Трети кораб е поразен от снаряд близо до Ормузкия проток

BBC съобщава, че трети кораб е бил ударен от снаряд в района близо до Ормузкия проток. Пострадалият плавателен съд за насипни товари е информирал, че е бил поразен от „неизвестен снаряд“ на около 50 морски мили северозападно от Дубай, според доклад на UKMTO - морската администрация, отговаряща за безопасността в региона, предава Фокус.
В доклада се уточнява, че екипажът на кораба е в безопасност и инцидентът не е предизвикал щети върху околната среда.
По-рано екипажът на друг кораб, ударен в същия район, е бил евакуиран на около 11 морски мили северно от полуостров Мусандам, Оман. Също така друг товарен кораб край бреговете на ОАЕ съобщи за щети по-рано в сряда, припомня Фокус.
Според консултативно известие на UKMTO от началото на войната 13 кораба вече са били атакувани в региона.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 16 точни попадения
Коментиран от #24
10:30 11.03.2026
2 Владимир Путин, президент
10:30 11.03.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Дякон Унуфрий Араллампиев
Коментиран от #5
10:31 11.03.2026
5 Владимир Путин, президент
До коментар #4 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":Същото ми казваха и за Украйна, ама руска жoпa ако сама се не опари, нема поверва ))
Коментиран от #11, #13
10:33 11.03.2026
6 Хегемона
Коментиран от #8
10:35 11.03.2026
7 Тръмп каза,
Кога ще удари?
Коментиран от #19
10:37 11.03.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #5 от "Владимир Путин, президент":Украйна вече не съществува Тя и преди не съществуваше Никой няма да я възстановява защото няма файда С просия и гръмки фрази няма да стане И те така те
Коментиран от #23
10:42 11.03.2026
12 На Дедовия
10:42 11.03.2026
13 Санитаря от Карлуково
До коментар #5 от "Владимир Путин, президент":Те кой Путин си бе от втора или от пета стая
Коментиран от #17
10:43 11.03.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Учуден
До коментар #9 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":А какво стана с Натаняхо - оправили се човека.
10:44 11.03.2026
16 Мдаа
До коментар #10 от "Русодебил":Че си DEBIL е видно...
10:44 11.03.2026
17 Владимир Путин, президент
До коментар #13 от "Санитаря от Карлуково":Аз съм Путин Петте Года 😄
Коментиран от #21
10:45 11.03.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Яяяяяя
До коментар #7 от "Тръмп каза,":Ами той това прави, удря.
10:46 11.03.2026
20 Кръгова мишена
До коментар #9 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Мошетата отвориха религиозна война. Дано да е с юдаистите,католиците и протестантите. СаатаНяху вече има кръгова мишена на гърба и дали е жив или мъртъв , десетката е въпрос на време.
10:47 11.03.2026
21 Санитаря от Карлуково
До коментар #17 от "Владимир Путин, президент":"Петте Года"
Да ама и двамата сте повече от пет години при нас - мен ме интересува от коя стая си
10:47 11.03.2026
22 Георги
10:48 11.03.2026
23 Нямат край
До коментар #11 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":русофилската МЪКА и БЕЗСИЛИЕ, нямат...😂
Коментиран от #25
10:48 11.03.2026
24 Буха ха
До коментар #1 от "16 точни попадения":Нали всички ирански кораби вече бяха потопени. Поне така каза Тръмп, а той никога не лъже. Та, питам, откъде се появиха всички тези минни заградители
10:50 11.03.2026
25 Зевзек
До коментар #23 от "Нямат край":За това ли нашите козячета скимтят по цял ден и плюят в безсилна ярост - ама на мен ми става едно блаааго.
10:50 11.03.2026