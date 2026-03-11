Новини
Трети кораб е поразен от снаряд близо до Ормузкия проток

11 Март, 2026 10:27 1 307 25

  • ормузки проток-
  • кораб-
  • снаряд

Екипажът е в безопасност, а UKMTO съобщава за липса на екологични щети след инцидента

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

BBC съобщава, че трети кораб е бил ударен от снаряд в района близо до Ормузкия проток. Пострадалият плавателен съд за насипни товари е информирал, че е бил поразен от „неизвестен снаряд“ на около 50 морски мили северозападно от Дубай, според доклад на UKMTO - морската администрация, отговаряща за безопасността в региона, предава Фокус.

В доклада се уточнява, че екипажът на кораба е в безопасност и инцидентът не е предизвикал щети върху околната среда.

По-рано екипажът на друг кораб, ударен в същия район, е бил евакуиран на около 11 морски мили северно от полуостров Мусандам, Оман. Също така друг товарен кораб край бреговете на ОАЕ съобщи за щети по-рано в сряда, припомня Фокус.

Според консултативно известие на UKMTO от началото на войната 13 кораба вече са били атакувани в региона.


Иран (Ислямска Република)
  • 1 16 точни попадения

    5 28 Отговор
    Американската армия съобщи, че е поразила 16 ирански плавателни съда за полагане на мини "близо до Ормузкия проток". "Американските сили унищожиха на 10 март няколко ирански кораба, включително 16 минни заградителя близо до Ормузкия проток"

    Коментиран от #24

    10:30 11.03.2026

  • 2 Владимир Путин, президент

    4 22 Отговор
    Дано е нашия руски корабль !!! ☝️😁

    10:30 11.03.2026

  • 4 Дякон Унуфрий Араллампиев

    29 5 Отговор
    Когато пишех че да се воюва с Иран е грешка никой не вярваше Сега обаче истината е нарисувана и приказките излишни

    Коментиран от #5

    10:31 11.03.2026

  • 5 Владимир Путин, президент

    4 18 Отговор

    До коментар #4 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Същото ми казваха и за Украйна, ама руска жoпa ако сама се не опари, нема поверва ))

    Коментиран от #11, #13

    10:33 11.03.2026

  • 6 Хегемона

    20 3 Отговор
    Къде е ескорта, за един приятел питам?

    Коментиран от #8

    10:35 11.03.2026

  • 7 Тръмп каза,

    7 1 Отговор
    че ще удари 20 пъти по силно, ако това се случва!
    Кога ще удари?

    Коментиран от #19

    10:37 11.03.2026

  • 11 Дякон Унуфрий Араллампиев

    13 2 Отговор

    До коментар #5 от "Владимир Путин, президент":

    Украйна вече не съществува Тя и преди не съществуваше Никой няма да я възстановява защото няма файда С просия и гръмки фрази няма да стане И те така те

    Коментиран от #23

    10:42 11.03.2026

  • 12 На Дедовия

    12 1 Отговор
    Ще им пръднат на дедовия. Иранците имат стотици лодки с по една-две мини.Като потънат още три-четири кораба и протокът ще се затвори.

    10:42 11.03.2026

  • 13 Санитаря от Карлуково

    6 3 Отговор

    До коментар #5 от "Владимир Путин, президент":

    Те кой Путин си бе от втора или от пета стая

    Коментиран от #17

    10:43 11.03.2026

  • 15 Учуден

    6 0 Отговор

    До коментар #9 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    А какво стана с Натаняхо - оправили се човека.

    10:44 11.03.2026

  • 16 Мдаа

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "Русодебил":

    Че си DEBIL е видно...

    10:44 11.03.2026

  • 17 Владимир Путин, президент

    2 5 Отговор

    До коментар #13 от "Санитаря от Карлуково":

    Аз съм Путин Петте Года 😄

    Коментиран от #21

    10:45 11.03.2026

  • 19 Яяяяяя

    2 4 Отговор

    До коментар #7 от "Тръмп каза,":

    Ами той това прави, удря.

    10:46 11.03.2026

  • 20 Кръгова мишена

    6 1 Отговор

    До коментар #9 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Мошетата отвориха религиозна война. Дано да е с юдаистите,католиците и протестантите. СаатаНяху вече има кръгова мишена на гърба и дали е жив или мъртъв , десетката е въпрос на време.

    10:47 11.03.2026

  • 21 Санитаря от Карлуково

    4 1 Отговор

    До коментар #17 от "Владимир Путин, президент":

    "Петте Года"

    Да ама и двамата сте повече от пет години при нас - мен ме интересува от коя стая си

    10:47 11.03.2026

  • 22 Георги

    2 1 Отговор
    говедарите са се докопали до ирански снаряд и са го изстреляли за да ги натопят!

    10:48 11.03.2026

  • 23 Нямат край

    1 3 Отговор

    До коментар #11 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    русофилската МЪКА и БЕЗСИЛИЕ, нямат...😂

    Коментиран от #25

    10:48 11.03.2026

  • 24 Буха ха

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "16 точни попадения":

    Нали всички ирански кораби вече бяха потопени. Поне така каза Тръмп, а той никога не лъже. Та, питам, откъде се появиха всички тези минни заградители

    10:50 11.03.2026

  • 25 Зевзек

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "Нямат край":

    За това ли нашите козячета скимтят по цял ден и плюят в безсилна ярост - ама на мен ми става едно блаааго.

    10:50 11.03.2026

