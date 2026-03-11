Новини
Гърция организира специален полет от Дубай за граждани с домашни любимци

11 Март, 2026 11:58, обновена 11 Март, 2026 12:01 415 3

Около 50 души ще могат да се върнат у дома заедно с животните си при спазване на строгите мерки за безопасност

Гърция организира специален полет от Дубай за граждани с домашни любимци - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Гръцкото Министерство на външните работи организира специален полет за около 50 граждани, които желаят да отпътуват от Дубай заедно с домашните си любимци, съобщава гръцката телевизия Скай, предава БТА.

Инициативата цели да улесни собствениците на животни, като им предложи безопасен и удобен вариант за пътуване. Полетът ще се извърши при стриктно спазване на процедурите за безопасност и защита на животните.

Желаещите да се възползват от полета са приканени да заявят намерението си своевременно, тъй като местата са ограничени.

До вчера, поради военната ескалация в региона, с наети и военни самолети от Близкия изток бяха евакуирани общо 1039 гръцки граждани, посочва Министерството на външните работи.


Гърция
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вужъст

    3 2 Отговор
    Съвсем и3тpeщяха!

    12:08 11.03.2026

  • 2 Агенция "Голям...Тур"

    4 0 Отговор
    А българското правителство, изпрати държавен самолет да си прибере кvрвите

    12:18 11.03.2026

  • 3 Див селянин

    3 0 Отговор
    Я имам същия пинчер

    12:18 11.03.2026

Новини по държави:
