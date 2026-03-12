САЩ освобождават част от стратегическия си петролен резерв, за да свалят цените на горивото ВИДЕО

Администрацията на Вашингтон възнамерява да освободи част от петрола от стратегическия си петролен резерв, за да намали цените на енергията, обяви президентът на САЩ Доналд Тръмп.

„Ще направим това. И след това ще го напълним отново. Напълних го веднъж и ще го напълня отново. Но сега ще го намалим малко и това ще понижи цените“, каза американският лидер в интервю за телевизионния канал WKRC.

Стратегическият петролен резерв на САЩ е създаден с акт на Конгреса на САЩ през 1975 г. след световната енергийна криза, за да служи като резервен резерв за бъдещи извънредни ситуации. В момента четири хранилища за сол в Луизиана и Тексас съхраняват приблизително 415 милиона барела петрол. Общият разрешен капацитет за съхранение в момента е определен на 714 милиона барела. Стратегическият петролен резерв на САЩ е най-големият държавен резерв в света.

Държавите-членки на Международната агенция по енергетика (МАЕ) се споразумяха да освободят 400 милиона барела петрол от своите аварийни резерви, за да стабилизират пазара заради конфликта в Близкия изток. Както обяви по-рано в сряда ръководителят на агенцията Фатих Бирол, страните от МАЕ се споразумяха да извършат „най-голямото освобождаване на петролни резерви в историята на организацията“ на фона на затварянето на Ормузкия проток.

На 2 март генерал-майор Ебрахим Джабари от Корпуса на гвардейците на ислямската революция на Иран предупреди, че Ормузкият проток, през който преминава приблизително една пета от световния износ на петрол, ще бъде затворен за корабоплаване поради военните действия на Израел и Съединените щати. На 5 март иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че протокът не е затворен и че корабите, включително танкерите, не се опитват да го прекосят от страх от атаки от двете страни. Операцията доведе до значително покачване на цените на петрола. Впоследствие обаче цената на тази стока спадна.