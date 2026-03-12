Тръмп: Няма да спрем, докато не победим! И това ще стане много бързо. Вече два пъти унищожихме ръководството им

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че би искал да види хора, способни да управляват държава в Иран.
„Бихме искали да видим някой там, който знае какво прави. Някой, който може да изгради държава“, заяви пред журналисти американският лидер.
„Унищожихме техния флот, въоръжените им сили във всякаква форма. Унищожихме почти всичко там, включително и ръководството им. Унищожихме ръководството им два пъти и сега те имат нова група лидери. Ще видим какво ще се случи с тях“, добави Тръмп.
Той каза, че не планира незабавно да прекрати военната операция срещу Иран и смята, че Ислямската република е загубила значително военния си потенциал.
„Това не означава, че ще спрем веднага. Основното е, че трябва да победим. Да победим бързо. Няма да си тръгнем, докато работата не бъде свършена. И това ще стане много бързо“, каза той, говорейки в Хеврон, Кентъки.
„През последните 11 дни нашите въоръжени сили на практика унищожиха Иран. Това е трудна страна.“ „Те вече нямат радари. Вече нямат противовъздушна отбрана“, заяви президентът на САЩ. И допълни, че броят на ракетите и дроновете, изстреляни от Иран, е намалял съответно с 90% и 85% в сравнение с началото на операцията. „Унищожихме 58 кораба на ВМС“, добави президентът на САЩ.
