Тръмп за цените на петрола: Ще паднат. Война е, случва се. Очаквах по-лошо

Президентът на САЩ Доналд Тръмп смята, че цените на петрола скоро ще спаднат повече от очакваното, въпреки продължаващата американско-израелска операция срещу Иран.

„Пазарът се държи добре. Мислех, че ще понесе известни щети. Но вероятно получихме по-малко, отколкото очаквах. И ще се върнем на правилния път съвсем скоро. Цените падат доста значително. и ще падат“, заяви американският премиер по време на посещение в рафинерия в Синсинати, Охайо. „Това е просто въпрос на война. Случва се. Ще паднат повече, отколкото някой разбира“, смята президентът.

Тръмп твърди, че големите петролни компании трябва да използват Ормузкия проток за превоз на енергийни ресурси.

„Мисля, че трябва. Мисля, че трябва да използват пролива“, каза той и заяви, че американските военни са унищожили 60 ирански минни заградители.

„Вижте, унищожихме техния флот, техните военновъздушни сили, цялата им система за противовъздушна отбрана, унищожихме 60 минни заградители“, каза той пред репортери на Южната морава на Белия дом, вероятно обърквайки информацията от Централното командване на САЩ (CENTCOM), което заяви, че е унищожило 16 ирански минни заградители в Ормузкия проток. В сряда пък ръководителят на командването, адмирал Брад Купър, заяви, че от началото на операцията САЩ са ударили над 5500 цели в Иран, включително 60 кораба.

Тръмп заплаши да унищожи електропреносната мрежа на Иран в рамките на един час, ако военните действия срещу Ислямската република ескалират.

„Можем да ударим райони на Техеран и други места. И ако това се случи, ще бъде практически невъзможно за тях да възстановят страната. Но ние не искаме това“, каза американският президент, говорейки пред репортери във военновъздушната база Андрюс близо до Вашингтон след завръщането си от пътуване до Охайо и Кентъки.

„Можем да демонтираме електропреносната им мрежа в рамките на един час. И ще им отнеме 25 години, за да я възстановят“, добави държавният глава.