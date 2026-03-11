Новини
Китай осъжда атаките срещу държавите от Персийския залив

11 Март, 2026 10:52 757 4

Пекин призовава за защита на цивилни и невоенни цели, докато НАТО планира срещи с държави от региона

Китай осъжда атаките срещу държавите от Персийския залив - 1
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Китай изрази несъгласие с атаките срещу държавите от Персийския залив и осъди всякакви безразборни нападения срещу цивилни и невоенни обекти. Това заяви на пресконференция говорителят на китайското външно министерство Гуо Дзякун, предава Ройтерс, цитирана от Фокус.

Междувременно постоянните представители на 32 държави членки на НАТО планират срещи с представители на страните от Персийския залив, за да обсъдят ситуацията с Иран и нарастващото напрежение в региона.

Очаква се разговорите да включват представители на Бахрейн, Кувейт, Катар и Обединените арабски емирства.


  • 1 Дони

    4 12 Отговор
    Не съм ви забравил когато свърша тук идвам при вас !

    10:55 11.03.2026

  • 2 Ганя Путинофила

    6 9 Отговор
    Иран ги разбирам!
    Ама защо путен не смее да атакува държавите, които дават оръжия на Украйна?

    10:57 11.03.2026

  • 3 Роко

    1 2 Отговор
    Тези миз ер ми китайци ,само разтягат локуми ,и правят пачки.За сметка на балъците.

    11:37 11.03.2026

  • 4 койдазнай

    1 1 Отговор
    Както и се очакваше, Китай категорично застана на страната на исраел!
    Все пак, Кисинджър създаде съвременен Китай по нареждане на Ротшилд. Нека не забравяме това!

    11:46 11.03.2026

Новини по държави:
