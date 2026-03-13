Москва ликува: САЩ разрешиха продажбите на 100 милиона барела руски петрол, натоварен на кораби към 12 март

САЩ временно отмениха санкциите върху продажбата на руски суров петрол и петролни продукти, натоварени на кораби до 12 март, според генерален лиценз, издаден от Министерството на финансите на САЩ.

Освобождаването е валидно до 11 април. То не се прилага за транзакции и дейности, свързани с Иран, иранското правителство или стоки и услуги с ирански произход.

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент определи този лиценз като една от няколкото стъпки за укрепване на стабилността на световните енергийни пазари, което ще увеличи „глобалния обхват на съществуващите доставки“.

„Тази тясно насочена, краткосрочна мярка се прилага само за суров петрол, който вече е в транзит, и няма да осигури значителна финансова полза за руското правителство, което получава по-голямата част от приходите си от енергия от данъци, налагани в точката на производство“, пише той в писмото си.

Премахването на ограниченията за транзит на руски петрол ще засегне приблизително 100 милиона барела гориво, заяви Кирил Дмитриев, специален представител на президента по инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди държави и главен изпълнителен директор на Руския фонд за преки инвестиции.

„Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент обяви не само облекчаването на ограниченията за покупка на руски петрол от Индия, но и премахването на всички ограничения за приблизително 100 милиона барела транзитен руски петрол“, написа той в своя Telegram канал.

Дмитриев видя това решение като признание от страна на Съединените щати за значението на Русия на световния енергиен пазар, който не може да остане стабилен без нея. Той добави, че предвид продължаващата енергийна криза, облекчаването на санкциите върху руската енергия изглежда неизбежно, въпреки съпротивата на някои европейски страни.

Войната в Близкия изток и ограниченията върху трафика през Ормузкия проток доведоха до прекъсвания в доставките на петрол и скок на цените на горивата. В отговор САЩ миналата седмица позволиха на Индия да закупува руски петрол от танкери в морето. Според Ройтерс този лиценз е валиден 30 дни.

Тогава Бесент заяви, че Вашингтон обмисля отмяна на санкциите върху руския петрол, съхраняван в морето. Кирил Дмитриев, специален представител на руския президент за инвестиции и икономическо сътрудничество с чуждестранни държави и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции (РФПИ), впоследствие обяви, че обсъжда със САЩ облекчаването на санкциите върху руския петрол.

На 10 март, малко след разговор с руския лидер Владимир Путин, Тръмп обяви, че планира да отмени санкциите срещу петролните сектори на няколко държави, за да стабилизира енергийния пазар на фона на конфликта в Близкия изток. Той призна, че ограниченията, отменени за стабилизиране на петролния пазар, може да не бъдат възстановени.

Европейската комисия призова САЩ да спазват санкциите срещу руския петрол.

На 11 март Дмитриев проведе разговори със специалния пратеник на Тръмп Стив Уиткоф и зетя на американския президент Джаред Къшнър във Флорида. Дмитриев заяви, че по време на срещата са обсъдили проекти за възстановяване на двустранните отношения, както и настоящата криза на световните енергийни пазари.

Според специалния пратеник на руския президент "Вашингтон започва да разбира по-добре неефективността на санкциите срещу Москва и ролята на руската енергетика в световната икономика".