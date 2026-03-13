Пилоти на САЩ и Израел преди атаката срещу Иран: Чест е да сме заедно, да ги ударим силно!

Израелските отбранителни сили (IDF) публикуваха в Х запис на разговор между израелски и американски пилот на изтребител преди атаката срещу Иран.

В записа пилот от израелските военновъздушни сили хвали американските военни и след това казва, че за него е чест да се бие с американския си колега.

„Благодаря ви много, чувството е взаимно. Моля, бъдете внимателни там. И ударете силно“, отговори американецът.

IDF заяви, че записът е направен преди операция „Лъвски рев“, при която беше убит върховният лидер на Иран Али Хаменей.

На 28 февруари САЩ и Израел започнаха военна операция срещу Иран, насочена към множество градове в Ислямската република, включително столицата. В отговор Иран започна ракетни и дронови удари срещу Израел и американски бази в Близкия изток.

На 12 март иранската държавна телевизия излъчи първото изявление на новия върховен лидер на страната, Моджтаба Хаменей. Той заплаши да си отмъсти на Израел и Съединените щати за нападенията срещу цивилни в републиката и обяви планове да поиска обезщетение за причинените щети.