Официално от ООН: Над 1 800 убити и поне 12 500 ранени в Иран, Ливан и Израел от началото на войната

12 Март, 2026 05:01, обновена 12 Март, 2026 05:51 709 6

За шест дни Вашингтон е похарчил най-малко 11,3 милиарда долара за военната операция

Официално от ООН: Над 1 800 убити и поне 12 500 ранени в Иран, Ливан и Израел от началото на войната - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Администрацията на Вашингтон уведоми Конгреса, че Съединените щати са похарчили най-малко 11,3 милиарда долара за военната операция срещу Иран през първите шест дни, съобщи The New York Times.

Около 9 000 различни съоръжения в Иран са били бомбардирани от Израел и САЩ през първите 10 дни от настоящата ескалация в региона, заяви кметът на Техеран Алиреза Закани.

Израелските отбранителни сили обявиха тази нощ, че са започнали нова мащабна серия от удари срещу правителствени цели в Техеран.

Авиационният колеж в Исфахан, град в централен Иран, беше атакуван от въздуха, съобщи Ал Хадат.

Постоянният представител на САЩ в НАТО Матю Уитакър твърди, че арабските държави може евентуално да се присъединят към американско-израелска военна операция срещу Иран.

Над 1 800 души са били убити и най-малко 12 500 са ранени в Иран, Ливан и Израел от ескалацията на конфликта в Близкия изток, според генералния директор на Световната здравна организация Тедрос Адханом Гебрейесус.

Повече от 1 348 цивилни в Иран са убити при удари на САЩ и Израел от 28 февруари насам, според постоянния представител на Иран в ООН Амир Саид Иравани.

Най-малко шест души са убити, а други 131 са ранени в резултат на иранските удари срещу Обединените арабски емирства от 28 февруари насам, съобщи Министерството на отбраната на страната.

Чуждестранни банки призоваха служителите си да не посещават офисите им в Дубай и Катар, след като САЩ и Израел удариха клон на най-старата банка на Иран, съобщи The New York Times.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пари на вятъра

    8 0 Отговор
    Тия ООН са една пробита каца за изтичане на пари.

    05:09 12.03.2026

  • 2 И Киев е Руски

    5 3 Отговор
    А колко са жертвите от страна на агресорите -полу човеци

    05:11 12.03.2026

  • 3 Русофил

    1 3 Отговор
    ООН се управлява от един испански русофил на 100 години дето не руска кокала, ама Тръмп му спря зеленото.

    05:16 12.03.2026

  • 4 Да бе да от

    4 1 Отговор
    Страна на Израел жертви няма. И натаняху го няма. Има един леко ранен със счупен нокът.

    05:24 12.03.2026

  • 5 ШЕКЕЛЧЕ В ДЖОБЧЕТО НА ОЗЕМПИКА

    2 0 Отговор
    И ДНЕС ПАК ЩЕ ИМА ДИСКОТЕКА СЪС ЗАРЯ В ДУ-БАЙ-БАЙ, ТЕЛ АВИВ И ХАЙФА. ЩЕ ХВЪРЧАТ САУДИТСКИ БРАДИ, ЧАЛМИ И ЦИОНИСТКИ КИПИ, ЩЕ ПАДНАТ ВСИЧКИ ЗАДРЪЖКИ!

    05:55 12.03.2026

  • 6 Данко Харсъзина

    2 0 Отговор
    Иран направо попиля сащисаните крави и съюзниците им чалмари, а ционисткяи тумор е целия в горящи руини. Поклон доземи пред несломимия ирански народ в борбата му със световния терор! Велик народ с велики лидери!

    05:56 12.03.2026

