Пуснат от затвора привърженик на ИДИЛ уби преподавател в университета в Норфолк, Вирджиния, студент го закла с нож ВИДЕО

Привърженик на "Ислямска държава" откри огън в учебна стая в университета Old Dominion в Норфолк, Вирджиния, съобщи The Washington Post, позовавайки се на ФБР.
Според изданието при нападението е загинал един човек, а няколко други са ранени.
Стрелецът е бил обезвреден от студенти. Според специалния агент на ФБР Доминик Еванс от полевия офис в Норфолк, нападателят е бил прострелян.
Според агенцията стрелецът е бившият член на Националната гвардия на САЩ Мохамед Бейлор Джалох. През 2017 г. той е осъден на 11 години затвор за опит да подкрепи Ислямска държава. Освободен е през 2024 г., два дни преди Коледа. Нападението срещу университета се разследва като терористичен акт.
CBS News научи, че един от студентите в класната стая е убил въоръжения мъж с нож.
Източник от правоохранителните органи каза пред CBS News, че въоръженият мъж е влязъл в класната стая на Колежа по бизнес и започнал да стреля, убивайки преподавателя и ранявайки други двама, преди да бъде „овладян“ от студентите.
„Смелите студенти в стаята го овладяха и ако не бяха те, не съм сигурен какво друго би направил“, каза пред репортери в четвъртък Доминик Еванс, специален агент, отговарящ за офиса на ФБР в Норфолк.
Ден преди това мъж, въоръжен с пушка, блъснал кола в синагога в предградие на Детройт. Служители по сигурността са открили огън по него. Белият дом нарече нападението „ужасно събитие“ и изрази подкрепа за еврейската общност в Мичиган.
