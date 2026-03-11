Китай осъжда атаките срещу държавите от Персийския залив

Китай изрази несъгласие с атаките срещу държавите от Персийския залив и осъди всякакви безразборни нападения срещу цивилни и невоенни обекти. Това заяви на пресконференция говорителят на китайското външно министерство Гуо Дзякун, предава Ройтерс, цитирана от Фокус.

Междувременно постоянните представители на 32 държави членки на НАТО планират срещи с представители на страните от Персийския залив, за да обсъдят ситуацията с Иран и нарастващото напрежение в региона.

Очаква се разговорите да включват представители на Бахрейн, Кувейт, Катар и Обединените арабски емирства.