Новини
Свят »
Латвия »
Защо се интегрират по-лесно: украинските бежанци в Латвия

Защо се интегрират по-лесно: украинските бежанци в Латвия

11 Март, 2026 08:02 1 133 34

  • украински бежанци-
  • латвия-
  • украйна-
  • ес

Латвия е сред десетте страни в ЕС, приели най-голям брой украински бежанци спрямо броя на населението си

Защо се интегрират по-лесно: украинските бежанци в Латвия - 1
Снимка: Shutterstock
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Пианистът виртуоз Артур Никулин е един от многото украински бежанци в Латвия. Той идва след началото на войната, но пристига от руската столица. Никулин е завършил консерватория в Лвов и Брюксел, след което започва работа в украинското посолство в Москва – в Националния културен център на Украйна, чиито служители след началото на войната са евакуирани в Украйна.

Никулин пристига в Рига и решава да остане - още повече, че е почитател на латвийския композитор Раймонд Паулус. „Уважавам Латвия и латвийската култура, много съм благодарен на Латвия. А Раймонд Паулус е може би най-известният латвиец в цялата история на страната.“

Голям брой украински бежанци

Латвия е сред десетте страни в ЕС, приели най-голям брой бежанци от Украйна – около 17 души на хиляда жители. Това е почти два пъти повече в сравнение със средния показател за Европа. В момента в балтийската държава има над 30 000 украинци.

Янис Бекманис, заместник-държавен секретар в Министерството на вътрешните работи на Латвия, казва пред ДВ: „В момента около 10 500 граждани на Украйна работят тук. Интересното е, че около 500 души са намерили възможност да работят едновременно на две места. Това показва колко трудолюбиви са украинските граждани – те не са от онези, които искат да живеят от социалните помощи“.

Юлия Лопата е била принудена да избяга от Украйна с малкия си син още в началото на пълномащабната война. В Рига най-напред работила като доброволка – помагала на сънародниците си. След това вече могла да започне свой бизнес и нов живот – днес държи популярно бистро, предлагащо украинска кухня.

„Струва ми се, че винаги подсъзнателно съм искала да имам собствено малко заведение, но все не успявах да постигна това. В Украйна работех в голяма металургична компания – аз съм водещ мениджър по продажбите и продавах метали. Когато дойдохме тук, трябваше да се заема с нещо и да печеля, за да осигуря издръжката на семейството. В резултат се роди идеята ми да създам място, което да ми напомня за родината – да е нещо родно и домашно. Затова реших да отворя кухнята, в която хората да идват и да усещат топлина и уют – като да отидеш при баба си, където винаги е уютно и вкусно. Исках да предам точно това усещане.“

Интеграция и работа

Първата вълна бежанци от Украйна в балтийските страни включва предимно жени и деца. Когато заминали, синът на Юлия бил едва на 3,5 години, а междувременно момчето вече е прекарало по-голямата част от живота си в Латвия. „Той много добре знае, че в Украйна се води война, че там загиват хора и това е ужасно. Мечтае войната да свърши и да се върнем. Но вече се е адаптирал към живота в Рига, научи латвийски и тръгна в първи клас в латвийско училище. Дори казва, че мечтае да стане президент на Латвия.“

Междувременно войната в Украйна се води вече от над 4 години. Поради това и политиката по отношение на бежанците в ЕС, включително в Латвия, се променя. Ако по-рано основна задача беше да се окаже помощ на преселниците, сега важното е те да станат пълноценна част от местното общество.

Янис Бекманис посочва, че гражданите на Украйна по-лесно свикват с живота в Латвия, защото обикновено знаят руски, който е сходен с украинския във фонетично отношение. „Затова се разбираме по-лесно, отколкото с пристигналите от други региони на света. Въпреки относително малките културни различия и общата история, латвийският език остава труден за украинците.“

От Министерството на вътрешните работи признават, че повечето украинци в Латвия упражняват професии с невисоко заплащане и престиж – работят като чистачи, продавачи и работници в цехове. Това се дължи не на последно място на обстоятелството, че те не могат лесно да потвърдят квалификацията си, а и все още смятат, че са в чужбина временно. Юлия и Артур обаче осъзнават, че довоенното минало вече никога няма да се върне – затова свързват бъдещето си с Латвия.

Бъдеще в чужбина

„Иска ми се всичко това да свърши и всички, които искат, да се върнат у дома – семействата да се съберат и война да няма, това е най-важното“, казва Юлия. Артур от своя страна посочва, че дори войната да свърши скоро, в което не му се вярва особено, тя ще остане в сърцата на хората, и то не за едно поколение. „Според мен ще е много сложно всичко да бъде простено, а престъпленията - забравени.“

Автор: Денис Кишневски


Латвия
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кой му дреме

    12 5 Отговор
    щото социаль е по голям от бегекочината

    08:04 11.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Данко Харсъзина

    16 6 Отговор
    И в България украинките работят. За разлика от българките, които работят... в Дубай.

    08:07 11.03.2026

  • 5 Русия умира

    4 16 Отговор
    Те със глупости ме занимават

    08:07 11.03.2026

  • 6 БАЦЕ ЕООД

    8 4 Отговор
    много нещастни коментиращите .. Що така? попиляха ви кукловодите, ама яко и по цялата световна карта

    08:09 11.03.2026

  • 7 Факт

    4 17 Отговор
    Реална социална демография (донякъде вярна) В България русофилските възгледи (анти-НАТО, анти-ЕС в краен вариант, „Путин е добър“) са по-разпространени сред:
    • по-възрастни хора
    • хора с по-ниски доходи
    • жители на по-малки населени места
    • хора, които гледат предимно руски ТВ/YouTube канали

    Коментиран от #8, #10, #14, #23, #27

    08:09 11.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Трол

    17 2 Отговор
    Защото латвийките не са толкова хитри като българките и се оставят да им отмъкнат мъжете.

    Коментиран от #13

    08:10 11.03.2026

  • 10 пахаха

    13 3 Отговор

    До коментар #7 от "Факт":

    ти реално изброи по голямата част населението на България бе капацитет

    08:12 11.03.2026

  • 11 Точен

    18 4 Отговор
    Ами и в България се интегрираха някои словянки. Вече съм свидетел, как 3 млади украинки /те си говорят на чист руски де/ взеха млади хубави яки богати българи за съпрузи... Даже 2 вече родиха укробългарчета... Ходят дамите с последна мода облекла, досаждат им дечицата и новоевропейките бият шамарчета по улиците на отрочетата си... Дойче велето винаги право говори...

    Коментиран от #22, #28

    08:12 11.03.2026

  • 12 Елементарно , бе Уотсън !

    20 2 Отговор
    Краткият отговор на заглавието е : Проституцията в Латвия е разрешена . Това обяснява украинската реализация .

    08:13 11.03.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Факт

    14 4 Отговор

    До коментар #7 от "Факт":

    Но пък евроатлантическите и натовски възгледи са предпочитани при умно-красивите млади гей дружинки , като на Петроханските демократи .

    Коментиран от #29

    08:16 11.03.2026

  • 15 Паткиб

    13 2 Отговор
    Гледайте в Лидл,как си пълнят количките с нашите пари.Докога ще ги хрантутим?

    Коментиран от #24

    08:20 11.03.2026

  • 16 Тити

    12 1 Отговор
    Ами интегрирайте си ги и си ги задръжте със здраве !

    08:21 11.03.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Защото не са руснаци.

    6 8 Отговор
    Интегриран руснак на планетата Земя няма.

    08:25 11.03.2026

  • 19 Каяка Лас

    11 4 Отговор
    Щото и балтийските пинчери са същите фашисти.

    08:25 11.03.2026

  • 20 Пенчо

    8 4 Отговор
    Защото фашизмът там е гостоприемен! Разбирай, литва,латвия,естония!

    08:26 11.03.2026

  • 21 Вън от БГ

    9 2 Отговор
    Аман от неканени навлеци

    08:27 11.03.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Факти

    5 7 Отговор

    До коментар #7 от "Факт":

    Забрави най важното:
    Хора с по-ниско образование.
    Всички изброени оформят електоратът, подкрепил Брекзит и Тръмп - глупави, бедни и стари.

    08:36 11.03.2026

  • 24 Факти

    3 4 Отговор

    До коментар #15 от "Паткиб":

    Ще ги хрантутим докато Путин продължава да убива и руши в Украйна. Оплачи се на него. Той ни ги докара.

    08:39 11.03.2026

  • 25 Българите също са мигранти

    3 6 Отговор
    от Украйна. Избягали са, когато хазарате са ги нападнали. Вижте, че няма нищо ново.
    Хазария това е днешна Руска федерация. А Оногундурия, тогавашната Кубратова България е днешна Украйна. Тогавашните българи са били сродни на хазарите, както днешните украинци на московските руснаци.
    Тогавашният Хазаро-Путин напада Укро-България и Зеленския -Аспарух се бие с ордите на Хазаро-Путин и накрая бяга зад Дуная.

    Историята се повтаря. Затова Москва гледа на Задунайска като своя теретория, защото като хазарите смята българите за свои избягали роби.

    08:40 11.03.2026

  • 26 Един

    3 1 Отговор
    DW , а що не изкоментирате "интеграцията" на германците от ГДР във условията на ГФР ? ...да си направим по-достоверни изводи.

    08:44 11.03.2026

  • 27 Друг факт

    3 2 Отговор

    До коментар #7 от "Факт":

    Те не гледат руски канали, защото не разбират руски. Гледат про-руски канали на български, където им предоставят смляна и подбрана информация, а тия канали някой ги финансира, защото са достатъчно професионални.

    В България е имало винаги достатъчни продажници готови да се продадат на Византия, Русия и други регионални сили.

    До вчера не знаеха, къде е Иран, сега станаха големи фенове на Аяталясите.

    08:44 11.03.2026

  • 28 Поляк

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Точен":

    Защото са рускини и децата са им руснаци. Украинките са в Полша. Питай ги защо не отидаха в РФ да се оженят за богат чеченец.

    08:46 11.03.2026

  • 29 Моят отговор го изтриха

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Факт":

    А такива обидни и клеветнически коментари се оставят.

    08:47 11.03.2026

  • 30 Гориил

    2 2 Отговор
    Милиони украинци няма да се върнат, защото културният код е руски. В Рига се говори руски на бизнес ниво. Официално руският език не съществува в Латвия, но това е илюзия, самозаблуда и опит да се заглуши гласът на разума с черна пропаганда.Погледнете карта и ще видите, че всички балтийски държави са обградени от границите на Русия и Беларус. По същество те са анклав, който би бил незабавно унищожен от силите на НАТО.

    08:49 11.03.2026

  • 31 следващите

    0 1 Отговор
    Защото само така ще се овладее майданизирана Латвия и насъска още повече срещу Русия.

    Коментиран от #32

    09:01 11.03.2026

  • 32 Тихо бе тъ по парче

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "следващите":

    Кой ти пречи обичкай си Блатарите.Никой съсед не ги обича даже Беларус.

    09:09 11.03.2026

  • 33 Прям

    0 0 Отговор
    Защото се харесват. А ние Българите не можем да ги понасяме !

    09:12 11.03.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания