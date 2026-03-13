Пуснат от затвора привърженик на ИДИЛ уби преподавател в университета в Норфолк, Вирджиния, студент го закла с нож ВИДЕО

13 Март, 2026 05:03, обновена 13 Март, 2026 05:16

При инцидента са ранени други двама

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Привърженик на "Ислямска държава" откри огън в учебна стая в университета Old Dominion в Норфолк, Вирджиния, съобщи The Washington Post, позовавайки се на ФБР.

Според изданието при нападението е загинал един човек, а няколко други са ранени.

Стрелецът е бил обезвреден от студенти. Според специалния агент на ФБР Доминик Еванс от полевия офис в Норфолк, нападателят е бил прострелян.

Според агенцията стрелецът е бившият член на Националната гвардия на САЩ Мохамед Бейлор Джалох. През 2017 г. той е осъден на 11 години затвор за опит да подкрепи Ислямска държава. Освободен е през 2024 г., два дни преди Коледа. Нападението срещу университета се разследва като терористичен акт.

CBS News научи, че един от студентите в класната стая е убил въоръжения мъж с нож.

Източник от правоохранителните органи каза пред CBS News, че въоръженият мъж е влязъл в класната стая на Колежа по бизнес и започнал да стреля, убивайки преподавателя и ранявайки други двама, преди да бъде „овладян“ от студентите.

„Смелите студенти в стаята го овладяха и ако не бяха те, не съм сигурен какво друго би направил“, каза пред репортери в четвъртък Доминик Еванс, специален агент, отговарящ за офиса на ФБР в Норфолк.

Ден преди това мъж, въоръжен с пушка, блъснал кола в синагога в предградие на Детройт. Служители по сигурността са открили огън по него. Белият дом нарече нападението „ужасно събитие“ и изрази подкрепа за еврейската общност в Мичиган.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Нищо ново

    15 2 Отговор
    Ох, каква футболнаа драма!

    05:41 13.03.2026

  • 3 Американски прелести

    17 6 Отговор
    епизод пореден 😂😂😂

    05:56 13.03.2026

  • 4 Ще берат

    24 6 Отговор
    ядове янките! Тепърва се започва теглото им! Да търсят сметка от бай Дончо за безчинствата му в близкия изток!

    06:07 13.03.2026

  • 5 Спорт

    19 5 Отговор
    За съжаление това предстои , не ми се мисли лятото на световното по футбол.
    Рижавия терорист е виновен за всичко.

    06:44 13.03.2026

  • 6 Това новини ли са?

    5 2 Отговор
    Един обичаен ден в САЩ.

    08:31 13.03.2026

  • 7 Американската изключителност

    2 1 Отговор
    Отново на показ пред света🤣🤣🤣🤣🤣

    11:52 13.03.2026