Тръмп защити "Биби" от "слабия и жалък" израелски президент

Президентът на САЩ Доналд Тръмп нарече израелския президент Исак Херцог „слаб и жалък“ заради коментарите му относно необходимостта от правно становище относно евентуалното помилване на израелския премиер Бенямин Нетаняху.

„Той не се нуждае от никакво правно становище. Слаб и жалък е. Искам Биби да се съсредоточи върху войната, а не върху тези глупости“, каза ръководителят на вашингтонската администрация в интервю за Axios. Той отбеляза, че е разговарял с Нетаняху по телефона на 10 март за напредъка на американско-израелската военна операция срещу Иран.

Херцог заяви в интервю за Fox News миналата седмица, че помилването на Нетаняху не е на дневен ред поради войната с Иран. Президентът на еврейската държава отбеляза, че „трябва да изчака заключенията на съответните органи, преди да вземе каквото и да е решение“ по този въпрос.

Испания оказва негативно влияние върху Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) и Вашингтон, както предупреди по-рано, може да прекъсне търговията с Мадрид, заяви още Тръмп.

„Не знам какво прави Испания. Те се справят много зле с НАТО. Те са защитени и не искат да допринесат със справедливия си дял. И правят това от много години“, каза Тръмп пред репортери на южната морава на Белия дом, преди да замине за работно пътуване до Охайо и Кентъки.

"Те изобщо не сътрудничат. Вършат много зле работата. Можем да прекъснем търговските връзки с Испания“, заяви президентът. „Хората в Испания са фантастични, но ръководството не е толкова добро“, добави той.

Напрежението в отношенията между Мадрид и Вашингтон се засили, след като САЩ и Израел започнаха военни операции срещу Иран. Испания първоначално им се противопостави. След това Испания обяви, че е против използването от САЩ на бази, разположени в страната, по време на операцията срещу Иран.