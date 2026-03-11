Европейската комисия критикува завръщането на Русия на Венецианското биенале

Европейската комисия отправи остра критика към решението Русия да бъде допусната отново до участие във Венецианското биенале. Руският национален павилион беше затворен през 2022 г. след началото на пълномащабното руско нахлуване в Украйна, предава News.bg.
Тази година Русия се включва отново в международното художествено събитие за първи път от началото на войната. Решението предизвика критики от редица европейски правителства, сред които и това на Италия. От своя страна организаторите на биеналето заявиха, че се противопоставят на „всяка форма на цензура и изключване“.
В съвместно изявление заместник-председателят на Европейската комисия Хенна Виркунен, отговаряща за технологичния суверенитет, сигурността и демокрацията, и еврокомисарят по въпросите на поколенията, младежта, културата и спорта Глен Микалеф заявиха, че решението на фондацията организатор е „несъвместимо с колективния отговор на ЕС“ срещу войната на Русия.
Според позицията на Европейската комисия културата трябва да защитава демократичните ценности, да насърчава свободния диалог и разнообразието, а не да се използва като инструмент за пропаганда. В изявлението се подчертава още, че държавите членки, институциите и културните организации трябва да действат в съответствие със санкциите на ЕС и да избягват предоставянето на сцена на личности, които подкрепят или оправдават агресията на Кремъл.
От Брюксел предупредиха, че ако фондацията, която организира биеналето, не преразгледа решението си, Европейската комисия може да предприеме допълнителни действия. Сред възможните мерки се посочва временно спиране или дори прекратяване на европейското финансиране за културното събитие.
По-рано и Украйна призова организаторите на Венецианското биенале да отменят поканата към Русия за участие в тазгодишното издание на изложбата.
Миналата година в Неапол бе отменен концерт под диригентството на Валерий Гергиев - известен поддръжник на руския президент Владимир Путин.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ти остави това
Коментиран от #4
10:01 11.03.2026
2 ПИТЕРЕЦ
И СИГА КО
АМ ЧИ ДА ГО МЕСТИМ В ПЕТЕРБУРГ
И ПРИ НАС ИМА КАНАЛИ МОСТОВЕ И ПРОЧИЕ
ША ПОРЪЧАМЕ И ГОНДОЛИ
10:06 11.03.2026
3 Ива
10:08 11.03.2026
4 Българин
До коментар #1 от "Ти остави това":Още по-лошото е, че концерна BASF отваря отново замразените си предприятия в Русия, плащайки глоба на ЕС от 72 милиона евро...
Коментиран от #9, #11
10:09 11.03.2026
5 СЕ ЧАКАМ ЕВРО ТЪПОТИЯТА
АМА ТИЯ СА ГОЛЕМИ МИНЬОРИ БЕ
НЯМАТ СПИРАНЕ
А АЗ СИ МИСЛЕХ ЧЕ НАЩЕ СА НАЙ ГОЛЕМИТЕ ДЕ....БИЛИ
Е СЛАВА БОГУ НЕ СА
10:09 11.03.2026
6 9962
10:12 11.03.2026
7 Просто човек
Коментиран от #13
10:17 11.03.2026
8 На Европейската комисия
10:18 11.03.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Бай ОНЯ
10:28 11.03.2026
11 Химическият концерн
До коментар #4 от "Българин":няма да се завръща в Русия. BASF (БАСФ) на практика прекрати основната си дейност в Русия след 2022 г., спирайки нови бизнес сделки и закривайки дейности, с изключение на поддръжката на съществуващи производствени мощности за хранителни продукти . Чрез дъщерното си дружество Wintershall Dea, BASF се изтегля от съвместни проекти за добив на нефт и газ, продавайки активите си след голяма загуба.
Коментиран от #14, #16
10:28 11.03.2026
12 военен неможач
10:34 11.03.2026
13 ЗДРАСТИ
До коментар #7 от "Просто човек":ДЕБИЛ
РАДВАМ СЕ ДА ЧУЯ МНЕНИЕТО ТИ
10:35 11.03.2026
14 И КО ОТ ТУЙ
До коментар #11 от "Химическият концерн":НЯМА ДА СА ВРЪЩА
НЯМА ДА ПЕЧЕЛИ
МОЖЕ ДА ОТИДЕ ВЪВ ВЕНЕЦУЕЛА
10:38 11.03.2026
15 БАЦЕ ЕООД
10:39 11.03.2026
16 ахахаха
До коментар #11 от "Химическият концерн":така ли направиха, тия фалираха бе мойто момче . ти не разбра ли?
10:40 11.03.2026
17 В Русия бият тревога, че положението
10:52 11.03.2026