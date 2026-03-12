Новини
Свят »
САЩ »
САЩ освобождават част от стратегическия си петролен резерв, за да свалят цените на горивото ВИДЕО

САЩ освобождават част от стратегическия си петролен резерв, за да свалят цените на горивото ВИДЕО

12 Март, 2026 04:37, обновена 12 Март, 2026 04:43 753 6

  • сащ-
  • петролен резерв-
  • цени-
  • тръмп

Общият разрешен капацитет за съхранение в момента е определен на 714 милиона барела

САЩ освобождават част от стратегическия си петролен резерв, за да свалят цените на горивото ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Администрацията на Вашингтон възнамерява да освободи част от петрола от стратегическия си петролен резерв, за да намали цените на енергията, обяви президентът на САЩ Доналд Тръмп.

„Ще направим това. И след това ще го напълним отново. Напълних го веднъж и ще го напълня отново. Но сега ще го намалим малко и това ще понижи цените“, каза американският лидер в интервю за телевизионния канал WKRC.

Стратегическият петролен резерв на САЩ е създаден с акт на Конгреса на САЩ през 1975 г. след световната енергийна криза, за да служи като резервен резерв за бъдещи извънредни ситуации. В момента четири хранилища за сол в Луизиана и Тексас съхраняват приблизително 415 милиона барела петрол. Общият разрешен капацитет за съхранение в момента е определен на 714 милиона барела. Стратегическият петролен резерв на САЩ е най-големият държавен резерв в света.

Държавите-членки на Международната агенция по енергетика (МАЕ) се споразумяха да освободят 400 милиона барела петрол от своите аварийни резерви, за да стабилизират пазара заради конфликта в Близкия изток. Както обяви по-рано в сряда ръководителят на агенцията Фатих Бирол, страните от МАЕ се споразумяха да извършат „най-голямото освобождаване на петролни резерви в историята на организацията“ на фона на затварянето на Ормузкия проток.

На 2 март генерал-майор Ебрахим Джабари от Корпуса на гвардейците на ислямската революция на Иран предупреди, че Ормузкият проток, през който преминава приблизително една пета от световния износ на петрол, ще бъде затворен за корабоплаване поради военните действия на Израел и Съединените щати. На 5 март иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че протокът не е затворен и че корабите, включително танкерите, не се опитват да го прекосят от страх от атаки от двете страни. Операцията доведе до значително покачване на цените на петрола. Впоследствие обаче цената на тази стока спадна.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Демократ с лява резба

    18 1 Отговор
    Името на стратегическия петролен резерв на САЩ се казва:
    -Откраднат петрол от Венецуела.

    Коментиран от #2, #5

    04:46 12.03.2026

  • 2 11032026

    11 2 Отговор

    До коментар #1 от "Демократ с лява резба":

    Точно в целта.

    04:50 12.03.2026

  • 3 Гражданин.

    10 1 Отговор
    И те ще свършат и после ще се молите на моллите.

    05:07 12.03.2026

  • 4 Иван

    8 1 Отговор
    Защо? Нали Иран капитулира?

    05:15 12.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Какви добри хора

    4 1 Отговор
    Обаче пак скочи с $10 нагоре -))

    05:30 12.03.2026