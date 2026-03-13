Новини
Ливанец, изгубил братята и племенниците си при израелски удари, стрелял по синагогата в Мичиган ВИДЕО

13 Март, 2026 04:03, обновена 13 Март, 2026 05:00 843 5

41-годишният ливанец Айман Мохамад Газали бе ликвидиран от полицията, след като блъсна колата си в еврейски храм и откри огън с пушка

Ливанец, изгубил братята и племенниците си при израелски удари, стрелял по синагогата в Мичиган ВИДЕО - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Заподозреният в нападението срещу синагогата в Мичиган е 41-годишният ливанец Айман Мохамад Газали, съобщи CNN, позовавайки се на изявление на Министерството на вътрешната сигурност на САЩ (DHS).

„Той е подал заявление за гражданство на 20 октомври 2015 г. и го е получил на 5 февруари 2016 г. по време на администрацията на Обама“, се казва в изявление на ведомството.

Според DHS заподозреният е влязъл в страната през май 2011 г. Той е получил имигрантска виза като съпруг на американски гражданин, уточниха от ведомството.

Според източници, запознати със ситуацията, Газали наскоро е преживял семейна трагедия зад океана. Двама от братята му и няколко племенници са били убити дни по-рано при израелска атака в Машахара, Ливан.

Най-малко 30 служители на реда са пострадали при нападението, съобщи CNN, позовавайки се на изявление на шерифа на окръг Оукланд Майкъл Бушар.

Той каза, че сред ранените служители са представители на различни агенции, включително шерифския отдел и екип SWAT.

Бушар добави, че служителите са се вдишали от дим при влизане в сградата. В момента те са хоспитализирани и се лекуват.

По-рано снощи бе съобщено за стрелба в синагогата „Темпъл Израел“ в Уест Блумфийлд, Мичиган.

Еврейската федерация на Детройт публикува изявление, в което се казва, че е наясно с „инцидент със сигурността“ в синагогата. „Препоръчваме на всички еврейски организации да въведат протокол за заключване - никой не трябва да влиза или излиза от сградата. Допълнителна информация ще бъде предоставена на по-късен етап“, се казва в изявлението.

Според FOX5NY стрелецът е блъснал кола в сградата и е открил огън, преди да бъде неутрализиран от ответен огън на полицаи, пристигнали на мястото. Няма потвърждение за други пострадали. Инцидентът е довел до затварянето на местни еврейски организации, съобщава изданието.

Източници на Associated Press също съобщиха, че стрелецът е мъртъв. Според тях мъжът е бил въоръжен с пушка.

Губернаторът Гретхен Уитмър, от своя страна, публикува изявление в социалната медийна платформа X, осъждайки действията на нападателя и подчертавайки, че антисемитизмът „няма място в Мичиган“.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    2 2 Отговор
    Отишъл е зян за нищо смотаняка.

    04:12 13.03.2026

  • 2 хехе

    4 0 Отговор
    тепърва започват веселбите за мошетата.

    04:12 13.03.2026

  • 3 Перо

    4 0 Отговор
    Този човек сигурно е необикновен протестиращ срещу израелския /ционисткия/ агресор, веднага му слагат дежурното клише антисемит!

    04:17 13.03.2026

  • 4 Иван

    2 0 Отговор
    Синагога се напада с танк, а не с пушка.

    04:55 13.03.2026

  • 5 Ами светът се

    1 0 Отговор
    Смеси силно. Разбираемо е. Тези са му убили близки на другия край на света а той е реагирал в сащ. Само не мога да разбера, на кои еди оти им хрумна да смесват народите? И Европа вече чувства "предимствата" от мулти културните общества. Пълна глупост. Събираш на едно място хора с различни култури, религии, ценностни системи ..., а това е гърмяща смес. Тепърва Европа ще има да страда...

    05:08 13.03.2026