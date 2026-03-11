Колко често трябва да почистваме котешката тоалетна?

Човешката тоалетна почистваме често, а и течащата вода в нея прави нещата доста по-лесни. Но какво да правим с котешката тоалетна? Как да я поддържаме хигиенична, за да не пречи нито на котето, нито на хората?

Защо да я почистваме редовно

Ясно е, че от сандъчето ще започнат да се носят неприятни миризми, но в пясъка се развъждат също бактерии, които могат да причинят инфекции на пикочните пътища или салмонела. Амонякът от урината може да е дразнещ за хора с респираторни проблеми. Но това не е всичко – котките са чистоплътни и са в състояние категорично да спрат да използват своята котешка тоалетна, ако им се стори недостатъчно чиста.

Добрата новина е, че ще избегнете всичко това, ако просто поддържате добра хигиена. Ето какви навици ще ви бъдат от полза.

Ежедневно почистване

Първо правило: твърдите отпадъци се премахват всеки ден. За целта ще ви трябва лопатка или гребло, с което да вадите изпражненията и слепналите бучки пясък.

Малкият трик тук е, че ще е още по-добре, ако правите това по-често. Особено ако имате няколко котета, които използват едно и също сандъче.

Всъщност животните сами ще ви покажат дали се справяте достатъчно добре, като просто спрат да използват пясъка и започнат да си търсят друго, чисто място за нуждите си. Така че ще трябва да се съобразите с тях.

Ежеседмично почистване

Вторият полезен навик е веднъж седмично да преглеждате по-задълбочено състоянието на котешката тоалетна. Проверете дали количеството все още е достатъчно, както и дали не се е появила неприятна миризма.

На няколко седмици

Веднъж на няколко седмици ще се наложи да смените целия пясък в котешката тоалетна. Дори да не помните кога сте го правили за последно, редовното проследяване ще ви помогне да прецените правилното време.

Ако използвате котешка тоалетна от материали, които лесно образуват бучки, ще ги почиствате лесно и няма да се налага често да сменяте цялата постелка. Вероятно ще стига да изпразвате и да измивате съда веднъж месечно.

Същото е и с бентонита, който остава сух на повърхността, а понякога има слепващи агенти. Той също може да бъде употребяван по-дълго време.

Ако постелката е от гранули, силикон или друг силно абсорбиращ материал, течностите се разпределят равномерно и е трудно да отстраните само изхабения материал. Така по-лесно се появяват миризми и се налага по-често да го заменяте изцяло.

Няколко допълнителни съвета за котешка тоалетна

За предпочитане е да не изхвърляте пясъка в канализацията, а в добре затворено чувалче. Изключение може да направите само за биоразградимия материал.

Всеки път при пълна смяна е добре да измивате съда. Накиснете го за десетина минути в топла вода с деликатен препарат – силните миризми могат да отблъснат котето. Има и специални препарати за тази цел. Изтъркайте с четка и гъба и оставете да изсъхне на въздух или подсушете с кухненска хартия, която изхвърлете веднага. После напълнете с чист пясък – слоят трябва да е с около 5 см дебелина.

Ще трябва да се погрижите и за собствената си безопасност като използвате ръкавици и дори маска, за да не влизате в пряк контакт с прашинките и пясъка.