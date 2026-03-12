Официално от ООН: Над 1 800 убити и поне 12 500 ранени в Иран, Ливан и Израел от началото на войната

Администрацията на Вашингтон уведоми Конгреса, че Съединените щати са похарчили най-малко 11,3 милиарда долара за военната операция срещу Иран през първите шест дни, съобщи The New York Times.

Около 9 000 различни съоръжения в Иран са били бомбардирани от Израел и САЩ през първите 10 дни от настоящата ескалация в региона, заяви кметът на Техеран Алиреза Закани.

Израелските отбранителни сили обявиха тази нощ, че са започнали нова мащабна серия от удари срещу правителствени цели в Техеран.

Авиационният колеж в Исфахан, град в централен Иран, беше атакуван от въздуха, съобщи Ал Хадат.

Постоянният представител на САЩ в НАТО Матю Уитакър твърди, че арабските държави може евентуално да се присъединят към американско-израелска военна операция срещу Иран.

Над 1 800 души са били убити и най-малко 12 500 са ранени в Иран, Ливан и Израел от ескалацията на конфликта в Близкия изток, според генералния директор на Световната здравна организация Тедрос Адханом Гебрейесус.

Повече от 1 348 цивилни в Иран са убити при удари на САЩ и Израел от 28 февруари насам, според постоянния представител на Иран в ООН Амир Саид Иравани.

Най-малко шест души са убити, а други 131 са ранени в резултат на иранските удари срещу Обединените арабски емирства от 28 февруари насам, съобщи Министерството на отбраната на страната.

Чуждестранни банки призоваха служителите си да не посещават офисите им в Дубай и Катар, след като САЩ и Израел удариха клон на най-старата банка на Иран, съобщи The New York Times.