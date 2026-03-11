Зеленски: Светът е близо до нова световна война

Ако въоръженият конфликт в Близкия изток не бъде спрян много бързо, той може да ескалира в световна война, заяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю за ирландския журналист Кайлън Робъртсън, цитирано от Укринформ, предаде БТА.
„Ако войната не бъде спряна незабавно от някого, тя би могла да стане продължителна и да се прерасне в световна война“, каза Зеленски.
Украинският президент изрази мнение, че светът вече е много близо до нова глобална война.
„Наистина е много близо до това. Не виждам кратки операции в Иран. Виждам, че предстоят повече глобални предизвикателства. Ако войната не спре преди есента, тя ще продължи“, каза Зеленски. Той добави, че е възможно Русия рано или късно да изпрати подразделения в помощ на Иран.
„Светът не е подготвен от техническа гледна точка. Европа не е достатъчно подготвена – само някои страни са на път. Германците са много бързи, но това не е достатъчно. Тази година вече няма достатъчно време за подготовка за такива предизвикателства“, заяви Зеленски.
По-рано тази седмица президентът на САЩ Доналд Тръмп предположи, че войната в Близкия изток би могла да приключи скоро и заяви, че Иран „няма военноморски флот, няма комуникации, няма военновъздушни сили“, припомня Укринформ.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Зевс
Коментиран от #66
11:32 11.03.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Хайо
Коментиран от #17
11:33 11.03.2026
4 пенчо
11:33 11.03.2026
5 Смотльо,
11:33 11.03.2026
6 Георги
11:33 11.03.2026
7 Пълна оли го френия
Това е много ниско ниво, но аз не ви се сърдя защото толкова си можете.
Коментиран от #15, #23
11:35 11.03.2026
8 Хасковски каунь
11:35 11.03.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Това е
11:36 11.03.2026
11 име
11:36 11.03.2026
12 ...,,,
11:36 11.03.2026
13 Механик
Нали Русия беше в 18-ти век и НАТО щеше да я прегази за 2 дни?
Коментиран от #19, #20, #32, #43
11:37 11.03.2026
14 Нови договори
11:38 11.03.2026
15 Да те светна
До коментар #7 от "Пълна оли го френия":Това са крилати фрази! Почти лозунги.Трябва като едно време да бъдат изписвани огромни транспаранти!
11:38 11.03.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 уффф
До коментар #3 от "Хайо":то пък Путин е такъв геополитик, че направи от Русия един пудел, при това беден и фалирал пудел 😂
11:39 11.03.2026
18 Ел Менчо гушна китката
Толкова ли нямат една ракета за ул Банкова?
11:40 11.03.2026
19 Мартин
До коментар #13 от "Механик":НАТО не се занимава с мъртъвци.
11:40 11.03.2026
20 талибаните превземат русия
До коментар #13 от "Механик":Русия и талибаните преговарят за набирането на афганистански работници мигранти, а Кабул разчита на положителен резултат, заяви Гул Хасан, посланик на Ислямското емирство в Русия.
11:41 11.03.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 123
11:42 11.03.2026
23 Русия е на по -ниско ниво
До коментар #7 от "Пълна оли го френия":Тръм каза -Русия не е фактор.
Коментиран от #28, #35
11:42 11.03.2026
24 Митю
11:42 11.03.2026
25 То направо тоя Зелю
11:42 11.03.2026
26 Двойният аршин
Коментиран от #37
11:42 11.03.2026
27 Вече писах днес,
Тогава е възможно Путин да помогне на Иран с войски, макар и с ниска достоверност. Но е възможно.
Ако съюзниците се придържат към първия си вариант- разгром на военните и ядрени способности на Иран, войната ще свърши до края на март!
11:43 11.03.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Я пък тоя
И децата виждат, че сме тръгнали към трета световна.
Коментиран от #36
11:44 11.03.2026
30 Пак руснята размъти водата!
11:44 11.03.2026
31 Така е Зелник
Е ясно да се заявим. НЕ на Ционизма, НЕ на Атлантизма, НЕ на Нацизма ! ... Не на израелско-американският холокост !
Коментиран от #70
11:45 11.03.2026
32 Русофилите
До коментар #13 от "Механик":съвсем се ошашавиха и уплашиха от американската операция в Иран. Вече им се привижда, че НАТО атакува Русия и я окупира
😂
11:45 11.03.2026
33 Соваж бейби
Коментиран от #58
11:45 11.03.2026
34 Брях
Коментиран от #39
11:45 11.03.2026
35 Ха ХаХа
До коментар #23 от "Русия е на по -ниско ниво":Кога и къде каза това Тръмп?
Коментиран от #51
11:45 11.03.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Я пък тоя
До коментар #26 от "Двойният аршин":Вчера четох: Путин води завоевателна война, Тръмп освободителна.
Толкова за аршина .
11:46 11.03.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 В Русия бият тревога,
Коментиран от #48
11:48 11.03.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Ще изгонят руснаците и от Иран
11:48 11.03.2026
43 Ти па фани се гръммни
До коментар #13 от "Механик":Ще си направиш добра услуга.
11:48 11.03.2026
44 Така е Зелник
11:48 11.03.2026
45 Търновец
Коментиран от #73
11:49 11.03.2026
46 Джендър Британия 🇬🇧🏳️🌈
Само Джендъра Жена има моралното право да набива истината в очите на хората че САЩ са единствената британска колония днес 🇬🇧 и осъзнавам че командвам всички мъже и жени и момичета и момчета и че някой ден ще умра от Злополука на Атинска земя
11:49 11.03.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Ха ХаХа
До коментар #40 от "В Русия бият тревога,":Идиот Сър Джон
11:50 11.03.2026
49 ясно да го заявим:
Коментиран от #56, #67
11:50 11.03.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 По телевизора бе п0мояр.
До коментар #35 от "Ха ХаХа":Копейките имате ли цветни телевизори 😁
Коментиран от #89
11:52 11.03.2026
52 ,, Пренатягането” на струната води до
Коментиран от #83
11:52 11.03.2026
53 виктория
11:53 11.03.2026
54 Тодар Живков
11:53 11.03.2026
55 Карго 200
Командирът на ИРГ Асадолах Бадфар, началник на апарата Басидж на режима, отговорен за държането на иранците под кърваво потисничество, беше ликвидиран от Армията на отбраната на Израел в Иран.
ЕДИН. ПО. ЕДИН. 💥
11:53 11.03.2026
56 Хахо
До коментар #49 от "ясно да го заявим:":С такива като теб тепърва се заемат ,значи казваш да на ислямския терор и корана така ли да го разбирам ?
Коментиран от #60, #62, #77
11:54 11.03.2026
57 Така е!
11:54 11.03.2026
58 Русия вече е сред страните
До коментар #33 от "Соваж бейби":с най-много мигранти в света. Договаря се преселването на 2 млн. индийци и още толкова афгани. Огромните загуби на Русия налагат спешно попълване на редиците на населението.
Коментиран от #65
11:57 11.03.2026
59 Хохо Бохо
Коментиран от #63
11:59 11.03.2026
60 Какво заявяват в съвместно изявление
До коментар #56 от "Хахо":съпредседателите на Un Ponte Per, италианската пацифистка НПО към Ватикана. ( чакаме 20 години Международният съд в Хага да изправи пред съда бившия президент на САЩ Джордж У. Буш и бившия британски премиер Тони Блеър, които ръководиха инвазията в суверенна държава“. (Става дума за Ирак!) ....произволните арести и срама на изтезания в затвора Абу Граиб. Няма с какво да се гордеем в сравнение с онази война, започнала на базата на обвинения – въображаемите оръжия за масово унищожение - явно изфабрикувани и напълно фалшиви. Ето защо чакаме 20 години Международният съд в Хага да изправи пред съда бившия президент на САЩ Джордж У. Буш и бившия британски премиер Тони Блеър, които ръководиха инвазията в суверенна държава“.....и т.н
САЩ и Израел. Трябва да бъдат обявени за терористични държави. И колкото по рано, толкова по добре за света и народите. Трудно ли е да се осъзнае и ясно да се заяви че САЩ и Израел са военнопрестъпници и терористи. Паразити вредни за света. Защо е нужно да си заравяме главата в пясъка ?
11:59 11.03.2026
61 Григор
Заради кого? Заради теб ли? Ти да видиш! Световна война няма да има, но заради твоите глупости Украйна ще загуби още територии. Ударите срещу жилищни райони от снощи срещу Брянск са отделно. Убити са 6 мирни граждани, а 37 са в болници. Как смяташ ще ти отговорят за този терористичен акт? Ще гледаме. Пак ще има рев и вой до небето!
12:00 11.03.2026
62 Американските и канадски евреи заявяват
До коментар #56 от "Хахо":Нашият път: Законът на Тората
Ние следваме Божиите заповеди, живеем в мир със съседите си и отстояваме основните ценности на Тората за доброта и състрадание към всички...Техният път:
Сила. Ционистите разчитат на военна сила, националистическа идеология и действия, които противоречат на основните принципи на Тората. Когато ционистите действат с насилие - това НЕ е юдаизъм
Всяко военно действие, всяка репресивна политика, всяко нарушение на човешките права от страна на ционистката държава е нарушение на закона на Тората. Те не представляват евреите. Те не представляват юдаизма. Скрийншот на стартовата страница съм го качил под статията "Войната в Иран: Краят на международното право?" Секция "мнения".. Коментар 68.. адреса на източника е torahjews точка org ..Фактите са такива и не бъдете жертва на ционистки наративи, лъжи и атлантическо нацистка пропаганда хора
12:00 11.03.2026
63 Завода за
До коментар #59 от "Хохо Бохо":орешници го гръмнаха. Назад си с информацията.
12:00 11.03.2026
64 зле
12:01 11.03.2026
65 Соваж бейби
До коментар #58 от "Русия вече е сред страните":Трябват им войници се отбраняват срещу Украйна,да започнат и от тук да мобилизират и гостите на Меркел за Украйна .По умна идея отколкото да му дават пари и оръжие на наркомана .
12:01 11.03.2026
66 зле
До коментар #1 от "Зевс":не са му господари те работят заедно в мосад
12:02 11.03.2026
67 хаха 🤣
До коментар #49 от "ясно да го заявим:":Ей,голям страх от тия фашисти, голямо нещо 🤣 стегнете малко бе руски другари и памперси се продават по магазините, недейте така 🤣
Коментиран от #81
12:02 11.03.2026
68 Дедо Ставри
12:04 11.03.2026
69 Светът е близо до нова световна война
за партии на атлантическите терористи хора! Не е морално, не е и разумно !
12:04 11.03.2026
70 За какъв холокост
До коментар #31 от "Така е Зелник":бълнувате ? Не се вживявайте толкова много, приемайте по-спокойно заобикалящия ви свят и събитията :)
12:05 11.03.2026
71 Не на израелско-американският холокост !
Коментиран от #76
12:06 11.03.2026
72 Дедо
Коментиран от #82
12:06 11.03.2026
73 Лука
До коментар #45 от "Търновец":Това е безспорен
ФАКТ
12:06 11.03.2026
74 Прав е
12:07 11.03.2026
75 не може да бъде
12:07 11.03.2026
76 Успокойте се :)
До коментар #71 от "Не на израелско-американският холокост !":Не се вживявайте толкова много, приемайте по-спокойно заобикалящия ви свят и събитията :)
12:07 11.03.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Не на убийствата на ученички
12:08 11.03.2026
79 До кога ще чакаме
12:10 11.03.2026
80 Хахайа
12:10 11.03.2026
81 Соваж бейби
До коментар #67 от "хаха 🤣":🤣 промоция в Амазон
TENA MEN ACTIVE FIT
12:10 11.03.2026
82 Дедо вия
До коментар #72 от "Дедо":Алоооо зоопарка
💩🇺🇦☢️
Плъзнахте навсякъде
като скакалци и хлебарки..........
усръинска напаст........
Омръзнахте истински на всички !!!
12:11 11.03.2026
83 Копейка
До коментар #52 от ",, Пренатягането” на струната води до":Ние много се страхуваме, казаха ни че отвсякъде ни дебне опасност, даже и от американските самолети в София.
Коментиран от #86, #88, #92
12:11 11.03.2026
84 Наркомана унищожи Украйна!
12:14 11.03.2026
85 Аууууууу, зелен терорист
12:14 11.03.2026
86 И какво точно
До коментар #83 от "Копейка":искаш да кажеш с това?
12:14 11.03.2026
87 Давайте смело атлантически нацисти
12:17 11.03.2026
88 Не бой се
До коментар #83 от "Копейка":Един атом по София и втори контролен вече сме си осигурили. С нас няма да се церемонят като с урките. Няма да усетиш нищо. Директно ще бъдеш превърнат в радиоактивен прах заедно с панелката. Няма да боли.
12:18 11.03.2026
89 По радиото ве подл0го
До коментар #51 от "По телевизора бе п0мояр.":Центовете ..Родни балкански безродни центове.
Имате ли тенекии с Вазелин ?
Набавяйте и Запазвайте .СРОЧНО!
Ще ви Трябват, Ще ви Трябват милички, мой англо сакс спекоакани гнидички
12:19 11.03.2026
90 Алооо! Генералитета!
12:23 11.03.2026
91 Само мобилизирайте се атлантенца
12:24 11.03.2026
92 Да знаеш,
До коментар #83 от "Копейка":че ако чуваш гласове, които ти ,, казват” разни неща в реалността това е медицински проблем.
12:25 11.03.2026
93 Запомнете го ей младите !
12:25 11.03.2026