащ е създаден с лъжи и измами,така и днес

    12:40 10.03.2026

  38 604

    6 1
    Израел гризнъ дръфцету! Тия демократи с кипи що не дават кадри, що немъ снимки от неударения абрахам....демокрациоу оу оууу!

    12:44 10.03.2026

  39 дядо дръмпи каза!

    0 11
    иран утече в мръсния канал!да благодари за това на кремъл и друг път да не си раздава оръжието на , просия!

    12:45 10.03.2026

  40 ахааа

    11 0
    Една седмица се чудите как да го кажете това - мисирки. Още миналата седмица перхидрола искаше преговори с Иран. Директно му показаха ......................пръст.
    И ако си мислите че седим и чакаме вие и пр. проксита тв-та да ни казвате какво и що става по света - много се лъжете.

    12:46 10.03.2026

  41 си пън

    3 0

    До коментар #15 от "Минавам само да кажа":

    минувачо,винаги има първи път

    12:47 10.03.2026

  42 Архимандрисандрит Бибиян

    0 5
    Научиха ли амерекански челмите промити? Сеги и ошанките пробити да научат и да прават урубурото на Долен Тъп ,ма да се разбереме- един по един шо микрофона е един! И Епщейн го нема,да пратат Мата Хари с долапя с евраците каде снима.

    12:48 10.03.2026

  44 Нико

    4 2
    Арагчи си е прав във всичко което казва.

    12:57 10.03.2026

  45 Защото

    2 0
    побеждава....

    12:57 10.03.2026

  46 Ццц

    3 1
    Индианците навремето направиха голяма грешка с нелегалната емиграция и вместо да ги оставят да умрат от глад, нахраниха дошлите от Англия канибали и престъпници. Голяма грешка! Още не знаеха, че единствено, което трябва да яде англосаксонец е бой. Та първи индианците разбраха, че тия най-обичат да нападат, докато преговарят за мир. През 1864 г. селото на вожда Черния чайник от южните шайени е нападнато от 600 кавалеристи на полковник Чивингтън. Индианското село никога не е участвало в размирици срещу белите и се е отзовало на призива да станува близо до форта като доказателство за приятелството към белите и, за да не пострада по грешка от нападение срещу враждебните племена. На вожда е подарено огромно американско знаме, като му е обещано, че ако го държи над вигвама си, никой бял няма да стреля по селото. Понеже "враждебните" племена се държали недемократично, както иранците днес и също стреляли по войниците, Чивингтън решил да атакува мирното село, за да демонстрира дейност. Полкът му е бил създаден от доброволци, които доброволно искали да се бият срещу лъковете на индианците, вместо срещу пушките на Конфедерацията в бушуващата гражданска война. Мъжете от селото били на лов, а селото е защитавано от шепа старци, които успели все пак да убият около 30 войника. Загубите им обаче са над 200 жени и деца, които били зверски осакатени, изнасилени и скалпирани! Има свидетелства, че войниците са кичели шапките си с половите органи на индианките! Ето това са те

    13:08 10.03.2026

  47 КОПЕЙКА НЕЩАСТНА

    3 2
    ПУШИ С ЛУЛА И СИ СПОМНЯ СТАРИЕТЕ ВРЕМЕНА. КАК ЕДНО ВРЕМЕ ВАНКА УШЬОЛ С ТАНКА, ЧАК ДО БЕРЛИНА. А САЙЧЯСЬ ВАНКА АПЯТЬ УШЬОЛ С ТАНКА И НА ПЯТАЯТА ГАДАВШЧИНА ЧАК, ПРЕВЗЕЛ ДВЕ СЕЛА И АНИ БЫЛИ ПУСТИЕ. А КЛАДЬБИЩЕТО В МАТУШКА ВЫРАСЛО СКОЛЬКЯ БАЛЬШОЙ ГАРАДОК. И ЧЕСТНА СМОЖЯМ ДА СКАЖЕМ УМЕРЛИ В БОЙ 1 250 000 ЕГО ДРУЗЯ ЗА ЭТАЯ СМАЛЕНКАЯ ПЕДЯ ЗЕМЛЯ ВОТ.

    13:09 10.03.2026

