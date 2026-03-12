Новини
Тръмп за цените на петрола: Ще паднат. Война е, случва се. Очаквах по-лошо

12 Март, 2026 04:09, обновена 12 Март, 2026 04:27 829 15

Американският президент смята, че големите петролни компании трябва да използват Ормузкия проток за превоз на енергийни ресурси

Тръмп за цените на петрола: Ще паднат. Война е, случва се. Очаквах по-лошо - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп смята, че цените на петрола скоро ще спаднат повече от очакваното, въпреки продължаващата американско-израелска операция срещу Иран.

„Пазарът се държи добре. Мислех, че ще понесе известни щети. Но вероятно получихме по-малко, отколкото очаквах. И ще се върнем на правилния път съвсем скоро. Цените падат доста значително. и ще падат“, заяви американският премиер по време на посещение в рафинерия в Синсинати, Охайо. „Това е просто въпрос на война. Случва се. Ще паднат повече, отколкото някой разбира“, смята президентът.

Тръмп твърди, че големите петролни компании трябва да използват Ормузкия проток за превоз на енергийни ресурси.

„Мисля, че трябва. Мисля, че трябва да използват пролива“, каза той и заяви, че американските военни са унищожили 60 ирански минни заградители.

„Вижте, унищожихме техния флот, техните военновъздушни сили, цялата им система за противовъздушна отбрана, унищожихме 60 минни заградители“, каза той пред репортери на Южната морава на Белия дом, вероятно обърквайки информацията от Централното командване на САЩ (CENTCOM), което заяви, че е унищожило 16 ирански минни заградители в Ормузкия проток. В сряда пък ръководителят на командването, адмирал Брад Купър, заяви, че от началото на операцията САЩ са ударили над 5500 цели в Иран, включително 60 кораба.

Тръмп заплаши да унищожи електропреносната мрежа на Иран в рамките на един час, ако военните действия срещу Ислямската република ескалират.

„Можем да ударим райони на Техеран и други места. И ако това се случи, ще бъде практически невъзможно за тях да възстановят страната. Но ние не искаме това“, каза американският президент, говорейки пред репортери във военновъздушната база Андрюс близо до Вашингтон след завръщането си от пътуване до Охайо и Кентъки.

„Можем да демонтираме електропреносната им мрежа в рамките на един час. И ще им отнеме 25 години, за да я възстановят“, добави държавният глава.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 гост

    20 0 Отговор
    Тръмпоча започна да ги плещи без да има връзка между мозъка и езика. Ама той вече мозък надали има !

    Коментиран от #6

    04:32 12.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Демократ с лява резба

    11 4 Отговор
    Иска ни се победа, но не ни стиска сухопътна операция, че ще ни лъснат голите нааакъъни заааднииицииии.

    04:35 12.03.2026

  • 5 А стига, бе ...

    15 2 Отговор
    Жай Дончо, ти май забрави че каза че вече си победил. Кайва "война" сега бълнуваш, бе човек?!

    04:37 12.03.2026

  • 6 Прав си!

    16 4 Отговор

    До коментар #2 от "гост":

    Прилича на типичен русофил с брутвлни халюцинации.

    04:38 12.03.2026

  • 7 И тоя остаря

    16 9 Отговор
    Като цървул. Жалко, че американците вярваха в него. Всички очакваха, след деменцията, тоя поне да е по читав, но уви. Не знам само елитите на Запада, от училища за бавнразвиващи или невменяеми ли ги набират. СРАМ!,,

    Коментиран от #8

    04:39 12.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Бекил

    10 0 Отговор
    Все едно сме в психото на 4-ти километър.

    04:45 12.03.2026

  • 11 Абе да го анексират

    8 3 Отговор

    До коментар #1 от "Русофил чалма":

    Ама Ърсула лай.нян.а,та, с гол г,,,ъз ли ще го анексира. Деветдесет милиарди за нарко урката, ние ще ги плащаме.

    04:48 12.03.2026

  • 12 Данко Харсъзина

    5 1 Отговор
    Техеран за три дейс стана като Кабул за туенти иърс. Иран направо попиля сащисаните крави и съюзниците им чалмари, а ционисткяи тумор е целия в горящи руини. Поклон доземи пред несломимия ирански народ в борбата му със световния терор! Велик народ с велики лидери!

    Коментиран от #13

    05:19 12.03.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Град Симитли

    2 0 Отговор
    Можем да демонтираме електропреносната им мрежа в рамките на един час. И ще им отнеме 25 години, за да я възстановят“, добави държавният глава.--вандал!

    05:45 12.03.2026

  • 15 чужденец

    2 0 Отговор
    САЩ и Израел да компенсират високите цени . Също така да поемат финансова отговорност за екологичното замърсяване на Средиземно море .

    06:17 12.03.2026