Тръмп защити "Биби" от "слабия и жалък" израелски президент

12 Март, 2026 04:47, обновена 12 Март, 2026 04:53 1 683 16

Американският държавен глава смята, че Испания влияе лошо на НАТО

Тръмп защити "Биби" от "слабия и жалък" израелски президент - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп нарече израелския президент Исак Херцог „слаб и жалък“ заради коментарите му относно необходимостта от правно становище относно евентуалното помилване на израелския премиер Бенямин Нетаняху.

„Той не се нуждае от никакво правно становище. Слаб и жалък е. Искам Биби да се съсредоточи върху войната, а не върху тези глупости“, каза ръководителят на вашингтонската администрация в интервю за Axios. Той отбеляза, че е разговарял с Нетаняху по телефона на 10 март за напредъка на американско-израелската военна операция срещу Иран.

Херцог заяви в интервю за Fox News миналата седмица, че помилването на Нетаняху не е на дневен ред поради войната с Иран. Президентът на еврейската държава отбеляза, че „трябва да изчака заключенията на съответните органи, преди да вземе каквото и да е решение“ по този въпрос.

Испания оказва негативно влияние върху Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) и Вашингтон, както предупреди по-рано, може да прекъсне търговията с Мадрид, заяви още Тръмп.

„Не знам какво прави Испания. Те се справят много зле с НАТО. Те са защитени и не искат да допринесат със справедливия си дял. И правят това от много години“, каза Тръмп пред репортери на южната морава на Белия дом, преди да замине за работно пътуване до Охайо и Кентъки.

"Те изобщо не сътрудничат. Вършат много зле работата. Можем да прекъснем търговските връзки с Испания“, заяви президентът. „Хората в Испания са фантастични, но ръководството не е толкова добро“, добави той.

Напрежението в отношенията между Мадрид и Вашингтон се засили, след като САЩ и Израел започнаха военни операции срещу Иран. Испания първоначално им се противопостави. След това Испания обяви, че е против използването от САЩ на бази, разположени в страната, по време на операцията срещу Иран.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 12032026 Трак

    23 2 Отговор
    Испания контролира един пролив към Средиземно море на тоя рижавия му е слаба географията.

    04:58 12.03.2026

  • 2 Питам:

    28 8 Отговор
    Бай Дончо, а любимия ти Биби който те водеше като куче на каишка КЪДЕ Е? Много ли ти липсва? Не плачи Дони Биби е на по-доброто място и в момента дава отчет пред Йехова/Яхве!

    04:59 12.03.2026

  • 3 Забелязах

    20 14 Отговор
    Дончо Миротвореца съсипва всичко с което се заеме... САЩ ,Венецуела,Куба,Сирия ,Иран и дори Украйна се опитва да пречупи.
    Путлер е слаба ракия в сравнение с него ,защото до момента копае гроба само на Русия😁.

    05:03 12.03.2026

  • 4 Биби

    4 9 Отговор
    Испания ги е яд, че са открили Америка и после янките са им я отмъкнали.

    Коментиран от #8

    05:06 12.03.2026

  • 5 Казват, че Биби

    20 7 Отговор
    Вече не е между живите. Както и брат му е или тежко ранен или мъртъв. И един катастрофирал с автомобил и той тежко ранен. Със закон на евреите са им отрязани всички права, да показват какво става в страната им. Май, май, войната ще приключи през май!

    Коментиран от #7

    05:16 12.03.2026

  • 6 Иван

    7 1 Отговор
    Какво е отредено за българския "справедлив дял "?

    05:24 12.03.2026

  • 7 Иван

    17 5 Отговор

    До коментар #5 от "Казват, че Биби":

    Биби е вече между опашатите и рогатите.

    05:26 12.03.2026

  • 8 Иван

    13 1 Отговор

    До коментар #4 от "Биби":

    А евреите я отмъкнаха от янките.

    05:28 12.03.2026

  • 9 Данко Харсъзина

    18 2 Отговор
    Техеран за три дейс стана като Кабул за туенти иърс. Иран направо попиля сащисаните крави и съюзниците им чалмари, а ционисткяи тумор е целия в горящи руини. Поклон доземи пред несломимия ирански народ в борбата му със световния терор! Велик народ с велики лидери!

    05:33 12.03.2026

  • 11 Софиянец

    7 1 Отговор
    Тия двамта май се любят 😂 кой е пасивния в тази хомо история, хахаха

    06:01 12.03.2026

  • 13 Хи хи хи

    7 1 Отговор
    Тръмпясалия пират да купува букет цветя и да отиде да го постави на гроба на биби !!!!!!

    06:15 12.03.2026

  • 14 стоян георгиев

    6 1 Отговор
    Биби вече ги препикават бездомните кучета 😁

    06:16 12.03.2026

  • 15 Краварите няма ли поне веднъж

    8 0 Отговор
    Да си изберат един читав президент ???

    06:18 12.03.2026

  • 16 Ехааааааа

    6 0 Отговор
    Дайте на тръмп наградата за ВОЙНАТА , за да миряса !

    06:19 12.03.2026