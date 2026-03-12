Новини
Иран и Хизбула с нови ракетни залпове срещу Израел, еврейски дрон уби осем души в кола в Бейрут

12 Март, 2026 05:09, обновена 12 Март, 2026 05:55 1 283 15

  • война-
  • иран-
  • израел-
  • персийски залив

Техеран атакува цели в ОАЕ, Бахрейн и Саудитска Арабия

Иран и Хизбула с нови ракетни залпове срещу Израел, еврейски дрон уби осем души в кола в Бейрут - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Иран изстреля нови ракети към Израел, съобщи държавната телевизия на Ислямската република.

Те са били засечени от Израелските отбранителни сили.

Ливанската шиитска милиция Хизбула е атакувала няколко стратегически военни цели в Северен и Централен Израел, сочи комюнике на групата.

Групировката е изстреляла 50 ракети по цели в Израел, близо до градовете Кирят Шмона, Метула, Нахария и село Шломи, съобщи Ал Маяддин.

Иран твърди, че кибератака е деактивирала железопътната система на Израел, съобщава информационна агенция Фарс.

Дрон на израелските военновъздушни сили удари кола на брега на ливанската столица Рамлет ал-Бейда, убивайки осем души, съобщи телевизия Ал Хадат.

Израелските военновъздушни сили са атакували цели на шиитската Хизбула в предградието Арамун на ливанската столица, съобщи Ал Джадид.

Израелската армия твърди, че е ударила 10 цели на Хизбула в Бейрут, включително щаб на разузнаването.

Израелски самолети нанесоха мощен удар по квартал Гобейри в южните покрайнини на Бейрут, съобщи Ливанската гражданска защита.

Иран е атакувал резервоари за гориво в северната провинция Мухарак в Бахрейн, съобщи Министерството на вътрешните работи на кралството.

Силите за противовъздушна отбрана на ОАЕ са отблъснали атака на Иран, който е изстрелял ракети и дронове, съобщи Министерството на отбраната на емирството.

Иранската страна твърди, че е атакувала нефтено находище в емирство Фуджейра и индустриална зона в емирство Шарджа - и двете част от ОАЕ.

Системите за противовъздушна отбрана на Саудитска Арабия прихванаха 18 ирански дрона в небето над източните райони на страната, съобщи Министерството на отбраната на кралството.

Те свалиха два дрона, изстреляни от Иран, към Шейба, едно от най-големите нефтени находища в света, съобщи Министерството на отбраната на кралството.

Съобщава се и за унищожаването на дрон, който се опитал да се приближи до квартала с американското посолств.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Гръмнала кашерна кипа

    11 2 Отговор
    Майкоууу, и новия аятолак пак ни пръсна златните халки!

    Коментиран от #4

    05:40 12.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Аятолаха

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Гръмнала кашерна кипа":

    Всички неверници под ножа.

    05:48 12.03.2026

  • 5 ШЕКЕЛЧЕ В ДЖОБЧЕТО НА ОЗЕМПИКА

    9 1 Отговор
    И ДНЕС ПАК ЩЕ ИМА ДИСКОТЕКА СЪС ЗАРЯ В ДУ-БАЙ-БАЙ, ТЕЛ АВИВ И ХАЙФА. ЩЕ ХВЪРЧАТ САУДИТСКИ БРАДИ, ЧАЛМИ И ЦИОНИСТКИ КИПИ, ЩЕ ПАДНАТ ВСИЧКИ ЗАДРЪЖКИ!

    Коментиран от #7

    05:54 12.03.2026

  • 6 Аятолаха

    2 9 Отговор
    Копейки, приехте ли ислямистката идеология?
    Ала-бола с бомба на гърди а в Синагогата? Аллах, дава по 72 девствени агънца в Ислямисткия рай.

    Коментиран от #12

    05:58 12.03.2026

  • 7 Аятолляха

    0 7 Отговор

    До коментар #5 от "ШЕКЕЛЧЕ В ДЖОБЧЕТО НА ОЗЕМПИКА":

    Ела в Москва да видиш най-голямата джамия в Европа. Обрязалката е бесплятна.

    Коментиран от #10

    06:00 12.03.2026

  • 8 Хи хи

    7 0 Отговор
    Че нали свършиха иранските ракети, тия ракети ще са с чипове от перални !!

    06:01 12.03.2026

  • 9 Купол от железо

    4 0 Отговор
    Нещо се проби, а тръмпона ще прави такъв от злато.

    06:02 12.03.2026

  • 10 Хи хи

    4 3 Отговор

    До коментар #7 от "Аятолляха":

    Е то в Москва всичко е най голямо, и ракетите им също !!

    Коментиран от #13

    06:02 12.03.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Копейка

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "Аятолаха":

    За левъ ша се беся!

    06:24 12.03.2026

  • 13 Рускиня

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "Хи хи":

    Ракетите на африканските студинти в Москва са невероятни. Дълги, дебели, черни и фъркат нависоко.

    06:25 12.03.2026

  • 14 си дзън

    1 1 Отговор
    Иранските дронове понамаляха. Корабите станаха лодки с експлозиви.
    Да видим.

    06:32 12.03.2026

  • 15 До Ком 7

    1 0 Отговор
    В ютуб има клип в , който се показва най - голямата джамия в РФ , тя е в Казан република Татаристан . Клипа започва с думите , днес на тази свещена българска земя бе открита най - голямата джамия в РФ .Бог е решил , че качественото българско семе ще остане на север .

    06:35 12.03.2026

