Трети кораб е поразен от снаряд близо до Ормузкия проток

BBC съобщава, че трети кораб е бил ударен от снаряд в района близо до Ормузкия проток. Пострадалият плавателен съд за насипни товари е информирал, че е бил поразен от „неизвестен снаряд“ на около 50 морски мили северозападно от Дубай, според доклад на UKMTO - морската администрация, отговаряща за безопасността в региона, предава Фокус.

В доклада се уточнява, че екипажът на кораба е в безопасност и инцидентът не е предизвикал щети върху околната среда.

По-рано екипажът на друг кораб, ударен в същия район, е бил евакуиран на около 11 морски мили северно от полуостров Мусандам, Оман. Също така друг товарен кораб край бреговете на ОАЕ съобщи за щети по-рано в сряда, припомня Фокус.

Според консултативно известие на UKMTO от началото на войната 13 кораба вече са били атакувани в региона.