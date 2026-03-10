Турски вестник: 38 милиарда долара са под заплаха заради войната в Иран

Изострянето на конфликта в Близкия изток и неговото проточване във времето може да постави под заплаха приходи на Турция, генерирани от износ към страни от региона и туризъм, в размер на около 38 млрд. долара, предупреждава турският вестник „Економим“, цитиран от БТА.

В статия по темата, публикувана на електронната страница на вестника, „Економим“ предупреждава, че ако войната в Близкия изток продължи повече от три месеца, последиците за турската икономика могат да бъдат значителни. Изданието отбелязва, че по последни данни износът на Турция към страните от Близкия изток през територията на Иран надхвърля 31 млрд. долара годишно, а в същото време броят на туристите, дошли в Турция през 2025 г. от страните, замесени в конфликта, надхвърля 5,6 милиона души. По оценки на „Економим“ тези туристи са генерирали повече от 7 милиарда долара приход за турската икономика.

В статията си „Економим“ отбелязва, че последиците от конфликта вече са започнали да се усещат по турско-иранската граница, като по данни на медията на граничните пунктове между двете страни са започнали да се образуват километрични опашки, въпреки че до момента официалните власти не са съобщили за подобно струпване. В същото време обемът на стоките за Иран в регионалните складове стремително нараства, а все повече поръчки за страни от региона на Близкия изток биват отказвани, отбелязва още медията.

„Общият износ на Турция за 2025 г. надхвърля 273 милиарда долара, а приходите от туризъм за 2025 година са над 65 милиарда долара. В най-лошия сценарий за развитие на конфликта Турция може да загуби над 10 процента от приходите си и от двете направления. Освен това, като се има предвид негативното въздействие на войната върху цените на енергията и туристическата активност, турският реален сектор може да се изправи пред сериозни затруднения поради увеличени разходи и загуби на пазари“, предупреждава изданието в края на своя материал.