Зеленски: Светът е близо до нова световна война
  Тема: Украйна

11 Март, 2026 11:30 1 718 93

  • украйна-
  • володимир зеленски-
  • иран-
  • русия

Той добави, че е възможно Русия рано или късно да изпрати подразделения в помощ на Иран

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ако въоръженият конфликт в Близкия изток не бъде спрян много бързо, той може да ескалира в световна война, заяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю за ирландския журналист Кайлън Робъртсън, цитирано от Укринформ, предаде БТА.

„Ако войната не бъде спряна незабавно от някого, тя би могла да стане продължителна и да се прерасне в световна война“, каза Зеленски.

Украинският президент изрази мнение, че светът вече е много близо до нова глобална война.

„Наистина е много близо до това. Не виждам кратки операции в Иран. Виждам, че предстоят повече глобални предизвикателства. Ако войната не спре преди есента, тя ще продължи“, каза Зеленски. Той добави, че е възможно Русия рано или късно да изпрати подразделения в помощ на Иран.

„Светът не е подготвен от техническа гледна точка. Европа не е достатъчно подготвена – само някои страни са на път. Германците са много бързи, но това не е достатъчно. Тази година вече няма достатъчно време за подготовка за такива предизвикателства“, заяви Зеленски.

По-рано тази седмица президентът на САЩ Доналд Тръмп предположи, че войната в Близкия изток би могла да приключи скоро и заяви, че Иран „няма военноморски флот, няма комуникации, няма военновъздушни сили“, припомня Укринформ.


Оценка 3 от 35 гласа.
Оценка 3 от 35 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зевс

    63 11 Отговор
    Заради господарите ти от САЩ и Израел, да не забравяме кой започна с удари по Иран.

    Коментиран от #66

    11:32 11.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Хайо

    66 12 Отговор
    От кога наркомана стана геополитик ?

    Коментиран от #17

    11:33 11.03.2026

  • 4 пенчо

    52 8 Отговор
    Този стана голям експерт. Явно затова всяка седмица бронирани коли с пари в брой хвърчат към Украйна. Плащаме му в брой да си има за черни дни

    11:33 11.03.2026

  • 5 Смотльо,

    50 7 Отговор
    Ти оправи Украйна ,сега тръгна света да оправяш .

    11:33 11.03.2026

  • 6 Георги

    38 7 Отговор
    тоя много взе да ги разбира нещата, че започна и да прави прогнози... да беше предвидил какво сполетя страната му заради лъжите му в предизборната кампания

    11:33 11.03.2026

  • 7 Пълна оли го френия

    39 7 Отговор
    е да се пуска какво бил казал Зеленски.
    Това е много ниско ниво, но аз не ви се сърдя защото толкова си можете.

    Коментиран от #15, #23

    11:35 11.03.2026

  • 8 Хасковски каунь

    21 4 Отговор
    Да не земе ИРАН да изпрати, че си иб..о макята

    11:35 11.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Това е

    19 6 Отговор
    Мечтата на президента на света-Зельо!

    11:36 11.03.2026

  • 11 име

    17 6 Отговор
    Близо е и ти заедно с островните poдocмecители я подклаждате. Ракетите сторм шадоу са изтреляни и насочени от наглосаксонци, целта може би наистина е разпалване на световна война. Но в случая руснаците са си виновни. Вместо да ударят наглосаксонците веднага след като им потопиха крайцера Москва, руснаците искаха да си играят на война само по линията на бойните действия, а poдocмecителите стават все по-нагли и по-нагли. Да си сърбат сега руснаците попарата, дето си надробиха.

    11:36 11.03.2026

  • 12 ...,,,

    9 19 Отговор
    Какви ги забърка рашистко-ислямската напаст?А ние(копейкаджийте) трябва да се кланяме на Пасоля.

    11:36 11.03.2026

  • 13 Механик

    23 11 Отговор
    Ма те руснаците нали нямаха хора и Путин имаше "проблеми с мобилизацията". Нали вие ги изпотрепахте руснаците та не останаха?? От къде да дойдат войници, че па и на Иран да ги дават?
    Нали Русия беше в 18-ти век и НАТО щеше да я прегази за 2 дни?

    Коментиран от #19, #20, #32, #43

    11:37 11.03.2026

  • 14 Нови договори

    7 15 Отговор
    Саудитска Арабия е поредната държава, която иска да купува украински оръжия. Вече е подписано споразумение за закупуване на украински дронове за прехващачи. Правителствата на Украйна и Саудитска Арабия преговарят и по друго споразумение, което ще е за голямо количество оръжия, също украински патенти.

    11:38 11.03.2026

  • 15 Да те светна

    7 2 Отговор

    До коментар #7 от "Пълна оли го френия":

    Това са крилати фрази! Почти лозунги.Трябва като едно време да бъдат изписвани огромни транспаранти!

    11:38 11.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 уффф

    9 16 Отговор

    До коментар #3 от "Хайо":

    то пък Путин е такъв геополитик, че направи от Русия един пудел, при това беден и фалирал пудел 😂

    11:39 11.03.2026

  • 18 Ел Менчо гушна китката

    9 8 Отговор
    А Ел Зеленчо кога?
    Толкова ли нямат една ракета за ул Банкова?

    11:40 11.03.2026

  • 19 Мартин

    12 3 Отговор

    До коментар #13 от "Механик":

    НАТО не се занимава с мъртъвци.

    11:40 11.03.2026

  • 20 талибаните превземат русия

    11 3 Отговор

    До коментар #13 от "Механик":

    Русия и талибаните преговарят за набирането на афганистански работници мигранти, а Кабул разчита на положителен резултат, заяви Гул Хасан, посланик на Ислямското емирство в Русия.

    11:41 11.03.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 123

    5 4 Отговор
    На този май му се сбъдва мечтата.

    11:42 11.03.2026

  • 23 Русия е на по -ниско ниво

    8 9 Отговор

    До коментар #7 от "Пълна оли го френия":

    Тръм каза -Русия не е фактор.

    Коментиран от #28, #35

    11:42 11.03.2026

  • 24 Митю

    3 4 Отговор
    Е,сбъдна му се мечтата.

    11:42 11.03.2026

  • 25 То направо тоя Зелю

    6 5 Отговор
    Е гений бре

    11:42 11.03.2026

  • 26 Двойният аршин

    15 4 Отговор
    Нашата ВЕЛИКА " ВЕЛИКА Еврокомисия " да наложи санкции на агресорите Биби и на Трампа - миротворецът и да ги озаптят. Вместо това. " урсул и те "се занимават с бойкот на руските художници на Венецианското биенале. Очевидно вече светът основан на правила не съществува и винаги сме живели в лъжа .

    Коментиран от #37

    11:42 11.03.2026

  • 27 Вече писах днес,

    5 7 Отговор
    че ако съюзниците решат да изберат вариант 2- да помогнат на иранците да свалят режима, войната ще се проточи.
    Тогава е възможно Путин да помогне на Иран с войски, макар и с ниска достоверност. Но е възможно.

    Ако съюзниците се придържат към първия си вариант- разгром на военните и ядрени способности на Иран, войната ще свърши до края на март!

    11:43 11.03.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Я пък тоя

    5 8 Отговор
    Голям умник е тоя!
    И децата виждат, че сме тръгнали към трета световна.

    Коментиран от #36

    11:44 11.03.2026

  • 30 Пак руснята размъти водата!

    6 9 Отговор
    От тях започна всичко!

    11:44 11.03.2026

  • 31 Така е Зелник

    7 5 Отговор
    "Нашата голяма отговорност" е...
    Е ясно да се заявим. НЕ на Ционизма, НЕ на Атлантизма, НЕ на Нацизма ! ... Не на израелско-американският холокост !

    Коментиран от #70

    11:45 11.03.2026

  • 32 Русофилите

    7 7 Отговор

    До коментар #13 от "Механик":

    съвсем се ошашавиха и уплашиха от американската операция в Иран. Вече им се привижда, че НАТО атакува Русия и я окупира
    😂

    11:45 11.03.2026

  • 33 Соваж бейби

    9 3 Отговор
    Хващай пушката и си прибирай мигрантите да се отбранявате заедно за вашата родина.Произвеждайте си дроновете защото вече сте на заден план,просията свърши.

    Коментиран от #58

    11:45 11.03.2026

  • 34 Брях

    4 12 Отговор
    Кво ще изпраща путлера?Фронтът му се разпада.

    Коментиран от #39

    11:45 11.03.2026

  • 35 Ха ХаХа

    3 2 Отговор

    До коментар #23 от "Русия е на по -ниско ниво":

    Кога и къде каза това Тръмп?

    Коментиран от #51

    11:45 11.03.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Я пък тоя

    16 2 Отговор

    До коментар #26 от "Двойният аршин":

    Вчера четох: Путин води завоевателна война, Тръмп освободителна.
    Толкова за аршина .

    11:46 11.03.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 В Русия бият тревога,

    6 9 Отговор
    че положението на бизнеса е катастрофално. Причината - огромните загуби, заеми и милиардите дългове на предприятията. Инвестиции на практика няма. Повече от 50% от фабриките и заводите са фалирали и са освободили служителите си. Държавните корпорации ("Роскосмос", "Росатом", "Ростех") дължат на предприятията огромни суми, които не могат да платят. Когато голям клиент като държавата не си плати поръчките, производствената верига просто се разпада.

    Коментиран от #48

    11:48 11.03.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Ще изгонят руснаците и от Иран

    4 4 Отговор
    Както ги изгониха от Афганистан, Ирак, Сирия, Либия, Венецуела, Куба, Косово и т.н.

    11:48 11.03.2026

  • 43 Ти па фани се гръммни

    3 2 Отговор

    До коментар #13 от "Механик":

    Ще си направиш добра услуга.

    11:48 11.03.2026

  • 44 Така е Зелник

    5 4 Отговор
    Ако войната не спре преди есента, тя ще продължи.... ако не спре ще продължи. Така е гений

    11:48 11.03.2026

  • 45 Търновец

    5 3 Отговор
    За мен Зеленски е корумпиран военнопрестъпник и тук вече се смята за световен лифер

    Коментиран от #73

    11:49 11.03.2026

  • 46 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    0 3 Отговор
    Веселият живот тепърва предстои за Джендъра Жена а иранският режим се влияе от всеки човешки индивид затова е обявил джихад на всички и всеки защото се оглежда себе си и се вижда в всеки един човек с българския евроатлантически змиярник полицията го пази
    Само Джендъра Жена има моралното право да набива истината в очите на хората че САЩ са единствената британска колония днес 🇬🇧 и осъзнавам че командвам всички мъже и жени и момичета и момчета и че някой ден ще умра от Злополука на Атинска земя

    11:49 11.03.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Ха ХаХа

    1 3 Отговор

    До коментар #40 от "В Русия бият тревога,":

    Идиот Сър Джон

    11:50 11.03.2026

  • 49 ясно да го заявим:

    4 6 Отговор
    " НЕ на Ционизма, НЕ на Атлантизма, НЕ на Нацизма ! ... Не на израелско-американският холокост ! " ..

    Коментиран от #56, #67

    11:50 11.03.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 По телевизора бе п0мояр.

    6 2 Отговор

    До коментар #35 от "Ха ХаХа":

    Копейките имате ли цветни телевизори 😁

    Коментиран от #89

    11:52 11.03.2026

  • 52 ,, Пренатягането” на струната води до

    5 0 Отговор
    скъсване на струната поради надвишаване на якостта на опън. Същото е и с човешките страхове.

    Коментиран от #83

    11:52 11.03.2026

  • 53 виктория

    1 4 Отговор
    зелен наркоман!

    11:53 11.03.2026

  • 54 Тодар Живков

    4 3 Отговор
    Има ли другари по-гламаво племе от руските комунисти?Ами има.Това са българските комунисти.

    11:53 11.03.2026

  • 55 Карго 200

    6 2 Отговор
    ЕЛИМИНИРАН ❌️

    Командирът на ИРГ Асадолах Бадфар, началник на апарата Басидж на режима, отговорен за държането на иранците под кърваво потисничество, беше ликвидиран от Армията на отбраната на Израел в Иран.

    ЕДИН. ПО. ЕДИН. 💥

    11:53 11.03.2026

  • 56 Хахо

    2 3 Отговор

    До коментар #49 от "ясно да го заявим:":

    С такива като теб тепърва се заемат ,значи казваш да на ислямския терор и корана така ли да го разбирам ?

    Коментиран от #60, #62, #77

    11:54 11.03.2026

  • 57 Така е!

    4 5 Отговор
    Светът е близо до нова световна война. Запада, САЩ, нацистки Израел и НАТО го тикат към световна война. Точно за това за атлантически партии, атлантици и ционисти не трябва да се гласува. Те са истинската опастност и враг на народа

    11:54 11.03.2026

  • 58 Русия вече е сред страните

    5 1 Отговор

    До коментар #33 от "Соваж бейби":

    с най-много мигранти в света. Договаря се преселването на 2 млн. индийци и още толкова афгани. Огромните загуби на Русия налагат спешно попълване на редиците на населението.

    Коментиран от #65

    11:57 11.03.2026

  • 59 Хохо Бохо

    1 3 Отговор
    Тоя е пътник. Ай е стъпил на руската територия Украйна ай е изял орешникя

    Коментиран от #63

    11:59 11.03.2026

  • 60 Какво заявяват в съвместно изявление

    1 4 Отговор

    До коментар #56 от "Хахо":

    съпредседателите на Un Ponte Per, италианската пацифистка НПО към Ватикана. ( чакаме 20 години Международният съд в Хага да изправи пред съда бившия президент на САЩ Джордж У. Буш и бившия британски премиер Тони Блеър, които ръководиха инвазията в суверенна държава“. (Става дума за Ирак!) ....произволните арести и срама на изтезания в затвора Абу Граиб. Няма с какво да се гордеем в сравнение с онази война, започнала на базата на обвинения – въображаемите оръжия за масово унищожение - явно изфабрикувани и напълно фалшиви. Ето защо чакаме 20 години Международният съд в Хага да изправи пред съда бившия президент на САЩ Джордж У. Буш и бившия британски премиер Тони Блеър, които ръководиха инвазията в суверенна държава“.....и т.н
    САЩ и Израел. Трябва да бъдат обявени за терористични държави. И колкото по рано, толкова по добре за света и народите. Трудно ли е да се осъзнае и ясно да се заяви че САЩ и Израел са военнопрестъпници и терористи. Паразити вредни за света. Защо е нужно да си заравяме главата в пясъка ?

    11:59 11.03.2026

  • 61 Григор

    2 4 Отговор
    "Светът е близо до нова световна война".
    Заради кого? Заради теб ли? Ти да видиш! Световна война няма да има, но заради твоите глупости Украйна ще загуби още територии. Ударите срещу жилищни райони от снощи срещу Брянск са отделно. Убити са 6 мирни граждани, а 37 са в болници. Как смяташ ще ти отговорят за този терористичен акт? Ще гледаме. Пак ще има рев и вой до небето!

    12:00 11.03.2026

  • 62 Американските и канадски евреи заявяват

    1 4 Отговор

    До коментар #56 от "Хахо":

    Нашият път: Законът на Тората
    Ние следваме Божиите заповеди, живеем в мир със съседите си и отстояваме основните ценности на Тората за доброта и състрадание към всички...Техният път:
    Сила. Ционистите разчитат на военна сила, националистическа идеология и действия, които противоречат на основните принципи на Тората. Когато ционистите действат с насилие - това НЕ е юдаизъм
    Всяко военно действие, всяка репресивна политика, всяко нарушение на човешките права от страна на ционистката държава е нарушение на закона на Тората. Те не представляват евреите. Те не представляват юдаизма. Скрийншот на стартовата страница съм го качил под статията "Войната в Иран: Краят на международното право?" Секция "мнения".. Коментар 68.. адреса на източника е torahjews точка org ..Фактите са такива и не бъдете жертва на ционистки наративи, лъжи и атлантическо нацистка пропаганда хора

    12:00 11.03.2026

  • 63 Завода за

    4 0 Отговор

    До коментар #59 от "Хохо Бохо":

    орешници го гръмнаха. Назад си с информацията.

    12:00 11.03.2026

  • 64 зле

    2 2 Отговор
    чифутин ми говори за война и после да реве че го мрази света що ли не съм изненадан

    12:01 11.03.2026

  • 65 Соваж бейби

    0 2 Отговор

    До коментар #58 от "Русия вече е сред страните":

    Трябват им войници се отбраняват срещу Украйна,да започнат и от тук да мобилизират и гостите на Меркел за Украйна .По умна идея отколкото да му дават пари и оръжие на наркомана .

    12:01 11.03.2026

  • 66 зле

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Зевс":

    не са му господари те работят заедно в мосад

    12:02 11.03.2026

  • 67 хаха 🤣

    3 0 Отговор

    До коментар #49 от "ясно да го заявим:":

    Ей,голям страх от тия фашисти, голямо нещо 🤣 стегнете малко бе руски другари и памперси се продават по магазините, недейте така 🤣

    Коментиран от #81

    12:02 11.03.2026

  • 68 Дедо Ставри

    1 1 Отговор
    Ами то тръгна всичко от теб. Мусар Украински

    12:04 11.03.2026

  • 69 Светът е близо до нова световна война

    3 2 Отговор
    НЕ на НАТО , НЕ на терориста САЩ, НЕ на Атлантическият вреден и опасен слугинаж ! НЕ и на педофилската Банга Ранга и атлантическите подлоги в МС ! НЕ и на Атлантическият нацизъм и геноцидният ционизъм! Не гласувайте за партии на атлантическите терористи. Бъдете разумни, морални честни и достойни хора! НЕ на НАТО , НЕ на терориста САЩ ! Очаквам сега родната ни атлантическа сган да направи нещо от типа: "Обединени за война и геноцид в България" или "Обединени атлантическо нацистки ционистки подлоги против България " .... Не гласувайте
    за партии на атлантическите терористи хора! Не е морално, не е и разумно !

    12:04 11.03.2026

  • 70 За какъв холокост

    2 1 Отговор

    До коментар #31 от "Така е Зелник":

    бълнувате ? Не се вживявайте толкова много, приемайте по-спокойно заобикалящия ви свят и събитията :)

    12:05 11.03.2026

  • 71 Не на израелско-американският холокост !

    2 2 Отговор
    НЕ на Ционизма, НЕ на Атлантизма, НЕ на Нацизма !

    Коментиран от #76

    12:06 11.03.2026

  • 72 Дедо

    2 0 Отговор
    Леле копейките и путинистите се побъркват от яд само като го видят Зеленски. Споко копейки , още много дълго ще го гледате .Змията Путин го помисли за зайче , но Зеленски се оказа злобен и лош стар таралеж.

    Коментиран от #82

    12:06 11.03.2026

  • 73 Лука

    1 0 Отговор

    До коментар #45 от "Търновец":

    Това е безспорен
    ФАКТ

    12:06 11.03.2026

  • 74 Прав е

    1 2 Отговор
    Зеленски затова взема превантивни мерки и товари бусове с кеш и злато. Тоя е зъл използвач.

    12:07 11.03.2026

  • 75 не може да бъде

    0 1 Отговор
    Ненормалникът Зеленски с всички сили се старае да не пропадни интересът към неговата персона !)?!Ще го разочаровам - той вече не е интересен ...макар че за мен никога не е бил ...защото е малоумник клоун и наркоман!?Третата световна война се води поне от една година -хибридна!?Имаше подозрения че ще бъде необходима атомна бомба!?Е защо е необходима атомна бомба след като затварянето на Ормузкия пролив има същия ефект!?...Хората които са носители на добродетелите и предимствата на християнската цивилизация не могат да приемат режима на аятоласите в Иран!?Но носителите на добродетелите и предимствата на християнската цивилизация трудно ще приемат и режима в Израел и малоумници като Зеленски -от един дол дренки са ---след всичко което се случи сравненията са неизбежни!? ...Какво трябва да се направи -много труден въпрос -за повече от 1000000 $ !?И една от причините е че европеец вече не звучи гордо ...а е синоним на нещо като труженичките по магистралите!?...Според мен единственото което можем да направим в момента е да приготвим коланите за затягане!?

    12:07 11.03.2026

  • 76 Успокойте се :)

    3 1 Отговор

    До коментар #71 от "Не на израелско-американският холокост !":

    Не се вживявайте толкова много, приемайте по-спокойно заобикалящия ви свят и събитията :)

    12:07 11.03.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Не на убийствата на ученички

    3 2 Отговор
    от девически и други училища ! Не на взривяването на болници и линейки ! НЕ на геноцида и на израелско-американският холокост !...

    12:08 11.03.2026

  • 79 До кога ще чакаме

    3 4 Отговор
    Господа и дами български "велики" лидери и политици ? Питаме ! Защо още не е изгонен израелският посланик Йоси Леви-Сфари от България? Защо още посолството на престъпната терористична нацистка държава не е закрито? Защо правителството ни толерира и търпи терористични клетки в страната ни? До кога трябва да чакаме някой да си свърши работата и да прояви малко разум и морал? Кога една декларация от българският парламент и правителство осъждаща геноцида извършван от престъпната държава Израел поне ще видим. Що за неадекватни, лумпенизирани и зависими индивиди ни управлявате верно?

    12:10 11.03.2026

  • 80 Хахайа

    1 2 Отговор
    В на МайкаТоГъзаНсркоманЖалък

    12:10 11.03.2026

  • 81 Соваж бейби

    0 0 Отговор

    До коментар #67 от "хаха 🤣":

    🤣 промоция в Амазон
    TENA MEN ACTIVE FIT

    12:10 11.03.2026

  • 82 Дедо вия

    2 2 Отговор

    До коментар #72 от "Дедо":

    Алоооо зоопарка
    💩🇺🇦☢️
    Плъзнахте навсякъде
    като скакалци и хлебарки..........
    усръинска напаст........
    Омръзнахте истински на всички !!!

    12:11 11.03.2026

  • 83 Копейка

    3 1 Отговор

    До коментар #52 от ",, Пренатягането” на струната води до":

    Ние много се страхуваме, казаха ни че отвсякъде ни дебне опасност, даже и от американските самолети в София.

    Коментиран от #86, #88, #92

    12:11 11.03.2026

  • 84 Наркомана унищожи Украйна!

    1 1 Отговор
    От 50 милиона Украйна се стопи на 15 милиона. До наесен 10 милиона вдовици, сирачета, инвалиди, старци и старици. Друга такава КАТАСТРОФА няма в историята!

    12:14 11.03.2026

  • 85 Аууууууу, зелен терорист

    1 0 Отговор
    Зеленски: Светът е близо до нова световна война

    12:14 11.03.2026

  • 86 И какво точно

    0 0 Отговор

    До коментар #83 от "Копейка":

    искаш да кажеш с това?

    12:14 11.03.2026

  • 87 Давайте смело атлантически нацисти

    2 1 Отговор
    направете нещо от типа: "Обединени за война и геноцид в България" или "Обединени атлантическо нацистки ционистки подлоги против България " .... не драскайте по форумите а го направете че да ви видим

    12:17 11.03.2026

  • 88 Не бой се

    1 1 Отговор

    До коментар #83 от "Копейка":

    Един атом по София и втори контролен вече сме си осигурили. С нас няма да се церемонят като с урките. Няма да усетиш нищо. Директно ще бъдеш превърнат в радиоактивен прах заедно с панелката. Няма да боли.

    12:18 11.03.2026

  • 89 По радиото ве подл0го

    3 1 Отговор

    До коментар #51 от "По телевизора бе п0мояр.":

    Центовете ..Родни балкански безродни центове.
    Имате ли тенекии с Вазелин ?
    Набавяйте и Запазвайте .СРОЧНО!
    Ще ви Трябват, Ще ви Трябват милички, мой англо сакс спекоакани гнидички

    12:19 11.03.2026

  • 90 Алооо! Генералитета!

    0 0 Отговор
    Обръщайте палачинката, че ще ви сринат моловете и хотелите! Девети септември иде! Разгонете фашистите докато е време!

    12:23 11.03.2026

  • 91 Само мобилизирайте се атлантенца

    0 0 Отговор
    Че да ви разпорят мекичките атлантически дууупенца. И задължителна военна служба ! ъхъъъ....Светът е близо до нова световна война

    12:24 11.03.2026

  • 92 Да знаеш,

    0 0 Отговор

    До коментар #83 от "Копейка":

    че ако чуваш гласове, които ти ,, казват” разни неща в реалността това е медицински проблем.

    12:25 11.03.2026

  • 93 Запомнете го ей младите !

    0 0 Отговор
    Радев го е заявявал в Търново ! (Той е за задължителната военна служба с право да се откупувате с 20-30 000 евро за година ако не искате да служите в нацистката натовска обединена армия ! ) Не е фек, истина е ....

    12:25 11.03.2026

