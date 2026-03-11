Новини
Асоциацията на прокурорите изпрати становище до КС по казуса „Сарафов“

11 Март, 2026 12:07 573 4

Според асоциацията разпоредбата е устройствена, трябва да действа само занапред и не бива да засяга вече съществуващи правни положения

Асоциацията на прокурорите изпрати становище до КС по казуса „Сарафов“ - 1
Снимка: БГНЕС
Асоциацията на прокурорите в България е представила писмено становище пред Конституционния съд по делото, образувано по искане на Апелативен съд - Варна относно правомощията на и.ф. главен прокурор. То е свързано със спорния въпрос дали след 21 юли 2025 г. Борислав Сарафов изпълнява функциите и съответно може ли да иска възобновяване на дела, отбеляза "Нова телевизия".

Припомняме, че на 5 февруари 2026 г. Конституционният съд допусна за разглеждане въпроса за противоконституционност на разпоредбата, която предвижда, че при предсрочно прекратяване или изтичане на мандата на главния прокурор, председателя на Върховния касационен съд или председателя на Върховния административен съд се определя временно изпълняващ функциите. Същото лице не може да изпълнява тези функции повече от шест месеца.

Конституционният съд покани АПБ да изрази становище по делото. Според асоциацията разпоредбата е устройствена, трябва да действа само занапред и не бива да засяга вече съществуващи правни положения. Шестмесечният срок за временно изпълнение на функции може да ограничи правомощията на главния прокурор и върховните съдии без участие на Конституционно предвидения кадрови орган. АПБ подчертава, че липсват ясни мотиви за закона и че той трябва да съответства на принципите на правова държава, правна сигурност и независимост на съдебната власт.

Мотивите на АПБ:

- Разпоредбата е устройствена – тя засяга организацията на държавните органи и трябва да действа само занапред, без да променя вече създадени правни положения.

- Правна сигурност – промяна с обратна сила би нарушила принципа на правната сигурност и предвидимост, признат от Конституцията.

- Риск от ограничаване на правомощия – шестмесечният срок за временно изпълнение може да прекрати функциите на главния прокурор или председателите на върховните съдилища без участие на Конституционно предвидения кадрови орган.

Висшият адвокатски съвет: ВСС незабавно да реши въпроса с и.д. главен прокурор и с председателя на ВАС

- Липса на мотиви в закона – не е ясно каква е целта на законодателя, което затруднява оценката на разпоредбата.

- Съответствие с конституционни принципи – АПБ подчертава, че законът трябва да спазва правовата държава, разделението на властите и независимостта на съдебната власт.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Да,бе

    3 0 Отговор
    Мястото на прокуратурата е в изпълнителната власт,де юре и де факто работи за нея.

    12:14 11.03.2026

  • 2 Абе

    2 0 Отговор
    Тия колко вземат, за заплатите питам, то другото....

    12:14 11.03.2026

  • 3 ООрана държава

    1 0 Отговор
    Б а х т и държавата един смешен прокурор се защитава с всички сили, няма махане. Тая държава да се закрива веднага, ще правим нова от до година

    12:19 11.03.2026

  • 4 тога

    0 0 Отговор
    АПБ ръкопляскаха и защитаваха и Иван Гешев,а тя каква излезе

    12:22 11.03.2026

