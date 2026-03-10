Турски вестник: 38 милиарда долара са под заплаха заради войната в Иран

Изострянето на конфликта в Близкия изток и неговото проточване във времето може да постави под заплаха приходи на Турция, генерирани от износ към страни от региона и туризъм, в размер на около 38 млрд. долара, предупреждава турският вестник „Економим“, цитиран от БТА.
В статия по темата, публикувана на електронната страница на вестника, „Економим“ предупреждава, че ако войната в Близкия изток продължи повече от три месеца, последиците за турската икономика могат да бъдат значителни. Изданието отбелязва, че по последни данни износът на Турция към страните от Близкия изток през територията на Иран надхвърля 31 млрд. долара годишно, а в същото време броят на туристите, дошли в Турция през 2025 г. от страните, замесени в конфликта, надхвърля 5,6 милиона души. По оценки на „Економим“ тези туристи са генерирали повече от 7 милиарда долара приход за турската икономика.
В статията си „Економим“ отбелязва, че последиците от конфликта вече са започнали да се усещат по турско-иранската граница, като по данни на медията на граничните пунктове между двете страни са започнали да се образуват километрични опашки, въпреки че до момента официалните власти не са съобщили за подобно струпване. В същото време обемът на стоките за Иран в регионалните складове стремително нараства, а все повече поръчки за страни от региона на Близкия изток биват отказвани, отбелязва още медията.
„Общият износ на Турция за 2025 г. надхвърля 273 милиарда долара, а приходите от туризъм за 2025 година са над 65 милиарда долара. В най-лошия сценарий за развитие на конфликта Турция може да загуби над 10 процента от приходите си и от двете направления. Освен това, като се има предвид негативното въздействие на войната върху цените на енергията и туристическата активност, турският реален сектор може да се изправи пред сериозни затруднения поради увеличени разходи и загуби на пазари“, предупреждава изданието в края на своя материал.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Да се сърдят на
Коментиран от #8
11:51 10.03.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 име
11:53 10.03.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Факти
Коментиран от #11
11:55 10.03.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 име
До коментар #1 от "Да се сърдят на":Това се отнася за всичките продажни арабски монарси в близкия изток. Всички са се обвързали с краварите и ционистите, а сега ще си сърбат попарата. Да се молят Иран да не им унищажи инсталациите за обезсоляване на вода, че тогава ще станат по-зле и от бандерите, дето може да нямат ток, ама поне вода имат.
Коментиран от #14
11:56 10.03.2026
9 Ззз
12:01 10.03.2026
10 Данко Харсъзина
Коментиран от #12, #13
12:03 10.03.2026
11 Невероятно, но факт!
До коментар #5 от "Факти":Няма как...ще ги уволнят.
12:08 10.03.2026
12 Лицемерни 60клуци
До коментар #10 от "Данко Харсъзина":И на Путин искаше да се направи на силен,особено след свалянето на руският самолет,но помним как завърши историята. Турските пилоти, загинаха при съмнителни обстоятелства а Ердоган лично ходи на килимчето с наколенки
12:11 10.03.2026
13 Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ
До коментар #10 от "Данко Харсъзина":И него го готвят,сп0ко.
12:12 10.03.2026
14 не може да бъде
До коментар #8 от "име":Считам че това е един много интересен и важен въпрос -как ще реагират " монархиите" -в залива които досега си живееха охолно под американския похлупак и практически бяха проводници на американско влияние ...като обаче не се вълнуваха как се чувстват другите с последствията от това влияние ...сега ще им се наложи да вземат страна или по-точно да решат -или остават на старата позиция или се разделят с луксозния живот... като минимум !? Ако продължават да наблюдават безучастно няма да се разминат с много неприятни последствия!? ...но заедно с това считам че САЩ и Израел технически спечелиха войната но политически я загубиха а заедно с тях -и техните съюзници в НАТО !?От днес нататък /условно казано /се намираме в нов политически свят!?
12:12 10.03.2026