Тръмп: Няма да спрем, докато не победим! И това ще стане много бързо. Вече два пъти унищожихме ръководството им

12 Март, 2026 04:29, обновена 12 Март, 2026 05:01 1 427 35

Искаме да видим хора, способни да управляват Иран, заяви американският президент

Тръмп: Няма да спрем, докато не победим! И това ще стане много бързо. Вече два пъти унищожихме ръководството им - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че би искал да види хора, способни да управляват държава в Иран.

„Бихме искали да видим някой там, който знае какво прави. Някой, който може да изгради държава“, заяви пред журналисти американският лидер.

„Унищожихме техния флот, въоръжените им сили във всякаква форма. Унищожихме почти всичко там, включително и ръководството им. Унищожихме ръководството им два пъти и сега те имат нова група лидери. Ще видим какво ще се случи с тях“, добави Тръмп.

Той каза, че не планира незабавно да прекрати военната операция срещу Иран и смята, че Ислямската република е загубила значително военния си потенциал.

„Това не означава, че ще спрем веднага. Основното е, че трябва да победим. Да победим бързо. Няма да си тръгнем, докато работата не бъде свършена. И това ще стане много бързо“, каза той, говорейки в Хеврон, Кентъки.

„През последните 11 дни нашите въоръжени сили на практика унищожиха Иран. Това е трудна страна.“ „Те вече нямат радари. Вече нямат противовъздушна отбрана“, заяви президентът на САЩ. И допълни, че броят на ракетите и дроновете, изстреляни от Иран, е намалял съответно с 90% и 85% в сравнение с началото на операцията. „Унищожихме 58 кораба на ВМС“, добави президентът на САЩ.


  • 1 Гражданин.

    21 8 Отговор
    Бързо ,бързо колко да е бързо , цената на барел петрол като стане 300 долара.

    04:39 12.03.2026

  • 2 Хаха

    29 6 Отговор
    Ами нали каза вече че си победил, бе крстунко?!

    04:39 12.03.2026

  • 3 Истината

    31 5 Отговор
    Този човек е болен...

    Коментиран от #10, #20

    04:40 12.03.2026

  • 4 Демократ с лява резба

    30 5 Отговор
    Заради изнудванията с Епщайн, големи золуми стават по света.

    04:40 12.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Мемфис

    9 1 Отговор
    Оф......мъка настана по майката земя....

    04:43 12.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 нннн

    14 2 Отговор
    Тръмп: Няма да спрем, докато не получа Нобелова награда за мир.Унищожихме почти всичко в Иран, ще унищожат и вас, ако не ми я дадете.

    Коментиран от #13

    04:54 12.03.2026

  • 10 Ами..

    19 3 Отговор

    До коментар #3 от "Истината":

    Не е. Просто е БЕЗКРУПОЛЕН ЛЪЖЕЦ И ЕГОИСТ!

    Коментиран от #24

    04:56 12.03.2026

  • 11 Сериозно?!

    14 3 Отговор

    До коментар #7 от "Данко Харсъзина":

    Шегуваш се, нали?!
    И за двете!!

    04:57 12.03.2026

  • 12 Прав

    16 15 Отговор

    До коментар #8 от "Светлина в тунела":

    си, но което е по-интересно е че войната в Иран е доста изгодна за любимата им Русия в момента. И заради цената на петрола и заради въоръжението което в момента отива за войната вместо за Украйна. И въпреки това, копейките защитават ислямските терористи в Иран. Самите те забравиха на кой господар служат

    04:59 12.03.2026

  • 13 Наградата

    11 0 Отговор

    До коментар #9 от "нннн":

    му я отказаха и я дадоха на някаква чапла. Оттогава Тръмп вече не се вълнува от нобела за мир и си прави каквото си иска. Освен това вече получи награда за мир от Фифа 😆

    05:01 12.03.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Ауууу

    12 5 Отговор
    Иранците печешят войната сега целия свят ще се обърне срещу Израел и америка на никой не му се дават излишни пари да спонсорират Израел .

    Коментиран от #22

    05:15 12.03.2026

  • 18 Данко Харсъзина

    10 4 Отговор
    Техеран за три дейс стана като Кабул за туенти иърс. Иран направо попиля сащисаните крави и съюзниците им чалмари, а ционисткяи тумор е целия в горящи руини. Поклон доземи пред несломимия ирански народ в борбата му със световния терор! Велик народ с велики лидери!

    05:16 12.03.2026

  • 19 Търновец

    2 4 Отговор

    До коментар #14 от "И Киев е Руски":

    За съжаление сте прав - след победата на Християните под Виена Русите постепенно настъпиха на юг и овладяха Крим и Петър Велики иска проливите и топли морета достъп, и Русите искат доминация е България а в Сирия има две Руски военни бази. Добре че Възраждане не успя да прикачи лева за щатския долар.

    05:17 12.03.2026

  • 20 Вие се подигравахте на байдън

    11 1 Отговор

    До коментар #3 от "Истината":

    Ама лудия е най алтавия президен в сашовската история

    05:18 12.03.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Търновец

    6 1 Отговор

    До коментар #16 от "🤠🤠🤠":

    Канада отказа да фиксира тяхната валута към щатския долар и откачи финансовата си система от Американската и вече Британия Канада и Австралия търгуват в национални валути. С знаете ли някои от последствията на големите търговски мита на Тръмп - интегрирано производство на автомобили между САЩ и Канада което съществуваше доскоро - 7 пъти различни автомобилни части и сбирки минават границата до асемблиране и изпитание на автомобила - тоест от заготовки до крайно изделие няколко пъти частите пресичат границата в двете посоки и как влияят митата на Тръмп? Крайният купувач плаща много повече за покупка на електромобил. И Форд Моторз декларира 18 милиарда инвестиция в Канада и става Канадска фирма и не само Форд.

    05:28 12.03.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Тръмп е срам за САЩ

    6 0 Отговор
    Бай Дончо, що не удеш в Израел на посещение за няколко дена щом си победил?
    Лъжец гнусен!

    Коментиран от #27

    05:32 12.03.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Само питам

    6 1 Отговор

    До коментар #22 от "Данко Харсъзина":

    Данчо, що не идеш на екскурзия в Израел сам да видиш как всички ирански ракети са унищожени ?

    05:39 12.03.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 До последния пропадняк

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Последния Софиянец":

    Имаш пирон в главата.

    05:51 12.03.2026

  • 32 ганю

    0 0 Отговор
    само да не стане 3 -та световна

    06:12 12.03.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Буха ха

    0 0 Отговор
    A другарят Нетаняху къде е?

    06:35 12.03.2026