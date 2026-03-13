Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Пилоти на САЩ и Израел преди атаката срещу Иран: Чест е да сме заедно, да ги ударим силно!

Пилоти на САЩ и Израел преди атаката срещу Иран: Чест е да сме заедно, да ги ударим силно!

13 Март, 2026 04:22, обновена 13 Март, 2026 04:32 725 6

  • иран-
  • израел-
  • сащ-
  • пилоти-
  • нападение-
  • запис

IDF пуснаха запис, направен преди операция „Лъвски рев“, при която беше убит върховният лидер на Иран Али Хаменей

Пилоти на САЩ и Израел преди атаката срещу Иран: Чест е да сме заедно, да ги ударим силно! - 1
Снимка: Instagram
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Израелските отбранителни сили (IDF) публикуваха в Х запис на разговор между израелски и американски пилот на изтребител преди атаката срещу Иран.

В записа пилот от израелските военновъздушни сили хвали американските военни и след това казва, че за него е чест да се бие с американския си колега.

„Благодаря ви много, чувството е взаимно. Моля, бъдете внимателни там. И ударете силно“, отговори американецът.

IDF заяви, че записът е направен преди операция „Лъвски рев“, при която беше убит върховният лидер на Иран Али Хаменей.

На 28 февруари САЩ и Израел започнаха военна операция срещу Иран, насочена към множество градове в Ислямската република, включително столицата. В отговор Иран започна ракетни и дронови удари срещу Израел и американски бази в Близкия изток.

На 12 март иранската държавна телевизия излъчи първото изявление на новия върховен лидер на страната, Моджтаба Хаменей. Той заплаши да си отмъсти на Израел и Съединените щати за нападенията срещу цивилни в републиката и обяви планове да поиска обезщетение за причинените щети.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Стоянчо Пуканката

    6 1 Отговор
    Тия като с гей-дружинката на Лама-та Калушев...

    Коментиран от #3

    04:35 13.03.2026

  • 2 Грозната истина

    4 0 Отговор
    Дано да се върне на вашите деца а вие да сте живи и да гледате

    04:41 13.03.2026

  • 3 Още има наивници

    1 6 Отговор

    До коментар #1 от "Стоянчо Пуканката":

    Да вярват в гей-ситуацията в Петрохан.
    Там има нещо много по голямо което трябваше да се покрие.
    Примерно наркотици или бежанци и ръководени от хора които заемат високи държавни позиции

    Коментиран от #6

    04:43 13.03.2026

  • 4 Митко Зъркела

    2 1 Отговор
    Петроханците и те си честитиха преди да полетят. На нас простосмъртните остана само грижата за добитъка, дето вече го нямаме.

    04:44 13.03.2026

  • 5 ще ще ще

    2 0 Отговор
    ще ги ударят с голо дупeнцe по макaрите 😂😂😂

    04:57 13.03.2026

  • 6 Извън темата, ама

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Още има наивници":

    Какво означава "гей-ситуация"?

    05:10 13.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания