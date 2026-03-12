Тръмп защити "Биби" от "слабия и жалък" израелски президент

Президентът на САЩ Доналд Тръмп нарече израелския президент Исак Херцог „слаб и жалък“ заради коментарите му относно необходимостта от правно становище относно евентуалното помилване на израелския премиер Бенямин Нетаняху.
„Той не се нуждае от никакво правно становище. Слаб и жалък е. Искам Биби да се съсредоточи върху войната, а не върху тези глупости“, каза ръководителят на вашингтонската администрация в интервю за Axios. Той отбеляза, че е разговарял с Нетаняху по телефона на 10 март за напредъка на американско-израелската военна операция срещу Иран.
Херцог заяви в интервю за Fox News миналата седмица, че помилването на Нетаняху не е на дневен ред поради войната с Иран. Президентът на еврейската държава отбеляза, че „трябва да изчака заключенията на съответните органи, преди да вземе каквото и да е решение“ по този въпрос.
Испания оказва негативно влияние върху Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) и Вашингтон, както предупреди по-рано, може да прекъсне търговията с Мадрид, заяви още Тръмп.
„Не знам какво прави Испания. Те се справят много зле с НАТО. Те са защитени и не искат да допринесат със справедливия си дял. И правят това от много години“, каза Тръмп пред репортери на южната морава на Белия дом, преди да замине за работно пътуване до Охайо и Кентъки.
"Те изобщо не сътрудничат. Вършат много зле работата. Можем да прекъснем търговските връзки с Испания“, заяви президентът. „Хората в Испания са фантастични, но ръководството не е толкова добро“, добави той.
Напрежението в отношенията между Мадрид и Вашингтон се засили, след като САЩ и Израел започнаха военни операции срещу Иран. Испания първоначално им се противопостави. След това Испания обяви, че е против използването от САЩ на бази, разположени в страната, по време на операцията срещу Иран.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 12032026 Трак
04:58 12.03.2026
2 Питам:
04:59 12.03.2026
3 Забелязах
Путлер е слаба ракия в сравнение с него ,защото до момента копае гроба само на Русия😁.
05:03 12.03.2026
4 Биби
Коментиран от #8
05:06 12.03.2026
5 Казват, че Биби
Коментиран от #7
05:16 12.03.2026
6 Иван
05:24 12.03.2026
7 Иван
До коментар #5 от "Казват, че Биби":Биби е вече между опашатите и рогатите.
05:26 12.03.2026
8 Иван
До коментар #4 от "Биби":А евреите я отмъкнаха от янките.
05:28 12.03.2026
9 Данко Харсъзина
05:33 12.03.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Софиянец
06:01 12.03.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Хи хи хи
06:15 12.03.2026
14 стоян георгиев
06:16 12.03.2026
15 Краварите няма ли поне веднъж
06:18 12.03.2026
16 Ехааааааа
06:19 12.03.2026