Европейската комисия критикува завръщането на Русия на Венецианското биенале

11 Март, 2026 09:58, обновена 11 Март, 2026 10:00 755 17

Брюксел предупреди, че участието на Москва противоречи на общата позиция на ЕС за войната в Украйна и може да доведе до санкции срещу културното събитие

Европейската комисия критикува завръщането на Русия на Венецианското биенале - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Европейската комисия отправи остра критика към решението Русия да бъде допусната отново до участие във Венецианското биенале. Руският национален павилион беше затворен през 2022 г. след началото на пълномащабното руско нахлуване в Украйна, предава News.bg.

Тази година Русия се включва отново в международното художествено събитие за първи път от началото на войната. Решението предизвика критики от редица европейски правителства, сред които и това на Италия. От своя страна организаторите на биеналето заявиха, че се противопоставят на „всяка форма на цензура и изключване“.

В съвместно изявление заместник-председателят на Европейската комисия Хенна Виркунен, отговаряща за технологичния суверенитет, сигурността и демокрацията, и еврокомисарят по въпросите на поколенията, младежта, културата и спорта Глен Микалеф заявиха, че решението на фондацията организатор е „несъвместимо с колективния отговор на ЕС“ срещу войната на Русия.

Според позицията на Европейската комисия културата трябва да защитава демократичните ценности, да насърчава свободния диалог и разнообразието, а не да се използва като инструмент за пропаганда. В изявлението се подчертава още, че държавите членки, институциите и културните организации трябва да действат в съответствие със санкциите на ЕС и да избягват предоставянето на сцена на личности, които подкрепят или оправдават агресията на Кремъл.

От Брюксел предупредиха, че ако фондацията, която организира биеналето, не преразгледа решението си, Европейската комисия може да предприеме допълнителни действия. Сред възможните мерки се посочва временно спиране или дори прекратяване на европейското финансиране за културното събитие.

По-рано и Украйна призова организаторите на Венецианското биенале да отменят поканата към Русия за участие в тазгодишното издание на изложбата.

Миналата година в Неапол бе отменен концерт под диригентството на Валерий Гергиев - известен поддръжник на руския президент Владимир Путин.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ти остави това

    25 2 Отговор
    ами Тръмп възобнови търговията с руски гориво изцяло.

    Коментиран от #4

    10:01 11.03.2026

  • 2 ПИТЕРЕЦ

    17 2 Отговор
    ЛЕЛИИИ
    И СИГА КО
    АМ ЧИ ДА ГО МЕСТИМ В ПЕТЕРБУРГ
    И ПРИ НАС ИМА КАНАЛИ МОСТОВЕ И ПРОЧИЕ
    ША ПОРЪЧАМЕ И ГОНДОЛИ

    10:06 11.03.2026

  • 3 Ива

    25 0 Отговор
    Според позицията на Европейската комисия културата трябва да защитава демократичните ценности, да насърчава свободния диалог и разнообразието....и аз така мисля .ЕК нарушава позицията си !

    10:08 11.03.2026

  • 4 Българин

    16 2 Отговор

    До коментар #1 от "Ти остави това":

    Още по-лошото е, че концерна BASF отваря отново замразените си предприятия в Русия, плащайки глоба на ЕС от 72 милиона евро...

    Коментиран от #9, #11

    10:09 11.03.2026

  • 5 СЕ ЧАКАМ ЕВРО ТЪПОТИЯТА

    16 1 Отговор
    ДА СТИГНЕ ДЪНОТО
    АМА ТИЯ СА ГОЛЕМИ МИНЬОРИ БЕ
    НЯМАТ СПИРАНЕ
    А АЗ СИ МИСЛЕХ ЧЕ НАЩЕ СА НАЙ ГОЛЕМИТЕ ДЕ....БИЛИ
    Е СЛАВА БОГУ НЕ СА

    10:09 11.03.2026

  • 6 9962

    13 1 Отговор
    Това по същество разкрива безпомощния, провокативен вик на Европа!

    10:12 11.03.2026

  • 7 Просто човек

    1 17 Отговор
    Рашистан няма място в цивилизацията! 🇪🇺

    Коментиран от #13

    10:17 11.03.2026

  • 8 На Европейската комисия

    17 0 Отговор
    Мястото и е в психиятрията

    10:18 11.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Бай ОНЯ

    9 1 Отговор
    Откога някой се интересува какво мисли разпадащия се ЕС и брюкселските зелки?

    10:28 11.03.2026

  • 11 Химическият концерн

    1 4 Отговор

    До коментар #4 от "Българин":

    няма да се завръща в Русия. BASF (БАСФ) на практика прекрати основната си дейност в Русия след 2022 г., спирайки нови бизнес сделки и закривайки дейности, с изключение на поддръжката на съществуващи производствени мощности за хранителни продукти . Чрез дъщерното си дружество Wintershall Dea, BASF се изтегля от съвместни проекти за добив на нефт и газ, продавайки активите си след голяма загуба.

    Коментиран от #14, #16

    10:28 11.03.2026

  • 12 военен неможач

    5 1 Отговор
    Европейската комисия отдавна не е в час. Бюрократи на заплати от милитаристичната мафия

    10:34 11.03.2026

  • 13 ЗДРАСТИ

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Просто човек":

    ДЕБИЛ
    РАДВАМ СЕ ДА ЧУЯ МНЕНИЕТО ТИ

    10:35 11.03.2026

  • 14 И КО ОТ ТУЙ

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Химическият концерн":

    НЯМА ДА СА ВРЪЩА
    НЯМА ДА ПЕЧЕЛИ
    МОЖЕ ДА ОТИДЕ ВЪВ ВЕНЕЦУЕЛА

    10:38 11.03.2026

  • 15 БАЦЕ ЕООД

    1 1 Отговор
    Абсолютни фашисти, тая брюкселска кал

    10:39 11.03.2026

  • 16 ахахаха

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Химическият концерн":

    така ли направиха, тия фалираха бе мойто момче . ти не разбра ли?

    10:40 11.03.2026

  • 17 В Русия бият тревога, че положението

    0 0 Отговор
    на бизнеса е катастрофално. Причината - огромните загуби, заеми и милиардите дългове на предприятията. Инвестиции на практика няма. Повече от 50% от фабриките и заводите са фалирали и са освободили служителите си. Държавните корпорации ("Роскосмос", "Росатом", "Ростех") дължат на предприятията огромни суми, които не могат да платят. Когато голям клиент като държавата не си плати поръчките, производствената верига просто се разпада.

    10:52 11.03.2026

