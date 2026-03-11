Европейската комисия критикува завръщането на Русия на Венецианското биенале

Европейската комисия отправи остра критика към решението Русия да бъде допусната отново до участие във Венецианското биенале. Руският национален павилион беше затворен през 2022 г. след началото на пълномащабното руско нахлуване в Украйна, предава News.bg.

Тази година Русия се включва отново в международното художествено събитие за първи път от началото на войната. Решението предизвика критики от редица европейски правителства, сред които и това на Италия. От своя страна организаторите на биеналето заявиха, че се противопоставят на „всяка форма на цензура и изключване“.

В съвместно изявление заместник-председателят на Европейската комисия Хенна Виркунен, отговаряща за технологичния суверенитет, сигурността и демокрацията, и еврокомисарят по въпросите на поколенията, младежта, културата и спорта Глен Микалеф заявиха, че решението на фондацията организатор е „несъвместимо с колективния отговор на ЕС“ срещу войната на Русия.

Според позицията на Европейската комисия културата трябва да защитава демократичните ценности, да насърчава свободния диалог и разнообразието, а не да се използва като инструмент за пропаганда. В изявлението се подчертава още, че държавите членки, институциите и културните организации трябва да действат в съответствие със санкциите на ЕС и да избягват предоставянето на сцена на личности, които подкрепят или оправдават агресията на Кремъл.

От Брюксел предупредиха, че ако фондацията, която организира биеналето, не преразгледа решението си, Европейската комисия може да предприеме допълнителни действия. Сред възможните мерки се посочва временно спиране или дори прекратяване на европейското финансиране за културното събитие.

По-рано и Украйна призова организаторите на Венецианското биенале да отменят поканата към Русия за участие в тазгодишното издание на изложбата.

Миналата година в Неапол бе отменен концерт под диригентството на Валерий Гергиев - известен поддръжник на руския президент Владимир Путин.