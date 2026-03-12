Иран и Хизбула с нови ракетни залпове срещу Израел, еврейски дрон уби осем души в кола в Бейрут

Главен редактор във Fakti.bg

Иран изстреля нови ракети към Израел, съобщи държавната телевизия на Ислямската република.

Те са били засечени от Израелските отбранителни сили.

Ливанската шиитска милиция Хизбула е атакувала няколко стратегически военни цели в Северен и Централен Израел, сочи комюнике на групата.

Групировката е изстреляла 50 ракети по цели в Израел, близо до градовете Кирят Шмона, Метула, Нахария и село Шломи, съобщи Ал Маяддин.

Иран твърди, че кибератака е деактивирала железопътната система на Израел, съобщава информационна агенция Фарс.

Дрон на израелските военновъздушни сили удари кола на брега на ливанската столица Рамлет ал-Бейда, убивайки осем души, съобщи телевизия Ал Хадат.

Израелските военновъздушни сили са атакували цели на шиитската Хизбула в предградието Арамун на ливанската столица, съобщи Ал Джадид.

Израелската армия твърди, че е ударила 10 цели на Хизбула в Бейрут, включително щаб на разузнаването.

Израелски самолети нанесоха мощен удар по квартал Гобейри в южните покрайнини на Бейрут, съобщи Ливанската гражданска защита.

Иран е атакувал резервоари за гориво в северната провинция Мухарак в Бахрейн, съобщи Министерството на вътрешните работи на кралството.

Силите за противовъздушна отбрана на ОАЕ са отблъснали атака на Иран, който е изстрелял ракети и дронове, съобщи Министерството на отбраната на емирството.

Иранската страна твърди, че е атакувала нефтено находище в емирство Фуджейра и индустриална зона в емирство Шарджа - и двете част от ОАЕ.

Системите за противовъздушна отбрана на Саудитска Арабия прихванаха 18 ирански дрона в небето над източните райони на страната, съобщи Министерството на отбраната на кралството.

Те свалиха два дрона, изстреляни от Иран, към Шейба, едно от най-големите нефтени находища в света, съобщи Министерството на отбраната на кралството.

Съобщава се и за унищожаването на дрон, който се опитал да се приближи до квартала с американското посолств.